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Выпуск дистрибутива NixOS 21.05, использующего пакетный менеджер Nix

02.06.2021 21:50

Представлен выпуск дистрибутива NixOS 21.05, основанного на пакетном менеджере Nix и предоставляющего ряд собственных разработок, упрощающих настройку и сопровождение системы. Например, в NixOS используется единый файл системной конфигурации (configuration.nix), предоставляется возможность быстрого отката обновлений, присутствует поддержка переключения между различными состояниями системы, поддерживается установка индивидуальных пакетов отдельными пользователями (пакет ставится в домашний каталог), возможна одновременная установка нескольких версий одной программы, обеспечены воспроизводимые сборки. Размер полного установочного образа с KDE 1.4 ГБ, GNOME - 1.8 ГБ, сокращённого консольного варианта - 660 МБ.

Основные новшества:

  • Добавлено 12985 пакетов, удалено 14109 пакетов, обновлено 16768 пакетов. Обновлены версии компонентов дистрибутива, в том числе gcc 10.3.0, glibc 2.32, mesa 21.0.1 . Базовое ядро Linux обновлено с версии 5.4 до 5.10, в качестве опции предложено ядро 5.12.
  • Рабочие столы обновлены до KDE 5.21.3 (+ KDE Applications 20.12.3), GNOME 3.40 и Cinnamon 4.8.1.
  • Добавлены новые сервисы с GNURadio 3.8, сервером аутентификации Keycloak и дискуссионной платформой Discourse.

При использовании Nix пакеты устанавливаются в отдельное дерево директорий /nix/store или поддиректорию в каталоге пользователя. Например, пакет устанавливается как /nix/store/f2b5...8a163-firefox-89.0.0/, где "f2b5..." является уникальным идентификатором пакета, используемым для контроля зависимостей. Пакеты оформляются в виде контейнеров, содержащих необходимые для работы приложений компоненты. Аналогичный подход применяется в пакетном менеджере GNU Guix, который основан на наработках Nix.

Между пакетами возможно определение зависимостей, при этом для поиска наличия уже установленных зависимостей используется сканирование хэшей-идентификаторов в директории установленных пакетов. Возможна как загрузка готовых бинарных пакетов из репозитория (при установке обновлений к бинарным пакетам загружаются только delta-изменения), так и сборка из исходных текстов со всеми зависимостями. Коллекция пакетов представлена в специальном репозитории Nixpkgs.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.nixos.org/t/...)
  2. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 1.3 и дистрибутив на его основе
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива NixOS 20.09, использующего пакетный менеджер Nix
  4. OpenNews: Опасные уязвимости в Firejail, Connman и GNU Guix
  5. OpenNews: Выпуск GNU Mes 0.23, инструментария для самодостаточной сборки дистрибутивов
  6. OpenNews: Инициатива GNU Assembly, продвигающая новую модель управления проектом GNU
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55257-nixos
Ключевые слова: nixos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 21:56, 02/06/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:06, 02/06/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:57, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлено 12985 пакетов, удалено 14109 пакетов, обновлено 16768 пакетов

    Капитально они там всё меняют.


    >сокращённого консольного варианта - 660 МБ.

    Какой-то он здоровый для консольного.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:06, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для системы, у которой установленная версия будет занимать под терабайт, вполне нормально. У конкурентов для сравнения 1000 пакетов в пару гигов влезает в установленном виде (без некоторых огромных)
     
     
  • 3.8, scor (ok), 23:09, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Для системы, у которой установленная версия будет занимать под терабайт

    Ну, это мягко говоря, не соответствует действительности.:)


     
     
  • 4.16, Аноним (16), 00:15, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не заниматься чисткой старых версий софта, то при обновлениях ось может и до терабайта вырасти. Nix вообще устроен так, что любой минимальный чих в зависимостях вызывает пересборку всего дочернего софта. Обновление bash'а, который используется как основное средство сборки, вызывает дублирование пакетов всего репозитория с новыми хэшами в именах.
     
     
  • 5.17, scor (ok), 00:38, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если не заниматься чисткой старых версий софта, то при обновлениях ось может
    > и до терабайта вырасти. Nix вообще устроен так

    Тут как бы это... Я как бы реально под ним работаю. Занимаюсь работой, а не чисткой софта, обновляюсь регулярно, террабайта физически на машине нет.:)

    ❯ df -h
    Filesystem        Size  Used Avail Use% Mounted on
    ...
    zroot/root/nixos  397G  129G  269G  33% /
    ...

