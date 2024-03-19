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Microsoft открыл код хранилища Garnet, совместимого с Redis

19.03.2024 13:25

Компания Microsoft открыла исходные тексты NoSQL-системы Garnet, рассчитанной на создание кэширующих хранилищ и совместимой с существующими клиентскими библиотеками для хранилища Redis. Garnet поддерживает создание масштабируемых кластеров для кэширования данных, в которых может использоваться репликация, миграция ключей и сегментирование данных между узлами кластера. Проект написан на языке C# с ядром хранения на C++, открыт под лицензией MIT и может работать на всех платформах, поддерживаемых в .NET (первичными платформами заявлены Linux и Windows).

Для хранения данных используется движок Tsavorite (форк хранилища Microsoft FASTER), который поддерживает многопоточную обработку запросов, транзакции, фиксацию изменений в неблокирующем режиме (checkpointing), восстановление после сбоев, сохранение избыточных копий и ведение лога операций. Сетевой обработчик в Garnet построен с использованием архитектуры разделяемой памяти, предложенной исследовательским проектом ShadowFax. Обработка TLS и взаимодействие с хранилищем выполняется в одном потоке, что даёт возможность избежать накладных расходов на переключение потоков и более эффективно использовать кэш CPU при передаче данных по сети.

Архитектура Garnet отделяет логику разбора и обработки запросов от операций с хранилищем. Данные хранятся с использованием двух хранилищ в формате ключ-значение, реализованных на базе библиотеки Tsavorite. Первое "основное" хранилище оптимизировано для быстрого выполнения операций со строками, а второе "объектное" хранилище оптимизировано для размещения сложных объектов и расширенных типов данных, таких как хэши и списки. Типы данных во втором хранилище реализованы с привлечением библиотек .NET. Данные хранятся в куче (C# heap), что позволяет их эффективно обновлять, и в сериализированном виде на диске.

Особенности Garnet:

  • Возможно развёртывание многоуровневых хранилищ, охватывающих оперативную память, SSD-накопители и облачные хранилища, в которых менее востребованные данные вытесняются в медленные хранилища для создания кэшей, размером больше оперативной памяти.
  • Расширяемая поддержка устройств, допускающая создание слоёв, оптимизированных для работы с различными устройствами, например, имеются слои для SDD, жёстких дисков и облачного хранилища Azure Storage.
  • Эффективный механизм повторного использования освободившегося пространства в оперативной памяти, предотвращающий фрагментацию.
  • Настраиваемые лимиты на размер памяти, используемой для индексов, лога и хранения объектов.
  • Для обращения к хранилищу применяется протокол RESP, что позволяет использовать Garnet с немодифицированными клиентами Redis.
  • Поддержка хранения как строковых значений, так и сложных структур данных, таких как списки, хэши, множества, отсортированные списки и данные геопозиционирования. Возможность определения времени жизни ключа.
  • Наличие API для выполнения аналитических запросов (HLL/Hyperloglog, Bitmap), транзакций (MULTI/EXEC) и использования парадигмы публикация/подписка.
  • Наличие средств для гибкого управления доступом через ACL.
  • Возможность определения конфигурации в формате JSON или redis.conf.
  • Поддержка подключения дополнительных сетевых обработчиков. Возможность шифрования трафика с использованием TLS (на базе SslStream).
  • Возможность создания расширений на языке C#, реализующих дополнительные операции со строками и объектами.
  • Поддержка транзакционных хранимых процедур, охватывающих несколько ключей.
  • Возможность восстановления состояния с ранее сохранённой позиции (checkpoint-recovery). Наличие режима только добавления (AOF, append-only file), при котором все старые данные остаются доступны и не замещаются.
  • Поддержка создания кластера хранения с репликацией, сегментированием (Sharding), динамической миграцией ключей между узлами и восстановлением сбойных узлов.
  • Высокая производительность и низкие задержки при выполнении запросов. Эффективная обработка мелких пакетных запросов при большом числе клиентских сеансов, позволяющая добиться пропускной способности (число обработанных запросов в секунду) на порядок выше, чем у конкурирующих решений. При запуске в виртуальных машинах в облаке Azure в большинстве случаев задержки обращения клиента не превышают 300 микросекунд. В проведённых тестах Garnet значительно опережает Redis, Dragonfly и KeyDB по производительности и отзывчивости. В некоторых тестах Garnet обгоняет конкурирующие системы в десять раз.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.microsoft.com/en-u...)
  2. OpenNews: Выпуск СУБД Redis 7.0
  3. OpenNews: Проект Dragonfly развивает более быструю замену Redis и Memcached
  4. OpenNews: Создатель СУБД Redis передал сопровождение проекта сообществу
  5. OpenNews: Компания Redis Labs перевела модули с Commons Clause на собственную несвободную лицензию
  6. OpenNews: Компания Alibaba открыла код распределённой СУБД PolarDB, основанной на PostgreSQL
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60808-garnet
Ключевые слова: garnet, redis, microsoft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Golangdev (?), 13:46, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотя это и нелюбимый многими, в т. ч. и мной M$, выглядит интересно.
    Лицензия MIT license, а не б-гмерзкая BSL.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:52, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неважно, какая лицензия, это шарп. То есть всем тем, кто не завязывал свою инфраструктуру на экосистему мелкософта, можно сразу проходить мимо.
     
