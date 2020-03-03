Удаление Эрика Рэймонда из списков рассылки OSI и этические вопросы в открытых лицензиях

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|2.78, Аноним (1), 12:16, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Заминусили от души.
Вы правда не видите, как новое поколение снежинок смещает поколение Столлмана, Перенса и Реймонда?..
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|2.105, neAnonim (?), 12:47, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не проблема поколений. как только любая индустрия получает (внимание/деньги/etc), то приходят дилетанты и (трут копирайты/ захватывают должности/ etc)
борьба за ресурсы и уничтожение первопроходцев (у которых другие навыки и у них нет иммунитета против этой заразы)
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|1.2, Аноним (2), 10:35, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А если таких полисменов будут просто игнорировать? Они там крякают себе, а паровоз идёт.
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|3.28, Аноним (28), 11:15, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Дальше, очевидно, пустят его под откос. Ну не управлять же им в самом деле (для этого мозги нужны, а мозги есть только у цис-скама).
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|2.10, A.Stahl (ok), 10:51, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Сам видишь: они окрепли пока их игнорировали и хрен теперь их проигнорируешь.
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|2.52, Аноним (52), 11:28, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>А если таких полисменов будут просто игнорировать? Они там крякают себе, а паровоз идёт.
Только в странах третьего мира. В первом же тебя выгонят из любой приличной организации (Google, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft) с волчьим билетом посмей ты им не понравится. Прецеденты уже были, как и резонансные дела.
Sad, but true.
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|3.66, Аноним (66), 11:56, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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На свободном рынке всегда появятся те, кому всё равно будет на твои убеждения. Наймут из-за навыков
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|3.89, Gefest (?), 12:37, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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После чего остается уйти к китайскому правительству помогать душить свободы в интернетах, бгг
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|4.112, Аноним (112), 12:55, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Методы у американцев и китайцев разные, но цель в принципе одна и та же.
Просто в Китае не парятся маскировать это под "волю народа", а в Америке — парятся.
Напомню историю, когда Хрущёв захотел расстрелять спекулянтов, но закон этого не предусматривал. Пришлось быстро организовывать кампанию "народного возмущения" с митингами и письмами в газеты.
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|2.21, macfaq (?), 11:11, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут другое: дурдом плана "кто первый надел халат, тот и доктор".
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|3.36, Аноним (28), 11:20, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему? Тут как раз история о том, что из OSI выгнали её основателя, так что аналогия мимо.
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|5.82, Аноним (82), 12:24, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не успел цак в нос вставить, ведь Плюк стал чатланской планетой
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|5.109, Аноним (112), 12:51, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Основателя выгнали, потому что он не успел одеть халат.
Успел, но пришла толпа и отобрала.
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|1.4, КО (?), 10:40, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Они че предлагают вместо просмотра кода - уговаривать автора его просмотреть?
Ля, и чем это от проепритарщины отличаться будет?
Модерирование issue?
Типа защита от форков и надежда на то что автора оса в мягкое место не ужалит на следующем обновлении.
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|2.9, Аноним (8), 10:50, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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"Они" предлагают ввести нормы кол-ва строк написанных LGBTQi+ не-cis трансгендерными парами из третьего мира.
Проект де-платформизируется если норма не выполняется.
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|3.68, Аноним (68), 12:05, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Причём число в "пара" не обязательно равно двум, в общем случае n.
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|1.11, Аноним (11), 10:52, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–15 +/–
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Кучка идиотов эта ваша OSI. Дедушка Ленин^W Столлман дал нам вполне чёткое определение свободных программ и только им мы должны руководствоваться.
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|2.16, Аноним (16), 11:04, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> мы должны
Лично я никому ничего не должен. Более того, я не требую, чтобы окружающие были кому-то что-то должны.
> свободных программ
Я убежден, что свободу заслуживают пользователи, а не... программы. Программа — для свободных пользователей, а не пользователи — для свободных программ. Если пользователь имеет желание закрыть исходники своего производного продукта, то так тому и быть. Ну а если пользователь не имеет настоящего контроля над исходниками программы и всегда должен держать их открытыми, то тут уж действительно — "свободная программа", а не "свободный пользователь".
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|3.18, Аноним (28), 11:07, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если некий корпораст берёт малоизвестный открытый продукт и с минимальными модификациями делает из него проприетарь с зондами и огороженной лицензией, страдает именно пользователь.
Так что в вашем понимании свобода пользователя ограничивается свободой страдать.
