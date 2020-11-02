Представлен моноблок Raspberry Pi 400, объединённый с клавиатурой

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|2.17, Аноним (15), 00:02, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты хотел сказать "прошлое"? Именно такие компы и были - в клавиатурах.
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|4.30, zzz (??), 00:34, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно было запускать операционку и программы. Прошло 40 лет - вау, компьютер в клавиатуре с ОС и программами, никогда такого не было! Вот и выросло, как грицца, поколение ЕГЭ.
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|2.22, Аноним (22), 00:08, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Поддерживало бы оно SATA/NVMe цены ему бы не было.
Зато они внешний IDE на GPIO сделали.
Дураки, лучше бы поставили 50 pin для интерпрайзности.
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|1.10, Аноним (10), 23:53, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Туда бы 16 оперативы и м2 ссд и можно брать кодить в виме или даже в емаксе
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|2.35, Lex (??), 00:52, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это всё там будет к тем временам, когда NVMe устареет, а норм объёмом оперативки будет считаться > 128 Гб.
Казалось бы, ну что мешает им выпустить плату чутка специфичных габаритов, но с выведенным разъёмом под слот ОЗУ - и пусть кто сколько хочет - столько и ставит... и нытья бы от конторы не было «ну оперативка такая дорогая, мы просто не можем поставить больше при сохранении стоимости модуля»
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|1.13, Аноним (13), 23:59, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Наконец-то нормальный форм-фактор. Без клавиатуры такое можно купить?
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|2.23, Аноним (23), 00:09, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там цена $187.13 + $24 доставка. И это при более чем скромном железе - 2ГБ ОЗУ, только USB 2.0 Вишенка на торте - вес 1.5 кг.
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|1.20, Аноним (-), 00:04, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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RPi выпускает одноплатник в корпусе клавиатуры в 2020. Любой мой ноут заканчивал жизнь примерно так же.
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|1.21, Аноним (21), 00:07, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Разъём GPIO просто просит, чтобы в него подключили дисковод. Даже дырочка посередине аутентичная!
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|1.27, бублички (?), 00:25, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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был бы он с 8GB памяти да с затычкой для GPIO порта (чтоб не пылился и иголки не погнуть при использовании в быту и транспортировке) - взял бы с радостью
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|1.29, имя_ (?), 00:32, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прикольно, теперь будут меньше велоспипедов делать. Жду когда же они наконец выпустят планшет и ноутбук
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|1.33, zzz (??), 00:39, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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За такие бабки проще купить ноут со сдохшим экраном - норм проц, два нативных SATA, кучка USB, VGA/HDMI/LVDS, да еще и клавиатура на русском языке.
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