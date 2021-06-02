Выпуск дистрибутива NixOS 21.05, использующего пакетный менеджер Nix

Текст в новости - сплошная дезинформация. > поддерживается установка индивидуальных пакетов отдельными пользователями (пакет ставится в домашний каталог) В домашний каталог ничего не ставится, просто добавляются нужные пути из /nix/store в PATH пользователя. > возможна одновременная установка нескольких версий одной программы В PATH несколько версий программ не засунешь, так что УСТАНОВКА - нет. Возможность использовать нескольких версий одной программы (из того же nix-shell) - это да. > пакеты устанавливаются в отдельное дерево директорий /nix/store или поддиректорию в каталоге пользователя В каталог пользователя ничего не ставится. > Пакеты оформляются в виде контейнеров, содержащих необходимые для работы приложений компоненты. Пакеты ни в какие контейнеры не оформляются. Это не GoboLinux. > Между пакетами возможно определение зависимостей, при этом для поиска наличия уже установленных зависимостей используется сканирование хэшей-идентификаторов в директории установленных пакетов. Снова какая-то чушь. Все зависимости конкретной софтины зашиты прям в бинарник по абсолютным путям, никаких определений зависимостей там нет.

https://nixos.org/guides/nix-pills/why-you-should-give-it-a-try.html#idm140737

https://nixos.org/guides/nix-pills/enter-environment.html#idm140737320678416 > Возможна как загрузка готовых бинарных пакетов из репозитория (при установке обновлений к бинарным пакетам загружаются только delta-изменения), так и сборка из исходных текстов со всеми зависимостями. Нет никакого репозитория бинарных пакетов, есть кеш деривиаций. Никаких дельта-изменений тоже нет.