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|4.27, Аноним (16), 11:14, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 1) корпораст берёт малоизвестный открытый продукт
> 2) с минимальными модификациями делает из него проприетарь
Теперь у пользователя есть выбор аж из двух вариантов: открытый продукт и проприетарь. Отличаются они, как ты сам обозначил, "минимально", но дополню от себя, что корпораст, скорее всего, берет плату за круглосуточную поддержку. Как именно тут страдает пользователь, я не знаю. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, как эта ситуация заставила страдать лично тебя. Какой моральный ущерб ты понес?
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|5.33, Аноним (28), 11:18, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так как продукт _малоизвестный_ (подчёркиваю это, если у вас проблемы с чтением), реального выбора у пользователя нет.
Ну и уровень «поддержки» у корпораций может оценить каждый, кто хоть раз сталкивался с поддержкой Microsoft Windows (mass segment) или Oracle RDBMS (enterprise segment). (Нет, я не говорю, что они построены на открытых продуках. Я привожу примеры наиболее известных представителей "корпоративной поддержки".)
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|6.39, Аноним (16), 11:21, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я привожу примеры наиболее известных представителей "корпоративной поддержки"
А не завалялся ли у тебя примерчик именно твоей ситуации, где _малоизвестный_ открытый продукт сильно затенен славой паразитирующей проприетарщины, и чтобы пользователи именно, что _страдали_?
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|7.67, i (??), 11:57, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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xmpp - на базе которого были почти все месенджеры, и гугловый и даже майл-рушный поддерживали коннект с референсного (свободного) клиента без рекламы и прочего шлака, пока однажды...
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|3.30, Аноним (30), 11:15, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да где он свой то? он его что в пещере придумол? нет он пользуя открытое достояние всего разумного чловечства за всю историю, которое от него никтоне закрывал, от ето гокрысеныша хд, что то там типа оригинальное сплюнул и теперь что то закрывает, а если и закрывать, ну ситуация пока еще такая в этой системе,то не более чем на год.
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|3.70, Анамнез (?), 12:06, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Популизьм и подмена понятий. Программист может либо открыть свой код, либо нет. Пользователь может иметь право посмотреть что в коде и не нанесёт ли этот код ему вред тем или иным способом
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|3.88, Аноним (88), 12:35, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>если пользователь не имеет настоящего контроля над исходниками программы
Путаете пользователя с эксплуататором чужого бесплатного труда. У любого пользователя есть право взять "свободный" код и делать с ним всё, что заблогарассудится. До тех пор, пока он не передаёт его третьим лицам и не выходит за рамки "пользования".
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|2.17, Аноним (28), 11:04, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как говорил(а) Эмке, «Столлман больше ничего не решает. Теперь решаем МЫ».
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|3.44, Имя (?), 11:23, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пусть форкают и там хоть обрешаются. Зачем слушать этих циссексуалистов?
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|2.42, Имя (?), 11:22, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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При всём уважении, у него нет монополии на определение свободы.
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|3.111, Аноним (112), 12:52, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> При всём уважении, у него нет монополии на определение свободы.
А вот у Эмке — есть. Справедливость, однако.
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|1.13, freehck (ok), 10:58, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Ну вот. Айка отстранили, Мёрдок дуба дал, затем RMS-а подвинули, теперь ESR-а тоже... Пи***ц, товаrищи.
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|1.14, Памятник (?), 11:02, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Я вам так скажу, к черту этичность, и все эти SJW-шные сопли с отчуждением наших прав геям, лесбиянкам и фемкам. Опенсорс пишут белые мужики среднего возраста, а не сопливые девченки. Что будет если разработчик опустится до их уровня? Нами будут править "куры" и очень этичные "гусыни"!
Пингвины, вперед, полюс чистоты за нами!
Хочется воскликнуть, Рэймонд, мы еще можем стоять на ногах, мы еще можем ходить! Хочется верить что опеннет еще продержится какое то время в этой левацкой блокаде.
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|2.26, userspace (?), 11:14, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что же делать с индусами, они тоже белые мужики?
А с японцами-корейцами?
И с процентом "женского" кода.....
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|3.57, Памятник (?), 11:36, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы еще эсимосам и зеленым человечкам поадвакатируйте. Мы не обязаны субсидировать страны третьего мира, геев и баб!
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|3.96, Аноним (92), 12:42, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А что же делать с индусами, они тоже белые мужики?
Это чего это они вдруг побелели?
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|1.19, Аноним (19), 11:08, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вместо того чтобы создавать своё марксисты занимаются апроприацией чужого. Ничего удивительного
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|2.25, Аноним (28), 11:13, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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При чём тут Маркс? В упор не понимаю, почему SJWшников считают левыми и чуть ли не к комми приравнивают.
У них же типичная радикально-правая идеология, где роль «низшей расы» играют белые цисгендерные мужчины.
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|3.53, Аноним (50), 11:31, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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И марксисты, и SJWшники управляют при помощи идеологии. При этом сами производственным трудом не заняты и находятся на вершине пирамиды, набивая ништяками корманы. Детали "право-лево" второстепенны.
