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Выпуск дистрибутива Deepin 25.2, развивающего собственное графическое окружение

08.07.2026 11:48 (MSK)

Опубликован релиз дистрибутива Deepin 25.2, развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment (DDE), а также около 40 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель Deepin Music, видеоплеер Deepin Movie, инсталлятор и центр установки программ Deepin Store. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект и поддерживает русский язык. Репозиторий дистрибутива включает более 8000 пакетов. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочных iso-образов 6.5 ГБ (amd64, arm64, riscv64 и loongarch64).

Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ и Go. Графический интерфейс построен с использованием библиотеки Qt. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключённые накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.

Среди изменений:

  • Значительно повышена стабильность экспериментального десктоп-окружения Treeland Desktop Environment, построенного на базе композитного сервера Treeland Window Compositor, отличающегося высокой производительностью анимированных эффектов и поддержкой управления жестами на тачпаде. Добавлены возможности для управления устройствами ввода, настройки параметров экрана, персонализации и управления энергопотреблением. Расширены средства для многомониторных конфигураций - появился режим клонирования вывода на несколько экранов, продления содержимого на другой экран, выставления разных разрешений экрана и коэффициентов масштабирования для подключённых мониторов. Обеспечена корректная работа динамических обоев рабочего стола и перехода в ждущий режим или отключения экрана при неактивности.
  • Расширены возможности поиска. Добавлены настройки индексации файлов, позволяющие включать, отключать и обновлять индексы в разделе расширенной конфигурации файлового менеджера. Ускорен поиск по именами файлов. Добавлена опция для включения при индексации оптического распознавания текста на изображениях, что может быть полезным для поиска скриншотов и отсканированных документов. В результатах поиска для наглядности реализован показ отрывков текста и участков изображений, совпадающих с заданными в запросе ключевыми словами. Улучшено извлечение содержимого документов при поиске. Внесены изменения для повышения точности поиска.
  • В файловом менеджере оптимизирована работа с совместными сетевыми хранилищами, повышена безопасность монтирования и отмонтирования, улучшена работа с внешними накопителями.
  • В среде рабочего стола DDE (Deepin Desktop Environment) в панели задач в режиме раздельного показа окон реализовано отображение разных пиктограмм для разных окон одного приложения.
  • В настройках экрана предоставлена возможность объединения нескольких рядом расположенных мониторов в один неразрывный логический экран, на котором, например, можно показывать презентации или визуализировать данные с систем мониторинга.
  • Реализован умный режим выбора зеркал для загрузки обновлений, автоматически предлагающий наиболее близкое зеркало или позволяющий пользователю вручную выбрать зеркало после тестирования скорости загрузки с разных зеркал.
  • Оптимизированы операции, связанные с запуском программ, использованием сенсорного экрана, работой панели задач, выставлением фокуса ввода, показом всплывающих уведомлений и переключением между окнами. Оптимизирована логика определения доступных сетей и переключения между сетями в конфигурациях с несколькими сетевыми адаптерами.
  • Обновлены пакеты с ядром, поставляемые с ветками 6.6 и 6.18. Обновлены версии Qt6, initramfs, ALSA, PipeWire, libvirt, os-config, deepin-debug-config, OpenSSL, OpenSSH, curl, poppler, xorg-server, xwayland, ffmpeg и других базовых пакетов.
  • В эмуляторе терминала оптимизировано выполнение команд и применение темы оформления.
  • В архиваторе оптимизирована обработка архивов, переделаны диалоги ввода пароля и улучшено извлечение файлов с длинными именами.
  • В почтовом клиенте улучшен перенос учётных записей.
  • В просмотрщике документов реализована построчная прокрутка с помощью стрелок управления курсором.
  • Обновлены конфигуратор методов ввода, голосовой блокнот, просмотрщик логов, системный монитор и другие компоненты.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.deepin.org/en/25-2...)
  2. OpenNews: В Fedora решено удалить пакеты со средой рабочего стола Deepin
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 25.1, развивающего собственное графическое окружение
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив Deepin 25, развивающий собственное графическое окружение
  5. OpenNews: openSUSE прекращает поставку Deepin из-за установки небезопасных компонентов в обход RPM
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива UbuntuDDE 23.04 с рабочим столом Deepin
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65864-deepin
Ключевые слова: deepin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, q (ok), 12:38, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Штука, которую даже в виртуалке запускать страшно -- не ясно, что там запрятали китайцы, какие бэкдорчики или шпионы там присутствуют. А по интерфейсу выглядит как кеды -- следовательно, не ясно, зачем она вообще нужна. Если мне нужен кедоподобный гуй, поставлю кеды, а не китайскую шпионящую хренотень.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:55, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно хоть один пример шпионства? Учитывая что код открыт, да и дистру идет третий десяток, это должно быть раз плюнуть?
     
     
  • 3.8, q (ok), 13:27, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть две модели поведения:

    1. Китайский софт безопасен, пока не доказано обратное.
    2. Китайский софт опасен, пока не доказано обратное.

    Вторая модель дает больше преимуществ в текущих реалиях. Вспомним Jia Tan + тот словарь в дебиане, сливавшем буфер обмена китайцам. Ну а в первой модели (твоей), ты начнешь шевелиться уже ПОСЛЕ того, как тебя ломанут.

     
     
  • 4.9, Аноним (9), 13:29, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пустопорожняя болтология.
     
