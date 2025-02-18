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openSUSE тестирует поддержку повторяемых сборок

18.02.2025 22:17

Разработчики дистрибутива openSUSE сообщили об успехах проекта по обеспечению поддержки повторяемых сборок. В рамках проекта подготовлен концептуальный форк дистрибутива Reproducible-openSUSE (RBOS), для которого достигнута возможность сборки 100% идентичных бинарных пакетов на основе предлагаемого репозитория с исходными текстами, насчитывающего 3300 пакетов. В процессе работы над проектом подготовлено около 40 патчей (1, 2, 3), решающих проблемы с повторяемой пересборкой пакетов. Примерно половина из данных патчей уже передана в upstream-проекты. Сборки Reproducible-openSUSE пока рассчитаны только на тестирование и не рекомендованы для использования в рабочих системах, так как для них не формируются обновления с устранением уязвимостей.

Проект позволяют пользователю сформировать собственные сборки, побитово совпадающие с предлагаемыми для загрузки готовым сборкам, чтобы убедиться, что распространяемые в пакетах бинарные файлы собраны из предоставляемых исходных текстов и не содержат скрытых изменений. Возможность проверить тождественность бинарной сборки даёт возможность не полагаться лишь на доверие к сборочной инфраструктуре дистрибутива, компрометация компилятора или сборочного инструментария в которой может привести к подстановке скрытых закладок.

При формировании повторяемых сборок учитываются такие нюансы, как точное соответствие зависимостей, использование неизменного состава и версий сборочного инструментария, идентичный набор опций и настроек по умолчанию, сохранение порядка сборки файлов (применение тех же методов сортировки), отключение добавления компилятором непостоянной служебной информации, такой как случайные значения, ссылки на файловые пути и данные о дате и времени сборки. На воспроизводимость сборок также влияют ошибки и состояния гонки в инструментарии.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2025...)
  2. OpenNews: В NixOS обеспечена поддержка повторяемых сборок для iso-образа
  3. OpenNews: Доступен rebuilderd для независимой верификации Arch Linux при помощи повторяемых сборок
  4. OpenNews: Связывание повторяемых сборок GNU Guix с архивом исходных текстов Software Heritage
  5. OpenNews: Инициатива по обеспечению повторяемых сборок Arch Linux
  6. OpenNews: В NetBSD обеспечена поддержка повторяемых сборок
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62744-opensuse
Ключевые слова: opensuse
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.2, Аноним (2), 22:30, 18/02/2025 [ответить]  
    		• –6 +/
    Хотят контролировать что юзеру можно запускать, а что нет.
     
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 23:20, 18/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, хотят вместо картинки товара на упаковке, сделать стенку коробки прозначной чтобы пользователь мог сам посмотреть что внутри.
     

  • 1.4, мяв (?), 23:22, 18/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.5, Аноним (5), 23:43, 18/02/2025 [ответить]  
    		• +/
    Интересно. У Альта что ли подсмотрели. Там как раз концепция воспроизводимых сборок одна из ключевых вещей в сборочнице.
     
  • 1.6, Аноня (?), 00:50, 19/02/2025 [ответить]  
    		• +/
    Я думал это давным давно у всех сделано. Кажется этим вопросом занимались ещё лет 10 назад.
     

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