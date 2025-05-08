openSUSE прекращает поставку Deepin из-за установки небезопасных компонентов в обход RPM

Разработчики проекта openSUSE объявили об удалении из репозитория пакетов с рабочим столом Deepin из-за нарушения правил проекта в отношении проверки безопасности размещаемых пакетов. Было выявлено, что сопровождающий Deepin попытался обойти принятые в openSUSE правила рецензирования пакетов и не уведомив команду, отвечающую за безопасность, разместил в репозитории пакет "deepin-feature-enable". Пакет был размещён в апреле 2021 года и включал функциональность, нацеленную на установку дополнительных компонентов, не прошедших проверку и содержащих неустранённые проблемы с безопасностью.

Пакет осуществлял вывод диалога для подтверждения пользователем согласия с условиями лицензии. В условиях было сказано, что ряд компонентов, необходимых для корректной работы Deepin, не включены в официальный репозиторий из-за сомнений в их безопасности у разработчиков openSUSE. Если пользователь выразил готовность пойти на снижение безопасности и согласился с лицензией, осуществлялась распаковка в системные каталоги дополнительных файлов конфигурации D-Bus и политик Polkit из tar-архивов, включённых в состав пакетов deepin-daemon-dbus и deepin-daemon-polkit. Операция выполнялась в обход штатных механизмов установки системных компонентов, предоставляемых пакетным менеджером RPM.

В диалоге принятия лицензионного соглашения также приводилась инструкция, предлагающая пользователю вручную установить пакеты depin-file-manager-dbus и deepin-file-manager-polkit, после чего запустить скрипт для загрузки дополнительных файлов конфигурации, необходимых для работы сервиса Deepin File Manager D-Bus.

Правила openSUSE предписывают сопровождающим устанавливать файлы конфигурации сервисов D-Bus и политики Polkit только после проверки их безопасности участниками SUSE Security Team и помещения в белый список допустимых компонентов. Часть подобных компонентов Deepin прошла проверку и была включена в штатные пакеты, но некоторые компоненты были возвращены на доработку из-за выявленных проблем с безопасностью. Проблемы не были устранены должным образом и желаемые компоненты не получили одобрение на включение. Вместо устранения замечаний сопровождающий Deepin продвинул проблемные компоненты обходным путём.

Команда SUSE Security Team не рекомендует использовать Deepin в настоящее время из-за нерешённых проблем с безопасностью и общей низкой культурой проекта в отношении безопасности. Все пакеты Deepin будут удалены из репозитория openSUSE Tumbleweed и не войдут в состав будущего релиза openSUSE Leap 16.0. В openSUSE Leap 15.6 решено удалить только проблемный пакет "deepin-feature-enable". Пользователям, желающим установить или продолжить использование Deepin в openSUSE, оставлена возможность установки пакетов из отдельных репозиториев Deepin Factory для openSUSE Tumbleweed и Deepin Leap для openSUSE_Leap.



