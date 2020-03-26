The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Проект KDE представил окружение Plasma Bigscreen для телевизоров

26.03.2020 21:58

Разработчики KDE представили первый тестовый выпуск специализированного пользовательского окружения Plasma Bigscreen, которое может использоваться в качестве платформы для телеприставок и умных телевизоров. Первый тестовый загрузочный образ подготовлен (1.9 Гб) для плат Raspberry Pi 4. Сборка основана на ARM Linux и пакетах от проекта KDE Neon.

Интерфейс пользователя, специально оптимизированный для больших экранов и управления без клавиатуры, дополнен применением системы голосового управления и виртуальным голосовым помощником, построенным на основе наработок проекта Mycroft. В частности, для управления голосом применяется голосовой интерфейс Selene и связанный с ним бэкенд, который можно запустить на своём сервере. Для распознавания речи может использоваться движок Google STT или Mozilla DeepSpeech.

Кроме голоса управление работой окружения также может осуществляться при помощи пультов дистанционного управления, в том числе штатного пульта от телевизора. Поддержка пультов реализована при помощи библиотеки libCEC, позволяющей использовать шину Consumer Electronics Control для управления устройствами, подключёнными через HDMI. Поддерживается режим симуляции манипулятора мышь через пульт и использование встроенных в пульты микрофонов для передачи голосовых команд. Кроме телевизионных пультов можно использовать USB/Bluetooth пульты, такие как WeChip G20 / W2, а также работать при подключении обычных клавиатуры, мыши и микрофона.

Платформа поддерживает как запуск специально подготовленных мультимедийных приложений Mycroft, так и традиционных настольных программ KDE, собранных для окружения Bigscreen. Для доступа к установленным программам и загрузки дополнительных программ предложен новый специализированный интерфейс, рассчитанный на удалённое удалённое управление голосом или пультом ДУ. Проектом запущен собственный каталог приложений apps.plasma-bigscreen.org (в РФ недоступен, так как размещён на IP-адресе, заблокированном Роскомнадзором). Для навигации по глобальной сети применяется web-браузер Aurora на основе движка WebKit.

Основные особенности платформы:

  • Простота расширения. Умный помощник Mycroft манипулирует "навыками" ("skills"), позволяющими привязывать к голосовым командам выполнение определённых задач. Например, навык "погода" получает данные о погоде и позволяет информировать об этом пользователя, а навык "готовка" позволяет получать сведения о кулинарных рецептах и помогать пользователю в приготовлении блюд. Проект Mycroft уже предоставляет коллекцию типовых навыков, для разработки которых может применяться графический фреймворк на базе Qt и библиотеки Kirigami. Любой разработчик может подготовить свой навык для платформы, используя Python и QML.
  • Код является свободным и доступным в исходных текстах. Производители могут создавать умные устройства на базе Plasma Bigscreen, распространять производные работы и вносить изменения на своё усмотрение, не ограничиваясь рамками, свойственными проприетарным TV-окружениям.
  • Превращение традиционного рабочего пространства Plasma в форму, которой можно управлять с обычного пульта ДУ, даёт возможность дизайнерам интерфейса KDE экспериментировать с новыми подходами компоновки интерфейса приложений и методами взаимодействия с пользователем, упрощающими управление, сидя на диване.
  • Голосовое управление. Комфортное управление голосом оборачивается опасностью нарушения конфиденциальности и утечки на внешние серверы записей фоновых разговоров, не связанных с голосовыми командами. Для решения этой проблемы в Bigscreen используется открытый голосовой помощник Mycroft, доступный для аудита и развёртывания на своих мощностях. В предложенном тестовом выпуске осуществляется подключение к домашнему серверу Mycroft, который по умолчанию использует Google STT, передающий анонимизированные голосовые данные в Google. При желании пользователь может поменять бэкенд и в том числе использовать локальные сервисы на базе Mozilla Deepspeech или вообще отключить функцию распознавания голосовых команд.
  • Проект создан и поддерживается зарекомендовавшим себя сообществом разработчиков KDE.





  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2020/03/26...)
  2. OpenNews: План разработки мобильной платформы KDE Plasma Mobile
  3. OpenNews: Проект KDE представил мобильную платформу Plasma Mobile
  4. OpenNews: KDE сосредоточит внимание на поддержке Wayland, унификации и доставке приложений
  5. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.18
  6. OpenNews: Выпуск мобильной платформы KDE Plasma Active 4
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52616-bigscreen
Ключевые слова: bigscreen, kde, plasma, tv
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:13, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Упадет. Вместе с телевизором.
     
     
  • 2.21, Егор Мамонтов (?), 23:05, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для чего чушь несешь?
     
     
  • 3.25, slava_kpss (ok), 23:20, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это типа смешно, написать то, что писали тысячи раз уже много лет
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 00:41, 27/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, там писали что будет падать - только на десктопах, а на ТВ - всё не будет,
    возможно даже заодно чтобы больше телевизоров покупали,
    - так как всё "вылижут" в своих кодах, как обычно забыв открыть/бэкпортировать код.

    Кстати, как там с вирусами на ТВ?... Потому что мой даже обычный монитор - похоже уже подхватил что то... скорей с ТВ приставки. Долго не мог понять почему меню заблокированно с даже кнопкой выключения! (прикидочно: чтобы новый монитор купил... или хотя бы отнёс в мастерскую...),
    а тут в очередной мучаясь экспериментируя - выяснил что таки можно разблокировать секретной комбинацей кнопок, но оно опять несколько раз почти сразу заблокировало. Но, потом видать видя что просёк как быстро разблокировать - уже неблокирует... Просто жесть.
    А, ведь это вам не SmartTV... с напрашиванием на вирусятинки, да ещё с полным комплектом шпиона.

