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Опубликован графический стандарт Vulkan 1.2

16.01.2020 10:04

Консорциум Khronos, занимающийся разработкой графических стандартов, опубликовал спецификацию Vulkan 1.2, определяющую API для доступа к графическим и вычислительным возможностям GPU. Новая спецификация вобрала в себя накопившиеся за два года исправления и расширения. Драйверы с поддержкой новой версии Vulkan уже выпустили компании Intel, AMD, ARM, Imagination Technologies и NVIDIA. В Mesa поддержка Vulkan 1.2 предложена для драйверов RADV (карты AMD) и ANV (Intel). Поддержка Vulkan 1.2 также реализована в отладчике RenderDoc 1.6, LunarG Vulkan SDK и наборе примеров Vulkan-Samples.

Основные новшества:

  • Доведена до готовности к повсеместному применению реализация языка программирования шейдеров HLSL, разработанного компанией Microsoft для DirectX. Поддержка HLSL в Vulkan даёт возможность использования одних HLSL-шейдеров в приложениях на базе Vulkan и DirectX, а также упрощает трансляцию из HLSL в SPIR-V. Для компиляции шейдеров предлагается использовать штатный компилятор DXC, который был открыт компанией Microsoft в 2017 году и базируется на технологии LLVM. Поддержка Vulkan реализована через отдельный бэкенд, позволяющий транслировать HLSL в промежуточное представление шейдеров SPIR-V. Реализация охватывает не только все встроенные возможности HLSL, включая математические типы, потоки управления, функции, множества, типы ресурсов, пространства имён, Shader Model 6.2, структуры и методы, но и позволяет использовать специфичные для Vulkan расширения, такие как VKRay от NVIDIA. В режиме HLSL поверх Vulkan удалось организовать работу таких игр, как Destiny 2, Red Dead Redemption II, Assassin’s Creed Odyssey и Tomb Raider.
  • Обновлена спецификация SPIR-V 1.5, определяющая универсальное для всех платформ промежуточное представление шейдеров, которое может применяться как для графики, так и для параллельных вычислений. SPIR-V подразумевает выделение отдельной фазы компиляции шейдеров в промежуточное представление, что позволяет создавать фронтэнды для различных высокоуровневых языков. На основе различных высокоуровневых реализаций отдельно генерируется единый промежуточный код, который может использоваться драйверами OpenGL, Vulkan и OpenCL без применения встроенного компилятора шейдеров.
  • В основной API Vulkan включены 23 расширения, позволившие увеличить производительность, повысить качество визуализации и упростить разработку. Среди добавленных расширений:
    • Хронологические семафоры (Timeline semaphore), унифицирующие синхронизации c хостом и очередями устройств (позволяют обойтись одним примитивом для всенаправленной синхронизации между устройством и хостом, без применения раздельных примитивов VkFence и VkSemaphore). Новые семафоры представлены монотонно увеличивающимся 64-разрядным значением, которое можно отслеживать и обновлять в нескольких потоках.
    • Возможность использования в шейдерах числовых типов с пониженной точностью;
    • Совместимый с HLSL вариант раскладки памяти;
    • Несвязанные ресурcы (bindless), снимающие ограничение на число доступных для шейдеров ресурсов за счёт использования общего виртуального пространства системной памяти и памяти GPU;
    • Формальная модель памяти, определяющая как параллельно выполняемые потоки могут обращаться к совместно используемым данным и операциям синхронизации;
    • Индексация дескрипторов для повторного использования дескрипторов раскладок в нескольких шейдерах;
    • Буферные ссылки.