     
  • 5.41, Халявщик не корпораст (?), 17:34, 08/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.42, Аноним (42), 17:52, 08/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.10, Аноним (42), 13:32, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну достаточно критического мышления и немного погуглить.
    Начните с того, что с 2019 года оригинальная "Wuhan Deepin Technology" была поглощена китайским господрядчиком пекинской "UnionTech Software Technology Co" (аналог нашей Астры) для продвижения в их госсектор т.е. вы уже должны учитывать уровень слежения.

    Кучу данных собирал сервис CNZZ, потом заметили, начали задавать им вопросы и они его удалили... но после данные собирает сервис Umeng+.
    Да и хоть код открыт попробуйте найти всё что они спрятали.
    Про инцидент с OpenSUSE ссылки ниже в комментах.

     
  • 2.36, Аноним (36), 17:17, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Штука, которую даже в виртуалке запускать страшно -- не ясно, что там запрятали китайцы, какие бэкдорчики или шпионы там присутствуют. А по интерфейсу выглядит как кеды -- следовательно, не ясно, зачем она вообще нужна. Если мне нужен кедоподобный гуй, поставлю кеды, а не китайскую шпионящую хренотень.

    Проблема в отсутствии универсального дистрибутива с хорошей репутацией у которого были бы все среды рабочего стола. Плохо что в Debian скудный выбор кажется из 4 сред, вроде бы есть Ubuntu с Deepin Desktop Environment называется UbuntuDDE, но нужен 1 универсальный дистрибутив где были бы собраны все среды. и да Arch linux на это звание не подходит, потому что миф распространяемый арчеводами, что в Арче есть все, на практике не подтверждается.

     
     
  • 3.44, Axonic (ok), 18:14, 08/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.45, Игр (?), 18:45, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Множество ОС следит за своим  пользователями и сливает инфо куда надо: винда, андройд, макось, многие дистры линукса. Но шум как обычно перед злыми китайцами. Что за лицемерие? Тут как в известном анегдоте: ... Вы либо трусы наденьте, либо крестик снимите...
     
     
  • 3.47, Аноним (42), 19:04, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет никакого лицемерия, есть рациональное и разное отношение к странам (речь не про жителей, а про правительства).
    Какое может быть к ним отношение, когда они ввели полную цензуру, заблокировали всё у себя и помогают другим в блокировках:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63884
     

  • 1.2, Аноним (42), 12:46, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект

    Скорее мимикрировал в "международный проект", как был китайским, так и остался.
    Deepin Technology находится в Ухане.
    - https://opennet.ru/63205-deepin
    - https://opennet.ru/65480-deepin

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:55, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где должны находится международные проекты? Какая вообще разница где базируется проект
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 14:03, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ясен пень, в Вашингтоне. А где-же еще?
     
     
  • 4.17, Аноним (42), 14:12, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Патриотик назови хоть один дистрибутив с головным офисом в Вашингтоне.
     
     
  • 5.26, Аноним (26), 15:36, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там сертифицируют тех кто способен скопировать команды в лапчатый терминал. Видел одного перца у которого есть серт подтверждающий умение пользоваться МС офис,думаю это из той же палаты.
     
     
  • 6.37, Аноним (36), 17:20, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сертификат подтверждающий умение пользоваться MS Office особенно формулами в Excel это прикладной навык для офисного клерка дающий преимущество при найме офисным клерком перед человеком не имеющим данного сертификата.
     
  • 6.38, Аноним (36), 17:23, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот умение ставить Arch, Gentoo, работать в тайловым оконном менеджере, умение выходить из Vim не несет никакого преимущества на рынке, кроме как хвастаться одноклассникам на перемене, какие они крутые хакеры.
     
  • 5.46, Мемоним (?), 19:01, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Azure Linux, Redmond, Washington
     
     
  • 6.48, Аноним (42), 19:07, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можешь им не пользоваться.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:58, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит так же уныло как виндовс с кедами.
     
     
  • 2.39, Аноним (36), 17:25, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не всем же нравится GNOME или тайловые менеджеры. Нейротипичных людей вполне устраивает интерфейс похожий на винду.
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:03, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Безбожно тормозит
     
     
  • 2.11, Аноним (26), 13:38, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой-то другой Вяленд и Кути?
     

  • 1.14, Pepenez (ok), 14:00, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Переключалку языков они починили там спустя тридцать лет? Там она была жутко захардкожена и неисправима.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:32, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С правильной настройкой раскладки Китайского языка и коректного переключения раскладок  и на других дистрибутивов бывают проблемы.
     
  • 2.27, Честный советский человек (?), 15:39, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет не починили, без костылей никак
     

  • 1.22, Аноним (22), 14:57, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сначала рамки у окон убрают, потом доходит, что "более явное отделение открытых окон" нужно. Скорей бы до других дошло.
     

  • 1.28, АнонимЛяо (?), 16:45, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это настолько отвратительно, даже хуже чем MIUI, а сколько там бекдоров даже страшно представить.
     
     
  • 2.29, Аноним (26), 16:52, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужели опенсурс можно испортить этим?
     
  • 2.49, Wfc (?), 19:41, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь про Linux, политический форум в другом месте.
     

  • 1.43, Axonic (ok), 18:12, 08/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.50, Wfc (?), 19:43, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший дистрибутив, не то что шпионящая на дядю Сэма убунта с федорой.
     

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