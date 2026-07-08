Выпуск дистрибутива Deepin 25.2, развивающего собственное графическое окружение

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|1.1, q (ok), 12:38, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Штука, которую даже в виртуалке запускать страшно -- не ясно, что там запрятали китайцы, какие бэкдорчики или шпионы там присутствуют. А по интерфейсу выглядит как кеды -- следовательно, не ясно, зачем она вообще нужна. Если мне нужен кедоподобный гуй, поставлю кеды, а не китайскую шпионящую хренотень.
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|2.4, Аноним (4), 12:55, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А можно хоть один пример шпионства? Учитывая что код открыт, да и дистру идет третий десяток, это должно быть раз плюнуть?
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|3.8, q (ok), 13:27, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть две модели поведения:
1. Китайский софт безопасен, пока не доказано обратное.
2. Китайский софт опасен, пока не доказано обратное.
Вторая модель дает больше преимуществ в текущих реалиях. Вспомним Jia Tan + тот словарь в дебиане, сливавшем буфер обмена китайцам. Ну а в первой модели (твоей), ты начнешь шевелиться уже ПОСЛЕ того, как тебя ломанут.
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|3.10, Аноним (42), 13:32, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну достаточно критического мышления и немного погуглить.
Начните с того, что с 2019 года оригинальная "Wuhan Deepin Technology" была поглощена китайским господрядчиком пекинской "UnionTech Software Technology Co" (аналог нашей Астры) для продвижения в их госсектор т.е. вы уже должны учитывать уровень слежения.
Кучу данных собирал сервис CNZZ, потом заметили, начали задавать им вопросы и они его удалили... но после данные собирает сервис Umeng+.
Да и хоть код открыт попробуйте найти всё что они спрятали.
Про инцидент с OpenSUSE ссылки ниже в комментах.
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|2.36, Аноним (36), 17:17, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Штука, которую даже в виртуалке запускать страшно -- не ясно, что там запрятали китайцы, какие бэкдорчики или шпионы там присутствуют. А по интерфейсу выглядит как кеды -- следовательно, не ясно, зачем она вообще нужна. Если мне нужен кедоподобный гуй, поставлю кеды, а не китайскую шпионящую хренотень.
Проблема в отсутствии универсального дистрибутива с хорошей репутацией у которого были бы все среды рабочего стола. Плохо что в Debian скудный выбор кажется из 4 сред, вроде бы есть Ubuntu с Deepin Desktop Environment называется UbuntuDDE, но нужен 1 универсальный дистрибутив где были бы собраны все среды. и да Arch linux на это звание не подходит, потому что миф распространяемый арчеводами, что в Арче есть все, на практике не подтверждается.
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|2.45, Игр (?), 18:45, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Множество ОС следит за своим пользователями и сливает инфо куда надо: винда, андройд, макось, многие дистры линукса. Но шум как обычно перед злыми китайцами. Что за лицемерие? Тут как в известном анегдоте: ... Вы либо трусы наденьте, либо крестик снимите...
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|2.12, Аноним (12), 13:55, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А где должны находится международные проекты? Какая вообще разница где базируется проект
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|4.17, Аноним (42), 14:12, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Патриотик назови хоть один дистрибутив с головным офисом в Вашингтоне.
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|5.26, Аноним (26), 15:36, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там сертифицируют тех кто способен скопировать команды в лапчатый терминал. Видел одного перца у которого есть серт подтверждающий умение пользоваться МС офис,думаю это из той же палаты.
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|6.37, Аноним (36), 17:20, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сертификат подтверждающий умение пользоваться MS Office особенно формулами в Excel это прикладной навык для офисного клерка дающий преимущество при найме офисным клерком перед человеком не имеющим данного сертификата.
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|6.38, Аноним (36), 17:23, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот умение ставить Arch, Gentoo, работать в тайловым оконном менеджере, умение выходить из Vim не несет никакого преимущества на рынке, кроме как хвастаться одноклассникам на перемене, какие они крутые хакеры.
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|2.39, Аноним (36), 17:25, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну не всем же нравится GNOME или тайловые менеджеры. Нейротипичных людей вполне устраивает интерфейс похожий на винду.
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|1.14, Pepenez (ok), 14:00, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Переключалку языков они починили там спустя тридцать лет? Там она была жутко захардкожена и неисправима.
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|2.19, Аноним (19), 14:32, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С правильной настройкой раскладки Китайского языка и коректного переключения раскладок и на других дистрибутивов бывают проблемы.
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|1.22, Аноним (22), 14:57, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сначала рамки у окон убрают, потом доходит, что "более явное отделение открытых окон" нужно. Скорей бы до других дошло.
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|1.28, АнонимЛяо (?), 16:45, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это настолько отвратительно, даже хуже чем MIUI, а сколько там бекдоров даже страшно представить.
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|1.50, Wfc (?), 19:43, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хороший дистрибутив, не то что шпионящая на дядю Сэма убунта с федорой.
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