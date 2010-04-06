Бета-выпуск дистрибутива openSUSE Leap 16

|
|1.1, Аноним (1), 23:50, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> Добавлена экспериментальная поддержка параллельной загрузки пакетов.
Че там экспериментировать-то? Это не рокет сайенс. Это буквально первая глава в любой книжке по асинхронщине. Во дают...
|
|
|
|2.6, penetrator (?), 01:40, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
не тупи, в Tumbleweed уже давно используется, речь об enterprise дистре, так дофига стадий принятия
|
|
|
|3.11, Аноним (11), 05:21, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Сам не тупи!
Tumbleweed...
OpenSUSE Leap никаким боком к Enterprise не относится.
Так как Fedora и Fedora Rawhide никаким боком не Enterprise.
В обоих случаях берут срез сбабильнорго релиза и дальше этот срез живет своей жизнью. В последствии на базе него выходит SUSE и RHEL.
Хотя, можно спокойно сову на глобус натянуть)
|
|
|
|4.12, Ilya Indigo (ok), 05:40, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы сами тупите и судя по комментарием вообще не понимаете как в SuSE и openSUSE кухня устроена!
Leap, по своей природе, к openSUSE никак не относится, как и CentOS к Fedora!
Leap это аналог старого CentOS, нынешний Alma/Rocky, но никак не Fedora и тем более не Fedora RH, для этого в openSUSE Tumbleweed и Factory.
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 00:12, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Четкая Suse, с GUI.
Каждый раз Открывая Zypper, я благодарю Товальдса.
|
|
|
|2.14, Ilya Indigo (ok), 05:57, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Надеюсь хоть zypper сохранят!
Надежды на то, что его RedniH к себе возьмёт, вместо многочисленных попыток переписать свой yum, нет никакой.
|
|1.5, Аноним (5), 01:30, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Целенаправленное снижение общей производительности системы за счёт внедрения питонячих процессов. Явный сговор с производителями железа.
|
|
|
|2.8, cheburnator9000 (ok), 02:47, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
... и не стартует GDM (вариант Gnome Desktop), тупо черный экран с _ (3D в VMWare on/off без разницы).
|
|
|
|
|
|4.10, Аноним (5), 04:34, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну дык, надо было платить за kms-ключи. Кто ж теперь виноват, что студент их случайно перепрошил вашу прошивку, чтобы вы не злоупотребляли. Чистая случайность.
|
|1.13, Ilya Indigo (ok), 05:45, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Таки одумались и вопреки ранним планам сделали нормальный Leap на SLE, а ерундень на Micro выпускают отдельно как Leap Micro.
|