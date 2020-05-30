Разработчики проекта Raspberry Pi опубликовали майское обновление дистрибутива Raspberry Pi OS (Raspbian), основанного на пакетной базе Debian 10 "Buster". Для загрузки подготовлены три сборки - сокращённая (432 МБ) для серверных систем, с рабочим столом (1.1 ГБ) и полная с дополнительным набором приложений (2.5 ГБ). Дистрибутив поставляется с пользовательским окружением PIXEL (ответвление от LXDE). Для установки из репозиториев доступно около 35 тысяч пакетов. В новом выпуске: Дистрибутив переименован из Raspbian в Raspberry Pi OS;

Добавлена экспериментальная 64-разрядная сборка, позволяющая использовать всю доступную память варианта платы Raspberry Pi 4, поставляемого с 8 ГБ ОЗУ;

Добавлено приложение Bookshelf, предоставляющее доступ к журналам и книгам, печатаемым издательством Raspberry Pi Press (из приложения можно купить бумажные версии или бесплатно загрузить PDF);

Для упрощения работы людей с ослабленным зрением в состав включено приложение для увеличения отдельных областей на экране. Приложение было создано с нуля, так как разработчиков не устроили существующие реализации. Программу можно установить, выбрав Magnifier в разделе Universal Access приложения Recommended Applications. Для вызова можно использовать комбинацию Ctrl-Alt-M или пиктограмму в правой части панели задач. В свойствах можно выбрать форму и размер увеличительного стекла, а также уровень масштабирования.

Изменено представление устройств вывода звука в подсистеме ALSA. Вместо одного общего устройства для HDMI и разъёма подключения наушников, теперь предлагаются два разных устройства. По умолчанию используется вывод через HDMI. Для изменения активного устройства вывода звука можно воспользоваться апплетом управления громкостью или явно определить устройство в файле .asoundrc (для разъёма наушников следует прописать "defaults.pcm.card 1" и "defaults.ctl.card 1").