  • 2.3, Всем Анонимам Аноним (?), 13:53, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так оно использует кучу другого включая .NET. А чтобы там с лицензиями разобраться нужен юрист наверное
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 13:59, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После какой-нибудь жабы у дотнет кора с лицензиями всё просто отлично
     
  • 2.4, нах. (?), 13:54, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Корпорация ЗЛА опять подтвердила свою репутацию.

    Выглядит "интересно" им, б-ть!

    > Лицензия MIT license

    была бы вот нормальная подписка за $10000/socket или просто тихо лежало бы в своем Azure - я бы и радовался за них.

    Но нет, нате на лопате. А ты не подумал, швайн, как МНЕ эту тамагочу потом обслуживать?!


     
     
  • 3.7, Golangdev (?), 14:02, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    сам с собой общаешься, дог ?

    кто-то тебе пистолет приставил и гонит сдаваться мелкомягким ?

    если не можешь/не хочешь/боишься - не используй, новые инструменты не для тебя

     
     
  • 4.9, Аноним (9), 14:16, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    его начальник заставляет, только увидит новую фичу от MS, сразу требует обслуживания
     
     
  • 5.11, Аноним (-), 14:19, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Обслуживание начальника?
    А.., тогда понятно чего его так плющит и он несет чушь про "рабов", "кнутователей" и тд.
    Вот до чего людей доводит нелюбимая работа.
     
     
  • 6.16, Аноним (9), 15:37, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    img2.joyreactor.cc/pics/comment/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0-2569735.jpeg
     
  • 4.15, Аноним (15), 15:29, 19/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 2.5, Аноним (-), 13:57, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так майкрософту БСЛ не нужна.
    Она для тех у кого мало ресурсов и они боятся, что условный амазон/майкрософ/гугл-клауд/любой-провайдер будет продавать их софт as service.
    А у майкрософта есть свой азур, где можно продавать уже готовые инстансы с настройкой и поддержкой.

    Так что они, ИМХО, больше заинтерисованы в бесплатных тестерах и кодерах.

     
     
  • 3.12, Аноним (2), 14:37, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде корпоративная политика мелкософта "лучший QA — это пользователь".
     

  • 1.8, Аноним (-), 14:10, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Проект написан на языке C#

    Спасибо, конечно, но лучше уж редиска тогда. А это какое-то нате на лопате (с) бессмысленное и беспощадное.

     
     
  • 2.10, Аноним (9), 14:17, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А lua в redis тебя не смущает? Лучше уж писать расширения на C#

     

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