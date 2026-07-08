Выпуск дистрибутива Deepin 25.2, развивающего собственное графическое окружение

Опубликован релиз дистрибутива Deepin 25.2, развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment (DDE), а также около 40 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель Deepin Music, видеоплеер Deepin Movie, инсталлятор и центр установки программ Deepin Store. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект и поддерживает русский язык. Репозиторий дистрибутива включает более 8000 пакетов. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочных iso-образов 6.5 ГБ (amd64, arm64, riscv64 и loongarch64). Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ и Go. Графический интерфейс построен с использованием библиотеки Qt. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключённые накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ. Среди изменений: Значительно повышена стабильность экспериментального десктоп-окружения Treeland Desktop Environment, построенного на базе композитного сервера Treeland Window Compositor, отличающегося высокой производительностью анимированных эффектов и поддержкой управления жестами на тачпаде. Добавлены возможности для управления устройствами ввода, настройки параметров экрана, персонализации и управления энергопотреблением. Расширены средства для многомониторных конфигураций - появился режим клонирования вывода на несколько экранов, продления содержимого на другой экран, выставления разных разрешений экрана и коэффициентов масштабирования для подключённых мониторов. Обеспечена корректная работа динамических обоев рабочего стола и перехода в ждущий режим или отключения экрана при неактивности.

Расширены возможности поиска. Добавлены настройки индексации файлов, позволяющие включать, отключать и обновлять индексы в разделе расширенной конфигурации файлового менеджера. Ускорен поиск по именами файлов. Добавлена опция для включения при индексации оптического распознавания текста на изображениях, что может быть полезным для поиска скриншотов и отсканированных документов. В результатах поиска для наглядности реализован показ отрывков текста и участков изображений, совпадающих с заданными в запросе ключевыми словами. Улучшено извлечение содержимого документов при поиске. Внесены изменения для повышения точности поиска.

В файловом менеджере оптимизирована работа с совместными сетевыми хранилищами, повышена безопасность монтирования и отмонтирования, улучшена работа с внешними накопителями.

В среде рабочего стола DDE (Deepin Desktop Environment) в панели задач в режиме раздельного показа окон реализовано отображение разных пиктограмм для разных окон одного приложения.

В настройках экрана предоставлена возможность объединения нескольких рядом расположенных мониторов в один неразрывный логический экран, на котором, например, можно показывать презентации или визуализировать данные с систем мониторинга.

Реализован умный режим выбора зеркал для загрузки обновлений, автоматически предлагающий наиболее близкое зеркало или позволяющий пользователю вручную выбрать зеркало после тестирования скорости загрузки с разных зеркал.

Оптимизированы операции, связанные с запуском программ, использованием сенсорного экрана, работой панели задач, выставлением фокуса ввода, показом всплывающих уведомлений и переключением между окнами. Оптимизирована логика определения доступных сетей и переключения между сетями в конфигурациях с несколькими сетевыми адаптерами.

Обновлены пакеты с ядром, поставляемые с ветками 6.6 и 6.18. Обновлены версии Qt6, initramfs, ALSA, PipeWire, libvirt, os-config, deepin-debug-config, OpenSSL, OpenSSH, curl, poppler, xorg-server, xwayland, ffmpeg и других базовых пакетов.

В эмуляторе терминала оптимизировано выполнение команд и применение темы оформления.

В архиваторе оптимизирована обработка архивов, переделаны диалоги ввода пароля и улучшено извлечение файлов с длинными именами.

В почтовом клиенте улучшен перенос учётных записей.

В просмотрщике документов реализована построчная прокрутка с помощью стрелок управления курсором.

Обновлены конфигуратор методов ввода, голосовой блокнот, просмотрщик логов, системный монитор и другие компоненты.



