В Raspberry Pi 4 появилась возможность загрузки с USB-накопителей

В предлагаемую по умолчанию eeprom-прошивку с загрузчиком для плат Raspberry Pi 4 добавлена возможность загрузки с USB-накопителей. Ранее платы Raspberry Pi 4 могли загружаться только с SD-карты или по сети. Экспериментальная поддержка загрузки по USB была добавлена в мае, но она была недоступна в прошивке, предлагаемой по умолчанию.

Отсутствие изначальной возможности загрузки по USB и долгий процесс реализации (более года с момента поступления платы в продажу) объясняется существенной переработкой организации загрузки в Raspberry Pi 4 и реализацией USB через отдельный контроллер VLI со своим EEPROM, подключенный через шину PCI Express.



