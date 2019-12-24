Уязвимость в SQLite, позволяющая удалённо атаковать Chrome через WebSQL

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|2.2, Кек (?), 09:12, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Если б тут по каждой CVE новость делали, вообще б в инет не выходил
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|3.40, Аноним (40), 11:09, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И правильно. Это все равно, что без трусов по Тверской гулять.
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|4.63, Fyjy (?), 11:55, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в чем проблема? И по Тверской, и по Арбату, и по прочим улицам всегда гуляю без трусов. В брюках или джинсах, но без трусов, так как трусов не ношу с 20 лет(то есть вот уже 25 лет их не ношу). Никогда не испытывал проблем с прогулками по Тверской, никто не останавливал и не пытался проверять наличие трусов. С моего отъезда из РФ что-то поменялось и теперь росгадийцы проверяют наличие трусов у идущих по Тверской или что?
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|5.74, Аноним (40), 13:05, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм... Ну до такого наверно не многие додумались, мне кажется. Фетиш по отсутствию трусов в обиходе. Какой-то душок нехороший. А ты штанишки тоже сними и пройдись.
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|7.88, Аноним (40), 15:35, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опаньки! Вот это поворот! А маководы трусов не признают?!
Хм... может они все в 5 колонне состоят?..
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|5.77, Аноним (77), 13:16, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без трусов у нас только пятая колонна ходит. С ними сейчас строго.
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|5.86, Аноним (86), 14:46, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И как ты гуляешь по Тверской и Арбату, если ты в отъезде?
Прокол, однако. 20 копийок за пост не получишь.
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|2.11, Аноним (40), 09:54, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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А мне вообще по барабану. Меня никто за все время не атаковывал. Вообще не парюсь.
Тут наверно собрались такие важные и секретные фуфелы, которые представляют очень большую ценность, чтобы их постоянно атаковывать и хакать. Или это уже диагноз паранои и мания преследования. Типа, лучше перебздеть, чем недобздеть.
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|3.17, Аноним (40), 10:23, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Они небось и антивирусами обложились со всех сторон, и файрволами, и заплатки с обновлениями сосут каждый день. Бздят, одним словом. Как бы не хакнули. :-)
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|4.20, Аноним (40), 10:29, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А хакнутый анон это очень позорное зрелище. Особенно среди подобных анонов. :-)
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|4.21, haha (??), 10:29, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только так и делаю. О великий Столлман сохрани и упаси!
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|5.24, Аноним (40), 10:33, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм... Главный гнуист? Голубоватого оттенка? Хари рама?
Не спасет!
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|5.28, Аноним (40), 10:51, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А последователи великого и ужасного тоже не пользуются сотовыми телефонами?
Ведь слоупоки могут определить ваше местоположение. Т.е., практически, хакнуть.
Вообщем, куда не ткни, кругом засада!
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|6.44, Аноним (44), 11:14, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Скажи жителям Гонконга, которые ходили на работу мимо беспорядков, а потом поехали в концлагере.
Или жителям ОАЭ за которыми правительство следило внедрив малварь в популярный там месcенджер ToTok.
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|3.57, Nammes (?), 11:33, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты думаешь, следят только за всякими важными персонами? А вот и нет. Главный аргумент "мне нечего скрывать" и прочих подобных людей разбивается о тот факт, что нейросети могут запросто обработать громадные объёмы данных. А потом из-за какой-то уязвимости, которую горе админ не закрыл, данные попадут в сеть и твои предпочтения могут использовать против тебя рекламодатели и мошенники.
Моим знакомым как-то раз позвонили и просили деньги, говоря моим голосом. Как? Ну, возможно, подделали нейросетью. Благо таковые имеются и им хватает пары секунд записи голоса для генерации подделки.
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|4.72, Аноним (40), 12:59, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эх. Мне бы так. Никогда никаких чудес не случалось. Никто не звонил. Никто ничего не слал. Никто никакой рекламы не совал. Наверно потому что мне на это положить. Пусть дальше подсматривают. :-)
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|3.85, Аноним (85), 13:51, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда посадят за то что кто-то из твоего ip царя обозвал уже не будет побарабану.
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|4.89, Аноним (40), 15:40, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ой напугали! Я сам кого хочешь обзову. И царя, и свиту. И на этой стороне. И на той.
