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Уязвимость в SQLite, позволяющая удалённо атаковать Chrome через WebSQL

24.12.2019 09:01

Исследователи безопасности из китайской компании Tencent представили новый вариант уязвимости Magellan (CVE-2019-13734), позволяющей добиться выполнения кода при обработке в СУБД SQLite определённым образом оформленных SQL-конструкций. Похожая уязвимость была опубликована теми же исследователями год назад. Уязвимость примечательна тем, что позволяет удалённо атаковать браузер Chrome и добиться получения контроля над системой пользователя при открытии подконтрольных злоумышленнику web-страниц.

Атака на Chrome/Chromium осуществляется через API WebSQL, обработчик которого основывается на коде SQLite. Атака на другие приложения возможна только если они допускают передачу в SQLite SQL-конструкций, поступающих извне, например, используют SQLite в качестве формата для обмена данными. Firefox уязвимости не подвержен, так как компания Mozilla отказались от реализации WebSQL в пользу API IndexedDB.

Google устранил проблему в выпуске Chrome 79. В кодовой базе SQLite проблема была исправлена 17 ноября, а в кодовой базе Chromium - 21 ноября. Проблема присутствует в коде движка полнотекстового поиска FTS3 и через манипуляцию с теневыми таблицами (shadow tables, особый вид виртуальных таблиц с возможностью записи) может привести к повреждению индекса и переполнению буфера. Детальная информация о технике эксплуатации будет опубликована через 90 дней.

Новый релиз SQLite с исправлением пока не сформирован (ожидается 31 декабря). В качестве обходного пути защиты начиная с SQLite 3.26.0 может использоваться режим SQLITE_DBCONFIG_DEFENSIVE, который запрещает запись в теневые таблицы и рекомендован для включения при обработке внешних SQL-запросов в SQLite. В дистрибутивах уязвимость в библиотеке SQLite пока остаётся неисправленной в Debian, Ubuntu, RHEL, openSUSE/SUSE, Arch Linux, Fedora, FreeBSD. Chromium во всех дистрибутивах уже обновлён и не подвержен уязвимости, но проблема может охватывать различные сторонние браузеры и приложения, использующие движок Chromium, а также Android-приложения на базе Webview.

Дополнительно в SQLite также выявлены 4 менее опасные проблемы (CVE-2019-13750, CVE-2019-13751, CVE-2019-13752, CVE-2019-13753), которые могут привести к утечке информации и обходу ограничений (могут использоваться как сопутствующие факторы для атаки на Chrome). Указанные проблемы устранены в коде SQLite 13 декабря. В совокупности проблемы позволили исследователям подготовить рабочий эксплоит, позволяющий выполнить код в контексте процесса Chromium, отвечающего за отрисовку.

  1. Главная ссылка к новости (https://blade.tencent.com/achi...)
  2. OpenNews: Уязвимость в vhost-net, позволяющая обойти изоляцию в системах на базе QEMU-KVM
  3. OpenNews: Уязвимость в СУБД SQLite
  4. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в SQLite, затрагивающая браузеры на базе Chromium
  5. OpenNews: Представлена новая техника эксплуатации уязвимостей в SQLite
  6. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.30
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Проблемы безопасности
Ключевые слова: sqlite, chrome, websql
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  • 1.1, no (??), 09:07, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    хорошо что я лисю юзаю,а не хромого
     
     
  • 2.2, Кек (?), 09:12, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Если б тут по каждой CVE новость делали, вообще б в инет не выходил
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 11:09, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И правильно. Это все равно, что без трусов по Тверской гулять.
     
     
  • 4.63, Fyjy (?), 11:55, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чем проблема? И по Тверской, и по Арбату, и по прочим улицам всегда гуляю без трусов. В брюках или джинсах, но без трусов, так как трусов не ношу с 20 лет(то есть вот уже 25 лет их не ношу). Никогда не испытывал проблем с прогулками по Тверской, никто не останавливал и не пытался проверять наличие трусов. С моего отъезда из РФ что-то поменялось и теперь росгадийцы проверяют наличие трусов у идущих по Тверской или что?
     
