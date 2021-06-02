Выпуск дистрибутива NixOS 21.05, использующего пакетный менеджер Nix

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|1.2, Аноним (2), 21:57, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлено 12985 пакетов, удалено 14109 пакетов, обновлено 16768 пакетов
Капитально они там всё меняют.
>сокращённого консольного варианта - 660 МБ.
Какой-то он здоровый для консольного.
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|2.6, Аноним (6), 23:06, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для системы, у которой установленная версия будет занимать под терабайт, вполне нормально. У конкурентов для сравнения 1000 пакетов в пару гигов влезает в установленном виде (без некоторых огромных)
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|3.8, scor (ok), 23:09, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Для системы, у которой установленная версия будет занимать под терабайт
Ну, это мягко говоря, не соответствует действительности.:)
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|4.16, Аноним (16), 00:15, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если не заниматься чисткой старых версий софта, то при обновлениях ось может и до терабайта вырасти. Nix вообще устроен так, что любой минимальный чих в зависимостях вызывает пересборку всего дочернего софта. Обновление bash'а, который используется как основное средство сборки, вызывает дублирование пакетов всего репозитория с новыми хэшами в именах.
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|5.17, scor (ok), 00:38, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если не заниматься чисткой старых версий софта, то при обновлениях ось может
> и до терабайта вырасти. Nix вообще устроен так
Тут как бы это... Я как бы реально под ним работаю. Занимаюсь работой, а не чисткой софта, обновляюсь регулярно, террабайта физически на машине нет.:)
❯ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
...
zroot/root/nixos 397G 129G 269G 33% /
...
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|2.7, scor (ok), 23:07, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Добавлено 12985 пакетов, удалено 14109 пакетов, обновлено 16768 пакетов
> Капитально они там всё меняют.
Чёт даже хз, что это за цифры. По факту там всего коммитов за последние полгода:
❯ git log --since="6 month ago" --pretty=oneline --abbrev-commit | wc -l
25263
из них новый пакетов:
❯ git log --since="7 month ago" --pretty=oneline --abbrev-commit | grep 'init at' | wc -l
1878
Даже и не знаю, что они имелли сказать такой статистикой.
> Какой-то он здоровый для консольного.
В лайвах/инсталляшках достаточно много фирмвары обычно занимают. Там же задача не ужаться, а загрузиться на любом утюге и смочь успешно установиться. Так что приходится всё барахло за собой таскать.
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|3.15, Аноним (16), 00:07, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предполагаю, что надо не по срезам master-ветки сравнивать, а смотреть разницу между ветками.
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|1.5, Аноним (5), 22:56, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Systemd и двоичный кэш не нужны. Идея интересная, но всё портят эти два момента. Гуикс не альтернатива, т.к. там надо пердолиться с блобами + плохо документированный пастух вместо системы инициализации.
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|2.9, scor (ok), 23:11, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Systemd и двоичный кэш не нужны. Идея интересная, но всё портят эти
> два момента.
Кому как. Вот "+ 3,491 contributors" вполне подходит.:)
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|2.12, Аноним (12), 23:38, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Systemd... не нужны
>> Плоходокументированный пастух вместо системы инициализации
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|3.18, Аноним (5), 00:47, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты туповат, да? Очевидно, что нужен дистр с openrc/sysvinit, а не блоатварь и недокументированный велосипед.
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|2.14, Аноним (16), 00:03, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Systemd не нужен
Можно прикрутить Nix поверх дистрибутива без systemd, Alpine Linux, например.
Это, правда, не позволит использовать фичи дистрибутива по управлению системой, а лишь сделает доступным запускаемый пользователем прикладной софт.
> двоичный кэш не нужен
Его никто не заставляет использовать.
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|1.10, scor (ok), 23:17, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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По мне, так пожалуй самый удобный и безотказный дистр из тех, на которых приходилось работать. Да и со стороны мейнтенера выглядит и ощущается как максимально удобный и беспроблемный с полной автоматизацией рутинных процессов. В общем, "вкалывают роботы, человек аппрувит" во всей красе.
Долгих лет и процветания, как говорится.
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|1.11, ним (?), 23:37, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Текст в новости - сплошная дезинформация.
> поддерживается установка индивидуальных пакетов отдельными пользователями (пакет ставится в домашний каталог)
В домашний каталог ничего не ставится, просто добавляются нужные пути из /nix/store в PATH пользователя.
> возможна одновременная установка нескольких версий одной программы
В PATH несколько версий программ не засунешь, так что УСТАНОВКА - нет. Возможность использовать нескольких версий одной программы (из того же nix-shell) - это да.
> пакеты устанавливаются в отдельное дерево директорий /nix/store или поддиректорию в каталоге пользователя
В каталог пользователя ничего не ставится.
> Пакеты оформляются в виде контейнеров, содержащих необходимые для работы приложений компоненты.
Пакеты ни в какие контейнеры не оформляются. Это не GoboLinux.
> Между пакетами возможно определение зависимостей, при этом для поиска наличия уже установленных зависимостей используется сканирование хэшей-идентификаторов в директории установленных пакетов.
Снова какая-то чушь. Все зависимости конкретной софтины зашиты прям в бинарник по абсолютным путям, никаких определений зависимостей там нет.
https://nixos.org/guides/nix-pills/why-you-should-give-it-a-try.html#idm140737
https://nixos.org/guides/nix-pills/enter-environment.html#idm140737320678416
> Возможна как загрузка готовых бинарных пакетов из репозитория (при установке обновлений к бинарным пакетам загружаются только delta-изменения), так и сборка из исходных текстов со всеми зависимостями.
Нет никакого репозитория бинарных пакетов, есть кеш деривиаций. Никаких дельта-изменений тоже нет.
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|1.13, макпыф (ok), 23:42, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> glibc 2.32
А чего не 2.33 - она вроде уже ~полгода назад вышла, в убунте давно уже есть
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