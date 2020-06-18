Проект Ubuntu выпустил сборки для развёртывания серверных платформ на Raspberry Pi и ПК

Компания Canonical представила проект Ubuntu Appliance, в рамках которого началась публикация полностью сконфигурированных сборок Ubuntu, оптимизированных для быстрого развёртывания готовых серверных обработчиков на Raspberry Pi или ПК. В настоящее время предложены сборки для запуска облачного хранилища и платформы совместной работы NextCloud, MQTT-брокера Mosquitto, медиасервера Plex, платформы домашней автоматизации OpenHAB и фильтрующего рекламу DNS-сервера AdGuard. Сборки позволяют с минимальными усилиями превратить любой ПК или плату Raspberry Pi в решающую конкретные задачи серверную систему, обновление и поддержание актуальности которой выполняется автоматически.

Сборки построена на основе Ubuntu Core и преднастроенных тематических snap-пакетов. Ubuntu Core представляет собой компактный вариант дистрибутива Ubuntu, вместо традиционных deb-пакетов использующий модель монолитного построения образа базовой системы, поверх которого запускаются самодостаточные надстройки в формате snap. В платформе применяется механизм атомарного обновления snap-пакетов и базовой системы. Для обеспечения безопасности каждый компонент системы верифицируется по цифровой подписи, что позволяет защитить дистрибутив от внесения скрытых модификаций или установки непроверенных snap-пакетов. Поставляемые в формате Snap компоненты изолируются при помощи AppArmor и Seccomp, а базовая файловая система монтируется в режиме только для чтения. Обновления выпускаются регулярно и доставляются в режиме ОТА (over-the-air).