     
  • 5.74, Аноним (40), 13:05, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм... Ну до такого наверно не многие додумались, мне кажется. Фетиш по отсутствию трусов в обиходе. Какой-то душок нехороший. А ты штанишки тоже сними и пройдись.
     
  • 5.75, Аноним (40), 13:06, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А что случилось в 20 лет??? :-)
     
     
  • 6.82, anonymous (??), 13:36, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очевидно же - маководом стал.
     
     
  • 7.88, Аноним (40), 15:35, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опаньки! Вот это поворот! А маководы трусов не признают?!
    Хм... может они все в 5 колонне состоят?..
     
  • 5.77, Аноним (77), 13:16, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без трусов у нас только пятая колонна ходит. С ними сейчас строго.
     
     
  • 6.78, Аноним (40), 13:18, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это у них пароль такой? Чтобы своих опознать?
     
     
  • 7.79, Аноним (40), 13:22, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ... или забугорные кураторы денег на трусы не выделяют?
     
  • 5.86, Аноним (86), 14:46, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И как ты гуляешь по Тверской и Арбату, если ты в отъезде?
    Прокол, однако. 20 копийок за пост не получишь.
     
  • 2.11, Аноним (40), 09:54, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    А мне вообще по барабану. Меня никто за все время не атаковывал. Вообще не парюсь.
    Тут наверно собрались такие важные и секретные фуфелы, которые представляют очень большую ценность, чтобы их постоянно атаковывать и хакать. Или это уже диагноз паранои и мания преследования. Типа, лучше перебздеть, чем недобздеть.
     
     
  • 3.17, Аноним (40), 10:23, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Они небось и антивирусами обложились со всех сторон, и файрволами, и заплатки с обновлениями сосут каждый день. Бздят, одним словом. Как бы не хакнули. :-)
     
     
  • 4.20, Аноним (40), 10:29, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А хакнутый анон это очень позорное зрелище. Особенно среди подобных анонов. :-)
     
  • 4.21, haha (??), 10:29, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только так и делаю. О великий Столлман сохрани и упаси!
     
     
  • 5.24, Аноним (40), 10:33, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм... Главный гнуист? Голубоватого оттенка? Хари рама?
    Не спасет!
     
  • 5.28, Аноним (40), 10:51, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А последователи великого и ужасного тоже не пользуются сотовыми телефонами?
    Ведь слоупоки могут определить ваше местоположение. Т.е., практически, хакнуть.
    Вообщем, куда не ткни, кругом засада!
     
     
  • 6.44, Аноним (44), 11:14, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Скажи жителям Гонконга, которые ходили на работу мимо беспорядков, а потом поехали в концлагере.
    Или жителям ОАЭ за которыми правительство следило внедрив малварь в популярный там месcенджер ToTok.
     
     
  • 7.49, Аноним (40), 11:22, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты тоже под колпаком. Не обольщайся.
     
     
  • 8.54, Аноним (44), 11:29, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.73, Аноним (40), 13:01, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ты А вы однофамильцы ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.57, Nammes (?), 11:33, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты думаешь, следят только за всякими важными персонами? А вот и нет. Главный аргумент "мне нечего скрывать" и прочих подобных людей разбивается о тот факт, что нейросети могут запросто обработать громадные объёмы данных. А потом из-за какой-то уязвимости, которую горе админ не закрыл, данные попадут в сеть и твои предпочтения могут использовать против тебя рекламодатели и мошенники.
    Моим знакомым как-то раз позвонили и просили деньги, говоря моим голосом. Как? Ну, возможно, подделали нейросетью. Благо таковые имеются и им хватает пары секунд записи голоса для генерации подделки.
     
     
  • 4.72, Аноним (40), 12:59, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эх. Мне бы так. Никогда никаких чудес не случалось. Никто не звонил. Никто ничего не слал. Никто никакой рекламы не совал. Наверно потому что мне на это положить. Пусть дальше подсматривают. :-)
     
  • 3.85, Аноним (85), 13:51, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда посадят за то что кто-то из твоего ip царя обозвал уже не будет побарабану.
     
     
  • 4.89, Аноним (40), 15:40, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой напугали! Я сам кого хочешь обзову. И царя, и свиту. И на этой стороне. И на той.
     
