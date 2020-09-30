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В гипервизове Xen реализована поддержка платы Raspberry Pi 4

30.09.2020 10:44

Разработчики проекта Xen объявили о реализации возможности использования Xen Hypervisor на платах Raspberry Pi 4. Адаптации Xen для работы на прошлых вариантах плат Raspberry Pi мешало применение нестандартного контроллера прерываний, не имеющего поддержки виртуализации. В Raspberry Pi 4 был применён обычный контроллер прерываний GIC-400, поддерживаемый в Xen, и разработчики рассчитывали, что проблем с запуском Xen не будет. Но на деле, всё оказалось не так как предполагалось и для обеспечения работы Xen на Raspberry Pi 4 пришлось вносить заментные изменение в код для работы с памятью.

Первые варианты плат Raspberry Pi 4 ограничивали доступ только к адресному пространству первого гигабайта памяти, чего было недостаточно для Dom0. Необходимые изменения были внесены в выпуск Xen 4.14, но сразу всплыла другая проблема - в подсистеме Xen для преобразования виртуальных адресов в физические использовался вызов virt_to_phys, который не срабатывал для всех виртуальных адресов и попытки преобразования некоторых виртуальных адресов завершались ошибкой. Для решения данной проблемы пришлось добавлять другую функцию преобразования адресов.

На этом проблемы не закончились и всплыла особенность в работе DMA - во всех ранее поддерживаемых в Xen платформах (x86, ARM и ARM64) адреса DMA и физические адреса всегда совпадали, но в Raspberry Pi 4 они отличались. Найти решение для данной проблемы оказалось сложнее всего и потребовало разработки патчей для ядра Linux, выполняющих преобразование между физическими адресами и адресами DMA.

Подготовленные исправления вошли в состав ядра Linux 5.9 и теперь Xen признан готовым для организации виртуализации на платах Raspberry Pi 4. В том числе на Raspberry Pi 4 теперь можно использовать EVE (Edge Virtualization Engine), движок для создания и запуска cloud-native приложений, использующий Xen, Linuxkit и Alpine Linux для построения инфраструктуры виртуализации на портативных устройствах.

Дополнительно можно отметить устранение 10 уязвимостей в Xen. Уязвимости CVE-2020-25599, CVE-2020-25603 и CVE-2020-25595 потенциально позволяют из гостевой системы получить привилегии хост-окружения. Проблемы CVE-2020-25601, CVE-2020-25600, CVE-2020-25596, CVE-2020-25597, CVE-2020-25604, CVE-2020-25598 и CVE-2020-25602 ограничиваются совершением отказа в обслуживании.

  1. Главная ссылка к новости (https://xenproject.org/2020/09...)
  2. OpenNews: В Raspberry Pi 4 появилась возможность загрузки с USB-накопителей
  3. OpenNews: Pi-KVM - проект открытого KVM-коммутатора на Raspberry Pi
  4. OpenNews: Для гипервизора KVM реализована возможность запуска гостевых систем Xen
  5. OpenNews: XCP-ng, свободный вариант Citrix XenServer, вошёл в состав проекта Xen
  6. OpenNews: Выпуск гипервизора Xen 4.14
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53807-xen
Ключевые слова: xen, raspberrypi, virtual
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, jurikolo (?), 11:07, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Виртуализация на малинке, зачем? Судя по кол-ву доработок, из-за одной платформы были усложнены существующие проекты, включая ядро Linux.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:27, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, допустим, сделали какое-то усложнение для архитектуры AArch64, но как это помешает при сборке под x86_64?
     
  • 2.8, inferrna (ok), 11:55, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно собрать xp для малинки и гонять на ней пасьянсы с пинболом, параллельно с запущенным линухом для работы в блокноте.
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:01, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вообще не понимаю их, это не рационально использование ресурсов, тем более патчить ядро ради этого.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:11, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Эта малинка - рукожопие какое-то, проще взять что-то на x86.
     
     
  • 2.3, Аноним (4), 11:23, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    x86, который тащит за собой технологии начиная с 8086. И это всё в нём бесполезно жрёт электричество.
     
  • 2.5, iPony129412 (?), 11:42, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря для чего.
    А так разные есть по упоротости.
    Некоторые из Raspberry pi десктоп делают.
    Некоторые из старого ноутбука с батареей (чтобы бабахнуло и загорелось) сервер 24/7 делают.

    У разных штук - разное назначение.

     
     
  • 3.11, Аноним (-), 12:02, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Некоторые из старого ноутбука с батареей (чтобы бабахнуло и загорелось) сервер 24/7 делают.

    Пригорает ?

     
  • 2.6, Diozan (ok), 11:47, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как домашний сервер прекрасно работает. И лектричества кушает по минимуму.
     

  • 1.7, IdeaFix (ok), 11:55, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1. Появился смысл в восьмигиговой версии.
    2. Наверное, если некоторые системные инструменты и процессы, как то организация бекапа-рестора, кластера и пр. будут работать хорошо, можно будет ваять отказоустойчивые, легкопереносимые (буквально) и маложрущие штуки там, где нужно вот это вот всё, но не большие стораджи и большие цифромолы не востребованы. Наверное, и расширять HP кластер будет легко :)

    Прямо гиперконвергенция...

     
  • 1.9, ryoken (ok), 11:57, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> В гипервизове

    В чём??? Ну куда вы торопитесь, а..?

     
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