     
  • 3.29, Ordu (ok), 23:52, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А по-моему смешно: я представил себе телевизор с плазмой, срывающийся с крепления на стенке. Плазма упала. Или плазма не падает, и телевизор останется висеть в воздухе?
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 00:29, 27/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не обращайте вимание, Ordu местный малахольный.
     
  • 2.30, Анончик999 (?), 00:06, 27/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нах. некому ненужно! Очередная хрень овпенсорца!
     

  • 1.2, ilyafedin (ok), 22:13, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже есть информация по интеграции с Kodi?
     
     
  • 2.28, doctorishe (?), 23:39, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Kodi, для начала стоит заняться своим встроенным плеером, а не всякой х-й, которой они занимаются последние годы. Собственно то запустение в плеере и породило массу форков типа kodidsplayer и kodihdr.
     
     
  • 3.31, ilyafedin (ok), 00:15, 27/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все нормально у них с плеером
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:21, 26/03/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
     
  • 2.5, VINRARUS (ok), 22:25, 26/03/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.15, Аноним (-), 22:53, 26/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.19, NameHasNo (?), 23:04, 26/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.4, Аноним (4), 22:22, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Голос это конечно ок, но ещё бы жесты и управление взглядом прикрутили -- было бы вообще здорово и современно.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:26, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Коту бы понравилось
     
     
  • 3.27, анон (?), 23:34, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти твари и так умеют включать газовые конфорки, тч обойдутся.
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:27, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Выглядит совсем плохо. В таком виде даже "на посмотреть" это никто не поставит.
    Надеюсь, это пилил какой-нибудь один человек, а не вся команда разработчиков, вместо того, чтобы исправлять баги, например.
     
     
  • 2.8, derfenix (ok), 22:29, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Надо передать мужикам, чтобы сворачивались. Аноним с опеннета сказал, что фигово получилось
     
     
  • 3.12, Аноним (7), 22:40, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так и правда фигово же получилось! Ты глаза-то разуй, даже китайские приставки для приема цифрового тв обладают более вменяемым интерфейсом. И это не концепт, это уже "тестовый выпуск"!
     
     
  • 4.16, eknbkjfnb (?), 22:54, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    каким таким интерфейсом, подавляющее большинство это Андроид или АндроидТВ, плюс лаунчер типа Square Home, а тут ребята сами дизайн создают, притом врядли он сейчас в приоритете у них, хотя и сейчас смотрится вполне на "4-"
     
  • 4.18, пофиг (?), 23:04, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну ты то у нас спец. Гречки и туалетной бумаги уже купил?
     
  • 4.26, derfenix (ok), 23:33, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так и правда фигово же получилось! Ты глаза-то разуй, даже китайские приставки
    > для приема цифрового тв обладают более вменяемым интерфейсом. И это не
    > концепт, это уже "тестовый выпуск"!

    Ну начинается... "глаза разуй, увидь то, что вижу я!". Я вижу, что неплохо и мне нахер не сдалось видеть то, что видишь ты. Мне нравится, что у них получилось, а ты со своими советами идёшь в задницу Кардашьян. Не нравится - проходи мимо, фломастеры все разные и конкретно твой - не пуп Земли.

     
  • 3.23, NameHasNo (?), 23:15, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем сворачиваться? Дизайн это во многом лишь расположение контролов, их вид и текстурки, ведь так?
    Правим-правим и готово...
     

  • 1.9, Fracta1L (ok), 22:32, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь можно поставить Плазму на плазму, чтобы пользоваться Плазмой, когда пользуешься плазмой.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 22:44, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    К тебе скоро приедут, пeдобир. Лучше подумай об этом...
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:37, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Дизайн ужасен. Словно с андроида 4.1 брали.
     
  • 1.11, Петр (??), 22:38, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сравните это с эппл тв. У разработчиков КДЕ нет вкуса, им нужны толковые дизайнеры.
     
     
  • 2.20, пофиг (?), 23:04, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Эпл тв такое же убожество.
     
     
  • 3.34, derfenix (ok), 00:46, 27/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не спорь с ним. У эплофанов своё особенное видение прекрасного. Своё собственное, замкнутое на себя, но хрен ты их когда убедишь, что их вкусы не эталонны.
     

  • 1.13, Аноним (-), 22:43, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    KDE как всегда впереди!
     
  • 1.17, пофиг (?), 23:02, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никакого КДЕ управление сортиров не будет - тут уже все дыры занято виндой и идиотами что ей пользуются.
     
  • 1.22, Егор Мамонтов (?), 23:06, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    хорошее дело делают
     
  • 1.24, Аноним (24), 23:18, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучше бы настольную плазму допиливали, а не разбрасывали ресурсы на куда не надо
     
  • 1.35, Сишник (?), 00:49, 27/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чёт анимации лаганутые, зиро кост абсракшонс в культях похоже совсем не зиро кост XD
     
  • 1.36, Аноним (6), 00:49, 27/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    КГ/АМ
     
  • 1.37, Аноним (37), 01:04, 27/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь тестил или так просто треплетесь? Ютуб там можно смотреть и своим пультом ДУ крутить?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру