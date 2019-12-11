Релиз Chrome 79

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|1.1, Аноним (1), 23:12, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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URL схему из адресной строки вырезали к чертям и вернуть нельзя.
Горе!
// b.
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|2.6, пох. (?), 23:28, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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шибкоумный, чт0ле? Какая такая схема - вот тебе значок. Нисикьюрна-нисикьюрна, или сойдет. Почему, от чего - тебе знать необязательно, умный гугль уже за тебя все знает. А если ему что-то не понравится - ты получишь пустую страницу с неведомой херней вместо сообщения о причинах проблемы.
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|3.23, IRASoldier_registered (ok), 00:54, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну что за хипеж? Вот, специально зашёл на уютный опеннетик с Хрома 79. Да, в строке нет протокола и вэвэвэ. Но, внезапно, дабл-клик по строке показывает и протокол и вэвэвэ. Ничего никуда не делось, просто "задвинуто". Как дети, честное слово.
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|4.26, Аноним (26), 01:04, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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так митрофановипох главные сплетники-бабки опеннета. знаний повсюду по чуть-чуть и сразу раздуть в параноидально-конспирологическую теорию непременно надо, это норма.
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|4.28, Аноним (28), 01:09, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сегодня задвинем, завтра выключим по умолчанию, но оставим флаг, послехватра удалим флаг, потому что по данным телеметрии функцией пользуется 5%. Как буд-то первый раз, честное слово.
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|5.32, IRASoldier_registered (ok), 01:55, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"– Что ты плачешь, Эльза? – спрашивает служанка.
– Как же мне не плакать? – отвечает Эльза. – Бедная я, несчастная. Выйду я за Ганса замуж. Будет у нас ребёночек, вырастет он большой, пошлём мы его в погреб за пивом, а мотыга на него свалится и зашибёт его до смерти.
«А ведь верно, – подумала служанка. – Вот какая у нас Эльза умная!»
Села она рядом с Эльзой и тоже начала плакать."
(с) Гриммы
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|1.3, Аноним (3), 23:25, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Две проблемы ... помечены как критические, т.е. позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. Сразу две критические проблемы в в рамках одного цикла разработки в Chrome выявлены впервые.
>не выявлено
Так выявлено или не выявлено? Простите, я в замешательстве.
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|1.4, пох. (?), 23:25, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ну вот и последнему конкуренту letshitcrypt приходит каюк.
Кто еще не догадался ,какому именно - может не беспокоиться, его это не аффектит.
Ну и конечно же tls 1.1 нисисьюрна-нисисьюрна, а кто не согласен - гуглю пофиг. Подтверждениями этой нисисюрности можно не утруждаться - пипл схавает.
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|1.5, InuYasha (?), 23:27, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Password Checkup намекает на то что пароли хранятся в незашифрованном виде? ) Если б я таким подсказчиком пользовался, то явно предпочёл бы оффлайновый.
>> изображения, звуковые файлы и видео до сих пор могли быть загружены по http://.
а разве в ФФ последний десяток лет не предупреждают о таких злодеяниях или я уже плагины принимаю за реальность? :)))
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|2.8, пох. (?), 23:32, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Password Checkup намекает на то что пароли хранятся в незашифрованном виде?
"видите ли, об этом, разумеется, уже знаю я. Об этом, конечно же, узнает сам китаец..." Довольно сложно скрыть свой пароль от гуглобраузера, когда ты вводишь его в форму или когда его за тебя вводит гуглобраузер.
> а разве в ФФ последний десяток лет не предупреждают о таких злодеяниях
он просто не открывает страницу. Предупреждать сейчас немодно. Пользователь тyпой, непременно раскопает кнопку "продолжить", даже скрытую под тридцатью тремя кнопками "expert mode".
Поэтому ее просто нет.
Дивный новый м...веб.
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|1.9, Аноним (9), 23:33, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В chrome://gpu/ появилось Vulkan: Disabled как включить? Или оно раньше было уже?
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|2.16, Аноним (16), 00:01, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этого раньше не было. Поэтому пока неизвестно.
А вот Skia Renderer: Disabled давно уже. Остальное всё включено. Как эту включить хоть?
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|2.18, Аноним (18), 00:10, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В about:flags включить можно. Однако на моём интеле (старый Haswell) крашится (в dmesg всякие trap invalid opcode).
