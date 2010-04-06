Бета-выпуск дистрибутива openSUSE Leap 16

Tumbleweed...

OpenSUSE Leap никаким боком к Enterprise не относится.

Так как Fedora и Fedora Rawhide никаким боком не Enterprise.

В обоих случаях берут срез сбабильнорго релиза и дальше этот срез живет своей жизнью. В последствии на базе него выходит SUSE и RHEL.

Хотя, можно спокойно сову на глобус натянуть)