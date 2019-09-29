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В ночных сборках Firefox отключена поддержка TLS 1.0 и TLS 1.1

29.09.2019 09:10

В ночных сборках Firefox по умолчанию отключена поддержка протоколов TLS 1.0 и TLS 1.1 (настройка security.tls.version.min выставлена в значение 3, устанавливающее TLS 1.2 как минимальную версию). В стабильных выпусках TLS 1.0/1.1 планируют отключить в марте 2020 года. В Chrome поддержка TLS 1.0/1.1 будет прекращена в Chrome 81, который ожидается в январе 2020 года.

Спецификация TLS 1.0 была опубликована в январе 1999 года. Спустя семь лет было выпущено обновление TLS 1.1 с улучшениями безопасности, связанными с генерацией векторов инициализации и добавочного заполнения. В настоящее время комитет IETF (Internet Engineering Task Force), занимающийся развитием протоколов и архитектуры интернета, развивает черновик спецификации, переводящей протоколы TLS 1.0/1.1 в разряд устаревших. По данным сервиса SSL Pulse по состоянию на 3 сентября протокол TLS 1.2 поддерживают 95.8% web-сайтов, допускающих установку защищённых соединений, а TLS 1.3 - 17.7%. Соединения по TLS 1.1 допускают 75.5% HTTPS-сайтов, а TLS 1.0 - 65.5%.

Главными проблемами TLS 1.0/1.1 является отсутствие поддержки современных шифров (например ECDHE и AEAD) и требование поддержки старых шифров, надёжность которых на современном этапе развития вычислительной техники поставлена под сомнение (например, требуется поддержка TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, для проверки целостности и аутентификации используется MD5 и SHA-1). Поддержка устаревших алгоритмов уже приводила к появлению таких атак, как ROBOT, DROWN, BEAST, Logjam и FREAK. Тем не менее, данные проблемы непосредственно не являлись уязвимостями протокола и закрывались на уровне его реализаций. В самих протоколах TLS 1.0/1.1 отсутствуют критические уязвимости, которые можно использовать для осуществления практических атак.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: В Firefox 71 появится новый интерфейс для просмотра TLS-сертификатов
  3. OpenNews: Около 5.5% сайтов используют уязвимые реализации TLS
  4. OpenNews: Дополнение к Firefox, позволяющее сайтам обнаруживать подмену TLS-сертификата
  5. OpenNews: Раскрыты детали новой атаки на различные реализации TLS
  6. OpenNews: Firefox, Chrome, Edge и Safari прекратят поддержку TLS 1.0 и TLS 1.1
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, tls
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