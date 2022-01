Выпуск rqlite 7.0, распределённой отказоустойчивой СУБД на основе SQLite

2.12 , Аноним ( 12 ), 12:13, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – API, вероятно

2.14 , Аноним ( 4 ), 12:21, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Использование Go. Он компилируются на все платформы и компилируются при этом статически под все платформы, как результат он просто работает. А не делает мозги своими зависимостями.

3.17 , Аноним ( 1 ), 12:35, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Совсем как с *подставить название любого языка программирования*? Не может быть, вот это достижение!

3.18 , . ( ? ), 12:42, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Использование Go. Он компилируются на все платформы винду, винду, винду, и вот...минуточку...а, ну да - linoops 64bit only и то на трех популярных архитектурах? "все платформы" по мнению гугля этим и исчерпываются. 3.22 , самокатофил ( ? ), 13:01, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А не делает мозги своими зависимостями. import (

"github.com/..."

"github.com/..."

"github.com/..."

...

skipped...

) Эт да, вообще мозг не делает.