  • 2.33, Аноним (44), 10:59, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    firefox вовсю использует sqlite
    Смотрите сами
    locate sqlite |grep firefox
    ~600 вхождений например куки:
    .mozilla/firefox/abcde.dev-edition-default/cookies.sqlite
     
  • 2.76, Аноним (40), 13:11, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что хорошего? Это монопенесуально.
     

  • 1.3, Иваня (?), 09:13, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блин, процессоры уязвимы, браузеры уязвимы, базы данных уязвимы, даже языки программирования уязвимы. Когда же наступит тот день, где все будет не уязвимо, скажите кто знает? 😡😭
     
     
  • 2.7, Грусть (?), 09:47, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда. См. теоремы Гёделя.
     
     
  • 3.15, ыы (?), 10:01, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это все психологические выкрутасы... вроде карточки на обеих сторонах которой написано что надпись на другой стороне неверна.
     
     
  • 4.48, Аноним (44), 11:20, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когото выгнали из школы раньше, чем объяснили, что такое "Доказательство".
     
     
  • 5.64, ыы (?), 12:11, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доказательство -это использование кривых линеек для построения прямой линии, на которую смотрят косоглазые...
     
  • 2.22, haha (??), 10:31, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никогда пока програмируют люди и пока это выгодно этим людишкам.
     
     
  • 3.47, Аноним (44), 11:18, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Никогда пока програмируют люди

    А кто должен? Суслики?

     
  • 2.26, suffix (ok), 10:38, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда энтропия вселенной перестанет расти
     
     
  • 3.35, Аноним (40), 11:04, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм... А энтропия вселенной растет? А как же закон сохранения энтропии?
     
     
  • 4.41, Аноним (44), 11:09, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >закон сохранения энтропии

    А такой есть?

     
  • 4.42, suffix (ok), 11:10, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В теории не должна, но наблюдения раз за разом дают большую цифру - приходится вводить всё большую массу "тёмной энергии / материи" что ЗСЭ не нарушить :)
     
     
  • 5.43, Аноним (40), 11:14, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опа! К чему бы это? Видимо что-то должно случиться. :-)
     
     
  • 6.45, Аноним (40), 11:15, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверно кто-то хакнул вселенную. :-)
     
  • 5.50, Аноним (44), 11:22, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В теории не должна

    В какой теории Энтропия сохраняется? Вы физику изучали экспериментально -прыгая со скалы в Фортнайте?

     
     
  • 6.60, suffix (ok), 11:42, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Отсутствие знаний пытаемся компенсировать хамством в сторону оппонента ?

    "Последнее означает, что энтропия в сопутствующем объёме сохраняется."

    Википедия - статья "Энтропия вселенной" - абзац "Закон сохранения энтропии во Вселенной"

     
     
  • 7.65, ыы (?), 12:19, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там в "доказательстве" - допущение на допущении и допущением погоняет...
     
     
  • 8.69, suffix (ok), 12:36, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Соглашусь, но хамство фразы предыдущего оратора Вы физику изучали экспериментал... текст свёрнут, показать
     
  • 6.66, ыы (?), 12:22, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну, если сделать финт ушами и передернуть сразу на глобальны и неизмеримые вещи (вроде количества энтропии во вселенной)- можно догнать фантазии и до  такого :)
     
  • 5.59, Грусть (?), 11:42, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вселенная течёт, йопт.
     
     
  • 6.67, ыы (?), 12:25, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Весна у нее :)
     
  • 6.71, Аноним (40), 12:56, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Течет хром.
    И лиса подтекает.
     
     
  • 7.81, TormoZilla (?), 13:29, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лиса не подтекает, а метит територию.
     
     
  • 8.90, Аноним (40), 15:42, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Ну это совсем другое дело Но метит больно уж мощно, падла Струя, как у сл... текст свёрнут, показать
     
  • 2.37, Аноним (40), 11:05, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    После сеанса психотерапевта.
     
     
  • 3.51, Аноним (44), 11:25, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ходить на прием к специалисту, который зарабатывает тем больше чем вам хуже...
    Не я лучше буду лечиться курением заговоренной плесени с тайной пирамиды ацтеков.
     
