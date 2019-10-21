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Mozilla развивает собственную систему машинного перевода

21.10.2019 07:14

Компания Mozilla в рамках проекта Bergamot приступила к созданию системы машинного перевода, работающей на стороне браузера. Проект позволит интегрировать в Firefox самодостаточный движок перевода страниц, не обращающийся к внешним облачным сервисам и обрабатывающий данные исключительно на системе пользователя. Главной целью разработки является обеспечение конфиденциальности и защита данных пользователя от возможных утечек при переводе содержимого открываемых в браузере страниц.

Разработка Bergamot ведётся в берлинском офисе Mozilla при участии исследователей из нескольких университетов Великобритании, Эстонии и Чехии. Разработку финансирует Евросоюз в рамках гранта, полученного по программе Horizon 2020. Размер гранта составляет три миллиона евро. Проект рассчитан на три года. В Mozilla открыта вакансия специалиста по системам машинного обучения для участия в разработке движка для перевода с одного языка на другой.

Из смежных разработок, имеющих отношение к проекту Bergamot, упомянуты:

  • Развиваемый в Эдинбургском университете фреймворк машинного перевода Marian, построенный на базе рекуррентной нейронной сети. Фреймворк написан на языке C++, может задействовать GPU для ускорения обучения и перевода, и поставляется под лицензией MIT.
  • Созданный в Пражском университете инструментарий Neural Monkey для обработки информации на естественном языке с использованием методов последовательного машинного обучения. Проект применяет фреймворк TensorFlow и может использоваться для быстрого создания прототипов систем машинного перевода и классификации информации на естественном языке. Код доступен под лицензией BSD.
  • Подготовленный в Шеффилдском университете проект QuEst++, применяемый для оценки и прогнозирования качества систем машинного перевода.
  • Развиваемые в Mozilla синтезатор речи (TTS) и движок распознавания речи (Deep Speech)
  • Финансируемый Евросоюзом проект ParaCrawl, накапливающий базу синхронных переводов различных фраз на разных языках, которую можно использовать для тренировки систем машинного обучения. Основой проекта является бот bitextor, который индексирует многоязычные web-сайты и автоматически находит одинаковые тексты, представленные на нескольких языках. База примеров параллельных переводов формируется для 24 языков, в том числе для русского (БД для русского языка занимает 637MB в сжатом виде и включает более 12 млн примеров перевода).

Разработка Bergamot началась в январе этого года, но наработки проекта пока недоступны для публичного тестирования. Тем не менее, несколько дней назад разработчики опубликовали видео с демонстрацией начального прототипа.


Напомним, что в Firefox уже имеется встроенный механизм для перевода страниц, но он завязан на использовании внешних облачных сервисов (поддерживаются Google, Yandex и Bing) и не активирован по умолчанию (для включения в about:config следует изменить настройки "browser.translation"). Механизм перевода в том числе поддерживает автоматическое определение языка при открытии страницы на неизвестном языке и выводит специальный индикатор с предложением осуществить перевод страницы. Развиваемый в рамках проекта Bergamot прототип системы перевода использует этот же интерфейс для взаимодействия с пользователем, но вместо обращения к внешним сервисам запускается встроенный обработчик.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Проект OpenNMT развивает систему машинного перевода на основе нейронной сети
  3. OpenNews: Проект Mozilla выпустил открытую систему распознавания речи
  4. OpenNews: Facebook опубликовал открытую систему распознавания речи Wav2letter++
  5. OpenNews: Компания Mozilla представила систему синтеза речи LPCNet
  6. OpenNews: В Firefox появится поддержка перевода страниц при помощи Google Translate
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: mozilla, firefox, lang, translator
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:07, 21/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну чёт полезное для разнообразия. Может даже не впустую попилят.
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:11, 21/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Разработку финансирует Евросоюз в рамках гранта, полученного по программе Horizon 2020. Размер гранта составляет три миллиона евро. Проект рассчитан на три года. В Mozilla открыта вакансия специалиста по системам машинного обучения для участия в разработке движка для перевода с одного языка на другой.

    Проще говоря - пилят грант.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:15, 21/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему сразу пилят?
     
     
  • 3.8, Ordu (ok), 09:24, 21/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что надо было похвастаться знанием устойчивого словосочетания "пилить гранты", а тут такой случай подвернулся.
     
  • 3.12, Аноним (12), 09:39, 21/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что - этот проект не подразумевает готового результата, просто бумажные отписки от изысканиях.
     

  • 1.4, Иван (??), 09:15, 21/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Очень круто, интересно и полезное дело.
     
  • 1.5, Аноним (3), 09:16, 21/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проект амбициозный ... но Мозилле сейчас бы браузер не протерять, не то что новые проеты пилить.
     
     
  • 2.6, AnonPlus (?), 09:21, 21/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А это с прицелом на интеграцию в браузер. Убивают двух зайцев: во-первых, паритет с Хромом (там перевод есть, в Firefox пока нет, а это минуc), во-вторых, выгодное отличие от Хрома для тех, кто ценит приватность.
     

  • 1.7, Lockywolf (ok), 09:23, 21/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот бы они для разнообразия развивали собственный браузер!
     
  • 1.9, anonymous (??), 09:26, 21/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Проект позволит интегрировать в Firefox самодостаточный движок перевода страниц
    > БД для русского языка занимает 637MB в сжатом виде и...

    Удачи!

     
  • 1.10, Иван (??), 09:30, 21/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем они переводчик от людей спрятали?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:00, 21/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы аналитки на ОпенНете не опробовали раньше времени недоделанную систему и не начали орать "вот фигня же полная, деньги распилили, лучше бы браузер допиливали, мозила подыхает, всё плохо".
     

  • 1.11, Аноним (12), 09:38, 21/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Разработку финансирует Евросоюз в рамках гранта, полученного по программе Horizon 2020.

    очередной распил бабла.

     
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