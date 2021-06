В NixOS обеспечена поддержка повторяемых сборок для iso-образа

The quickest way to install Nix is to open a terminal and run the following command (as a user other than root with sudo permission):

Скорейший путь установки Nix - открыть терминал и запустить следующую команду (как пользовать отличающийся от root с разрешениями sudo)

$ curl -L https://nixos.org/nix/install | sh

(вот тут странно, ибо $ это обычный пользователь, так что либо эту команду из-под root с приглашением # или добавить sudo).

Make sure to follow the instructions output by the script.

Следуйте инструкциям, которые выводит скрипт.

The installation script requires that you have sudo access to root.

Скрипт установки требует доступа через sudo к root.