В NixOS обеспечена поддержка повторяемых сборок для iso-образа

|
|
|
|2.18, Аноним (18), 12:11, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не то слово. У них даже быстрая установка самая необычная. Никуда лезть не нужно, а сразу
The quickest way to install Nix is to open a terminal and run the following command (as a user other than root with sudo permission):
Скорейший путь установки Nix - открыть терминал и запустить следующую команду (как пользовать отличающийся от root с разрешениями sudo)
$ curl -L https://nixos.org/nix/install | sh
(вот тут странно, ибо $ это обычный пользователь, так что либо эту команду из-под root с приглашением # или добавить sudo).
Make sure to follow the instructions output by the script.
Следуйте инструкциям, которые выводит скрипт.
The installation script requires that you have sudo access to root.
Скрипт установки требует доступа через sudo к root.
|
|1.2, Жироватт (ok), 10:04, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вопрос на миллион - зачем вообще оно надо?
Не, переформулирую вопрос: в каком сценарии преимущества никса становятся киллерфичами? Ну кроме спавнящихся образов виртуалок у облачных провайдеров.
|
|
|
|2.11, n00by (ok), 11:15, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Знаю человека, который установил NixOS + XMonad и в результате выучил Haskell первым языком. Считает себя начинающим пользователем.
Знаю нескольких человек, которые изучили единственным языком bash и считают себя программистами операционных систем. Пишут код, который представляет опасность для окружающих (например, удаление initramfs от установленных в дуалбуте ОС https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/124517.html#116 при обновлении systemd)
Можно сколь угодно критиковать Haskell за синтаксис и академичность, но язык учит формализовать и алгоритмизировать задачи, даёт солидную базу, а не иллюзию знаний и тяп ляп и в продакшен.
Смысл существования NixOS и подобных ОС не в киллер-фичах, а в подготовке квалифицированных специалистов.
|
|2.14, Дворник (??), 11:47, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> в каком сценарии преимущества никса становятся киллерфичами?
Ну, например, в случае патологической лени при необходимости поддержания, модификации и быстрого развёртывания множества несвязанных друг с другом серверов.
$ cat ~/.ssh/config | grep -E '^Host' | wc -l
489
|
|1.4, Аноним (4), 10:06, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Уже столько лет дистрибутиву, а архитектур как было две, так и есть (64 и 32). Когда уже хотя бы arm станут официально поддерживать и вытащат загрузку образа на главную с ним?
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 10:10, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Когда ты им денег дашь. Пока что разрабы сидят на amd64.
Кстати, ia32 они вроде прибили. Потому что оно сдохло.
|
|2.8, Аноним (7), 10:29, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нету на главной, ибо АРМ -- это помойка из разных костылей. На ПК эти костыли хотя бы унифицированы.
|
|2.10, Анонюм (?), 11:05, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Столько лет человеку, а он всё равно пишет не проверяя свои слова и создавая информационный шум, сбивающий с толку остальных, это читающих.
Загляните в мануал и прочитайте, aarch64 (а это RPi4, если вы не читали и про это) официально поддерживается и достаточно давно.
|
|2.15, Дворник (??), 12:01, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет, ну не надо, оно есть и вполне работает, хоть и с особенностями. Например, nixos-rebuild switch на малинке без свопа просто никогда не завершится, а со свопом, нуу, приходится очень долго ждать.
|
|1.9, Аноним (9), 10:29, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А как они раньше без повторяемости жили? Там же всё по хэшам. Или это не хэши?
|
|
|
|2.12, n00by (ok), 11:21, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вероятно, там считается хеш не исполняемых файлов, а части графа зависимостей.
|
|2.17, morphe (?), 12:09, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По хешам там загружаемые из интернета файлы, при компиляции могут получиться невоспроизводимые билды из-за зависимостей пакетов от таймингов/фич процессора/текущей даты-времени/прочего
|
|1.16, Дворник (??), 12:03, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кстати, это чудо способно создать iso-образ прямо из конфигурации работающей системы, со всеми накопленными за годы гостылями и извращениями. Иногда бывает полезно.
|