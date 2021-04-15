Инициатива GNU Assembly, продвигающая новую модель управления проектом GNU

Группа мэйнтейнеров и разработчиков различных проектов GNU, большинство из которых ранее выступали за уход от единоличного лидерства Столлмана в пользу коллективного управления, основали сообщество GNU Assembly, при помощи которого предприняли попытку реформирования системы управления проектом GNU. GNU Assembly преподносится как платформа для сотрудничества разработчиков пакетов GNU, которые действуют ради свободы пользователей и разделяют предложенное видение проекта GNU.

GNU Assembly позиционируется как новый дом для разработчиков и мэйнтейнеров проектов GNU, которые не устраивает текущая организация управления. Модель управления GNU Assembly пока окончательно не определена и находится на стадии обсуждения. В качестве эталонных моделей рассматривается организация управления в GNOME Foundation и Debian.

В числе ключевых принципов проекта называется прозрачность всех процессов и обсуждений, коллективное принятие решений на основе достижения консенсуса и следование кодексу поведения, приветствующему разнообразие участников и дружественное взаимодействие. GNU Assembly приветствует всех участников, независимо от их пола, этнической принадлежности, сексуальной ориентации, профессионального уровня и любых других личных особенностей.

К GNU Assembly присоединились следующие мэйнтейнеры и разработчики: