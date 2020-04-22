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Доступен rebuilderd для независимой верификации Arch Linux при помощи повторяемых сборок

22.04.2020 08:59

Представлен инструментарий rebuilderd, позволяющий организовать независимую проверку бинарных пакетов дистрибутива через развёртывание непрерывно работающего сборочного процесса, сверяющего загружаемые пакеты с пакетами, получаемыми в результате пересборки на локальной системе.

В настоящее время в rebuilderd доступна только экспериментальная поддержка верификации пакетов из Arch Linux, но в скором времени обещают добавить и поддержку Debian. В простейшем случае для запуска rebuilderd достаточно установить пакет rebuilderd из штатного репозитория, импортировать GPG-ключ для проверки окружения и активировать соответствующий системный сервис. Возможно развёрытвание сети из нескольких экземпляров rebuilderd.

Сервис отслеживает состояние индекса пакетов и автоматически запускает пересборку новых пакетов в эталонном окружении, состояние которого синхронизировано с настройками основного сборочного окружения Arch Linux. При пересборке учитываются такие нюансы, как точное соответствие зависимостей, использование неизменного состава и версий сборочного инструментария, идентичный набор опций и настроек по умолчанию, сохранение порядка сборки файлов (применение тех же методов сортировки). Настройки процесса сборки исключают добавления компилятором непостоянной служебной информации, такой как случайные значения, ссылки на файловые пути и данные о дате и времени сборки.

В настоящее время повторяемые сборки обеспечены для 84.1% пакетов из core-репозитория Arch Linux, 83.8% из репозитория extras и 76.9% из репозитория community. Для сравнения в Debian 10 этот показатель составляет 94.1%. Повторяемые сборки являются важным звеном обеспечения безопасности, так как дают любому пользователю возможность убедиться в том, что предлагаемые дистрибутивом сборки пакетов байт в байт совпадают со сборками, собранными лично из исходных текстов. Без возможности проверить тождественность бинарной сборки пользователю остаётся лишь слепо доверять чужой сборочной инфраструктуре, компрометация компилятора или сборочного инструментария в которой может привести к подстановке скрытых закладок.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.reproducible-bui...)
  2. OpenNews: Инициатива по обеспечению повторяемых сборок Arch Linux
  3. OpenNews: Связывание повторяемых сборок GNU Guix с архивом исходных текстов Software Heritage
  4. OpenNews: Для 94% пакетов Debian обеспечена возможность повторяемой сборки
  5. OpenNews: В NetBSD обеспечена поддержка повторяемых сборок
  6. OpenNews: Проект по обеспечению повторяемости сборки пакетов для Fedora Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52784-archlinux
Ключевые слова: archlinux, rebuild, rebuilderd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 09:18, 22/04/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:25, 22/04/2020 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 09:34, 22/04/2020 Скрыто модератором
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  • 4.8, A.Stahl (ok), 09:46, 22/04/2020 Скрыто модератором
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  • 4.9, Аноним (9), 09:53, 22/04/2020 Скрыто модератором
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  • 4.11, anonymous (??), 10:07, 22/04/2020 Скрыто модератором
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  • 5.15, КО (?), 10:26, 22/04/2020 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.3, Аноним (3), 09:33, 22/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > слепо доверять чужой сборочной инфраструктуре

    Желтизна. Да, сборочной инфраструктуре крупнейших дистрибутивов доверяют, но не слепо: едва там появится намеренно добавленный зловред, репутация всего дистрибутива стремительно упадет.

    К примеру, "инфраструктуре" палемуна доверять нельзя, поскольку КГ/АМ-автор палемуна настаивает на том, что пользоваться надо именно его бинарниками, а в них-то и была в итоге обнаружена вирусня.

     
     
  • 2.6, Урри (?), 09:41, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно детали про вирусню?
     
     
  • 3.7, anonymous (??), 09:45, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://habr.com/ru/news/t/459962/
     
  • 3.19, Аноним (19), 10:31, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51071
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:11, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >но не слепо: едва там появится намеренно добавленный зловред, репутация всего дистрибутива стремительно упадет.

    это значит слепо
    kernal.org взламывали. Перестали ли после это пользоваться linux? Упала ли его репутация?

