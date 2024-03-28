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Amazon, Google, Oracle, Ericsson и Snap основали Valkey, форк СУБД Redis

28.03.2024 21:21

Организация Linux Foundation объявила о создании проекта Valkey, который продолжит развитие открытой кодовой базы СУБД Redis, распространяемой под лицензией BSD. Проект будет развиваться под эгидой организации Linux Foundation на независимой площадке с привлечением сообщества разработчиков и компаний, заинтересованных в продолжении сохранения открытой кодовой базы Redis. К работе над проектом присоединились такие компании, как Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Oracle, Ericsson и Snap Inc.

Среди разработчиков, которые вошли в команду Valkey упоминаются Madelyn Olson, бывший мэйнтейнер Redis, работающий в компании Amazon, Ping Xie, один из разработчиков Redis, работающий в компании Google, Viktor Söderqvist из компании Ericsson, Harkrishn Patro из компании Amazon, Roshan Khatri из компании Amazon. Заявлено о поддержке в Valkey платформ Linux, macOS, OpenBSD, NetBSD и FreeBSD. Из планов по развитию упоминается реализация более надёжного механизма миграции слотов, значительное повышение масштабируемости, повышения стабильности работы кластерных конфигураций, увеличение производительности в многопоточном режиме, поддержка триггеров, добавление новых команд и реализация векторного поиска.

Форк создан в ответ на изменение лицензионной политики компании Redis Ltd, занимающейся разработкой Redis. Начиная с выпуска Redis 7.4 решено прекратить публиковать новые возможности под лицензией BSD и распространять код проекта под двумя проприетарными лицензиями RSALv2 (Redis Source Available License v2) и SSPLv1 (Server Side Public License v1), которые вносят дополнительные ограничения, запрещающие бесплатное использование продукта для обеспечения работы облачных сервисов. Отличия лицензий RSALv2 и SSPLv1 сводится к тому, что лицензия SSPL основана на копилефт лицензии AGPLv3, а лицензия RSAL основана на пермиссивной лицензии BSD.

Лицензия RSAL позволяет использовать, изменять, распространять и интегрировать код в приложения, за исключением случаев, когда эти приложения является коммерческими или используются для предоставления управляемых платных сервисов (для внутренних сервисов допускается бесплатное использование, ограничение касается только платных сервисов, предоставляющих доступ к Redis). Лицензия SSPL содержит требование поставки под той же лицензией не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса.

Это третий открытый форк Redis: Неделю назад автор пользовательского окружения Sway и языка программирования Hare основал под именем Redict форк Redis 7.2.4, новые изменения в котором решено публиковать под лицензией LGPLv3. Кроме того, с 2019 года компания Snapchat развивает проект KeyDB, ответвившийся от Redis 5 и примечательный переходом на многопоточную архитектуру, использующий более эффективные методы работы с памятью и включающий такие дополнительные возможности, как активная репликация, хранилище, оптимизированное для Flash-накопителей, поддержка раздельного задания времени жизни вторичных ключей.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Основан проект Redict, который будет развивать форк СУБД Redis
  3. OpenNews: СУБД Redis переходит на проприетарную лицензию. Обсуждение удаления Redis из Fedora
  4. OpenNews: Microsoft открыл код хранилища Garnet, совместимого с Redis
  5. OpenNews: Выпуск СУБД Redis 7.0
  6. OpenNews: Проект Dragonfly развивает более быструю замену Redis и Memcached
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60871-valkey
Ключевые слова: valkey, redis
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:34, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну все, тяжелая артиллерия подключилась
     
     
  • 2.5, Hellraiser (??), 21:55, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Amazon, Google .... собственно из-за этих козлов Redis поменял лицензию
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 22:24, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > распространяешь софт под пермиссивной BSD
    > кабаны на законных основаниях берут твой софт, меняют, закрывают и продают
    > ряяя козлы, как так можно, дайте денег

    Пожинают плоды собственных решений, надо было сразу слушать дядюшку Штульмана

     
     
  • 4.15, Аноним (-), 22:48, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > надо было сразу слушать дядюшку Штульмана

    И чем бы тебе помогла GPL, если тебе предоставляют сервис?
    Они бы точно также имели бы права не выкладывать исходники.
    Да им это в общем-то и не нужно было бы - просто брали то что есть и пилили свой сервис.

     

  • 1.2, Витюшка (?), 21:37, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И как там форк Mongo поживает?
     
     
  • 2.3, Легивон (?), 21:50, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плюс минус как сама монга? **NENUJNA**?
     
  • 2.9, Люся (?), 22:27, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да никак. Хайп прошёл, заняло свою микроскопическую нишу.
     
  • 2.12, нах. (?), 22:37, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты про Amazon DocumentDB - хорошо поживает. Денежек амазону мала-мала но приносит.

    А если ты про васян-форки - то они там же где redict, noname клон редиса от тех, других васянов и все прочие.

     
  • 2.16, Доктор (??), 22:50, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у PostgreSQL все отлично
     

  • 1.4, Минона (ok), 21:54, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему главный спонсор в стороне?
     
     
  • 2.11, MS (??), 22:32, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько раз повторять - мы дерьма - не покупатели!

    (попробуйте предложить IBM)

     

  • 1.6, YetAnotherOnanym (ok), 21:58, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скинемся на форк, но авторам оригинала - ни копейки.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:12, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Увы, игра в лицензии это попытка спорить с боксером на его ринге - в любом случае победят юристы.
     
  • 2.13, нах. (?), 22:39, 28/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор оригинала вполне может тоже прислать свое резюме в амазон.

    (к компании redis его автор никакого отношения не имеет)

     

  • 1.10, Аноним (10), 22:29, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ишь чо, смерды посмели перечить барину!
     
  • 1.14, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:41, 28/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой форк победит: этот или Дрюшечкин. Делаем ставки.
     
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