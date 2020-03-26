Проект KDE представил окружение Plasma Bigscreen для телевизоров

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|4.33, Аноним (33), 00:41, 27/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, там писали что будет падать - только на десктопах, а на ТВ - всё не будет,
возможно даже заодно чтобы больше телевизоров покупали,
- так как всё "вылижут" в своих кодах, как обычно забыв открыть/бэкпортировать код.
Кстати, как там с вирусами на ТВ?... Потому что мой даже обычный монитор - похоже уже подхватил что то... скорей с ТВ приставки. Долго не мог понять почему меню заблокированно с даже кнопкой выключения! (прикидочно: чтобы новый монитор купил... или хотя бы отнёс в мастерскую...),
а тут в очередной мучаясь экспериментируя - выяснил что таки можно разблокировать секретной комбинацей кнопок, но оно опять несколько раз почти сразу заблокировало. Но, потом видать видя что просёк как быстро разблокировать - уже неблокирует... Просто жесть.
А, ведь это вам не SmartTV... с напрашиванием на вирусятинки, да ещё с полным комплектом шпиона.
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|3.29, Ordu (ok), 23:52, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А по-моему смешно: я представил себе телевизор с плазмой, срывающийся с крепления на стенке. Плазма упала. Или плазма не падает, и телевизор останется висеть в воздухе?
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|2.28, doctorishe (?), 23:39, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Kodi, для начала стоит заняться своим встроенным плеером, а не всякой х-й, которой они занимаются последние годы. Собственно то запустение в плеере и породило массу форков типа kodidsplayer и kodihdr.
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|1.4, Аноним (4), 22:22, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Голос это конечно ок, но ещё бы жесты и управление взглядом прикрутили -- было бы вообще здорово и современно.
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|3.27, анон (?), 23:34, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эти твари и так умеют включать газовые конфорки, тч обойдутся.
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|1.7, Аноним (7), 22:27, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Выглядит совсем плохо. В таком виде даже "на посмотреть" это никто не поставит.
Надеюсь, это пилил какой-нибудь один человек, а не вся команда разработчиков, вместо того, чтобы исправлять баги, например.
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|2.8, derfenix (ok), 22:29, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Надо передать мужикам, чтобы сворачивались. Аноним с опеннета сказал, что фигово получилось
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|3.12, Аноним (7), 22:40, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так и правда фигово же получилось! Ты глаза-то разуй, даже китайские приставки для приема цифрового тв обладают более вменяемым интерфейсом. И это не концепт, это уже "тестовый выпуск"!
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|4.16, eknbkjfnb (?), 22:54, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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каким таким интерфейсом, подавляющее большинство это Андроид или АндроидТВ, плюс лаунчер типа Square Home, а тут ребята сами дизайн создают, притом врядли он сейчас в приоритете у них, хотя и сейчас смотрится вполне на "4-"
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|4.18, пофиг (?), 23:04, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну ты то у нас спец. Гречки и туалетной бумаги уже купил?
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|4.26, derfenix (ok), 23:33, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так и правда фигово же получилось! Ты глаза-то разуй, даже китайские приставки
> для приема цифрового тв обладают более вменяемым интерфейсом. И это не
> концепт, это уже "тестовый выпуск"!
Ну начинается... "глаза разуй, увидь то, что вижу я!". Я вижу, что неплохо и мне нахер не сдалось видеть то, что видишь ты. Мне нравится, что у них получилось, а ты со своими советами идёшь в задницу Кардашьян. Не нравится - проходи мимо, фломастеры все разные и конкретно твой - не пуп Земли.
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|3.23, NameHasNo (?), 23:15, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем сворачиваться? Дизайн это во многом лишь расположение контролов, их вид и текстурки, ведь так?
Правим-правим и готово...
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|1.9, Fracta1L (ok), 22:32, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Теперь можно поставить Плазму на плазму, чтобы пользоваться Плазмой, когда пользуешься плазмой.
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|1.11, Петр (??), 22:38, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сравните это с эппл тв. У разработчиков КДЕ нет вкуса, им нужны толковые дизайнеры.
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|3.34, derfenix (ok), 00:46, 27/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не спорь с ним. У эплофанов своё особенное видение прекрасного. Своё собственное, замкнутое на себя, но хрен ты их когда убедишь, что их вкусы не эталонны.
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|1.17, пофиг (?), 23:02, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никакого КДЕ управление сортиров не будет - тут уже все дыры занято виндой и идиотами что ей пользуются.
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|1.24, Аноним (24), 23:18, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы настольную плазму допиливали, а не разбрасывали ресурсы на куда не надо
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|1.35, Сишник (?), 00:49, 27/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чёт анимации лаганутые, зиро кост абсракшонс в культях похоже совсем не зиро кост XD
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|1.37, Аноним (37), 01:04, 27/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-нибудь тестил или так просто треплетесь? Ютуб там можно смотреть и своим пультом ДУ крутить?
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