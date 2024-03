Amazon, Google, Oracle, Ericsson и Snap основали Valkey, форк СУБД Redis

Организация Linux Foundation объявила о создании проекта Valkey, который продолжит развитие открытой кодовой базы СУБД Redis, распространяемой под лицензией BSD. Проект будет развиваться под эгидой организации Linux Foundation на независимой площадке с привлечением сообщества разработчиков и компаний, заинтересованных в продолжении сохранения открытой кодовой базы Redis. К работе над проектом присоединились такие компании, как Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Oracle, Ericsson и Snap Inc. Среди разработчиков, которые вошли в команду Valkey упоминаются Madelyn Olson, бывший мэйнтейнер Redis, работающий в компании Amazon, Ping Xie, один из разработчиков Redis, работающий в компании Google, Viktor Söderqvist из компании Ericsson, Harkrishn Patro из компании Amazon, Roshan Khatri из компании Amazon. Заявлено о поддержке в Valkey платформ Linux, macOS, OpenBSD, NetBSD и FreeBSD. Из планов по развитию упоминается реализация более надёжного механизма миграции слотов, значительное повышение масштабируемости, повышения стабильности работы кластерных конфигураций, увеличение производительности в многопоточном режиме, поддержка триггеров, добавление новых команд и реализация векторного поиска. Форк создан в ответ на изменение лицензионной политики компании Redis Ltd, занимающейся разработкой Redis. Начиная с выпуска Redis 7.4 решено прекратить публиковать новые возможности под лицензией BSD и распространять код проекта под двумя проприетарными лицензиями RSALv2 (Redis Source Available License v2) и SSPLv1 (Server Side Public License v1), которые вносят дополнительные ограничения, запрещающие бесплатное использование продукта для обеспечения работы облачных сервисов. Отличия лицензий RSALv2 и SSPLv1 сводится к тому, что лицензия SSPL основана на копилефт лицензии AGPLv3, а лицензия RSAL основана на пермиссивной лицензии BSD. Лицензия RSAL позволяет использовать, изменять, распространять и интегрировать код в приложения, за исключением случаев, когда эти приложения является коммерческими или используются для предоставления управляемых платных сервисов (для внутренних сервисов допускается бесплатное использование, ограничение касается только платных сервисов, предоставляющих доступ к Redis). Лицензия SSPL содержит требование поставки под той же лицензией не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса. Это третий открытый форк Redis: Неделю назад автор пользовательского окружения Sway и языка программирования Hare основал под именем Redict форк Redis 7.2.4, новые изменения в котором решено публиковать под лицензией LGPLv3. Кроме того, с 2019 года компания Snapchat развивает проект KeyDB, ответвившийся от Redis 5 и примечательный переходом на многопоточную архитектуру, использующий более эффективные методы работы с памятью и включающий такие дополнительные возможности, как активная репликация, хранилище, оптимизированное для Flash-накопителей, поддержка раздельного задания времени жизни вторичных ключей.