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Выпуск rqlite 6.0, распределённой отказоустойчивой СУБД на основе SQLite

14.06.2021 16:41

Представлен релиз распределённой СУБД rqlite 6.0, которая использует SQLite в качестве движка хранения и позволяет организовать работу кластера из синхронизированных между собой хранилищ. Из особенностей rqlite отмечается простота установки, развёртывания и сопровождения распределённого отказоустойчивого хранилища, чем-то похожего на etcd и Consul, но использующего реляционную модель работы с данными вместо формата ключ/значения. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT.

Для поддержания всех узлов в синхронизированном состояния используется алгоритм достижения консенсуса Raft. Rqlite использует оригинальную библиотеку SQLite и драйвер go-sqlite3, поверх которых запускается прослойка обрабатывающая запросы клиентов, выполняющая репликацию на другие узлы и отслеживающая достижение консенсуса по выбору лидирующего узла.

Изменения в БД могут вносится только узлом, который выбран в качестве лидирующего, но соединения с операциями записи могут направляться и к другим узлам кластера, которые вернут адрес лидера для повторения запроса (в следующей версии обещают добавить автоматический проброс обращения к лидеру). Главный упор делается на отказоустойчивость, поэтому СУБД масштабируется только по операциям чтения, а операции записи являются узким местом. Возможно запустить кластер rqlite из одного узла и такое решение может использоваться для организации доступа к SQLite поверх HTTP без предоставления отказоустойчивости.

Данные SQLite на каждом узле хранятся не в файле, а в памяти. На уровне слоя с реализацией протокола Raft ведётся лог всех команд SQLite, приводящих к изменению БД. Данный лог используется при репликации (репликация на уровне воспроизведения запросов на других узлах), запуске нового узла или восстановления после потери связности. Для сокращения размера лога применяется автоматическая упаковка, которая запускается после заданного числа изменений и приводит к фиксации на диске снапшота, относительно которого начинает вестись новый лог (состояние БД в памяти идентично снапшоту + накопившемуся логу изменений).

Особенности rqlite:

  • Простота развёртывания кластера, без необходимости отдельной установки SQLite.
  • Возможность быстро получить реплицированное SQL-хранилище.
  • Готовность для использования в рабочих проектах (Production-grade).
  • Наличие HTTP(S) API, позволяющего обновлять данные в пакетном режиме и определять лидирующий узел кластера. Также предоставляется интерфейс командной строки и клиентские библиотеки для различных языков программирования.
  • Наличие сервиса для определения других узлов, позволяющего создавать кластеры динамически.
  • Поддержка шифрования обмена данных между узлами.
  • Возможность настройки уровня проверки актуальности и согласованности данных при чтении.
  • Опциональная возможность подключения узлов в режиме только для чтения, не принимающих участие в определении консенсуса и используемых для увеличения масштабируемости кластера по операциям чтения.
  • Поддержка собственной формы транзакций на базе объединения команд в одном запросе (транзакции на базе BEGIN, COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT и RELEASE не поддерживаются).
  • Поддержка создания горячих резервных копий.

В новом выпуске внесены значительные архитектурные изменения, направленные на повышения надёжности кластера за счёт улучшения процесса направления запросов на чтения и запись к корректным узлам кластера. Узлы rqlite теперь могут мультиплексировать между собой несколько логических соединений, используя TCP-соединения, установленные между узлами протоколом Raft. Если запрос требует полномочий лидирующего узла, но отправлен вторичному узлу, вторичный узел может определить адрес лидера и передать его клиенту, без выполнения расчёта консенсуса по протоколу Raft.

Изменение также позволило избавиться от отдельного компонента для синхронизации метаданных и исключить отдельную обработку состояния Raft и метаданных. Вторичные узлы теперь направляют запросы к узлу-лидеру только по необходимости, когда нужно узнать адрес лидирующего узла. В API предоставлена возможность получения информации о состоянии других узлов в кластере. В интерфейс командной строки добавлена команда ".sysdump".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.philipotoole.com/r...)
  2. OpenNews: Доступен Dqlite 1.0, распределённый вариант SQLite от компании Canonical
  3. OpenNews: В рамках проекта LiteTree развивается вариант SQLite с поддержкой ветвления БД
  4. OpenNews: Уязвимость в SQLite, позволяющая удалённо атаковать Chrome через WebSQL
  5. OpenNews: Проект DuckDB развивает вариант SQLite для аналитических запросов
  6. OpenNews: Выпуск СУБД SQLite 3.35
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55326-rqlite
Ключевые слова: rqlite, sqlite
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 17:02, 14/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Кто уже использует в проде сколько данных в итоге потерялось?
     