    Полный список добавленных расширений:

  • Добавлено более 50 новых структур и 13 функций;
  • Подготовлены сокращённые варианты спецификации для типовых целевых платформ, упрощающие работу на платформах, для которых пока не поддерживаются все расширения, и позволяющие обойтись без выборочной активации базовых возможностей API Vulkan.
  • Продолжена работа над проектом по обеспечению переносимости с другими графическими API. Например, в Vulkan предложены расширения, позволяющие транслировать OpenGL (Zink), OpenCL (clspv, clvk), OpenGL ES (GLOVE, Angle) и DirectX (DXVK, vkd3d) через API Vulkan, а также, наоборот, для обеспечения работы Vulkan на платформах без его родной поддержки (gfx-rs и Ashes для работы поверх OpenGL и DirectX, MoltenVK и gfx-rs для работы поверх Metal). Для улучшения совместимости с DirectX и HLSL добавлены расширения VK_KHR_host_query_reset, VK_KHR_uniform_buffer_standard_layout, VK_EXT_scalar_block_layou, VK_KHR_separate_stencil_usage, VK_KHR_separate_depth_stencil_layouts, а также в SPIR-V реализованы специфичные возможности HLSL.

Из планов на будущее отмечается развитие расширений для машинного обучения, трассировки лучей, кодирования и декодирования видео, поддержки VRS (variable-rate shading) и Mesh-шейдеров.

Напомним, что API Vulkan примечателен кардинальным упрощением драйверов, выносом генерации команд GPU на сторону приложения, возможностью подключения отладочных слоёв, унификацией API для различных платформ и применением предкомпилированного промежуточного представления кода для выполнения на стороне GPU. Для обеспечения высокой производительности и предсказуемости, Vulkan предоставляет приложениям средства для прямого управления операциями GPU и встроенную поддержку многопоточной обработки команд GPU, что минимизирует накладные расходы, вносимые драйвером, а реализуемые на стороне драйвера возможности заметно упрощаются и становятся более предсказуемыми. Например, такие операции, как управление памятью и обработка ошибок, реализуемые в OpenGL на стороне драйвера, в Vulkan вынесены на уровень приложения.

Vulkan охватывает все доступные платформы и предоставляет единый API для настольных, мобильных систем и Web, позволяя использовать один общий API для различных графических процессоров и областей применения. Благодаря многослойной архитектуре Vulkan, подразумевающей создание инструментов, работающих с любыми GPU, производители оборудования могут использовать при разработке типовые инструменты для проверки кода, отладки и профилирования. Для создания шейдеров предлагается новое переносимое промежуточное представление SPIR-V, основанное на LLVM и использующее общие с OpenCL базовые технологии. Для управления устройствами и экранами в Vulkan предлагается интерфейс WSI (Window System Integration), решающий примерно те же задачи, что и EGL в OpenGL ES. Поддержка WSI из коробки доступна в Wayland - все приложения, использующие Vulkan, могут запускаться в окружении немодифицированных серверов Wayland. Возможность работы через WSI также обеспечена для Android, X11 (c DRI3), Windows, Tizen, macOS и iOS.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.khronos.org/news/p...)
  2. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.1
  3. OpenNews: Представлен графический API Vulkan для языка C++
  4. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.0
  5. OpenNews: Выпуск спецификации OpenGL 4.6
  6. OpenNews: Релиз Mesa 19.3.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: vulkan
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, m.makhno (ok), 10:19, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, как дела обстоят с обратной совместимостью.
     
  • 1.2, заминированный тапок (?), 10:19, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Для обеспечения высокой производительности

    вот только что на Ubuntu (и KDE Neon), что на Manjaro у меня с Nvidia (со всеми ветками 3xx-4xx), почему-то, при переключении с OpenGL4.2 на Vulkan FPS падает в x.15-x2 раза.

    одни говорят, что наоборот должно же быть. другие говорят, что для Vulkan прост ннада минимум 4Гб видеопамяти (производительно, да)

    ничего не понимаю, если честно

     
     
  • 2.3, заминированный тапок (?), 10:20, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *в x1.5-x2 раза*
     
  • 2.4, заминированный тапок (?), 10:24, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *и OpenGL4.6*
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:44, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Nvidia

    Ну а ты что хотел?

     
     
  • 3.6, заминированный тапок (?), 10:52, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    с радеоном дела по-лучше?
     