     
  • 4.62, Аноним (40), 11:45, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот она зависть-то. Весь бизнес сейчас на этом держится.
    А на счет ацтеков... Сомневаюсь, что в Мексику полетишь. За плесенью. Обычно тут сидят диванные эксперты.
    Ну, травы какой еще могёшь курнуть. Или грибов каких натолочь. Не более того.
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:31, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это уже не смешно. После первой уязвимости в том же API несколько лет назад это API должно было быть выпилено. Н - необучаемые.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:47, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    причем, обратите внимание - в череззад...черезбраузерном апи им понадобился - FTS (с которым sqlite еще специально не забыть собрать надо, да еще именно устаревшую третью версию)! Ахренеть, дайте два.

     
  • 2.9, ыы (?), 09:48, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эх Аноним, только мы с тобой думаем о том как надо делать правильно. Пойду вот прям сейчас и еще подумаю...
     
     
  • 3.23, haha (??), 10:33, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А накуя мне ваще эти все ваши апи в брузерах? Мне только страничку открыть и закрыть, нахрена мне все эти уг-обвязки. Мне ваши чатяки муятяки не нужоны ващето. Обложацо своими апи сначало а потом в с..ки еб..цо.
     
  • 2.34, Аноним (44), 11:01, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >После первой уязвимости в том же API несколько лет назад это API должно было быть выпилено.

    А после первой уязвимости в libc, видимо нужно выпиливать libc?
    Юношеский максимализм такой максимализм.

     
     
  • 3.36, Аноним (-), 11:04, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это общий уровень данной помойки
     
     
  • 4.39, Аноним (44), 11:07, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Д'Артаньян! не узнал вас в гриме!
     

  • 1.6, Аноним (8), 09:44, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Никогда не было, и вот, опять!
     
  • 1.10, Аноним (10), 09:53, 24/12/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.13, Аноним (40), 09:55, 24/12/2019 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.14, Аноним (40), 09:58, 24/12/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.18, . (?), 10:23, 24/12/2019 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 4.19, Аноним (40), 10:25, 24/12/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.25, haha (??), 10:35, 24/12/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.27, Аноним (40), 10:45, 24/12/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 7.29, haha (??), 10:51, 24/12/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 8.32, Аноним (40), 10:56, 24/12/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.30, user90 (?), 10:52, 24/12/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.68, . (?), 12:26, 24/12/2019 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (10)

  • 1.12, Нонон (?), 09:54, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пойду сегодня ваще отключу а браузере этот sql ваш
     
     
  • 2.38, Аноним (44), 11:06, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Компьютер не забудь выключить.
    И больше не включай, а то вдруг.
     
     
  • 3.46, Аноним (40), 11:16, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага! Поймают и отпенетрируют. :-)
     
     
  • 4.84, Аноним (84), 13:46, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отопеннируют
     

  • 1.16, iPony129412 (?), 10:22, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Opera 65.0.3467.78 (Chrome/78.0.3904.108)

    Так и отпенетрировать могут 😯

     
     
  • 2.31, Аноним (40), 10:54, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отпенетрировать могут и без хрома.
     
  • 2.83, anonymous (??), 13:43, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так и отпенетрировать могут

    Как ты и хотел же.

     
  • 2.87, Аноним (87), 15:26, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Завтра снова пойду.
     

  • 1.56, Аноним (40), 11:31, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Клуб анонимных любителей варёза "Мне дыры не страшны"
     
     
  • 2.61, Аноним (44), 11:43, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    День первый Хакер приходит в общественную столовую и с возмущением обнаруживает,... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.70, Аноним (40), 12:52, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм... Но ведь злоумышленником может оказаться официант. :-О
     
     
  • 4.80, Аноним (77), 13:23, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом и был смысл портя соль во всех солонках ты не мог таргетировать мишень. А когда цель предъявила паспорт и ввела 8 значный код из смски цель можно таргетировать очень точно и мочить только тех кого надо. И на самом деле это не баг, а фича. И хакер достиг своей цели.

    Производители антивирусов к слову применяют один в один ту же тактику. Только в их случае жертвы платят еще и по подписке.

     

  • 1.58, Аноним (58), 11:39, 24/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Делали бы уже сразу WebShell API с реализацией на основе bash, чо уж там.
     

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