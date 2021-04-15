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Инициатива GNU Assembly, продвигающая новую модель управления проектом GNU

15.04.2021 20:39

Группа мэйнтейнеров и разработчиков различных проектов GNU, большинство из которых ранее выступали за уход от единоличного лидерства Столлмана в пользу коллективного управления, основали сообщество GNU Assembly, при помощи которого предприняли попытку реформирования системы управления проектом GNU. GNU Assembly преподносится как платформа для сотрудничества разработчиков пакетов GNU, которые действуют ради свободы пользователей и разделяют предложенное видение проекта GNU.

GNU Assembly позиционируется как новый дом для разработчиков и мэйнтейнеров проектов GNU, которые не устраивает текущая организация управления. Модель управления GNU Assembly пока окончательно не определена и находится на стадии обсуждения. В качестве эталонных моделей рассматривается организация управления в GNOME Foundation и Debian.

В числе ключевых принципов проекта называется прозрачность всех процессов и обсуждений, коллективное принятие решений на основе достижения консенсуса и следование кодексу поведения, приветствующему разнообразие участников и дружественное взаимодействие. GNU Assembly приветствует всех участников, независимо от их пола, этнической принадлежности, сексуальной ориентации, профессионального уровня и любых других личных особенностей.

К GNU Assembly присоединились следующие мэйнтейнеры и разработчики:

  • Carlos O'Donell (мэйнтейнер GNU libc)
  • Jeff Law (мэйнтейнер GCC, Binutils)
  • Tom Tromey (GCC, GDB, автор GNU Automake)
  • Werner Koch (автор и мэйнтейнер GnuPG)
  • Andy Wingo (мэйнтейнер GNU Guile)
  • Ludovic Courtès (автор GNU Guix, участник разработки GNU Guile)
  • Christopher Lemmer Webber (автор GNU MediaGoblin)
  • Mark Wielaard (мэйнтейнер GNU Classрath, участник разработки Glibc и GCC)
  • Ian Jackson (GNU adns, GNU userv)
  • Andreas Enge (основной разработчик GNU MPC)
  • Andrej Shadura (GNU indent)
  • Bernard Giroud (GnuCOBOL)
  • Christian Mauduit (Liquid War 6)
  • David Malcolm (участник разработки GCC)
  • Frederic Y. Bois (GNU MCSim)
  • Han-Wen Nienhuys (GNU LilyPond)
  • Jan Nieuwenhuizen (GNU Mes, GNU LilyPond)
  • Jack Hill (участник разработки GNU Guix)
  • Ricardo Wurmus (один из мэйнтейнеров GNU Guix, GNU GWL)
  • Leo Famulari (участник разработки GNU Guix)
  • Marius Bakke (участник разработки GNU Guix)
  • Tobias Geerinckx-Rice (GNU Guix)
  • Jean Michel Sellier (GNU Nano-Archimedes, GNU Gneural Network, GNU Archimedes)
  • Mark Galassi (GNU Dominion, GNU Scientific Library)
  • Nikos Mavrogiannopoulos (GNU Libtasn1)
  • Samuel Thibault (коммитер GNU Hurd, GNU libc)


  1. Главная ссылка к новости (https://gnu.tools/en/blog/2021...)
  2. OpenNews: Столлман не допустит радикальных изменений в проекте GNU
  3. OpenNews: Мэйнтейнеры проектов GNU выступили против единоличного лидерства Столлмана
  4. OpenNews: Предложение по выходу GNOME из числа проектов GNU
  5. OpenNews: Конфликт между Ричардом Столлманом и командой разработчиков Glibc
  6. OpenNews: Лидеры проектов GnuTLS, grep и sed выходят из проекта GNU в знак несогласия с политикой Фонда СПО
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54973-gnu
Ключевые слова: gnu
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:19, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что это? это знаменует камзду?!?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:24, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это люди которые уж десятки лет ноют о том что они хотят власти, а их никто не слушает.
     
     
  • 3.14, Твоя Совесть (?), 21:31, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз ноют, значит не дано )))
     

  • 1.2, Аноним (9), 21:20, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всех на мороз, ничего не потеряем.
     
     
  • 2.5, Аноним (9), 21:21, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И кстати в этом списке только давно замеченные товарищи, вроде никого нового не выплыло.
     

  • 1.3, vz_2 (?), 21:20, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну так и написал недавно под новостью о Столлмане, раз не нравится, пусть форкают всё, включая организации.
     
     
  • 2.8, А где же каменты (?), 21:23, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты, молодец.
     

  • 1.4, Аноним (1), 21:20, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    дебиан шапка с гномом для меня рип навсегда получается.
     
  • 1.6, Аноним (6), 21:23, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Только Столлман у руля! В России Путин, в GNU - Столлман. А то ишь чё захотели - коллегиального управления. Выборов! Мы русские всегда были за царя - и царь проекта GNU у нас сейчас Ричард Столлман!
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:29, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Довен, это две большие разницы, и видеть здесь какие-то параллели может человек либо умалишенный, либо желающий сбайтить других на лулзы.
     

  • 1.7, Fracta1L (ok), 21:23, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > GNU Assembly приветствует всех участников, независимо от их ... профессионального уровня

    Ахахахаха

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 21:44, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Набирают толерантных - требуют как с умных.
     

  • 1.10, Аноним (11), 21:27, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А потом они и GPL4 аннулирующее предыдущие лицензии запилят, с передачей кода корпорастам. Красиво. Если это не рейдерский захват, что что тогда вообще рейдерский захват?
     
  • 1.12, Ю.Т. (?), 21:29, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > The GNU Project commits to providing a harassment-free experience for all contributors

    Каковым козырем и бьются все четыре свободы.

     
  • 1.13, Аноним (1), 21:30, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это камзда товарищи :(
     
  • 1.15, SubGun (??), 21:34, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вижу сочетания: "дружественное взаимодействие", "единая команда" - понимаю, сейчас будут пытаться "поиметь".
     
  • 1.16, Шарп (ok), 21:34, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Крысёныши. Столлман пригрел их на груди, а они ударили в спину.
     
  • 1.17, Аноним (-), 21:38, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот <инвалиды по половому признаку>! Как же мне теперь директивы gas гуглить?
     
  • 1.18, Аноним (18), 21:41, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ставлю что все на харчах редхата
     
     
  • 2.19, Аноним (1), 21:44, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    к бабке не ходи.. все шляпа проклятая!
     
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