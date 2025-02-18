openSUSE тестирует поддержку повторяемых сборок

Разработчики дистрибутива openSUSE сообщили об успехах проекта по обеспечению поддержки повторяемых сборок. В рамках проекта подготовлен концептуальный форк дистрибутива Reproducible-openSUSE (RBOS), для которого достигнута возможность сборки 100% идентичных бинарных пакетов на основе предлагаемого репозитория с исходными текстами, насчитывающего 3300 пакетов. В процессе работы над проектом подготовлено около 40 патчей (1, 2, 3), решающих проблемы с повторяемой пересборкой пакетов. Примерно половина из данных патчей уже передана в upstream-проекты. Сборки Reproducible-openSUSE пока рассчитаны только на тестирование и не рекомендованы для использования в рабочих системах, так как для них не формируются обновления с устранением уязвимостей.

Проект позволяют пользователю сформировать собственные сборки, побитово совпадающие с предлагаемыми для загрузки готовым сборкам, чтобы убедиться, что распространяемые в пакетах бинарные файлы собраны из предоставляемых исходных текстов и не содержат скрытых изменений. Возможность проверить тождественность бинарной сборки даёт возможность не полагаться лишь на доверие к сборочной инфраструктуре дистрибутива, компрометация компилятора или сборочного инструментария в которой может привести к подстановке скрытых закладок.

При формировании повторяемых сборок учитываются такие нюансы, как точное соответствие зависимостей, использование неизменного состава и версий сборочного инструментария, идентичный набор опций и настроек по умолчанию, сохранение порядка сборки файлов (применение тех же методов сортировки), отключение добавления компилятором непостоянной служебной информации, такой как случайные значения, ссылки на файловые пути и данные о дате и времени сборки. На воспроизводимость сборок также влияют ошибки и состояния гонки в инструментарии.



