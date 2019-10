План прекращения поддержки TLS 1.0 и 1.1 в Chrome

1.1 , Аноним ( 1 ), 22:59, 01/10/2019 [ответить] + / – Мощила сделала, охватила, а потом и гугля подоспел.

2.2 , Аноним ( 2 ), 23:11, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так я и говорю: гугл отстает от мозиллы лет так, скажем, на 7-11. К примеру, защиты от майнеров в хроме нету до. Сих. Пор.



1.3 , Аноним ( 3 ), 23:32, 01/10/2019 [ответить] + / – Rzd.ru работает только на tls 1.0

И так сойдёт!

2.7 , Stax ( ok ), 00:13, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ничего, их задолбают вопросами "почему не открываются", они пропишут в требованиях, чтобы ходили только через IE и все. Несколько недель назад на сайте Seagate хотел продукт зарегистрировать. Так он мне при попытке идти туда фоксом заявлял, что мол "что вы тут за фигню суете, к нам только IE 8.0 или выше!".



1.4 , Аноним ( 4 ), 23:34, 01/10/2019 [ответить] + / – Собственно, а что они ещё все должны делать, если EOL OpenSSL 1.0.2 уже на этот новый год приходится

1.5 , Аноним ( 5 ), 23:42, 01/10/2019 [ответить] + / – Да они молодцы:

Site administrators should immediately enable TLS 1.2 or later.

Подстраивайтесь все под наш браузер.

Не понятно только одно, через год они с концами выпилят старые версии?

For enterprise deployments that need more time, this same policy can be used to re-enable TLS 1.0 or TLS 1.1 and disable the warning UIs until January 2021. Кончится тем что итшники будут пару месяцев старые броузеры всем обратно накатывать. Пока сайт не "починят".

2.6 , Total Anonimus ( ? ), 00:02, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – При условии что ITшникам будут обновлять устаревшие сертификаты на древние протоколы .