Выпуск дистрибутива NixOS 21.05, использующего пакетный менеджер Nix

2.6 , Аноним ( 6 ), 23:06, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для системы, у которой установленная версия будет занимать под терабайт, вполне нормально. У конкурентов для сравнения 1000 пакетов в пару гигов влезает в установленном виде (без некоторых огромных)

3.8 , scor ( ok ), 23:09, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Для системы, у которой установленная версия будет занимать под терабайт Ну, это мягко говоря, не соответствует действительности.:)

4.16 , Аноним ( 16 ), 00:15, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если не заниматься чисткой старых версий софта, то при обновлениях ось может и до терабайта вырасти. Nix вообще устроен так, что любой минимальный чих в зависимостях вызывает пересборку всего дочернего софта. Обновление bash'а, который используется как основное средство сборки, вызывает дублирование пакетов всего репозитория с новыми хэшами в именах.

5.17 , scor ( ok ), 00:38, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если не заниматься чисткой старых версий софта, то при обновлениях ось может

> и до терабайта вырасти. Nix вообще устроен так Тут как бы это... Я как бы реально под ним работаю. Занимаюсь работой, а не чисткой софта, обновляюсь регулярно, террабайта физически на машине нет.:) ❯ df -h

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

...

zroot/root/nixos 397G 129G 269G 33% /

... 2.7 , scor ( ok ), 23:07, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Добавлено 12985 пакетов, удалено 14109 пакетов, обновлено 16768 пакетов

> Капитально они там всё меняют. Чёт даже хз, что это за цифры. По факту там всего коммитов за последние полгода:

❯ git log --since="6 month ago" --pretty=oneline --abbrev-commit | wc -l

25263 из них новый пакетов:

❯ git log --since="7 month ago" --pretty=oneline --abbrev-commit | grep 'init at' | wc -l

1878 Даже и не знаю, что они имелли сказать такой статистикой. > Какой-то он здоровый для консольного. В лайвах/инсталляшках достаточно много фирмвары обычно занимают. Там же задача не ужаться, а загрузиться на любом утюге и смочь успешно установиться. Так что приходится всё барахло за собой таскать.

3.15 , Аноним ( 16 ), 00:07, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Предполагаю, что надо не по срезам master-ветки сравнивать, а смотреть разницу между ветками.