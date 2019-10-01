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План прекращения поддержки TLS 1.0 и 1.1 в Chrome

01.10.2019 22:53

Как и в Firefox в Chrome планируют скоро прекратить поддержку протоколов TLS 1.0 и TLS 1.1, которые находятся в процессе перевода в разряд устаревших и не рекомендованных организацией IETF (Internet Engineering Task Force) для использования. Поддержка TLS 1.0 и 1.1 будет отключена в Chrome 81, намеченном на 17 марта 2020 года.

По данным Google в настоящее время около 0.5% загрузок web-страниц продолжается осуществляться с использованием устаревших версий TLS. До фактического прекращения поддержки начиная с выпуска Chrome 79, намеченного на 13 января, для соединений с использованием TLS 1.0 и 1.1 начнёт выводиться индикатор небезопасного соединения.

После блокировки в Chrome 81 для сеансов на базе TLS 1.0 и 1.1 начнёт выводиться ошибка.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2019...)
  2. OpenNews: В ночных сборках Firefox отключена поддержка TLS 1.0 и TLS 1.1
  3. OpenNews: Около миллиона TLS-сертификатов подлежат отзыву из-за проблем с энтропией
  4. OpenNews: Раскрыты детали новой атаки на различные реализации TLS
  5. OpenNews: Опубликован RFC для TLS 1.3
  6. OpenNews: Firefox, Chrome, Edge и Safari прекратят поддержку TLS 1.0 и TLS 1.1
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, tls
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  • 1.1, Аноним (1), 22:59, 01/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Мощила сделала, охватила, а потом и гугля подоспел.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:11, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так я и говорю: гугл отстает от мозиллы лет так, скажем, на 7-11. К примеру, защиты от майнеров в хроме нету до.

    Сих.

    Пор.

     

  • 1.3, Аноним (3), 23:32, 01/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Rzd.ru работает только на tls 1.0
    И так сойдёт!
     
     
  • 2.7, Stax (ok), 00:13, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего, их задолбают вопросами "почему не открываются", они пропишут в требованиях, чтобы ходили только через IE и все.

    Несколько недель назад на сайте Seagate хотел продукт зарегистрировать. Так он мне при попытке идти туда фоксом заявлял, что мол "что вы тут за фигню суете, к нам только IE 8.0 или выше!".

     

  • 1.4, Аноним (4), 23:34, 01/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Собственно, а что они ещё все должны делать, если EOL OpenSSL 1.0.2 уже на этот новый год приходится
     
  • 1.5, Аноним (5), 23:42, 01/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Да они молодцы:
    Site administrators should immediately enable TLS 1.2 or later.
    Подстраивайтесь все под наш браузер.
    Не понятно только одно, через год они с концами выпилят старые версии?
    For enterprise deployments that need more time, this same policy can be used to re-enable TLS 1.0 or TLS 1.1 and disable the warning UIs until January 2021.

    Кончится тем что итшники будут пару месяцев старые броузеры всем обратно накатывать. Пока сайт не "починят".

     
     
  • 2.6, Total Anonimus (?), 00:02, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При условии что ITшникам будут обновлять устаревшие сертификаты на древние протоколы .
     
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