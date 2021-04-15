Инициатива GNU Assembly, продвигающая новую модель управления проектом GNU

|
|
|
|2.9, Аноним (9), 21:24, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это люди которые уж десятки лет ноют о том что они хотят власти, а их никто не слушает.
|
|
|
|2.5, Аноним (9), 21:21, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И кстати в этом списке только давно замеченные товарищи, вроде никого нового не выплыло.
|
|1.3, vz_2 (?), 21:20, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Ну так и написал недавно под новостью о Столлмане, раз не нравится, пусть форкают всё, включая организации.
|
|1.6, Аноним (6), 21:23, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Только Столлман у руля! В России Путин, в GNU - Столлман. А то ишь чё захотели - коллегиального управления. Выборов! Мы русские всегда были за царя - и царь проекта GNU у нас сейчас Ричард Столлман!
|
|
|
|2.11, Аноним (11), 21:29, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Довен, это две большие разницы, и видеть здесь какие-то параллели может человек либо умалишенный, либо желающий сбайтить других на лулзы.
|
|1.7, Fracta1L (ok), 21:23, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
> GNU Assembly приветствует всех участников, независимо от их ... профессионального уровня
Ахахахаха
|
|1.10, Аноним (11), 21:27, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А потом они и GPL4 аннулирующее предыдущие лицензии запилят, с передачей кода корпорастам. Красиво. Если это не рейдерский захват, что что тогда вообще рейдерский захват?
|
|1.12, Ю.Т. (?), 21:29, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> The GNU Project commits to providing a harassment-free experience for all contributors
Каковым козырем и бьются все четыре свободы.
|
|1.15, SubGun (??), 21:34, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Вижу сочетания: "дружественное взаимодействие", "единая команда" - понимаю, сейчас будут пытаться "поиметь".
|
|1.16, Шарп (ok), 21:34, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Крысёныши. Столлман пригрел их на груди, а они ударили в спину.
|
|1.17, Аноним (-), 21:38, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вот <инвалиды по половому признаку>! Как же мне теперь директивы gas гуглить?
|