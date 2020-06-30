Создатель СУБД Redis передал сопровождение проекта сообществу

Сальвадор Санфилиппо (Salvatore Sanfilippo), создатель СУБД Redis, объявил, что он больше не будет заниматься сопровождением проекта и посвятит своё время чему-нибудь другому. По словам Сальвадора, последние годы его работа свелась с разбору сторонних предложений по улучшению и изменению кода, но это не то, чем он был хотел заниматься, так как ему больше по душе написание кода и создание чего-то нового, чем решение рутинных задач сопровождения. Сальвадор останется в составе консультативного совета Redis Labs, но ограничиться генерацией идей. Разработка и сопровождение передаются в руки сообщества. Пост руководителя проекта передан Yossi Gottlieb и Oran Agra, которые помогали Сальвадору в последние годы, понимают его видение проекта, небезразличны к сохранению духа сообщества Redis, хорошо разбираются в коде и внутреннем устройстве Redis. Тем не менее, уход Сальвадора существенное потрясение для сообщества, так как он полностью контролировал все вопросы разработки и играл, по большому счёту, роль "великодушного пожизненного диктатора", через которого проходили все коммиты и запросы на слияние, который решал как будут исправляться ошибки, какие новшества следует добавить и какие архитектурные изменения приемлемы. Вопрос определения дальнейшей модели разработки и взаимодействия с сообществом предложено проработать новым сопровождающим, которые уже анонсировали новую структуру управления, в которую будет вовлечено сообщество. Новая структура проекта подразумевает расширение командной работы, которая позволит масштабировать процессы разработки и сопровождения. Планируется сделать проект открытым и дружелюбным для участников из сообщества, которым станет проще принимать более активное и значительное участие в разработке. Предложенная модель управления включает небольшую группу ключевых разработчиков (core team), в которую будут избраны проявившие себя участники, хорошо знакомые с кодом, участвующие в разработке и понимающие задачи проекта. В настоящее время в Core Team вошли три разработчика из компании Redis Labs - Yossi Gottlieb и Oran Agra, занявшие пост лидеров проекта, а также Itamar Haber, занявший пост лидера сообщества. В ближайшее время планируется избрать в Core Team нескольких участников из сообщества, выбранных на основе их вклада в развитие проекта. Для принятия существенных решений, таких как фундаментальные изменения ядра Redis, добавление новых структур, изменение протокола сериализации и изменения, нарушающие совместимость, предпочтительным является достижение консенсуса между всеми участниками Core Team. По мере роста сообщества перед Redis могут возникнуть новые потребности в расширении функциональности, но новые лидеры заявляют о сохранении таких основополагающих атрибутов проекта, как ориентация на эффективность и скорость работы, стремление к простоте, принцип "пусть меньше, но лучше" и выбор правильных решений по умолчанию.