     
  • 2.4, menangen (?), 17:31, 14/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    В отличии, от раста, написано на Go и прекрасно работает!
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 20:14, 14/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Rust - есть игра и есть ЯП, rqlite - СУБД. Но это не важно. Главное на чем они все написаны, в ту корзину и отправляются, верно?
     
  • 3.8, ПлюсоманПерешедшийНаРаст (?), 20:21, 14/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >написано на Go и прекрасно работает

    Не смешите мои клешни хддд

     

  • 1.3, Аноним (3), 17:30, 14/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > возможность использования различных клиентских библиотек, созданных для SQLite

    Не вижу такого в документации. Есть только

    > It is also technically possible to read the SQLite file directly, but it's not officially supported.
    > While not officially supported, if you run a node in on-disk mode, you can read the SQLite file directly.

    А ведь если было бы можно читать и писать через немодифицированные библиотеки для SQLite, это был бы реальный прорыв - любой софт, поддерживающий SQLite, можно сделать отказоустойчивым в плане хранилища.

    Конечно, обычно такой софт поддерживает и постгрес (к которому можно нагородить patroni), но для какой-нибудь графаны это явный оверкилл.

     
  • 1.6, Аноним (6), 17:39, 14/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Rqlite использует оригинальную библиотеку SQLite и штатный драйвер go-sqlite3

    Что значит "штатный"? Это обёртка сишной либы, написанная mattn.

     
     
  • 2.9, Урри (ok), 20:49, 14/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У автора (https://github.com/mattn/go-sqlite3) так и написано: "sqlite3 driver for go using database/sql".

    И по факту там не обертка, а чуть ли не весь код переписан (пример - https://github.com/mattn/go-sqlite3/blob/master/sqlite3.go).

    Я этого в упор не понимаю - зачем?? Ну вот мне надо было, я за вечер написал обертку над sqlite на лиспе. И хотя маршалер там не особо быстрый (типы все конвертировать сначала туда, а потом назад), на скорости это никак не отразилось, так как львиная доля работы запросов - это кишки бд, а не передача ей параметров. Зачем все на го переписывать? Неужели не было достаточно сишные функции пробросить?

     
     
  • 3.10, neAnonim (?), 20:55, 14/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    любители rust, go, c++, etc фанатики цель которых переписать все что написано на c.
     
  • 3.12, Антон (??), 21:59, 14/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выглядит именно как обертка
     

  • 1.11, Аноним (11), 21:52, 14/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> Готовность для использования в рабочих проектах (Production-grade).
    >> В новом выпуске внесены значительные архитектурные изменения

    Ну ну.

     
  • 1.13, Аноним (11), 22:01, 14/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Для тех кого тошнит от GO могут попробовать https://github.com/canonical/dqlite на С от известной конторы. Судя по описанию один в один.
     
     
  • 2.14, Аноним (11), 22:03, 14/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А, не, отличия всё же есть
    How does dqlite compare to rqlite?
    The main differences from rqlite are:

    Embeddable in any language that can interoperate with C
    Full support for transactions
    No need for statements to be deterministic (e.g. you can use time() )
    Frame-based replication instead of statement-based replication

     
  • 2.15, Аноним (11), 22:05, 14/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В FAQ они даже написали что сначала тоже взяли ГО, но потом поплевались и написали на С
    https://dqlite.io/docs/faq
     
     
  • 3.17, anonymous (??), 23:03, 14/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только плевались не столько на сам Go, а на то, что вызов Сишных функций из Go обладает требует блокировки goroutine (ибо Си не поддерживает концепции goroutine). Не очень понятно зачем они использовали Си из Go в высокопроизводительных участках кода с высокой параллельностью. В целом, на любом языке можно выстрелить себе в ногу, особенно если пытаться использовать из него Си :)
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 00:22, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я из лиспа использую - норм все и ничего не отстреливается.
     

  • 1.16, Онаним (?), 22:49, 14/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Поддержка собственной формы транзакций на базе объединения команд в одном запросе (транзакции на базе BEGIN, COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT и RELEASE не поддерживаются)."

    "Данные SQLite на каждом узле хранятся не в файле, а в памяти"

    Go'споди...
    Какой же ужас эта ваша хипстерская рыба.

     
  • 1.18, Аноним (18), 23:28, 14/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Go, HTTP, Rest API

    Всё понятно. Обезьянки поектуны

     
  • 1.19, Аноним (-), 23:42, 14/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но зачем, когда есть https://github.com/canonical/dqlite
    ?
     

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