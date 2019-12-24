Уязвимость в SQLite, позволяющая удалённо атаковать Chrome через WebSQL

2.2 , Кек ( ? ), 09:12, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +11 + / – Если б тут по каждой CVE новость делали, вообще б в инет не выходил

3.40 , Аноним ( 40 ), 11:09, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И правильно. Это все равно, что без трусов по Тверской гулять.

4.63 , Fyjy ( ? ), 11:55, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А в чем проблема? И по Тверской, и по Арбату, и по прочим улицам всегда гуляю без трусов. В брюках или джинсах, но без трусов, так как трусов не ношу с 20 лет(то есть вот уже 25 лет их не ношу). Никогда не испытывал проблем с прогулками по Тверской, никто не останавливал и не пытался проверять наличие трусов. С моего отъезда из РФ что-то поменялось и теперь росгадийцы проверяют наличие трусов у идущих по Тверской или что?

5.74 , Аноним ( 40 ), 13:05, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хм... Ну до такого наверно не многие додумались, мне кажется. Фетиш по отсутствию трусов в обиходе. Какой-то душок нехороший. А ты штанишки тоже сними и пройдись.

5.75 , Аноним ( 40 ), 13:06, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – А что случилось в 20 лет??? :-)

6.82 , anonymous ( ?? ), 13:36, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Очевидно же - маководом стал.

7.88 , Аноним ( 40 ), 15:35, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Опаньки! Вот это поворот! А маководы трусов не признают?!

Хм... может они все в 5 колонне состоят?..

5.77 , Аноним ( 77 ), 13:16, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Без трусов у нас только пятая колонна ходит. С ними сейчас строго.

6.78 , Аноним ( 40 ), 13:18, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это у них пароль такой? Чтобы своих опознать?

7.79 , Аноним ( 40 ), 13:22, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ... или забугорные кураторы денег на трусы не выделяют?

5.86 , Аноним ( 86 ), 14:46, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И как ты гуляешь по Тверской и Арбату, если ты в отъезде?

Прокол, однако. 20 копийок за пост не получишь.

2.11 , Аноним ( 40 ), 09:54, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –8 + / – А мне вообще по барабану. Меня никто за все время не атаковывал. Вообще не парюсь.

Тут наверно собрались такие важные и секретные фуфелы, которые представляют очень большую ценность, чтобы их постоянно атаковывать и хакать. Или это уже диагноз паранои и мания преследования. Типа, лучше перебздеть, чем недобздеть.

3.17 , Аноним ( 40 ), 10:23, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Они небось и антивирусами обложились со всех сторон, и файрволами, и заплатки с обновлениями сосут каждый день. Бздят, одним словом. Как бы не хакнули. :-)

4.20 , Аноним ( 40 ), 10:29, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А хакнутый анон это очень позорное зрелище. Особенно среди подобных анонов. :-)

4.21 , haha ( ?? ), 10:29, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только так и делаю. О великий Столлман сохрани и упаси!

5.24 , Аноним ( 40 ), 10:33, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хм... Главный гнуист? Голубоватого оттенка? Хари рама?

Не спасет!

5.28 , Аноним ( 40 ), 10:51, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А последователи великого и ужасного тоже не пользуются сотовыми телефонами?

Ведь слоупоки могут определить ваше местоположение. Т.е., практически, хакнуть.

Вообщем, куда не ткни, кругом засада!

6.44 , Аноним ( 44 ), 11:14, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Скажи жителям Гонконга, которые ходили на работу мимо беспорядков, а потом поехали в концлагере.

Или жителям ОАЭ за которыми правительство следило внедрив малварь в популярный там месcенджер ToTok.

7.49 , Аноним ( 40 ), 11:22, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты тоже под колпаком. Не обольщайся.

8.54 , Аноним ( 44 ), 11:29, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А я ... 9.73 , Аноним ( 40 ), 13:01, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать И ты А вы однофамильцы ... 3.57 , Nammes ( ? ), 11:33, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ты думаешь, следят только за всякими важными персонами? А вот и нет. Главный аргумент "мне нечего скрывать" и прочих подобных людей разбивается о тот факт, что нейросети могут запросто обработать громадные объёмы данных. А потом из-за какой-то уязвимости, которую горе админ не закрыл, данные попадут в сеть и твои предпочтения могут использовать против тебя рекламодатели и мошенники.

Моим знакомым как-то раз позвонили и просили деньги, говоря моим голосом. Как? Ну, возможно, подделали нейросетью. Благо таковые имеются и им хватает пары секунд записи голоса для генерации подделки.

4.72 , Аноним ( 40 ), 12:59, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эх. Мне бы так. Никогда никаких чудес не случалось. Никто не звонил. Никто ничего не слал. Никто никакой рекламы не совал. Наверно потому что мне на это положить. Пусть дальше подсматривают. :-)

3.85 , Аноним ( 85 ), 13:51, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда посадят за то что кто-то из твоего ip царя обозвал уже не будет побарабану.

4.89 , Аноним ( 40 ), 15:40, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ой напугали! Я сам кого хочешь обзову. И царя, и свиту. И на этой стороне. И на той.

2.33 , Аноним ( 44 ), 10:59, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – firefox вовсю использует sqlite

Смотрите сами

locate sqlite |grep firefox

~600 вхождений например куки:

.mozilla/firefox/abcde.dev-edition-default/cookies.sqlite

2.76 , Аноним ( 40 ), 13:11, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И что хорошего? Это монопенесуально.

