В ночных сборках Firefox отключена поддержка TLS 1.0 и TLS 1.1

В ночных сборках Firefox по умолчанию отключена поддержка протоколов TLS 1.0 и TLS 1.1 (настройка security.tls.version.min выставлена в значение 3, устанавливающее TLS 1.2 как минимальную версию). В стабильных выпусках TLS 1.0/1.1 планируют отключить в марте 2020 года. В Chrome поддержка TLS 1.0/1.1 будет прекращена в Chrome 81, который ожидается в январе 2020 года.

Спецификация TLS 1.0 была опубликована в январе 1999 года. Спустя семь лет было выпущено обновление TLS 1.1 с улучшениями безопасности, связанными с генерацией векторов инициализации и добавочного заполнения. В настоящее время комитет IETF (Internet Engineering Task Force), занимающийся развитием протоколов и архитектуры интернета, развивает черновик спецификации, переводящей протоколы TLS 1.0/1.1 в разряд устаревших. По данным сервиса SSL Pulse по состоянию на 3 сентября протокол TLS 1.2 поддерживают 95.8% web-сайтов, допускающих установку защищённых соединений, а TLS 1.3 - 17.7%. Соединения по TLS 1.1 допускают 75.5% HTTPS-сайтов, а TLS 1.0 - 65.5%.

Главными проблемами TLS 1.0/1.1 является отсутствие поддержки современных шифров (например ECDHE и AEAD) и требование поддержки старых шифров, надёжность которых на современном этапе развития вычислительной техники поставлена под сомнение (например, требуется поддержка TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, для проверки целостности и аутентификации используется MD5 и SHA-1). Поддержка устаревших алгоритмов уже приводила к появлению таких атак, как ROBOT, DROWN, BEAST, Logjam и FREAK. Тем не менее, данные проблемы непосредственно не являлись уязвимостями протокола и закрывались на уровне его реализаций. В самих протоколах TLS 1.0/1.1 отсутствуют критические уязвимости, которые можно использовать для осуществления практических атак.



