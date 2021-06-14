Выпуск rqlite 6.0, распределённой отказоустойчивой СУБД на основе SQLite

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|3.7, Аноним (7), 20:14, 14/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Rust - есть игра и есть ЯП, rqlite - СУБД. Но это не важно. Главное на чем они все написаны, в ту корзину и отправляются, верно?
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|1.3, Аноним (3), 17:30, 14/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> возможность использования различных клиентских библиотек, созданных для SQLite
Не вижу такого в документации. Есть только
> It is also technically possible to read the SQLite file directly, but it's not officially supported.
> While not officially supported, if you run a node in on-disk mode, you can read the SQLite file directly.
А ведь если было бы можно читать и писать через немодифицированные библиотеки для SQLite, это был бы реальный прорыв - любой софт, поддерживающий SQLite, можно сделать отказоустойчивым в плане хранилища.
Конечно, обычно такой софт поддерживает и постгрес (к которому можно нагородить patroni), но для какой-нибудь графаны это явный оверкилл.
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|1.6, Аноним (6), 17:39, 14/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Rqlite использует оригинальную библиотеку SQLite и штатный драйвер go-sqlite3
Что значит "штатный"? Это обёртка сишной либы, написанная mattn.
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|2.9, Урри (ok), 20:49, 14/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У автора (https://github.com/mattn/go-sqlite3) так и написано: "sqlite3 driver for go using database/sql".
И по факту там не обертка, а чуть ли не весь код переписан (пример - https://github.com/mattn/go-sqlite3/blob/master/sqlite3.go).
Я этого в упор не понимаю - зачем?? Ну вот мне надо было, я за вечер написал обертку над sqlite на лиспе. И хотя маршалер там не особо быстрый (типы все конвертировать сначала туда, а потом назад), на скорости это никак не отразилось, так как львиная доля работы запросов - это кишки бд, а не передача ей параметров. Зачем все на го переписывать? Неужели не было достаточно сишные функции пробросить?
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|3.10, neAnonim (?), 20:55, 14/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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любители rust, go, c++, etc фанатики цель которых переписать все что написано на c.
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|1.11, Аноним (11), 21:52, 14/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> Готовность для использования в рабочих проектах (Production-grade).
>> В новом выпуске внесены значительные архитектурные изменения
Ну ну.
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|2.14, Аноним (11), 22:03, 14/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А, не, отличия всё же есть
How does dqlite compare to rqlite?
The main differences from rqlite are:
Embeddable in any language that can interoperate with C
Full support for transactions
No need for statements to be deterministic (e.g. you can use time() )
Frame-based replication instead of statement-based replication
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|3.17, anonymous (??), 23:03, 14/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Только плевались не столько на сам Go, а на то, что вызов Сишных функций из Go обладает требует блокировки goroutine (ибо Си не поддерживает концепции goroutine). Не очень понятно зачем они использовали Си из Go в высокопроизводительных участках кода с высокой параллельностью. В целом, на любом языке можно выстрелить себе в ногу, особенно если пытаться использовать из него Си :)
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|1.16, Онаним (?), 22:49, 14/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"Поддержка собственной формы транзакций на базе объединения команд в одном запросе (транзакции на базе BEGIN, COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT и RELEASE не поддерживаются)."
"Данные SQLite на каждом узле хранятся не в файле, а в памяти"
Go'споди...
Какой же ужас эта ваша хипстерская рыба.
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