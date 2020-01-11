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Библиотека для распознавания русской речи на Android и Linux без сети

11.01.2020 18:37

Опубликована версия 0.3 библиотеки vosk для локального распознавания слитной речи, поддерживающая русский язык. Для платформы Android подготовлен APK-пакет, а для Linux можно использовать Python-библиотеку (пример использования), производительности которой достаточно для работы на платах Raspberry Pi. Библиотека работает на доработанном движке Kaldi. Языковая модель занимает всего 50Мб и работает точнее DeepSpeech (модель размером более 1Гб). Поддерживаются языки: русский, английский, немецкий, французский, китайский. Ожидается поддержка испанского, хинди, арабского и португальского.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/alphacep/ka...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla представила движок распознавания речи DeepSpeech 0.6
  3. Что не так с DeepSpeech и Common Voice от Mozilla
  4. OpenNews: Facebook опубликовал открытую систему распознавания речи Wav2letter++
  5. OpenNews: Инициатива по созданию полнофункциональной свободной системы распознавания речи
  6. OpenNews: Тестовый выпуск свободной системы распознавания речи Simon 0.4.80
Автор новости: nshmyrev
Тип: Программы
Ключевые слова: vosk, speech
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 19:27, 11/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Русский мат он распознает?
     
  • 1.2, Аноним (2), 19:30, 11/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На сони zx1 не ставится (
     
     
  • 2.3, nshmyrev (ok), 19:31, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что пишет? Не ставится через скачивание или через adb?
     

  • 1.4, nshmyrev (ok), 19:33, 11/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    @модератор. Видео тут не совсем в тему, к сожалению.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:38, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему? Там же про концепцию vosk во второй половине доклада?
     
     
  • 3.9, nshmyrev (ok), 19:41, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это видео про серверное приложение для тренировки, а не про библиотеку для андроида.

    Библиотека работает на kaldi доработанном.

     

  • 1.5, Аноним (5), 19:35, 11/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нормально, нужно. Для китайского и японского сделайте плиз, а то у меня небольшие проблемы с переводом устной речи в письменную (звучит одинаково, а пишется по-разному). Онлайн распознавание плохо справляется.
     
     
  • 2.7, nshmyrev (ok), 19:40, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Китайский есть, моделька на гитхабе. Не знаю, насколько надёжно будет работать. Скорее всего, хуже чем по сети. Но может пригодиться.
     
     
  • 3.14, Аноним (5), 19:50, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Японский был бы интересней, почему-то про него все забывают. Китайский я почти не понимаю, японский разговорный и письменный в некоторой мере вполне. Но сложности с тем, как записать, я думаю будут те же (т.е. нужна эвристика и словари с угадыванием и выбором из нескольких вариантов).
     

  • 1.8, user90 (?), 19:41, 11/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    И практическая польза этого ..? Ну если откинуть киберпанк и "тупые колонки"? ;)
     
     
  • 2.11, AlexYeCu_not_logged (?), 19:47, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >И практическая польза этого ..? Ну если откинуть киберпанк и "тупые колонки"? ;)

    Управление различными устройствами, когда руки заняты: ответить на звонок, отклонить звонок, позвонить и т.д.
    Аналогично, но для людей с ограниченной подвижностью
    Компьютерные игры.
    Обучающие упражнения для некоторых профессий.

    Пока проблем две: низкое качество распознавания и (там где оно повыше) привязка к не всегда доступным серверам.

     
     
  • 3.16, user90 (?), 20:02, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > когда руки заняты

    Хорошо, что не рот, ХА-ХА-ХА.

    Вот про инвалидов чот не подумал, да.. ну а для игр можно применить вообще_любую технологию))

     
     
  • 4.22, AlexYeCu_not_logged (?), 21:03, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Хорошо, что не рот, ХА-ХА-ХА.

    Если запишешь, как ты ртом управляешь автомобилем, прокладываешь слаботочку под потолком, сортируешь кроликов, пересаживаешь цветы, месишь тесто или убираешь снег — выкладывай на ютуб и кидай ссылку сюда.

    Если же твой основной род занятий,  дела по дому или хобби предполагают всё время занятый рот — выкладывать ничего не надо. Хотя оно, наверное, к лучшему, что рот-то у тебя по большей части занят.

     
  • 2.12, Аноним ещё один (?), 19:49, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользы никакой. Можешь бухать дальше.
     
  • 2.13, Sluggard (ok), 19:49, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Инвалидам может помочь голосовой набор. Стенограммы.
     

  • 1.10, Nekrasov33 (ok), 19:47, 11/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Опубликована версия 0.3 библиотеки vosk для локального распознавания слитной речи, поддерживающая
    > русский язык. Для платформы Android подготовлен...

    чем дальше, тем ближе Алиса Селезнева )


     
     
  • 2.15, Аноним (15), 20:01, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    set Apocalypse {Алиса Селезнёва}
     

  • 1.17, Аноним (17), 20:33, 11/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    У меня есть сири.красиво и просто работает
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 20:49, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И тоже без привязки к серверам?
    Здесь фишка именно в том, чтобы командовать железками, не ставя об этом в известность Гугл или Эппл.
     

  • 1.18, Константавр (ok), 20:33, 11/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Успехов проекту. Рад, что кто-то занимается этим. Я какое-то время назад пытался толкать паровоз, тренировать сфинкса, но единственное приложение, которое позволяло голосом управлять десктопом (Simon) бросили, с тех пор в этой сфере прям дыра была. Особенно в русской среде.

    Рад за разработчиков, но немного не понимаю, а какие приложения подхватят ваш движок? опять всё будет только для Андроида и будет использоваться только шпионящими программами? А полезное? Чтобы голосом сказать "закрой окно", "открой фаерфокс" и пр?

     
     
  • 2.20, nshmyrev (ok), 20:49, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас много появляется полезных приложений для RPi и мобильных. Rhasspy набирает популярность, например, и куча других умных домов.

    В Kodi можно встроить эту распознавалку, управлять голосом, пока руки не дошли, но скоро будет.

    Эта библиотека распознаёт гораздо лучше, чем pocketsphinx, тренировать её не нужно.

     
     
  • 3.23, Константавр (ok), 21:05, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Эта библиотека распознаёт гораздо лучше, чем pocketsphinx, тренировать её не нужно.

    Верю. Но меня интересует именно десктоп. Есть полупарализованный знакомый, которому важно иметь нормальное голосовое управление компом. И он не один такой. Линукс когда-то предлагал что-то, что можно (при старании и понимании вопроса) применить, но всё что я знаю находится в стагнации. И распознавалки, и читалки и, тем более, управлялки.

    А русскоязычные проекты тем более, вот в Альте, например, было несколько движков чтения (не знаю как сейчас), но как заставить десктопное приложение читать этим движком? они же умеют или espeak, или festival и больше ничего. И толку мне с хороших русскоязычных движков, которыми ни одно приложение не умеет пользоваться?

    То же и с этой библиотекой распознавания, ну написали, пара энтузиастов прикрутит это к управлению умным домом, а остальные тупо на андроиде за пользователем будут следить :) А бедным инвалидам так и останется - винда и стандартные движки, которые тоже все теперь любют через сеть работать.

    Но я нудю. Наверное.

     
  • 2.21, vosk (?), 20:54, 11/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > "закрой окно"

    Упс... Хозяин, похоже, я оконной рамой кота перерубила...

     
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