     
     
  • 3.13, Аноним (3), 10:15, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > kernal.org взламывали

    Не припоминаю такого, чтобы там распространялось ядро в бинарном, собранном виде.

     
  • 2.21, Аноним (21), 10:44, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > К примеру, "инфраструктуре" палемуна доверять нельзя, поскольку КГ/АМ-автор палемуна
    > настаивает на том, что пользоваться надо именно его бинарниками,

    Нет, причина этого иная, он настаивает на том, чтобы использовали именно бинарники, если вы хотите называть это palemoon, никто вас не заставляет собирать это из сорцев и называть это rosymoon, redsun или как-то ещё, например.
    >а в  них-то и была в итоге обнаружена вирусня.

    Одно в данном случае не зависит от другого.
    На сорсфорже как-то лежали два бинаря известной программки, с линуксовым всё было норм, а виндовый содержал трояна (для винды вариантов тогда не было скачать её, кроме как оттуда.) . Так что это не показатель, а показателем как раз является недостаточная проведённая работа над проверкой того, что за бинари раздаёт твоя система распрастранения, в случае с бледной луной там полтора землекопа всё делают, и даже вроже сервер у них на виндах хостится, и да, это не единственная странная вещь, которую делает автор, однако это является прямой причиной означенной проблемы. А если предъявлять автору за странности, то в мире программистов много кого можно притянуть за такое, взять того же автора говядины, тоже интересная личность со странным поведением.


     

  • 1.10, Аноним (10), 09:58, 22/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >бинарных пакетов

    Не нужно, install gentoo.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:23, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.linux.org.ru/forum/admin/15194240?cid=15199687
     
     
  • 3.17, Аноним (10), 10:27, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >бинарнокуколдам ниприятна
     
  • 2.24, Fracta1L (ok), 11:16, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторые люди хотят пользоваться компом, а не играть в гентушку. Пердоли в это, конечно, не верят.
     

  • 1.16, Аноним (16), 10:26, 22/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я правильно понимаю, что для проверки загруженных бинарей, они предагают поставить у себя сборочницу, которая будет собирать с сорцев эти же бинари и сравнивать их?
    Потому что если так, то находясь на ролинговом дистре, вам придётся постоянно что-то собирать с сорцев, тогда смысл держать Арч? Есть же соурс-базед дистры, и с другой стороны, есть механизмы проверки пакетов по подписям, например у бинарных релихных дистров, где также есть варианты проверить и через сборочницу, правда там нужно абсолютно те же условия соблюдать, но всё же...
    В итоге непонятно для чего эта штука именно в Арче? Если всё так, как я понял, то наоборот логичнее было бы сделать более тщательной проверку пакетов в AUR и чтобы майнтейнеры аура (да, я знаю что это "куча разных обычных юзеров") имели свои подписи для пакетов и авторитет на уровне разработчиков системы.

    Ниже ожидаются посты в стиле:
    - Что только не делают, чтобы генту не ставить, где этот велосипед нинужин
    - Что только не делают, чтобы не ставить дебиан, где всё уже есть, и проверка пакетов через сборку и если хочешь можно с сорцев собрать
    - Ты ничерта не разбираешься, всё правильно делают, Арч прекрасен, а будет ещё лучше, а остальные плетутся в хвосте, неосиляторы и ретрограды.

     
     
  • 2.18, Аноним (16), 10:30, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *Потому что если так, то находясь на ролинговом дистре, вам придётся постоянно что-то собирать с сорцев, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ схожесть пакетов, тогда смысл держать Арч?

     
  • 2.20, Аноним (14), 10:38, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вам придётся постоянно что-то собирать с сорцев, тогда смысл держать Арч?

    Заголовок новости прочти:

    [b]"для независимой верификации Arch Linux при помощи повторяемых сборок"[/b]

    Наличие системы повторяемые сборок [b]одно из необходимых требований безопасности[/b].

     
  • 2.23, Аноним (23), 10:52, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да если они собрались проверять повторяемость сборок то пусть саму эту бинарную сборку и поставляют зачем тогда Арч? А если вы сорцы то не надо заниматься ерудной.
     

  • 1.22, Аноним (23), 10:50, 22/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всегда там были вредоносы https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48948 и никуда они не денутся хоть по подписи их проверяй хоть по айпи.
     

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