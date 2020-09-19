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В Raspberry Pi 4 появилась возможность загрузки с USB-накопителей

19.09.2020 08:46

В предлагаемую по умолчанию eeprom-прошивку с загрузчиком для плат Raspberry Pi 4 добавлена возможность загрузки с USB-накопителей. Ранее платы Raspberry Pi 4 могли загружаться только с SD-карты или по сети. Экспериментальная поддержка загрузки по USB была добавлена в мае, но она была недоступна в прошивке, предлагаемой по умолчанию.

Отсутствие изначальной возможности загрузки по USB и долгий процесс реализации (более года с момента поступления платы в продажу) объясняется существенной переработкой организации загрузки в Raspberry Pi 4 и реализацией USB через отдельный контроллер VLI со своим EEPROM, подключенный через шину PCI Express.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
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  4. OpenNews: Для старых плат Raspberry Pi подготовлен GPU-драйвер с поддержкой API Vulkan
  5. OpenNews: Проект Ubuntu выпустил сборки для развёртывания серверных платформ на Raspberry Pi и ПК
  6. OpenNews: Представлена плата Raspberry Pi 4
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53744-raspberrypi
Ключевые слова: raspberrypi, boot, usb
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