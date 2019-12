Уязвимость в SQLite, позволяющая удалённо атаковать Chrome через WebSQL

2.7 , Грусть ( ? ), 09:47, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Никогда. См. теоремы Гёделя.

3.15 , ыы ( ? ), 10:01, 24/12/2019
Это все психологические выкрутасы... вроде карточки на обеих сторонах которой написано что надпись на другой стороне неверна.

4.48 , Аноним ( 44 ), 11:20, 24/12/2019
Когото выгнали из школы раньше, чем объяснили, что такое "Доказательство".

5.64 , ыы ( ? ), 12:11, 24/12/2019
Доказательство -это использование кривых линеек для построения прямой линии, на которую смотрят косоглазые...

2.22 , haha ( ?? ), 10:31, 24/12/2019
Никогда пока програмируют люди и пока это выгодно этим людишкам.

3.47 , Аноним ( 44 ), 11:18, 24/12/2019
>Никогда пока програмируют люди А кто должен? Суслики?

2.26 , suffix ( ok ), 10:38, 24/12/2019
Когда энтропия вселенной перестанет расти

3.35 , Аноним ( 40 ), 11:04, 24/12/2019
Хм... А энтропия вселенной растет? А как же закон сохранения энтропии?

4.41 , Аноним ( 44 ), 11:09, 24/12/2019
>закон сохранения энтропии А такой есть?

4.42 , suffix ( ok ), 11:10, 24/12/2019
В теории не должна, но наблюдения раз за разом дают большую цифру - приходится вводить всё большую массу "тёмной энергии / материи" что ЗСЭ не нарушить :)

5.43 , Аноним ( 40 ), 11:14, 24/12/2019
Опа! К чему бы это? Видимо что-то должно случиться. :-)

6.45 , Аноним ( 40 ), 11:15, 24/12/2019
Наверно кто-то хакнул вселенную. :-)

5.50 , Аноним ( 44 ), 11:22, 24/12/2019
>В теории не должна В какой теории Энтропия сохраняется? Вы физику изучали экспериментально -прыгая со скалы в Фортнайте?

6.60 , suffix ( ok ), 11:42, 24/12/2019
Отсутствие знаний пытаемся компенсировать хамством в сторону оппонента ? "Последнее означает, что энтропия в сопутствующем объёме сохраняется." Википедия - статья "Энтропия вселенной" - абзац "Закон сохранения энтропии во Вселенной"

7.65 , ыы ( ? ), 12:19, 24/12/2019
там в "доказательстве" - допущение на допущении и допущением погоняет...

8.69 , suffix ( ok ), 12:36, 24/12/2019
Соглашусь, но хамство фразы предыдущего оратора Вы физику изучали экспериментал...
6.66 , ыы ( ? ), 12:22, 24/12/2019
ну, если сделать финт ушами и передернуть сразу на глобальны и неизмеримые вещи (вроде количества энтропии во вселенной)- можно догнать фантазии и до такого :)

5.59 , Грусть ( ? ), 11:42, 24/12/2019
Вселенная течёт, йопт.

6.67 , ыы ( ? ), 12:25, 24/12/2019
Весна у нее :)

6.71 , Аноним ( 40 ), 12:56, 24/12/2019
Течет хром.

И лиса подтекает.

7.81 , TormoZilla ( ? ), 13:29, 24/12/2019
Лиса не подтекает, а метит територию.

8.90 , Аноним ( 40 ), 15:42, 24/12/2019
А Ну это совсем другое дело Но метит больно уж мощно, падла Струя, как у сл...
2.37 , Аноним ( 40 ), 11:05, 24/12/2019
После сеанса психотерапевта.

3.51 , Аноним ( 44 ), 11:25, 24/12/2019
Ходить на прием к специалисту, который зарабатывает тем больше чем вам хуже...

Не я лучше буду лечиться курением заговоренной плесени с тайной пирамиды ацтеков.

4.62 , Аноним ( 40 ), 11:45, 24/12/2019
Вот она зависть-то. Весь бизнес сейчас на этом держится.

А на счет ацтеков... Сомневаюсь, что в Мексику полетишь. За плесенью. Обычно тут сидят диванные эксперты.

Ну, травы какой еще могёшь курнуть. Или грибов каких натолочь. Не более того.