     
  • 2.7, scor (ok), 23:07, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Добавлено 12985 пакетов, удалено 14109 пакетов, обновлено 16768 пакетов
    > Капитально они там всё меняют.

    Чёт даже хз, что это за цифры. По факту там всего коммитов за последние полгода:
    ❯ git log --since="6 month ago" --pretty=oneline --abbrev-commit | wc -l
    25263

    из них новый пакетов:
    ❯ git log --since="7 month ago" --pretty=oneline --abbrev-commit | grep 'init at' | wc -l
    1878

    Даже и не знаю, что они имелли сказать такой статистикой.

    > Какой-то он здоровый для консольного.

    В лайвах/инсталляшках достаточно много фирмвары обычно занимают. Там же задача не ужаться, а загрузиться на любом утюге и смочь успешно установиться. Так что приходится всё барахло за собой таскать.

     
     
  • 3.15, Аноним (16), 00:07, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предполагаю, что надо не по срезам master-ветки сравнивать, а смотреть разницу между ветками.
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:56, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Systemd и двоичный кэш не нужны. Идея интересная, но всё портят эти два момента. Гуикс не альтернатива, т.к. там надо пердолиться с блобами + плохо документированный пастух вместо системы инициализации.
     
     
  • 2.9, scor (ok), 23:11, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Systemd и двоичный кэш не нужны. Идея интересная, но всё портят эти
    > два момента.

    Кому как. Вот "+ 3,491 contributors" вполне подходит.:)

     
  • 2.12, Аноним (12), 23:38, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Systemd... не нужны
    >> Плоходокументированный пастух вместо системы инициализации
     
     
  • 3.18, Аноним (5), 00:47, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты туповат, да? Очевидно, что нужен дистр с openrc/sysvinit, а не блоатварь и недокументированный велосипед.
     
  • 2.14, Аноним (16), 00:03, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Systemd не нужен

    Можно прикрутить Nix поверх дистрибутива без systemd, Alpine Linux, например.
    Это, правда, не позволит использовать фичи дистрибутива по управлению системой, а лишь сделает доступным запускаемый пользователем прикладной софт.
    > двоичный кэш не нужен

    Его никто не заставляет использовать.

     

  • 1.10, scor (ok), 23:17, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По мне, так пожалуй самый удобный и безотказный дистр из тех, на которых приходилось работать. Да и со стороны мейнтенера выглядит и ощущается как максимально удобный и беспроблемный с полной автоматизацией рутинных процессов. В общем, "вкалывают роботы, человек аппрувит" во всей красе.
    Долгих лет и процветания, как говорится.
     
  • 1.11, ним (?), 23:37, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Текст в новости - сплошная дезинформация.

    > поддерживается установка индивидуальных пакетов отдельными пользователями (пакет ставится в домашний каталог)

    В домашний каталог ничего не ставится, просто добавляются нужные пути из /nix/store в PATH пользователя.

    > возможна одновременная установка нескольких версий одной программы

    В PATH несколько версий программ не засунешь, так что УСТАНОВКА - нет. Возможность использовать нескольких версий одной программы (из того же nix-shell) - это да.

    > пакеты устанавливаются в отдельное дерево директорий /nix/store или поддиректорию в каталоге пользователя

    В каталог пользователя ничего не ставится.

    > Пакеты оформляются в виде контейнеров, содержащих необходимые для работы приложений компоненты.

    Пакеты ни в какие контейнеры не оформляются. Это не GoboLinux.

    > Между пакетами возможно определение зависимостей, при этом для поиска наличия уже установленных зависимостей используется сканирование хэшей-идентификаторов в директории установленных пакетов.

    Снова какая-то чушь. Все зависимости конкретной софтины зашиты прям в бинарник по абсолютным путям, никаких определений зависимостей там нет.
    https://nixos.org/guides/nix-pills/why-you-should-give-it-a-try.html#idm140737
    https://nixos.org/guides/nix-pills/enter-environment.html#idm140737320678416

    > Возможна как загрузка готовых бинарных пакетов из репозитория (при установке обновлений к бинарным пакетам загружаются только delta-изменения), так и сборка из исходных текстов со всеми зависимостями.

    Нет никакого репозитория бинарных пакетов, есть кеш деривиаций. Никаких дельта-изменений тоже нет.

     
  • 1.13, макпыф (ok), 23:42, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > glibc 2.32

    А чего не 2.33 - она вроде уже ~полгода назад вышла, в убунте давно уже есть

     
  • 1.19, Аноним (19), 00:59, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пожалуй, самый бессмысленный и бесполезный дистрибутив.
     
     
  • 2.20, Аноним (5), 02:13, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удваиваю.
     

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