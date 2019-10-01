План прекращения поддержки TLS 1.0 и 1.1 в Chrome

Как и в Firefox в Chrome планируют скоро прекратить поддержку протоколов TLS 1.0 и TLS 1.1, которые находятся в процессе перевода в разряд устаревших и не рекомендованных организацией IETF (Internet Engineering Task Force) для использования. Поддержка TLS 1.0 и 1.1 будет отключена в Chrome 81, намеченном на 17 марта 2020 года.

По данным Google в настоящее время около 0.5% загрузок web-страниц продолжается осуществляться с использованием устаревших версий TLS. До фактического прекращения поддержки начиная с выпуска Chrome 79, намеченного на 13 января, для соединений с использованием TLS 1.0 и 1.1 начнёт выводиться индикатор небезопасного соединения.

После блокировки в Chrome 81 для сеансов на базе TLS 1.0 и 1.1 начнёт выводиться ошибка.