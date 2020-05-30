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Майское обновление дистрибутива Raspberry Pi OS

30.05.2020 22:50

Разработчики проекта Raspberry Pi опубликовали майское обновление дистрибутива Raspberry Pi OS (Raspbian), основанного на пакетной базе Debian 10 "Buster". Для загрузки подготовлены три сборки - сокращённая (432 МБ) для серверных систем, с рабочим столом (1.1 ГБ) и полная с дополнительным набором приложений (2.5 ГБ). Дистрибутив поставляется с пользовательским окружением PIXEL (ответвление от LXDE). Для установки из репозиториев доступно около 35 тысяч пакетов.

В новом выпуске:

  • Дистрибутив переименован из Raspbian в Raspberry Pi OS;
  • Добавлена экспериментальная 64-разрядная сборка, позволяющая использовать всю доступную память варианта платы Raspberry Pi 4, поставляемого с 8 ГБ ОЗУ;
  • Добавлено приложение Bookshelf, предоставляющее доступ к журналам и книгам, печатаемым издательством Raspberry Pi Press (из приложения можно купить бумажные версии или бесплатно загрузить PDF);
  • Для упрощения работы людей с ослабленным зрением в состав включено приложение для увеличения отдельных областей на экране. Приложение было создано с нуля, так как разработчиков не устроили существующие реализации. Программу можно установить, выбрав Magnifier в разделе Universal Access приложения Recommended Applications. Для вызова можно использовать комбинацию Ctrl-Alt-M или пиктограмму в правой части панели задач. В свойствах можно выбрать форму и размер увеличительного стекла, а также уровень масштабирования.
  • Изменено представление устройств вывода звука в подсистеме ALSA. Вместо одного общего устройства для HDMI и разъёма подключения наушников, теперь предлагаются два разных устройства. По умолчанию используется вывод через HDMI. Для изменения активного устройства вывода звука можно воспользоваться апплетом управления громкостью или явно определить устройство в файле .asoundrc (для разъёма наушников следует прописать "defaults.pcm.card 1" и "defaults.ctl.card 1").


  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.org/bl...)
  2. OpenNews: Доступна плата Raspberry Pi 4 с 8 ГБ ОЗУ
  3. OpenNews: Стоимость платы Raspberry Pi 4 с 2 Гб ОЗУ снижена до 35 долларов
  4. OpenNews: Выпуск Raspbian 2020-02-05, дистрибутива для Raspberry Pi. Новая плата HardROCK64 от проекта Pine64
  5. OpenNews: Для Raspberry Pi 4 сертифицирована поддержка OpenGL ES 3.1 и развивается новый Vulkan-драйвер
  6. OpenNews: Опубликованы сборки Ubuntu Server 19.10.1 для Raspberry Pi
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53060-raspberrypi
Ключевые слова: raspberrypi
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:57, 30/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Очень советую этот дистр. Почитайте описание, там много что интересного. https://github.com/sakaki-/gentoo-on-rpi-64bit
     
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