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|1.11, Аноним (11), 23:41, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А че когда я открыаю хром, по выводу ss у меня открывается сразу 8-10 портов. А при открытии фаерфокса, только 2-3
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|2.36, Аноним (7), 04:32, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он локальный мультикаст посылает. Остальное можно заблочить в hosts:
sudo nano /etc/hosts
127.0.0.1 accounts.google.com
127.0.0.1 clients.l.google.com
127.0.0.1 clients.google.com
127.0.0.1 clients1.google.com
127.0.0.1 clients2.google.com
127.0.0.1 clients3.google.com
127.0.0.1 clients4.google.com
127.0.0.1 clients5.google.com
127.0.0.1 ns.google.com
127.0.0.1 ns1.google.com
127.0.0.1 ns2.google.com
127.0.0.1 ns3.google.com
127.0.0.1 ns4.google.com
127.0.0.1 ns5.google.com
127.0.0.1 google.com
127.0.0.1 www.google.com
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|1.15, suffix (ok), 23:57, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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1.
Включил в настройках DoH.
2.
В настройках смартфона включён и DoT (cloudflare)
3.
Сервис 1.1.1.1/help показывает что и то и то работает.
Просто интересно а приоритет какой ? Сначала DoT или DoH ?
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|2.17, Аноним (25), 00:09, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А где первый пункт включается? В каком дистрибутиве?
> Для 1% пользователей активирована поддержка "DNS поверх HTTPS" (DoH, DNS over HTTPS).
Как вошел в один процент? :)
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|3.20, suffix (ok), 00:14, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1.
В chrome://flags - в новости же написано
2.
Просто обновил на смартфоне хром и опция появилась :)
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|1.24, Аноним (24), 00:57, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> проведение экспериментов по созданию 3D-интерфейсов магазинов и галерей;
вот интересно получается, при просмотре их рекламы блевануть придется не на баннеры, а на своою личную невиртуальную мебель.
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|1.29, Андрей (??), 01:24, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Жаль, что всё разрабатывается коту под хвост, как только будет выкинуты webRequest, и браузером невозможно будет больше пользоваться в условиях современного Web'а.
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|1.31, Аноним (-), 01:53, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Новый метод позволяет проверять URL на лету с предварительной проверкой по белым спискам
Ещё один зонд воткнули
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|1.33, ua9oas (ok), 02:02, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сейчас распробовал его- нормально работает.
И вопросы у меня по нему стандартные: изменилась ли как-либо его прожорливость? И если у меня есть и другие браузеры, то тогда в каких случаях этот лучше других? И те уязвимости, которые раньше были в этом- удавалось ли ранее их заделывать антивирусам? (И будет ли это удаваться в будущем у тех пользователей, которые еще не обновят (не сразу обновят) его? И насколько вероятность их эксплуатации зависит и от того, под какой операционной системой он используется?))
И удалось ли в нем в этот раз как-либо уменьшить ту общелинуксовую проблему, что при воспроизведении видео в нем (и при открытии некоторых сайтов) сильно возрастает нагрузка на процессор? (13 лет назад в винде "98" мне и 128 мб RАМ без свопа хватало. И вот это же видео в плеерах- совсем уже его не грузит). Четырехядерные, восьмиядерные заметно легче то переносят. А вот у кого двухъядерные (а таких достаточно много)- вот им приходится в таких случаях уже совсем не легко (для и изследований и багрепортов рекомендую например вот этот вариант- https://e1.ru/news/spool/news_id-51971011.html )).
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|2.37, Аноним (7), 04:41, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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chrome://flags/
Smooth Scrolling - отключает тормозную плавную прокрутку
Enable lazy image loading, Enable lazy frame loading - загрузка и рендеринг только видимого контента
Proactive Tab Freeze and Discard - выгрузка неактивных табов
Для поддержки MHT формата добавить в ярлык запуска --save-page-as-mhtml
Еще интересные опции:
--start-maximized
--user-agent="Mozilla/5.0 (Android 4.4; Mobile; rv:45.0) Gecko/45.0 Firefox/45.0"
--proxy-server="socks5://127.0.0.1:9050"
При работе через прокси не применяются hosts запреты.
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|1.34, deeaitch (ok), 03:27, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот + тебе человек. Хоть и не пользоватлся и не буду пользоваться этим браузером. Вот чисто за на мой взгляд качественно оформленную новость с подробностями. Молодец.
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|1.35, n1rdeks (ok), 03:33, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Добавлен API WebXR Device, предоставляющий доступ к компонентам для создания виртуальной и дополненной реальности. API позволяет унифицировать работу с различными классами устройств, от стационарных шлемов виртуальной реальности
Теперь заживем.
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|1.38, А (??), 05:46, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как вернуть игнор ошибок SSL? Чтобы серты не влияли на способность браузера показать стпаницу?
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