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|2.33, Аноним (44), 10:59, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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firefox вовсю использует sqlite
Смотрите сами
locate sqlite |grep firefox
~600 вхождений например куки:
.mozilla/firefox/abcde.dev-edition-default/cookies.sqlite
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|1.3, Иваня (?), 09:13, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Блин, процессоры уязвимы, браузеры уязвимы, базы данных уязвимы, даже языки программирования уязвимы. Когда же наступит тот день, где все будет не уязвимо, скажите кто знает? 😡😭
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|3.15, ыы (?), 10:01, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это все психологические выкрутасы... вроде карточки на обеих сторонах которой написано что надпись на другой стороне неверна.
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|4.48, Аноним (44), 11:20, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когото выгнали из школы раньше, чем объяснили, что такое "Доказательство".
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|5.64, ыы (?), 12:11, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Доказательство -это использование кривых линеек для построения прямой линии, на которую смотрят косоглазые...
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|2.22, haha (??), 10:31, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никогда пока програмируют люди и пока это выгодно этим людишкам.
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|3.35, Аноним (40), 11:04, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм... А энтропия вселенной растет? А как же закон сохранения энтропии?
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|4.42, suffix (ok), 11:10, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В теории не должна, но наблюдения раз за разом дают большую цифру - приходится вводить всё большую массу "тёмной энергии / материи" что ЗСЭ не нарушить :)
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|5.50, Аноним (44), 11:22, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В теории не должна
В какой теории Энтропия сохраняется? Вы физику изучали экспериментально -прыгая со скалы в Фортнайте?
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|6.60, suffix (ok), 11:42, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Отсутствие знаний пытаемся компенсировать хамством в сторону оппонента ?
"Последнее означает, что энтропия в сопутствующем объёме сохраняется."
Википедия - статья "Энтропия вселенной" - абзац "Закон сохранения энтропии во Вселенной"
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|7.65, ыы (?), 12:19, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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там в "доказательстве" - допущение на допущении и допущением погоняет...
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|8.69, suffix (ok), 12:36, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Соглашусь, но хамство фразы предыдущего оратора Вы физику изучали экспериментал... текст свёрнут, показать
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|6.66, ыы (?), 12:22, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну, если сделать финт ушами и передернуть сразу на глобальны и неизмеримые вещи (вроде количества энтропии во вселенной)- можно догнать фантазии и до такого :)
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|3.51, Аноним (44), 11:25, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ходить на прием к специалисту, который зарабатывает тем больше чем вам хуже...
Не я лучше буду лечиться курением заговоренной плесени с тайной пирамиды ацтеков.
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|4.62, Аноним (40), 11:45, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот она зависть-то. Весь бизнес сейчас на этом держится.
А на счет ацтеков... Сомневаюсь, что в Мексику полетишь. За плесенью. Обычно тут сидят диванные эксперты.
Ну, травы какой еще могёшь курнуть. Или грибов каких натолочь. Не более того.
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|1.5, Аноним (5), 09:31, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это уже не смешно. После первой уязвимости в том же API несколько лет назад это API должно было быть выпилено. Н - необучаемые.
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|2.8, Аноним (8), 09:47, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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причем, обратите внимание - в череззад...черезбраузерном апи им понадобился - FTS (с которым sqlite еще специально не забыть собрать надо, да еще именно устаревшую третью версию)! Ахренеть, дайте два.
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|2.9, ыы (?), 09:48, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эх Аноним, только мы с тобой думаем о том как надо делать правильно. Пойду вот прям сейчас и еще подумаю...
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|3.23, haha (??), 10:33, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А накуя мне ваще эти все ваши апи в брузерах? Мне только страничку открыть и закрыть, нахрена мне все эти уг-обвязки. Мне ваши чатяки муятяки не нужоны ващето. Обложацо своими апи сначало а потом в с..ки еб..цо.
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|2.34, Аноним (44), 11:01, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>После первой уязвимости в том же API несколько лет назад это API должно было быть выпилено.
А после первой уязвимости в libc, видимо нужно выпиливать libc?
Юношеский максимализм такой максимализм.
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|2.38, Аноним (44), 11:06, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Компьютер не забудь выключить.
И больше не включай, а то вдруг.
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|2.61, Аноним (44), 11:43, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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День первый Хакер приходит в общественную столовую и с возмущением обнаруживает,... большой текст свёрнут, показать
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|4.80, Аноним (77), 13:23, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В этом и был смысл портя соль во всех солонках ты не мог таргетировать мишень. А когда цель предъявила паспорт и ввела 8 значный код из смски цель можно таргетировать очень точно и мочить только тех кого надо. И на самом деле это не баг, а фича. И хакер достиг своей цели.
Производители антивирусов к слову применяют один в один ту же тактику. Только в их случае жертвы платят еще и по подписке.
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|1.58, Аноним (58), 11:39, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Делали бы уже сразу WebShell API с реализацией на основе bash, чо уж там.
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