     
  • 4.18, Fatum (??), 12:53, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Проблема в драйверах.
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:03, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ubuntu 19.10, nvidia 1050 с 2ГБ. Полет отличный, особенно заметно под вайном (где вулкан выдает 50-60 fps, без него 10-15 fps в overwatch и других играх). Возможно ваша проблема описана в этой новости https://www.ixbt.com/news/2016/03/01/nvidia-api-vulkan-gpu-fermi.html
     
  • 2.11, RTX2080 (?), 11:25, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Внезапно, на винде та же ситуация при переключении с dx11 на dx12/vulkan всегда падает фпс.
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:49, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где и что ты там переключил? В KWin только OpenGL 2.0 и OpenGL 3.1 есть
     
  • 2.21, КО (?), 13:35, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >одни говорят, что наоборот должно же быть.

    Это евангелисты прихода новой фичи.
    В реальности Vulkan перекладывает оптимизацию под конкретную карточку с плеч разработчика драйверов на плечи разработчика пользовательской программки. Там где разработчик озаботился этим будет профит, где нет - как повезет.

     

  • 1.7, N (?), 10:53, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Доведена до готовности к повсеместному применению реализация языка программирования шейдеров HLSL, разработанного компанией Microsoft для DirectX

    Эксперты, скажите пожалуйста, это ускорит DX12 игры в вине? Сейчас многие жалуются на то, что JIT компиляция шейдеров грузит проц.

     
     
  • 2.8, N (?), 10:54, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в вине с DXVK*
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:01, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я на AMD это пофиксил модифицированной Mesa с ACO компилятором шейдеров
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:27, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DXVK не имеет отношения к dx12 не? Как и к вайну. по-сути. Может, просто криво работает, как были проблемы, когда dxvk9 был отдельным проектом. Теперь проблемы перекочевали в dxvk, отлично придумали конечно.
     
  • 3.13, Аноним (12), 11:29, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я имею в виду, поступай как с dxvk9 - отдельный профиль. Мне больше нравилось, когда оно было отдельно — с вайновской реализацией больше игр работает.
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:59, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vkd3d
     

  • 1.15, Васька кот (?), 12:11, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Ну все, теперь гуляцца будет в удовольствие. Ведь главное что? Что б была возможность настраивать каждый день "под себя" линукс и гуляцца в игры. И все, ты уже компьютерный гений, не то что там всякие виндузятники, которым только новости после работы почитать, в почту зайти и фильм посмотреть.А тут бескрайнее поле деятельности в линуксе до покраснения глаз.
     
     
  • 2.16, Аноним (12), 12:35, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >настраивать каждый день

    Это мифы, фейки. Зачем вы их распространяете? Как пользователь виндовоса, могу со всей уверенностью заявлять: в линуксе настройки приходится менять не чаще раза в год. Даже если их не поменять, ничего страшного не случится. А в виндовосе приходится регулярно читать малопонятные анонсы и ченджлоги, и, поскольку узнать, что скрывается за расплывчатыми формулировками, нет никакой возможности, ждать месяцы после каждого выхода обновлений и мониторить тематические сайты.

    >покраснения глаз

    с этого бы и начинал, я думал ты человек.

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:46, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же васька, местный недотралляка 13ти годиков.
     
  • 3.24, Офигиним (?), 13:56, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз в год это много
     

  • 1.20, Аноним (20), 13:11, 16/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Доведена до готовности к повсеместному применению реализация языка программирования шейдеров HLSL, разработанного компанией Microsoft для DirectX

    Ждём нативных портов игр на Linux и FreeBSD, которые вообще не используют GLSL. И наверное, это прекрасно. GLSL это мучение.

     
     
  • 2.22, Васька кот (?), 13:36, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ахахах... главное в игры "гуляцца" для настоящих мужчин... воистину - хлеба и зрелищ !)) До пенсии?)) Хотя стоп... на пенсии же тоже можно "гуляцца" в игры, времени-то больше станет)).
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:51, 16/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну конечно, играть в игры это не по взрослому. Интересно, какая категория людей больше всего хочет казаться взрослой?
     
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