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Проект Dragonfly развивает более быструю замену Redis и Memcached

31.05.2022 11:36

Доступен первый выпуск системы кэширования данных в оперативной памяти Dragonfly, обеспечивающей поддержку протоколов Memcached и Redis, но позволяющей выполнять запросы с гораздо более высокой производительностью и с меньшим потреблением памяти. Система манипулирует данными в формате ключ/значение и может применяться как легковесное решение для ускорения работы высоконагруженных сайтов, кэширующие медленные запросы к СУБД и промежуточные данные в оперативной памяти. Код Dragonfly написан на языках C/С++ и распространяется под лицензией BSL (Business Source License).

Лицензия BSL была предложена сооснователями MySQL в качестве альтернативы модели Open Core. Суть BSL в том, что код расширенной функциональности изначально доступен для внесения изменений, но в течение какого-то времени может применяться бесплатно только при соблюдении дополнительных условий, для обхода которых требуется приобретение коммерческой лицензии. Дополнительные лицензионные условия проекта Dragonfly предписывают перевод кода на лицензию Apache 2.0 лишь 1 июня 2027 года. До этого времени лицензия разрешает использование кода только для обеспечения работы своих сервисов и продуктов, но запрещает применение для создания платных облачных сервисов, выступающих надстройкой над Dragonfly.

По заявлению разработчиков и продемонстрированным тестам Dragonfly претендует на звание самой быстрой системы хранения в памяти. По сравнению с Redis в Dragonfly при типовых видах нагрузки удалось добиться 25-кратного увеличения производительности и трёхкратного снижения потребления памяти. Один сервер Dragonfly может обрабатывать миллионы запросов в секунду, например, в окружении Amazon EC2 c6gn.16xlarge удалось достичь производительности в 3.8 млн запросов в секунду.

В тестах на хранение 5 ГБ данных Dragonfly потребовал на 30% меньше памяти, чем Redis. Во время создания снапшотов командой "bgsave" потребление памяти возрастает, но в пиковые моменты оно остаётся почти в три раза меньше, чем в Redis, а сама операция записи снапшота выполняется значительно быстрее (в тесте снапшот в Dragonfly был записан за 30 секунд, а Redis - за 42 секунды).

Высокая производительность достигается благодаря многопоточной архитектуре без разделения ресурсов (shared-nothing), подразумевающей, что к каждому потоку привязывается отдельный обособленный обработчик со своей порцией данных, работающий без мьютексов и spin-блокировок. Для обеспечения атомарности при работе с несколькими ключами используются легковесные блокировки VLL. Для эффективного хранения информации в памяти применяется структура dashtable, реализующая разновидность секционированных хэш-таблиц.

Из возможностей, доступных в первом выпуске отмечается поддержка протокола RESP2 и 130 команд Redis, что примерно соответствует функциональности выпуска Redis 2.8. Кроме того, Dragonfly поддерживает все команды memcached, кроме CAS (check-and-set), предоставляет поддержку асинхронных операций для создания снапшотов, обеспечивает предсказуемое потребление памяти, предоставляет встроенный интерпретатор Lua 5.4 и поддерживает сложные типы данных, такие как хэши, множества и списки (ZSET, HSET, LIST, SETS и STRING).

Отдельно доступен режим кэширования, при котором автоматически обеспечивается вытеснение старых данных новыми после исчерпания свободной памяти. Возможна привязка к данным времени жизни, в течение которого данные считаются актуальными. Состояние хранилища может сбрасываться на диск в фоновом режиме для последующего восстановления после перезапуска. Для управления системой предоставляется HTTP-консоль (привязывается к TCP-порту 6379) и API для отдачи метрик, совместимый с Prometheus. В следующих версиях планируется расширить поддержку команд Redis и реализовать возможность репликации хранилища для обеспечения отказоустойчивости и балансировки нагрузки.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск СУБД Redis 7.0
  3. OpenNews: Создатель СУБД Redis передал сопровождение проекта сообществу
  4. OpenNews: Компания Redis Labs перевела модули с Commons Clause на собственную несвободную лицензию
  5. OpenNews: Выпуск rqlite 7.0, распределённой отказоустойчивой СУБД на основе SQLite
  6. OpenNews: Релиз Memcached 1.6.0 с включением поддержки внешнего хранилища
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57279-dragonflydb
Ключевые слова: dragonflydb, dragonfly, memcached, redis
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 12:44, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > Система манипулирует данными в формате ключ/значение

    Map map = new HashMap();

    не благодарите

     
     
  • 2.3, sebe.online (?), 12:57, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это Java?
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:18, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    map = {}
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:48, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Map map = new HashMap();

    И как организовать к этому доступ с нескольких разных серверов?

     

  • 1.4, Аноним (4), 13:00, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >кроме CAS (check and set)

    всю жись это было compare-and-swap

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:12, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Во внутренних тестах называют  check-and-set:
    https://github.com/memcached/memcached/blob/c472369fed5981ba8c004d426cee62d516
    https://github.com/memcached/memcached/blob/894e4c16b5162e25ce649cf8a57dfad250

    В документации основное название "Check And Set", но как альтернативная трактовка упоминается и Compare And Swap - https://github.com/memcached/memcached/wiki/Commands#cas

     

  • 1.5, lockywolf (ok), 13:02, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Чего это BSD-шники взялись за базы данных?
     
  • 1.6, Аноним (6), 13:09, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Но, тот же redis, это, ведь, не memcached. А вообще, там, например, есть "блокировки", что, в случае, если данные изменились между началом и завершением транзакции, достаточно эффективно поможет избежать гонки -- повторит транзакцию и возьмёт новые данные. Можно использовать для синхронизации IPC. И он даже не совсем чтобы система хранения _в памяти_. Странные они какие-то.
     
  • 1.8, Robin Hood (?), 13:17, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я уж обрадовался, что речь пойдет о DragonFly BSD (лучший линекс для 4 пня).
     
  • 1.10, Аноним (10), 13:18, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Весь код это сплошное "using namespace std;"... Зато сразу в коммерцию пошли, ну-ну.
     
  • 1.12, Catwoolfii (ok), 13:34, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно сравнение сабжа с KeyDB, а не с ванильным Redis
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 13:50, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если на графики посмотреть? Наличие колонок, подписанных "KeyDB", не смущает?
     

  • 1.15, Аноним (13), 13:51, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём нормальной поддержки отказоустойчивых кластеров, и можно в прод.
     
  • 1.16, Аноним (16), 13:56, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    CAS не поддерживается? Ну и какая ж это замена memcache?

    Видимо суперускорение - за счет неработающих толком блокировок.
    Иначе совершенно неясно, что помешало тривиальный (для мемкэша) CAS сделать.

    Ну и "redis 2.8" - кто вообще его помнит еще и что там тогда было толком неработающим (дайте угадаю - все те же блокировки)

     

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