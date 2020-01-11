Библиотека для распознавания русской речи на Android и Linux без сети

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|2.6, Аноним (6), 19:38, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему? Там же про концепцию vosk во второй половине доклада?
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|3.9, nshmyrev (ok), 19:41, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это видео про серверное приложение для тренировки, а не про библиотеку для андроида.
Библиотека работает на kaldi доработанном.
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|1.5, Аноним (5), 19:35, 11/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нормально, нужно. Для китайского и японского сделайте плиз, а то у меня небольшие проблемы с переводом устной речи в письменную (звучит одинаково, а пишется по-разному). Онлайн распознавание плохо справляется.
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|2.7, nshmyrev (ok), 19:40, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Китайский есть, моделька на гитхабе. Не знаю, насколько надёжно будет работать. Скорее всего, хуже чем по сети. Но может пригодиться.
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|3.14, Аноним (5), 19:50, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Японский был бы интересней, почему-то про него все забывают. Китайский я почти не понимаю, японский разговорный и письменный в некоторой мере вполне. Но сложности с тем, как записать, я думаю будут те же (т.е. нужна эвристика и словари с угадыванием и выбором из нескольких вариантов).
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|1.8, user90 (?), 19:41, 11/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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И практическая польза этого ..? Ну если откинуть киберпанк и "тупые колонки"? ;)
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|2.11, AlexYeCu_not_logged (?), 19:47, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>И практическая польза этого ..? Ну если откинуть киберпанк и "тупые колонки"? ;)
Управление различными устройствами, когда руки заняты: ответить на звонок, отклонить звонок, позвонить и т.д.
Аналогично, но для людей с ограниченной подвижностью
Компьютерные игры.
Обучающие упражнения для некоторых профессий.
Пока проблем две: низкое качество распознавания и (там где оно повыше) привязка к не всегда доступным серверам.
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|3.16, user90 (?), 20:02, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> когда руки заняты
Хорошо, что не рот, ХА-ХА-ХА.
Вот про инвалидов чот не подумал, да.. ну а для игр можно применить вообще_любую технологию))
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|4.22, AlexYeCu_not_logged (?), 21:03, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Хорошо, что не рот, ХА-ХА-ХА.
Если запишешь, как ты ртом управляешь автомобилем, прокладываешь слаботочку под потолком, сортируешь кроликов, пересаживаешь цветы, месишь тесто или убираешь снег — выкладывай на ютуб и кидай ссылку сюда.
Если же твой основной род занятий, дела по дому или хобби предполагают всё время занятый рот — выкладывать ничего не надо. Хотя оно, наверное, к лучшему, что рот-то у тебя по большей части занят.
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|1.10, Nekrasov33 (ok), 19:47, 11/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Опубликована версия 0.3 библиотеки vosk для локального распознавания слитной речи, поддерживающая
> русский язык. Для платформы Android подготовлен...
чем дальше, тем ближе Алиса Селезнева )
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|2.19, Аноним (19), 20:49, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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И тоже без привязки к серверам?
Здесь фишка именно в том, чтобы командовать железками, не ставя об этом в известность Гугл или Эппл.
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|1.18, Константавр (ok), 20:33, 11/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Успехов проекту. Рад, что кто-то занимается этим. Я какое-то время назад пытался толкать паровоз, тренировать сфинкса, но единственное приложение, которое позволяло голосом управлять десктопом (Simon) бросили, с тех пор в этой сфере прям дыра была. Особенно в русской среде.
Рад за разработчиков, но немного не понимаю, а какие приложения подхватят ваш движок? опять всё будет только для Андроида и будет использоваться только шпионящими программами? А полезное? Чтобы голосом сказать "закрой окно", "открой фаерфокс" и пр?
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|2.20, nshmyrev (ok), 20:49, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас много появляется полезных приложений для RPi и мобильных. Rhasspy набирает популярность, например, и куча других умных домов.
В Kodi можно встроить эту распознавалку, управлять голосом, пока руки не дошли, но скоро будет.
Эта библиотека распознаёт гораздо лучше, чем pocketsphinx, тренировать её не нужно.
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|3.23, Константавр (ok), 21:05, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Эта библиотека распознаёт гораздо лучше, чем pocketsphinx, тренировать её не нужно.
Верю. Но меня интересует именно десктоп. Есть полупарализованный знакомый, которому важно иметь нормальное голосовое управление компом. И он не один такой. Линукс когда-то предлагал что-то, что можно (при старании и понимании вопроса) применить, но всё что я знаю находится в стагнации. И распознавалки, и читалки и, тем более, управлялки.
А русскоязычные проекты тем более, вот в Альте, например, было несколько движков чтения (не знаю как сейчас), но как заставить десктопное приложение читать этим движком? они же умеют или espeak, или festival и больше ничего. И толку мне с хороших русскоязычных движков, которыми ни одно приложение не умеет пользоваться?
То же и с этой библиотекой распознавания, ну написали, пара энтузиастов прикрутит это к управлению умным домом, а остальные тупо на андроиде за пользователем будут следить :) А бедным инвалидам так и останется - винда и стандартные движки, которые тоже все теперь любют через сеть работать.
Но я нудю. Наверное.
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|2.21, vosk (?), 20:54, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> "закрой окно"
Упс... Хозяин, похоже, я оконной рамой кота перерубила...
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