The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

openSUSE прекращает поставку Deepin из-за установки небезопасных компонентов в обход RPM

08.05.2025 12:29

Разработчики проекта openSUSE объявили об удалении из репозитория пакетов с рабочим столом Deepin из-за нарушения правил проекта в отношении проверки безопасности размещаемых пакетов. Было выявлено, что сопровождающий Deepin попытался обойти принятые в openSUSE правила рецензирования пакетов и не уведомив команду, отвечающую за безопасность, разместил в репозитории пакет "deepin-feature-enable". Пакет был размещён в апреле 2021 года и включал функциональность, нацеленную на установку дополнительных компонентов, не прошедших проверку и содержащих неустранённые проблемы с безопасностью.

Пакет осуществлял вывод диалога для подтверждения пользователем согласия с условиями лицензии. В условиях было сказано, что ряд компонентов, необходимых для корректной работы Deepin, не включены в официальный репозиторий из-за сомнений в их безопасности у разработчиков openSUSE. Если пользователь выразил готовность пойти на снижение безопасности и согласился с лицензией, осуществлялась распаковка в системные каталоги дополнительных файлов конфигурации D-Bus и политик Polkit из tar-архивов, включённых в состав пакетов deepin-daemon-dbus и deepin-daemon-polkit. Операция выполнялась в обход штатных механизмов установки системных компонентов, предоставляемых пакетным менеджером RPM.

В диалоге принятия лицензионного соглашения также приводилась инструкция, предлагающая пользователю вручную установить пакеты depin-file-manager-dbus и deepin-file-manager-polkit, после чего запустить скрипт для загрузки дополнительных файлов конфигурации, необходимых для работы сервиса Deepin File Manager D-Bus.

Правила openSUSE предписывают сопровождающим устанавливать файлы конфигурации сервисов D-Bus и политики Polkit только после проверки их безопасности участниками SUSE Security Team и помещения в белый список допустимых компонентов. Часть подобных компонентов Deepin прошла проверку и была включена в штатные пакеты, но некоторые компоненты были возвращены на доработку из-за выявленных проблем с безопасностью. Проблемы не были устранены должным образом и желаемые компоненты не получили одобрение на включение. Вместо устранения замечаний сопровождающий Deepin продвинул проблемные компоненты обходным путём.

Команда SUSE Security Team не рекомендует использовать Deepin в настоящее время из-за нерешённых проблем с безопасностью и общей низкой культурой проекта в отношении безопасности. Все пакеты Deepin будут удалены из репозитория openSUSE Tumbleweed и не войдут в состав будущего релиза openSUSE Leap 16.0. В openSUSE Leap 15.6 решено удалить только проблемный пакет "deepin-feature-enable". Пользователям, желающим установить или продолжить использование Deepin в openSUSE, оставлена возможность установки пакетов из отдельных репозиториев Deepin Factory для openSUSE Tumbleweed и Deepin Leap для openSUSE_Leap.

  1. Главная ссылка к новости (https://security.opensuse.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 23.1, развивающего собственное графическое окружение
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива UbuntuDDE 23.04 с рабочим столом Deepin
  4. OpenNews: openSUSE тестирует поддержку повторяемых сборок
  5. OpenNews: Уязвимости в Pagure и OBS, допускавшие компрометацию пакетов в репозиториях Fedora и openSUSE
  6. OpenNews: Бета-выпуск дистрибутива openSUSE Leap 16
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63205-deepin
Ключевые слова: deepin, opensuse
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:51, 08/05/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    это как альт выкинули загрузку плазмоидов и тем, потому что уже нехорошее встречалось, правда там ошибка была в одном лишнем пробеле, но всё равно правильно.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:31, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    …вилочки мы нашли, но осадочек таки остался.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:57, 08/05/2025 [ответить]  
    		• –7 +/
    Всегда ставлю дипин на рабочие станции, нужно уже сейчас готовиться к мировому господству Китая и зарабатывать социальный рейтинг для скидок в будущем.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:04, 08/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:13, 08/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:15, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет лучше ставить Северокорейскую ОС.
     

  • 1.4, Аноним (6), 13:05, 08/05/2025 [ответить]  
    		• +2 +/
    >не рекомендует использовать Deepin в настоящее время

    Его и раньше стороной обходили.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:09, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, да? Не знал.
     

  • 1.7, Грека (?), 13:14, 08/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    Ну, что тут можно сказать…. Все правильно сделали.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:41, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которые - Суся или Deepin?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру