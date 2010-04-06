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Бета-выпуск дистрибутива openSUSE Leap 16

30.04.2025 23:28

Началось бета-тестирование дистрибутива openSUSE Leap 16, построенного на технологиях следующей значительной ветки коммерческого дистрибутива SLES 16, переходящего на новую платформу SLFO (SUSE Linux Framework One), ранее известную под именем ALP (Adaptable Linux Platform). openSUSE Leap 16 сохранит черты классического дистрибутива, использующего традиционные пакеты, а для тех кому необходима атомарно обновляемая система с базовой начинкой в режиме только для чтения следует использовать редакцию openSUSE Leap Micro. Для тестирования доступны сборки для архитектур x86_64, ARM64, s390x и PowerPC. Релиз намечен на октябрь 2025 года.

Основные особенности openSUSE Leap 16:

  • Задействован новый инсталлятор Agama, примечательный отделением пользовательского интерфейса от внутренних компонентов YaST и поставкой фронтэнда для управления установкой через web-интерфейс.
  • Вместо традиционного стека YaST для управления системой задействован пакет Cockpit, а вместо YaST Software GUI предложен Myrlyn.
  • По умолчанию включена система мандатного контроля доступа SELinux. Поддержка AppArmor сохранена в качестве опции.
  • Решено поставлять только графические сеансы на базе Wayland (отдельные компоненты X.org пока остаются).
  • Прекращена поддержка системы инициализации SysV. Возможно использование только systemd.
  • Прекращена поддержка архитектуры x86-64-v1. Работа возможна только на системах x86 с архитектурой x86_64-v2, которая поддерживается процессорами примерно с 2009 года (начиная с Intel Nehalem) и отличается наличием таких расширений, как SSE3, SSE4_2, SSSE3, POPCNT, LAHF-SAHF и CMPXCHG16B.
  • Обновлены версии: ядро Linux 6.12, GNOME 48, KDE Plasma 6.3.4, AppArmor 4.1, GIMP 3.0, Cockpit 334.1.
  • Для управления репозиториями задействован сервис на базе протокола RIS (Repository Index Service). Для сокращения размера метаданных репозитории разделены для каждой поддерживаемой архитектуры. Добавлена экспериментальная поддержка параллельной загрузки пакетов.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2025...)
  2. OpenNews: Дистрибутив openSUSE опубликовал альтернативный инсталлятор Agama 13
  3. OpenNews: Уязвимости в Pagure и OBS, допускавшие компрометацию пакетов в репозиториях Fedora и openSUSE
  4. OpenNews: openSUSE тестирует поддержку повторяемых сборок
  5. OpenNews: SUSE и openSUSE рассматривают прекращение поддержки загрузки на системах с BIOS
  6. OpenNews: Дистрибутив openSUSE Tumbleweed перешёл на использование SELinux по умолчанию
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63167-opensuse
Ключевые слова: opensuse
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:50, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Добавлена экспериментальная поддержка параллельной загрузки пакетов.

    Че там экспериментировать-то? Это не рокет сайенс. Это буквально первая глава в любой книжке по асинхронщине. Во дают...

     
     
  • 2.6, penetrator (?), 01:40, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не тупи, в Tumbleweed уже давно используется, речь об enterprise дистре, так дофига стадий принятия
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 05:21, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сам не тупи!

    Tumbleweed...

    OpenSUSE Leap никаким боком к Enterprise не относится.

    Так как Fedora и Fedora Rawhide никаким боком не Enterprise.

    В обоих случаях берут срез сбабильнорго релиза и дальше этот срез живет своей жизнью. В последствии на базе него выходит SUSE и RHEL.

    Хотя, можно спокойно сову на глобус натянуть)

     
     
  • 4.12, Ilya Indigo (ok), 05:40, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы сами тупите и судя по комментарием вообще не понимаете как в SuSE и openSUSE кухня устроена!
    Leap, по своей природе, к openSUSE никак не относится, как и CentOS к Fedora!
    Leap это аналог старого CentOS, нынешний Alma/Rocky, но никак не Fedora и тем более не Fedora RH, для этого в openSUSE Tumbleweed и Factory.
     

  • 1.2, Аноним (2), 00:06, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Нет, нам такой хоккей не нужен...
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 00:12, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Четкая Suse, с GUI.
    Каждый раз Открывая Zypper, я благодарю Товальдса.
     

  • 1.4, _ (??), 01:26, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Походу AppArmor тоже сливают? ...
     
     
  • 2.14, Ilya Indigo (ok), 05:57, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь хоть zypper сохранят!
    Надежды на то, что его RedniH к себе возьмёт, вместо многочисленных попыток переписать свой yum, нет никакой.
     

  • 1.5, Аноним (5), 01:30, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Целенаправленное снижение общей производительности системы за счёт внедрения питонячих процессов. Явный сговор с производителями железа.
     
  • 1.7, cheburnator9000 (ok), 01:41, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ставлю в VMWare. Смотрю загружаются пакеты с суффиксом -v3. Дожили...
     
     
  • 2.8, cheburnator9000 (ok), 02:47, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... и не стартует GDM (вариант Gnome Desktop), тупо черный экран с _ (3D в VMWare on/off без разницы).
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 04:17, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > VMWare

    Обратись в службу технической поддержки Microsoft.

     
     
  • 4.10, Аноним (5), 04:34, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну дык, надо было платить за kms-ключи. Кто ж теперь виноват, что студент их случайно перепрошил вашу прошивку, чтобы вы не злоупотребляли. Чистая случайность.
     

  • 1.13, Ilya Indigo (ok), 05:45, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Таки одумались и вопреки ранним планам сделали нормальный Leap на SLE, а ерундень на Micro выпускают отдельно как Leap Micro.
     
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