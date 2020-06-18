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Проект Ubuntu выпустил сборки для развёртывания серверных платформ на Raspberry Pi и ПК

18.06.2020 12:51

Компания Canonical представила проект Ubuntu Appliance, в рамках которого началась публикация полностью сконфигурированных сборок Ubuntu, оптимизированных для быстрого развёртывания готовых серверных обработчиков на Raspberry Pi или ПК. В настоящее время предложены сборки для запуска облачного хранилища и платформы совместной работы NextCloud, MQTT-брокера Mosquitto, медиасервера Plex, платформы домашней автоматизации OpenHAB и фильтрующего рекламу DNS-сервера AdGuard. Сборки позволяют с минимальными усилиями превратить любой ПК или плату Raspberry Pi в решающую конкретные задачи серверную систему, обновление и поддержание актуальности которой выполняется автоматически.

Сборки построена на основе Ubuntu Core и преднастроенных тематических snap-пакетов. Ubuntu Core представляет собой компактный вариант дистрибутива Ubuntu, вместо традиционных deb-пакетов использующий модель монолитного построения образа базовой системы, поверх которого запускаются самодостаточные надстройки в формате snap. В платформе применяется механизм атомарного обновления snap-пакетов и базовой системы. Для обеспечения безопасности каждый компонент системы верифицируется по цифровой подписи, что позволяет защитить дистрибутив от внесения скрытых модификаций или установки непроверенных snap-пакетов. Поставляемые в формате Snap компоненты изолируются при помощи AppArmor и Seccomp, а базовая файловая система монтируется в режиме только для чтения. Обновления выпускаются регулярно и доставляются в режиме ОТА (over-the-air).

  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntu.com/blog/the-ub...)
  2. OpenNews: Майское обновление дистрибутива Raspberry Pi OS
  3. OpenNews: Проект KDE представил окружение Plasma Bigscreen для телевизоров
  4. OpenNews: В Ubuntu Core обеспечена официальная поддержка портативного варианта Raspberry Pi 3
  5. OpenNews: Выпуск Ubuntu Core 18
  6. OpenNews: Вышел Turnkey Linux 15, набор мини-дистрибутивов для быстрого развертывания приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53184-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, appliance, raspberrypi
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:09, 18/06/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:19, 18/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.2, iPony129412 (?), 13:11, 18/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Крутая вещь - всем накатывать.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:18, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Rpi я лучше DietPi накачу
     

  • 1.3, iPony129412 (?), 13:14, 18/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Жалко, что у меня бюджетный принтер без беспроводной печати 😢
    А так бы выкинул бы свой ubuntu Server + piehole в пользу Ubuntu Core + AdGuard.

    Но придётся пользоваться старыми технологиями.

     
  • 1.7, Аноним (7), 13:30, 18/06/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    скажем дружно
     
  • 1.8, Аноним (8), 13:51, 18/06/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Лесом
     
  • 1.9, F (?), 14:13, 18/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    >[оверквотинг удален]
    >в рамках которого
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    >в рамках которого

     

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