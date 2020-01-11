Библиотека для распознавания русской речи на Android и Linux без сети

>Эта библиотека распознаёт гораздо лучше, чем pocketsphinx, тренировать её не нужно. Верю. Но меня интересует именно десктоп. Есть полупарализованный знакомый, которому важно иметь нормальное голосовое управление компом. И он не один такой. Линукс когда-то предлагал что-то, что можно (при старании и понимании вопроса) применить, но всё что я знаю находится в стагнации. И распознавалки, и читалки и, тем более, управлялки. А русскоязычные проекты тем более, вот в Альте, например, было несколько движков чтения (не знаю как сейчас), но как заставить десктопное приложение читать этим движком? они же умеют или espeak, или festival и больше ничего. И толку мне с хороших русскоязычных движков, которыми ни одно приложение не умеет пользоваться? То же и с этой библиотекой распознавания, ну написали, пара энтузиастов прикрутит это к управлению умным домом, а остальные тупо на андроиде за пользователем будут следить :) А бедным инвалидам так и останется - винда и стандартные движки, которые тоже все теперь любют через сеть работать. Но я нудю. Наверное.

