Компания Mozilla представила движок распознавания речи DeepSpeech 0.6

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|2.3, Аноним (3), 13:42, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Исходя из графиков можно сделать вывод что теперь оно бесполезно чуть более чем полностью. А по ссылке инициатива по компрометации и дискредитации приличной сборки браузера с удалёнными бэкдорами и телеметрией.
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|3.39, Аноним (39), 19:45, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Коммент твой бесполезен чуть более чем полностью. Так же как и все комменты, которые проповедуют о "бесполезности" вообще всего кода. Меньше нойте, больше пишите код, бесполезные вы наши.
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|4.40, Аноним (3), 20:23, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Речь не о вообще всём коде, а о результате подобной "оптимизации" под мобильные устройства.
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|1.5, Аноним (4), 13:52, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> 27 часами на русском.
Операторам связи по закону Яровой голос диктуете (из-за чего у кое-кого уже наверное лучшая в мире система для распознавания русской речи, но с вами ей не поделятся, ибо для них желательно, чтобы распознавали речь вы исключительно в облаках), а Мозилле продиктовать, значит, западло !?
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|2.6, Аноним (6), 13:58, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мозилле продиктовать, значит, западло !?
Мсье, прошу вас пройти на сайт Common Voice и собственноручно^W собсвенноголосно надиктовать сколько угодно часов речи.
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|3.7, Аноним (4), 14:02, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Просто поставьте на телефон прогу, пишущую ваши разговоры с микрофона (и не пишущую ответы ваших собеседников). И вылейте их туда. Всё равно по закону Яровой всё пишется.
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|4.10, Аноним (6), 14:29, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А текстовое представление надиктованной речи кто будет печатать?
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|1.8, proninyaroslav (ok), 14:07, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>сторонними разработчиками отдельно подготовлены модули для Rust и Go
Однако странная позиция мозиллы. Вроде как они ратуют за использование раста в своих проекта, но при этом продолжают писать на си. Даже биндинги сделали сторонние разрабы. Насколько знаю, ABI раста нестабилен, поэтому сложно применять как библиотеку, но тогда почему до сих пор ABI не стабилизировался? Различные фишки развивают, но при этом такие базовые вещи как стабильный ABI обходят стороной. Позиционировать как замену си в таком случае бесмысленно.
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|3.28, proninyaroslav (ok), 16:54, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И ровно по той же причина не взлетела
> идея переписать Postgre на раст
Ну, одно дело переписать существующий код (что почти всегда бессмысленно). Другое дело начать разрабатывать новые продукты на расте, тем более в мозилле. А эта либа в разработке с 2016 года, раст же релизнулся версией 1.0 в 2015.
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|3.36, Anonymoustus (ok), 18:10, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да уж, хрусты в своём унылом фанатизме превзошли даже пихтоновых обезьянок.
На опеннете с модераторами просто беда. Вот прямо всё хорошо, а модераторы — хуже стихийного бедствия и казней египетских.
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|1.9, Аноним (9), 14:19, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>предложенную исследователями из компании Baidu
Теперь ещё кто-то будет вякать о том, что мурзиловцы не сливают данные? Да гугл это невинная девственница, против байду. Оно не просто собирает данные, оно отсылает собранную информацию на серверы Baidu. При этом оно пренебрегает шифрованием вообще или использует очень слабые методы шифрования.
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|2.17, Аноним (17), 15:20, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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поддерживаю, сливают все они без исключений, но не припомню что тут кто то говорил что мозила не сливает, говорят обычно сливают но меньше чем угол, тут согласен, но вот если угл дальше не льет ибо шарит, а вот мозила таки да льет дальше наверняка, да еще и на расте лол
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|2.18, Аноним (4), 15:22, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Baidu статью написали. Mozilla по ней сделала. Что за клоунаду вы тут развели?
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|1.22, Аноним (22), 15:53, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Breaking news: реализация написана на языке Python!! Тьфу ты.. неинтересно.
Это можно было не упоминать вообще, или констатировать с сожалением. Современный кодэр, если не уеб-разработчик, ничего больше и не умеет, противно. А эсли и умеет, то ему не позволят эффективные менеджеры из Байды..
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|3.25, Аноним (22), 16:25, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А не подумал ли ты, что как раз "умных" может не интересовать ни первый, ни второй ЯП? ;)
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|4.26, Аноним (3), 16:48, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну тут не много вариантов. Либо человек умный и берёт питон и си, Либо человек не умный и не берёт питон и си. Раст интересен, но только в теории. Будь он интересен практически, на нём бы уже написали что-нибудь помимо 1 quiche (например, графический тулкит).
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|3.30, Аноним (22), 17:19, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я ващет про обезьян, зачем ты сюда приплетаешь какую-то ерунду?))
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|1.37, Аноним (37), 19:03, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Принципиально новый фаерфокс! Теперь и с голосовой телеметрией (ну, как всегда, чтобы делать продукт ещё лучше!)
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|2.38, Аноним (4), 19:17, 08/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы была голосовая телеметрия, дейтасеты не были бы такими куцыми.
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|1.41, Аноним (41), 20:23, 08/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какие же вы всё-таки идиоты, товарищи комментаторы.
Вам было бы идеально с бубнами из компакт-дисков в серверной, как кощеям, над вашими серверами чахнуть и на люди не показываться.
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