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|4.71, Аноним (71), 12:08, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ведь ты прав - на северном полюсе направление не имеет значения.
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|5.87, Аноним (112), 12:35, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не на северном, а на южном. Мир политики — это такая Антрактида, свобода манёвра крайне ограничена, да и восток от запада (правые от левых) не сильно отличаются.
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|3.58, Аноним (19), 11:40, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Борьба за привилегии под видом борьбы за справедливость. Типично левая практика.
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|4.61, имя_ (?), 11:48, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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левая - это когда за равные права и возможности для всех, а не привилегии. У сжв с равноправием и равными возможностями - большие проблемы, см. позитивная дискриминация.
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|5.69, Аноним (19), 12:06, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты что-то перепутал. Правые за равные возможности как раз. А как ты их реализуешь – твоё дело. Такой путь открывает свободный рынок. Левые против рынка и за регуляции в той или иной форме, что автоматически ставит крест на равных возможностях.
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|6.74, имя_ (?), 12:10, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Правые за равные возможности как раз
Ага, а изменерия черепа циркулем - это просто приятная возможность для каждой свободной личности. Или может как у Стругацких: у каждого свободного человека будет по несколько рабов?
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|7.80, Хороним (?), 12:23, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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"...у каждого свободного человека будет по несколько рабов..."
///
Это Вы сейчас про совок, использовавший рабский труд миллионов и плативший копейки людям с высшим образованием (учителям, врачам)?
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|8.91, Аноним (112), 12:38, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Узнаю Методичка номер 4, страница 16 Попробуйте быть оригинальнее, придумайте ... текст свёрнут, показать
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|8.99, имя_ (?), 12:44, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Будто бы наличие высшего образования ставит его владельца выше остальной серой м... текст свёрнут, показать
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|9.90, Аноним (112), 12:37, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Среди неонацистов сейчас принято смешивать старых наци с комми Типа они такие ... текст свёрнут, показать
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|8.95, имя_ (?), 12:41, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ну да, ведь партия называлась национал-СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, лол Тут, конечно, м... текст свёрнут, показать
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|3.102, Аноним (92), 12:46, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>SJWшников считают левыми и чуть ли не к комми приравнивают.
Вообще-то коммунисты до партии Зю всегда считали себя правыми. Это Зю согласился быть левым.
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|2.31, A.Stahl (ok), 11:15, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Апроприацией занимаются как раз любители "дикого" капитализма: апроприацией прибавочной стоимости.
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|4.47, A.Stahl (ok), 11:25, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, бывает капитализм, ограниченный про-социальными законами. Это основная форма капитализма в наше время. Редко где сейчас работают по 12 часов в день за 4 десятка буханок хлеба в месяц. 150 лет назад это было нормой.
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|5.94, Аноним (112), 12:41, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что тут такого про-социального?
Умные люди подсчитали, что рабочие живут дольше и более эффективно отрабатывают деньги, затраченные на их подготовку, именно при 8-часовом рабочем дне.
Дальнейшее сокращение, а равно и увеличение, приводит к снижению производительности труда и, как следствие, прибылей работодателя.
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|6.98, A.Stahl (ok), 12:44, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, это было не экономическим, а социально-политическим решением.
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|7.106, Аноним (112), 12:49, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Общество, принимающее невыгодные экономически решения из социально-политических соображений, всегда будет более нищим и слабым, чем общества более прагматичных людей. И либо окажется под их политическим влиянием, либо будет оккупировано в открытой агрессии.
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|3.38, Аноним (19), 11:21, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зарабатывать деньги вообще грешно, а хорошо зарабатывать грешно вдвойне
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|1.20, Аноним (30), 11:10, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
красавец просто супер чел, а вот кучка запретителей просто слоупоки конченые о... большой текст свёрнут, показать
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|1.22, Аноним (28), 11:11, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Вместо принципов меритократии и подхода "покажи мне код" навязывается новая модель поведения, в соответствии с которой никто не должен чувствовать себя некомфортно.
Да ладно? То есть Реймонд, Перенс, Столлман сейчас себя комфортно чувствуют, после того как их затравили?
И ежу понятно, что хорошо организованное и щедро спонсируемое движение SJW должно вытеснить умных и принципиальных одиночек. Это нужно как корпорациям, так и правительству США — и тем и другим требуются зонды для сбора big data. А в нормальные свободные проекты их внедрить будет посложнее, чем в огороженную пропиетарь.
