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Представлен моноблок Raspberry Pi 400, объединённый с клавиатурой

02.11.2020 23:23

Проект Raspberry Pi анонсировал компактный персональный компьютер Raspberry Pi 400, оформленный в виде моноблока c интегрированной клавиатурой. В основу компьютера заложен модифицированный вариант платы Raspberry Pi 4, оснащённый 4ГБ ОЗУ. Кроме иного форм-фактора новой платы, ключевым отличием от ранее выпускаемых плат Raspberry Pi 4 стало увеличение частоты CPU с 1.5 Ghz до 1.8Ghz. Частоту удалось увеличить благодаря реализации системы отвода тепла на базе крупной металлической пластины к которой крепится клавиатура. Устройство доступно для заказа по цене 70 долларов.

На заднюю часть корпуса выведены разъёмы: 40-пиновый GPIO, два порта micro-HDMI, слот для MicroSD-карт, два порта USB 3.0 и один порт USB 2.0. Для подключения к сети предусмотрен порт Gigabit Ethernet, поддержка беспроводной связи (802.11b/g/n/ac 2.4GHz и 5GHz) и Bluetooth 5.0. В качестве операционной системы предустановлен дистрибутив Raspberry Pi OS (Raspbian), основанный на пакетной базе Debian 10 "Buster". Опционально для установки предлагается редакция Ubuntu.

Спецификация Raspberry Pi 400:

  • SoC Broadcom BCM2711: четыре 64-разрядных ядра ARMv8 Cortex-A72, работающих на частоте 1.8GHz, и графический ускоритель VideoCore VI, который поддерживает OpenGL ES 3.0 и способен декодировать видео H.265 с качеством 4Kp60 (или 4Kp30 на два монитора).
  • ОЗУ 4GB LPDDR4-3200.
  • IEEE 802.11b/g/n/ac wireless LAN, поддерживающий работу на частотах 2.4GHz и 5GHz.
  • Bluetooth 5.0, BLE.
  • Gigabit Ethernet.
  • 2 × USB 3.0, 1 × USB 2.0.
  • 40-pin GPIO.
  • 2 × micro HDMI (4Kp60).
  • MicroSD.
  • 79-кнопочная клавиатура (доступны варианты с раскладками для английского, французского, итальянского, немецкого и испанского языков).
  • Питание 5V через USB-C.
  • Рабочий диапазон температур: от 0°C до +50°C.
  • Размер 286 × 122 × 23 мм.




  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.org/bl...)
  2. OpenNews: Представлена плата Raspberry Pi Compute Module 4
  3. OpenNews: В гипервизоре Xen реализована поддержка платы Raspberry Pi 4
  4. OpenNews: В Raspberry Pi 4 появилась возможность загрузки с USB-накопителей
  5. OpenNews: Pi-KVM - проект открытого KVM-коммутатора на Raspberry Pi
  6. OpenNews: Доступна плата Raspberry Pi 4 с 8 ГБ ОЗУ
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54015-raspberrypi
Ключевые слова: raspberrypi
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Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:31, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    10 лет ждал!
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:01, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наконец-то у компа появились вменяемые GPIO.
     

  • 1.2, Анонимный Альянс Декеров (?), 23:33, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будущее наступило.
     
     
  • 2.17, Аноним (15), 00:02, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Ты хотел сказать "прошлое"? Именно такие компы и были - в клавиатурах.
     
     
  • 3.26, Аноним (-), 00:16, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что ты можешь запустить на них сейчас? Вот.
     
     
  • 4.30, zzz (??), 00:34, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно было запускать операционку и программы. Прошло 40 лет - вау, компьютер в клавиатуре с ОС и программами, никогда такого не было! Вот и выросло, как грицца, поколение ЕГЭ.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:33, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Поддерживало бы оно SATA/NVMe цены ему бы не было.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:35, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну а так хоть цена есть. Тоже неплохо.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 23:53, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Но чёт дороговато выходит, как ни крути.
     
  • 2.18, Аноним (15), 00:03, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    SATA есть у Апельсинки. Малинка сосёт у Апельсинки.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 00:16, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На порнхаб, бидуро!
     
  • 3.31, zzz (??), 00:35, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А оно там разве не через USB реализовано?
     
  • 2.22, Аноним (22), 00:08, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поддерживало бы оно SATA/NVMe цены ему бы не было.

    Зато они внешний IDE на GPIO сделали.

    Дураки, лучше бы поставили 50 pin для интерпрайзности.

     
  • 2.28, Анонимный селебрити (?), 00:25, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У compute module есть pci-e. Nvme уже подключали, работает, но пока нельзя загружаться
     
  • 2.34, Бен Криведко (?), 00:46, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддержку AES инструкций тоже хотелось бы.
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:35, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    синклер, ты ли это? :)
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:36, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Вернули 1999 год с клавиатурными сегами и денди
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:41, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Еще пусть кассетный магнитофон приделают
     
     
  • 2.19, Аноним (15), 00:04, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...а туда вставлять винты 2.5"
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:45, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Apple I это ты? ))))
     
  • 1.9, Pernat1y (ok), 23:50, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно, что они его не на своём Compute Module сделали.
     
  • 1.10, Аноним (10), 23:53, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Туда бы 16 оперативы и м2 ссд и можно брать кодить в виме или даже в емаксе
     
     
  • 2.35, Lex (??), 00:52, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всё там будет к тем временам, когда NVMe устареет, а норм объёмом оперативки будет считаться > 128 Гб.

    Казалось бы, ну что мешает им выпустить плату чутка специфичных габаритов, но с выведенным разъёмом под слот ОЗУ - и пусть кто сколько хочет - столько и ставит... и нытья бы от конторы не было «ну оперативка такая дорогая, мы просто не можем поставить больше при сохранении стоимости модуля»

     

  • 1.12, Аноним (12), 23:55, 02/11/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.14, Игорь (??), 00:00, 03/11/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.13, Аноним (13), 23:59, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наконец-то нормальный форм-фактор. Без клавиатуры такое можно купить?
     
  • 1.16, Алексей (??), 00:02, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    так на алихе такое уже несколько лет продают

    https://aliexpress.ru/item/32896173428.html

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 00:09, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там цена $187.13 + $24 доставка. И это при более чем скромном железе - 2ГБ ОЗУ, только USB 2.0 Вишенка на торте - вес 1.5 кг.
     

  • 1.20, Аноним (-), 00:04, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    RPi выпускает одноплатник в корпусе клавиатуры в 2020. Любой мой ноут заканчивал жизнь примерно так же.
     
  • 1.21, Аноним (21), 00:07, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Разъём GPIO просто просит, чтобы в него подключили дисковод. Даже дырочка посередине аутентичная!
     
  • 1.24, Аноним (23), 00:12, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где-то я такое уже видел http://4duker.ru/SURA/SURA07.JPG
    только порты чуть обновили.
     
  • 1.27, бублички (?), 00:25, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    был бы он с 8GB памяти да с затычкой для GPIO порта (чтоб не пылился и иголки не погнуть при использовании в быту и транспортировке) - взял бы с радостью
     
  • 1.29, имя_ (?), 00:32, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикольно, теперь будут меньше велоспипедов делать. Жду когда же они наконец выпустят планшет и ноутбук
     
  • 1.32, Аноним (32), 00:39, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Моноблок-клавиатура? Вы вернули мне мои 80-е!
     
  • 1.33, zzz (??), 00:39, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За такие бабки проще купить ноут со сдохшим экраном - норм проц, два нативных SATA, кучка USB, VGA/HDMI/LVDS, да еще и клавиатура на русском языке.
     

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