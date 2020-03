Удаление Эрика Рэймонда из списков рассылки OSI и этические вопросы в открытых лицензиях

2.25 , Аноним ( 28 ), 11:13, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – При чём тут Маркс? В упор не понимаю, почему SJWшников считают левыми и чуть ли не к комми приравнивают. У них же типичная радикально-правая идеология, где роль «низшей расы» играют белые цисгендерные мужчины.

3.53 , Аноним ( 50 ), 11:31, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – И марксисты, и SJWшники управляют при помощи идеологии. При этом сами производственным трудом не заняты и находятся на вершине пирамиды, набивая ништяками корманы. Детали "право-лево" второстепенны.

4.71 , Аноним ( 71 ), 12:08, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ведь ты прав - на северном полюсе направление не имеет значения.

5.87 , Аноним ( 112 ), 12:35, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не на северном, а на южном. Мир политики — это такая Антрактида, свобода манёвра крайне ограничена, да и восток от запада (правые от левых) не сильно отличаются.

3.58 , Аноним ( 19 ), 11:40, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Борьба за привилегии под видом борьбы за справедливость. Типично левая практика.

4.61 , имя_ ( ? ), 11:48, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – левая - это когда за равные права и возможности для всех, а не привилегии. У сжв с равноправием и равными возможностями - большие проблемы, см. позитивная дискриминация.

5.69 , Аноним ( 19 ), 12:06, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты что-то перепутал. Правые за равные возможности как раз. А как ты их реализуешь – твоё дело. Такой путь открывает свободный рынок. Левые против рынка и за регуляции в той или иной форме, что автоматически ставит крест на равных возможностях.

6.74 , имя_ ( ? ), 12:10, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Правые за равные возможности как раз Ага, а изменерия черепа циркулем - это просто приятная возможность для каждой свободной личности. Или может как у Стругацких: у каждого свободного человека будет по несколько рабов?

7.80 , Хороним ( ? ), 12:23, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – "...у каждого свободного человека будет по несколько рабов..."

///

Это Вы сейчас про совок, использовавший рабский труд миллионов и плативший копейки людям с высшим образованием (учителям, врачам)? 8.91 , Аноним ( 112 ), 12:38, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Узнаю Методичка номер 4, страница 16 Попробуйте быть оригинальнее, придумайте ... 9.101 , Аноним ( 101 ), 12:45, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать По делу сказать нечего ... 10.108 , Аноним ( 112 ), 12:51, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не вижу смысла разговаривать с копипастой ... 8.99 , имя_ ( ? ), 12:44, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Будто бы наличие высшего образования ставит его владельца выше остальной серой м... 7.84 , Аноним ( 66 ), 12:25, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если это намёк на нацистов, то нацисты были левыми

8.85 , Аноним ( 85 ), 12:27, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Нацисты были ультраправыми ... 9.90 , Аноним ( 112 ), 12:37, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Среди неонацистов сейчас принято смешивать старых наци с комми Типа они такие ... 8.95 , имя_ ( ? ), 12:41, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать ну да, ведь партия называлась национал-СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, лол Тут, конечно, м... 9.107 , Аноним ( 66 ), 12:50, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать в 3 рейхе не было свободного рынка, было отрицательное отношение к монархии, ари... 3.102 , Аноним ( 92 ), 12:46, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >SJWшников считают левыми и чуть ли не к комми приравнивают. Вообще-то коммунисты до партии Зю всегда считали себя правыми. Это Зю согласился быть левым.

2.31 , A.Stahl ( ok ), 11:15, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Апроприацией занимаются как раз любители "дикого" капитализма: апроприацией прибавочной стоимости.

3.35 , Аноним ( 28 ), 11:19, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А капитализм бывает ещё и "домашний"?

4.47 , A.Stahl ( ok ), 11:25, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, бывает капитализм, ограниченный про-социальными законами. Это основная форма капитализма в наше время. Редко где сейчас работают по 12 часов в день за 4 десятка буханок хлеба в месяц. 150 лет назад это было нормой.

5.94 , Аноним ( 112 ), 12:41, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что тут такого про-социального?

Умные люди подсчитали, что рабочие живут дольше и более эффективно отрабатывают деньги, затраченные на их подготовку, именно при 8-часовом рабочем дне.

Дальнейшее сокращение, а равно и увеличение, приводит к снижению производительности труда и, как следствие, прибылей работодателя.

6.98 , A.Stahl ( ok ), 12:44, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нет, это было не экономическим, а социально-политическим решением.

7.106 , Аноним ( 112 ), 12:49, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Общество, принимающее невыгодные экономически решения из социально-политических соображений, всегда будет более нищим и слабым, чем общества более прагматичных людей. И либо окажется под их политическим влиянием, либо будет оккупировано в открытой агрессии.

3.38 , Аноним ( 19 ), 11:21, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зарабатывать деньги вообще грешно, а хорошо зарабатывать грешно вдвойне