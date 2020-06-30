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Создатель СУБД Redis передал сопровождение проекта сообществу

30.06.2020 23:01

Сальвадор Санфилиппо (Salvatore Sanfilippo), создатель СУБД Redis, объявил, что он больше не будет заниматься сопровождением проекта и посвятит своё время чему-нибудь другому. По словам Сальвадора, последние годы его работа свелась с разбору сторонних предложений по улучшению и изменению кода, но это не то, чем он был хотел заниматься, так как ему больше по душе написание кода и создание чего-то нового, чем решение рутинных задач сопровождения.

Сальвадор останется в составе консультативного совета Redis Labs, но ограничиться генерацией идей. Разработка и сопровождение передаются в руки сообщества. Пост руководителя проекта передан Yossi Gottlieb и Oran Agra, которые помогали Сальвадору в последние годы, понимают его видение проекта, небезразличны к сохранению духа сообщества Redis, хорошо разбираются в коде и внутреннем устройстве Redis. Тем не менее, уход Сальвадора существенное потрясение для сообщества, так как он полностью контролировал все вопросы разработки и играл, по большому счёту, роль "великодушного пожизненного диктатора", через которого проходили все коммиты и запросы на слияние, который решал как будут исправляться ошибки, какие новшества следует добавить и какие архитектурные изменения приемлемы.

Вопрос определения дальнейшей модели разработки и взаимодействия с сообществом предложено проработать новым сопровождающим, которые уже анонсировали новую структуру управления, в которую будет вовлечено сообщество. Новая структура проекта подразумевает расширение командной работы, которая позволит масштабировать процессы разработки и сопровождения. Планируется сделать проект открытым и дружелюбным для участников из сообщества, которым станет проще принимать более активное и значительное участие в разработке.

Предложенная модель управления включает небольшую группу ключевых разработчиков (core team), в которую будут избраны проявившие себя участники, хорошо знакомые с кодом, участвующие в разработке и понимающие задачи проекта. В настоящее время в Core Team вошли три разработчика из компании Redis Labs - Yossi Gottlieb и Oran Agra, занявшие пост лидеров проекта, а также Itamar Haber, занявший пост лидера сообщества. В ближайшее время планируется избрать в Core Team нескольких участников из сообщества, выбранных на основе их вклада в развитие проекта. Для принятия существенных решений, таких как фундаментальные изменения ядра Redis, добавление новых структур, изменение протокола сериализации и изменения, нарушающие совместимость, предпочтительным является достижение консенсуса между всеми участниками Core Team.

По мере роста сообщества перед Redis могут возникнуть новые потребности в расширении функциональности, но новые лидеры заявляют о сохранении таких основополагающих атрибутов проекта, как ориентация на эффективность и скорость работы, стремление к простоте, принцип "пусть меньше, но лучше" и выбор правильных решений по умолчанию.

  1. Главная ссылка к новости (https://antirez.com/news/133...)
  2. OpenNews: Выпуск СУБД Redis 6.0
  3. OpenNews: Компания Redis Labs перевела модули с Commons Clause на собственную несвободную лицензию
  4. OpenNews: Изменение лицензионной политики проекта Redis
  5. OpenNews: 75% общедоступных серверов Redis поражены вредоносным ПО
  6. OpenNews: Ядро операционной системы стало узким местом при выполнении операций в СУБД Redis
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53265-redis
Ключевые слова: redis
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:10, 30/06/2020 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 2, SubGun (??), 23:31, 30/06/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    > "расширение командной работы"
    > "сделать проект открытым и дружелюбным для участников"

    Короче, капут редису.

     
     
  • 3, IRASoldier_registered (ok), 23:39, 30/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Предложенная модель управления включает _небольшую группу ключевых разработчиков (core team), в которую будут избраны проявившие себя участники, хорошо знакомые с кодом, участвующие в разработке и понимающие задачи проекта._ В настоящее время в Core Team вошли три разработчика из компании Redis Labs - Yossi Gottlieb и Oran Agra, занявшие пост лидеров проекта, а также Itamar Haber, занявший пост лидера сообщества. В ближайшее время планируется избрать в Core Team нескольких участников из сообщества, выбранных на основе их вклада в развитие проекта."

    Нет, это не анархия, представители компании на месте, так что ханы не видно пока.

     

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