Выпуск rqlite 7.0, распределённой отказоустойчивой СУБД на основе SQLite

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|1.1, Аноним (1), 10:40, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Очень напоминает рекламную брошурку, а в рекламе, как известно, брешут.
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|2.4, Аноним (4), 10:43, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто ты поверхностный еще не попробовал, а уже сделал вывод что это брошЮрка.
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|2.8, Аноним (8), 11:20, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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рекламировал раст тут некто кверти, кстати давно про него не слышал
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|3.19, . (?), 12:43, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он еще предыдущий транш на Канарах не пропил. Еще услышишь.
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|1.2, Аноним (4), 10:42, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очень хорошо что программа написана не безопасном и быстром языке Go.
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|2.6, Аноним (6), 10:58, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К стати Rqlite использует оригинальную библиотеку SQLite которая на C.
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|3.7, InuYasha (??), 11:11, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Т.е. вместо того чтобы продолжить развивать структуру и стиль оригинального проекта, автор решил тяп-ляпать по-своему. И в продакшен, конечно.
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|4.9, Аноним (8), 11:22, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в продакшн ставить такое будет только какой-нибудь фанатик го или ещё чего
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|5.13, Аноним (4), 12:20, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее фанатик sqlite. Sqlite кроме встройки особо отношения к базам данным не имеет. Зато масштабировать проект который изначально по какой-то причине был написан с sqlite.
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|4.16, Аноним (16), 12:33, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Т.е. вместо того чтобы продолжить развивать структуру и стиль оригинального проекта
ЕМНИП, у SQLite они описываются фразой "вы кто такие, я вас не звал, идите на*й". Проект "чисто для своих", открытая модель разработки и патчи от простых смертных идут лесом.
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|5.21, Аноним (8), 12:54, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Проект "чисто для своих"
которым овердохрена кто пользуется? не находишь нелогичным своё изречение?
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|4.20, . (?), 12:44, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Т.е. вместо того чтобы продолжить развивать структуру и стиль оригинального проекта
с ума сошел? Там же tcl! Это ж книжку надо читать чтоб хотя бы начать понимать код!
Некогда, некогда - agile не ждет!
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|2.14, Аноним (4), 12:21, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Использование Go. Он компилируются на все платформы и компилируются при этом статически под все платформы, как результат он просто работает. А не делает мозги своими зависимостями.
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|3.17, Аноним (1), 12:35, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Совсем как с *подставить название любого языка программирования*? Не может быть, вот это достижение!
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|3.18, . (?), 12:42, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Использование Go. Он компилируются на все платформы
винду, винду, винду, и вот...минуточку...а, ну да - linoops 64bit only и то на трех популярных архитектурах?
"все платформы" по мнению гугля этим и исчерпываются.
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|3.22, самокатофил (?), 13:01, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А не делает мозги своими зависимостями.
import (
"github.com/..."
"github.com/..."
"github.com/..."
...
skipped...
)
Эт да, вообще мозг не делает.
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|1.15, Аноним (15), 12:24, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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[я познаю мир]
а с использованием сабжа или dqlite можно сделать что-то похожее на распределенную базу 1С v7 ?
Ну когда на дискетках или через модем локальные базы в филиалах синхронизировались :)
[/я познаю мир]
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|1.23, Anonymus (?), 13:07, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>отказоустойчивость
>Данные SQLite на каждом узле хранятся не в файле, а в памяти
Это точно надёжно?
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