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|2.51, Аноним (30), 11:27, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
однажды от них ничего не останется с той тупостью которую оне ради трех копеек б... большой текст свёрнут, показать
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|2.73, Fyjy (?), 12:09, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чувак, а тебе не рассказали, что «правительство США» на данный момент это противники прав меньшинств? У тебя всегда виноваты США, как у нашего Мишани, вы даже не знаете, что там могут быть у власти люди разных взглядов.
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|3.81, Памятник (?), 12:23, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Прекратите нести эту жеребятину, женщины, дети и черные несут в себе вирус социализма и SJW идеологии. Они тайно влияют на всю мировую финансовую элиту с целью раскрепощения нравов и разврата. Не успели мы защитить от них опенсорс, ка ктеперь они сами требуют защиты, как будто белые мужчины одиночки им что то должны!
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|3.83, artenox (?), 12:24, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> правительство США на данный момент это противники прав меньшинств
Только некоторых меньшинств.
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|3.97, Аноним (112), 12:43, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чувак, а тебе не рассказали, что «правительство США» на данный момент это противники прав меньшинств?
Жириновский тоже противник много чего, но решения принимает не он.
Реальную власть США в официальной сейчас представляет ЦРУшный аппаратчик Помпео, если что.
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|3.110, Аноним (92), 12:52, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>«правительство США» на данный момент это противники прав меньшинств
Ну как сказать. А чего же они тогда индейцев содержат на полную, позволяя тем вообще не работать?
|
|1.32, Аноним (19), 11:16, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ещё один замечательный пример когда марксисты и корпорации удачно спелись, атакуя суверенные права индивида. Такими темпами очень быстро и незаметно построят для нас тоталитарное будущее. Устаревшим концлагерям XX века идёт на смену мировой КиберГУЛАГ с СЖВ-вертухаями
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|2.43, Аноним (28), 11:22, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то, все либертарианские и прочие "правые" идеи как раз сводятся к тому, что корпорации (ie свобода предпринимательства) — гарант прав каждого индивида.
А теперь вы упаковываете в одну пачку левых и правых.
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|3.49, Аноним (19), 11:27, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Корпорации – это бюрократические машины (совок в миниатюре) с людьми-винтиками, что противоречит концепции индивидуализма у правых
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|4.104, Аноним (112), 12:46, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бюрократические машины образуются естественным образом, как только индивидуумам предоставляют свободу. Естественно, прежде всего речь идёт о свободе предпринимательства, без которой немыслим свободный рынок. Если вы против корпораций — значит, вы против свободы.
Единственный способ этого не допустить — железной рукой согнать людей в каменный век (желательно силами катаклизмов и инопланетян, потому что людям для этого всё равно какая-никакая бюрократия понадобится).
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|1.34, Аноним (34), 11:18, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это диверсионная акция КОРПОРАЦИЙ с целью внедрения ЛЕВАКОВ и разрушения изнутри.
Не привыкшие к политической борьбе Брюс Перенс, Эрик Рэймонд, Ричард Столлман уходят или их уходят.
В результате проигрываем мы. Надо вернуть их обратно, а леваков выгнать иначе СПО конец.
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|2.46, Аноним (46), 11:25, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Каких еще корпораций? Поинтересуйся что есть Holochain, там все куда хуже. Очередной посредственный блокчейн стартап шатает определение свободных лицензий на деньги доверчивых инвесторов.
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|1.41, Аноним (46), 11:22, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В список OSI добавили сомнительную лицензию пролоббированную криптоскамом. Живите теперь с этим.
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|1.54, Аноним (66), 11:31, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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честно пытался понять, что написано
понял только, что на эрика наехали сжв, как на столлмана, и всё
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|2.63, Аноним (30), 11:52, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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зависит от настроения наверное, которое в том числе и этот юзер тебе создают)
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|2.72, Аноним (50), 12:08, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дать ему ссылку на Даннинга-Крюгера.
Если не понимает, рассказать, кто такие ламеры. Он сам примет на свой счёт.
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|1.77, Аноним (77), 12:15, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>По аналогичной причине блокировки затронули 68 ресурcов, связанных с разработкой открытого ПО, включая blogs.apache.org, nextcloud.com, git.openwrt.org, mozilla.cloudflare-dns.com, bugs.php.net, bugs.python.org и т.п.
У меня все работает. ЧЯДНТ?
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|1.100, Gefest (?), 12:45, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я , кстати, считаю правильно делают.Помните, как того писателя веб-фреймворка на RUST затравили, что он де пишет небезопасным образом, - в продакшн ставить нельзя. Я думаю, ему сразу надо было ставить лицензию, чтобы в продакшн можно было ставить только некоммерческим организациям. А остальным, - хотите чтобы я переписал под ваши нужды - платите-с. Буржуи зажрались, и хотят чтобы писали за "А зато код вашей библиотеки работает в Amazon - гордитесь ! ". Гнать в шею таких безосов !
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