Доступен rebuilderd для независимой верификации Arch Linux при помощи повторяемых сборок

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|1.3, Аноним (3), 09:33, 22/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> слепо доверять чужой сборочной инфраструктуре
Желтизна. Да, сборочной инфраструктуре крупнейших дистрибутивов доверяют, но не слепо: едва там появится намеренно добавленный зловред, репутация всего дистрибутива стремительно упадет.
К примеру, "инфраструктуре" палемуна доверять нельзя, поскольку КГ/АМ-автор палемуна настаивает на том, что пользоваться надо именно его бинарниками, а в них-то и была в итоге обнаружена вирусня.
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|2.12, Аноним (12), 10:11, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>но не слепо: едва там появится намеренно добавленный зловред, репутация всего дистрибутива стремительно упадет.
это значит слепо
kernal.org взламывали. Перестали ли после это пользоваться linux? Упала ли его репутация?
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|3.13, Аноним (3), 10:15, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> kernal.org взламывали
Не припоминаю такого, чтобы там распространялось ядро в бинарном, собранном виде.
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|2.21, Аноним (21), 10:44, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> К примеру, "инфраструктуре" палемуна доверять нельзя, поскольку КГ/АМ-автор палемуна
> настаивает на том, что пользоваться надо именно его бинарниками,
Нет, причина этого иная, он настаивает на том, чтобы использовали именно бинарники, если вы хотите называть это palemoon, никто вас не заставляет собирать это из сорцев и называть это rosymoon, redsun или как-то ещё, например.
>а в них-то и была в итоге обнаружена вирусня.
Одно в данном случае не зависит от другого.
На сорсфорже как-то лежали два бинаря известной программки, с линуксовым всё было норм, а виндовый содержал трояна (для винды вариантов тогда не было скачать её, кроме как оттуда.) . Так что это не показатель, а показателем как раз является недостаточная проведённая работа над проверкой того, что за бинари раздаёт твоя система распрастранения, в случае с бледной луной там полтора землекопа всё делают, и даже вроже сервер у них на виндах хостится, и да, это не единственная странная вещь, которую делает автор, однако это является прямой причиной означенной проблемы. А если предъявлять автору за странности, то в мире программистов много кого можно притянуть за такое, взять того же автора говядины, тоже интересная личность со странным поведением.
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|2.24, Fracta1L (ok), 11:16, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Некоторые люди хотят пользоваться компом, а не играть в гентушку. Пердоли в это, конечно, не верят.
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|1.16, Аноним (16), 10:26, 22/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я правильно понимаю, что для проверки загруженных бинарей, они предагают поставить у себя сборочницу, которая будет собирать с сорцев эти же бинари и сравнивать их?
Потому что если так, то находясь на ролинговом дистре, вам придётся постоянно что-то собирать с сорцев, тогда смысл держать Арч? Есть же соурс-базед дистры, и с другой стороны, есть механизмы проверки пакетов по подписям, например у бинарных релихных дистров, где также есть варианты проверить и через сборочницу, правда там нужно абсолютно те же условия соблюдать, но всё же...
В итоге непонятно для чего эта штука именно в Арче? Если всё так, как я понял, то наоборот логичнее было бы сделать более тщательной проверку пакетов в AUR и чтобы майнтейнеры аура (да, я знаю что это "куча разных обычных юзеров") имели свои подписи для пакетов и авторитет на уровне разработчиков системы.
Ниже ожидаются посты в стиле:
- Что только не делают, чтобы генту не ставить, где этот велосипед нинужин
- Что только не делают, чтобы не ставить дебиан, где всё уже есть, и проверка пакетов через сборку и если хочешь можно с сорцев собрать
- Ты ничерта не разбираешься, всё правильно делают, Арч прекрасен, а будет ещё лучше, а остальные плетутся в хвосте, неосиляторы и ретрограды.
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|2.18, Аноним (16), 10:30, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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*Потому что если так, то находясь на ролинговом дистре, вам придётся постоянно что-то собирать с сорцев, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ схожесть пакетов, тогда смысл держать Арч?
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|2.20, Аноним (14), 10:38, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вам придётся постоянно что-то собирать с сорцев, тогда смысл держать Арч?
Заголовок новости прочти:
[b]"для независимой верификации Arch Linux при помощи повторяемых сборок"[/b]
Наличие системы повторяемые сборок [b]одно из необходимых требований безопасности[/b].
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|2.23, Аноним (23), 10:52, 22/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да если они собрались проверять повторяемость сборок то пусть саму эту бинарную сборку и поставляют зачем тогда Арч? А если вы сорцы то не надо заниматься ерудной.
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