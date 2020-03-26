Проект KDE представил окружение Plasma Bigscreen для телевизоров

Разработчики KDE представили первый тестовый выпуск специализированного пользовательского окружения Plasma Bigscreen, которое может использоваться в качестве платформы для телеприставок и умных телевизоров. Первый тестовый загрузочный образ подготовлен (1.9 Гб) для плат Raspberry Pi 4. Сборка основана на ARM Linux и пакетах от проекта KDE Neon. Интерфейс пользователя, специально оптимизированный для больших экранов и управления без клавиатуры, дополнен применением системы голосового управления и виртуальным голосовым помощником, построенным на основе наработок проекта Mycroft. В частности, для управления голосом применяется голосовой интерфейс Selene и связанный с ним бэкенд, который можно запустить на своём сервере. Для распознавания речи может использоваться движок Google STT или Mozilla DeepSpeech. Кроме голоса управление работой окружения также может осуществляться при помощи пультов дистанционного управления, в том числе штатного пульта от телевизора. Поддержка пультов реализована при помощи библиотеки libCEC, позволяющей использовать шину Consumer Electronics Control для управления устройствами, подключёнными через HDMI. Поддерживается режим симуляции манипулятора мышь через пульт и использование встроенных в пульты микрофонов для передачи голосовых команд. Кроме телевизионных пультов можно использовать USB/Bluetooth пульты, такие как WeChip G20 / W2, а также работать при подключении обычных клавиатуры, мыши и микрофона. Платформа поддерживает как запуск специально подготовленных мультимедийных приложений Mycroft, так и традиционных настольных программ KDE, собранных для окружения Bigscreen. Для доступа к установленным программам и загрузки дополнительных программ предложен новый специализированный интерфейс, рассчитанный на удалённое удалённое управление голосом или пультом ДУ. Проектом запущен собственный каталог приложений apps.plasma-bigscreen.org (в РФ недоступен, так как размещён на IP-адресе, заблокированном Роскомнадзором). Для навигации по глобальной сети применяется web-браузер Aurora на основе движка WebKit. Основные особенности платформы: Простота расширения. Умный помощник Mycroft манипулирует "навыками" ("skills"), позволяющими привязывать к голосовым командам выполнение определённых задач. Например, навык "погода" получает данные о погоде и позволяет информировать об этом пользователя, а навык "готовка" позволяет получать сведения о кулинарных рецептах и помогать пользователю в приготовлении блюд. Проект Mycroft уже предоставляет коллекцию типовых навыков, для разработки которых может применяться графический фреймворк на базе Qt и библиотеки Kirigami. Любой разработчик может подготовить свой навык для платформы, используя Python и QML.

Код является свободным и доступным в исходных текстах. Производители могут создавать умные устройства на базе Plasma Bigscreen, распространять производные работы и вносить изменения на своё усмотрение, не ограничиваясь рамками, свойственными проприетарным TV-окружениям.

Превращение традиционного рабочего пространства Plasma в форму, которой можно управлять с обычного пульта ДУ, даёт возможность дизайнерам интерфейса KDE экспериментировать с новыми подходами компоновки интерфейса приложений и методами взаимодействия с пользователем, упрощающими управление, сидя на диване.

Голосовое управление. Комфортное управление голосом оборачивается опасностью нарушения конфиденциальности и утечки на внешние серверы записей фоновых разговоров, не связанных с голосовыми командами. Для решения этой проблемы в Bigscreen используется открытый голосовой помощник Mycroft, доступный для аудита и развёртывания на своих мощностях. В предложенном тестовом выпуске осуществляется подключение к домашнему серверу Mycroft, который по умолчанию использует Google STT, передающий анонимизированные голосовые данные в Google. При желании пользователь может поменять бэкенд и в том числе использовать локальные сервисы на базе Mozilla Deepspeech или вообще отключить функцию распознавания голосовых команд.

Проект создан и поддерживается зарекомендовавшим себя сообществом разработчиков KDE.









