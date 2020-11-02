Представлен моноблок Raspberry Pi 400, объединённый с клавиатурой

Проект Raspberry Pi анонсировал компактный персональный компьютер Raspberry Pi 400, оформленный в виде моноблока c интегрированной клавиатурой. В основу компьютера заложен модифицированный вариант платы Raspberry Pi 4, оснащённый 4ГБ ОЗУ. Кроме иного форм-фактора новой платы, ключевым отличием от ранее выпускаемых плат Raspberry Pi 4 стало увеличение частоты CPU с 1.5 Ghz до 1.8Ghz. Частоту удалось увеличить благодаря реализации системы отвода тепла на базе крупной металлической пластины к которой крепится клавиатура. Устройство доступно для заказа по цене 70 долларов. На заднюю часть корпуса выведены разъёмы: 40-пиновый GPIO, два порта micro-HDMI, слот для MicroSD-карт, два порта USB 3.0 и один порт USB 2.0. Для подключения к сети предусмотрен порт Gigabit Ethernet, поддержка беспроводной связи (802.11b/g/n/ac 2.4GHz и 5GHz) и Bluetooth 5.0. В качестве операционной системы предустановлен дистрибутив Raspberry Pi OS (Raspbian), основанный на пакетной базе Debian 10 "Buster". Опционально для установки предлагается редакция Ubuntu. Спецификация Raspberry Pi 400: SoC Broadcom BCM2711: четыре 64-разрядных ядра ARMv8 Cortex-A72, работающих на частоте 1.8GHz, и графический ускоритель VideoCore VI, который поддерживает OpenGL ES 3.0 и способен декодировать видео H.265 с качеством 4Kp60 (или 4Kp30 на два монитора).

ОЗУ 4GB LPDDR4-3200.

IEEE 802.11b/g/n/ac wireless LAN, поддерживающий работу на частотах 2.4GHz и 5GHz.

Bluetooth 5.0, BLE.

Gigabit Ethernet.

2 × USB 3.0, 1 × USB 2.0.

40-pin GPIO.

2 × micro HDMI (4Kp60).

MicroSD.

79-кнопочная клавиатура (доступны варианты с раскладками для английского, французского, итальянского, немецкого и испанского языков).

Питание 5V через USB-C.

Рабочий диапазон температур: от 0°C до +50°C.

Размер 286 × 122 × 23 мм.







