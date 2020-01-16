Опубликован графический стандарт Vulkan 1.2

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|1.2, заминированный тапок (?), 10:19, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Для обеспечения высокой производительности
вот только что на Ubuntu (и KDE Neon), что на Manjaro у меня с Nvidia (со всеми ветками 3xx-4xx), почему-то, при переключении с OpenGL4.2 на Vulkan FPS падает в x.15-x2 раза.
одни говорят, что наоборот должно же быть. другие говорят, что для Vulkan прост ннада минимум 4Гб видеопамяти (производительно, да)
ничего не понимаю, если честно
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|2.11, RTX2080 (?), 11:25, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Внезапно, на винде та же ситуация при переключении с dx11 на dx12/vulkan всегда падает фпс.
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|2.14, Аноним (14), 11:49, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Где и что ты там переключил? В KWin только OpenGL 2.0 и OpenGL 3.1 есть
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|2.21, КО (?), 13:35, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>одни говорят, что наоборот должно же быть.
Это евангелисты прихода новой фичи.
В реальности Vulkan перекладывает оптимизацию под конкретную карточку с плеч разработчика драйверов на плечи разработчика пользовательской программки. Там где разработчик озаботился этим будет профит, где нет - как повезет.
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|1.7, N (?), 10:53, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Доведена до готовности к повсеместному применению реализация языка программирования шейдеров HLSL, разработанного компанией Microsoft для DirectX
Эксперты, скажите пожалуйста, это ускорит DX12 игры в вине? Сейчас многие жалуются на то, что JIT компиляция шейдеров грузит проц.
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|3.9, Аноним (9), 11:01, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я на AMD это пофиксил модифицированной Mesa с ACO компилятором шейдеров
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|3.12, Аноним (12), 11:27, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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DXVK не имеет отношения к dx12 не? Как и к вайну. по-сути. Может, просто криво работает, как были проблемы, когда dxvk9 был отдельным проектом. Теперь проблемы перекочевали в dxvk, отлично придумали конечно.
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|3.13, Аноним (12), 11:29, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я имею в виду, поступай как с dxvk9 - отдельный профиль. Мне больше нравилось, когда оно было отдельно — с вайновской реализацией больше игр работает.
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|1.15, Васька кот (?), 12:11, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Ну все, теперь гуляцца будет в удовольствие. Ведь главное что? Что б была возможность настраивать каждый день "под себя" линукс и гуляцца в игры. И все, ты уже компьютерный гений, не то что там всякие виндузятники, которым только новости после работы почитать, в почту зайти и фильм посмотреть.А тут бескрайнее поле деятельности в линуксе до покраснения глаз.
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|2.16, Аноним (12), 12:35, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>настраивать каждый день
Это мифы, фейки. Зачем вы их распространяете? Как пользователь виндовоса, могу со всей уверенностью заявлять: в линуксе настройки приходится менять не чаще раза в год. Даже если их не поменять, ничего страшного не случится. А в виндовосе приходится регулярно читать малопонятные анонсы и ченджлоги, и, поскольку узнать, что скрывается за расплывчатыми формулировками, нет никакой возможности, ждать месяцы после каждого выхода обновлений и мониторить тематические сайты.
>покраснения глаз
с этого бы и начинал, я думал ты человек.
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|1.20, Аноним (20), 13:11, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Доведена до готовности к повсеместному применению реализация языка программирования шейдеров HLSL, разработанного компанией Microsoft для DirectX
Ждём нативных портов игр на Linux и FreeBSD, которые вообще не используют GLSL. И наверное, это прекрасно. GLSL это мучение.
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|2.22, Васька кот (?), 13:36, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ахахах... главное в игры "гуляцца" для настоящих мужчин... воистину - хлеба и зрелищ !)) До пенсии?)) Хотя стоп... на пенсии же тоже можно "гуляцца" в игры, времени-то больше станет)).
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|3.23, Аноним (23), 13:51, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну конечно, играть в игры это не по взрослому. Интересно, какая категория людей больше всего хочет казаться взрослой?
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