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Удаление Эрика Рэймонда из списков рассылки OSI и этические вопросы в открытых лицензиях

03.03.2020 08:54

Эрик Рэймонд (Eric S. Raymond), один из основателей организации OSI (Open Source Initiative), стоявший у истоков движения открытого ПО, сообщил, что ему был закрыт доступ к спискам рассылки OSI, в которых он пытался противостоять пересмотру 5 и 6 пунктов критериев Open Source, связанных с запретом на дискриминацию, а также выступил с критикой попыток ограничений неэтичного поведения на уровне лицензий и навязывания идей социальной справедливости. Уже несколько месяцев в OSI продолжается дискуссия, связанная с попытками включить лицензию CAL (Cryptographic Autonomy License) в число открытых лицензий, одобренных OSI. В январе из-за связанных c лицензией CAL разногласий из OSI ушёл Брюс Перенс (Bruce Perens), который вместе с Эриком Рэймондом разработал определение Open Source и создал организацию OSI.

По мнению Рэймонда организация OSI достигла уровня бюрократизации, соответствующего третьему закону политики, предложенному писателем Робертом Конквестом - "Поведение любой бюрократической организации лучше всего понять, предположив, что она контролируется тайным заговором своих врагов". Рэймонд был удалён из списков рассылки из-за того, что слишком настойчиво выступал против иной трактовки фундаментальных принципов, запрещающих в лицензии ущемление прав отдельных групп и дискриминацию по области применения.

По мнению Рэймонда, в настоящее время предпринимается попытка пересмотра культурных основ открытого ПО. Вместо принципов меритократии и подхода "покажи мне код" навязывается новая модель поведения, в соответствии с которой никто не должен чувствовать себя некомфортно. Эффектом подобных действий становится снижение престижа и автономности людей, которые занимаются работой и пишут код, в пользу самозванных блюстителей благородных манер (tone-policer, уделяют основное внимание манере изложения аргументов, вместо самих аргументов).

Подобная работа, даже если она ведётся с благими намерениями, нарушает процессы самокорректирования поведения в сообществе и очень легко может перейти в цензуру иных взглядов. "Кодексы поведения", призванные регулировать даже не связанную с проектом активность участников, получают всё более широкое распространение и часто становятся инструментом для подавления альтернативных точек зрения и иных мнений.

Что касается этических ограничений в лицензиях и иного взгляда на 5 и 6 пункты определения открытой лицензии, последнее время всё больше проектов выражают недовольство тем, что облачные провайдеры создают производные коммерческие продукты и занимаются перепродажей открытых фреймворков и СУБД в виде облачных сервисов, но не принимают участия в жизни сообщества и не помогают в разработке. Следствием становится внедрение лицензий, налагающих ограничение на область использования. Подобные лицензии последние годы были приняты в таких проектах, как ElasticSearch, Redis, MongoDB, Timescale и CockroachDB.

Прецедентом может стать лицензия CAL (Cryptographic Autonomy License), которая близка к причислению организацией OSI к числу открытых. В данной лицензии введение новых ограничений обусловлено желанием не дать компаниям контролировать данные пользователей и обязать разработчиков приложений хранить ключи шифрования только на системах конечных пользователей. Отмеченные требования могут рассматриваться как дискриминация разработчиков приложений, осуществляющих хранение ключей на централизованном сервере.

Напомним, что лицензия CAL относится к категории копилефт-лицензий и разработана по заказу проекта Holochain специально для дополнительной защиты пользовательских данных в распределённых P2P-приложениях. Holochain развивает базирующуюся на цепочке хэшей (hashchain) платформу для создания криптографически верифицированных распределённых приложений и при помощи новой лицензии пытается добиться того, чтобы любое приложение на базе Holochain заслуживало доверия и было автономным. Кроме требования по распространению всех производных работ под теми же условиями, лицензия даёт право на общедоступное исполнение (public performance) только при сохранении конфиденциальности и автономности закрытых криптографических ключей каждого отдельного пользователя.

CAL концептуально не походит на другие лицензии, так как охватывает не только код, но и обрабатываемые данные. В соответствии с лицензией CAL, если конфиденциальность ключа пользователя нарушена (например, ключи сохраняются на централизованном сервере), то нарушается и право владения данными и теряется контроль над собственными копиями приложения. На практике, указанная особенность лицензии допускает манипуляции с ключами только на стороне конечного пользователя, без их хранения на централизованных серверах. Например, лицензия CAL не позволит компании создать на базе Holochain собственный корпоративный P2P-чат, в котором ключи сотрудников размещены на общем подконтрольном компании хранилище, не исключающем возможность чтения переписки.

Примечание: в настоящее время opensource.org, сайт организации OSI (Open Source Initiative), занимающейся проверкой лицензий на предмет соответствия критериям Open Source, недоступен в РФ из-за блокировки Роскомнадзора (IP 159.65.34.8 входит в старый список блокировки облачных сервисов, которые использовались в Telegram). По аналогичной причине блокировки затронули 68 ресурcов, связанных с разработкой открытого ПО, включая blogs.apache.org, git.openwrt.org, mozilla.cloudflare-dns.com, bugs.php.net, bugs.python.org и т.п.

  1. Главная ссылка к новости (http://esr.ibiblio.org/?p=8609...)
  2. OpenNews: Брюс Перенс покинул организацию OSI из-за разногласий, касающихся лицензии CAL
  3. OpenNews: Используемая проектом MongoDB лицензия SSPL признана недопустимой в Fedora Linux
  4. OpenNews: Конфликт в сообществе Drupal из-за расхождения личных взглядов и общественных ценностей
  5. OpenNews: В знак несогласия с новым кодексом поведения LLVM покинул один из ведущих разработчиков
  6. OpenNews: Линус Торвальдс временно отстранился от разработки ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: license, osi, opensource
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:33, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Отцы и дети... Вечная проблема.
     
     
  • 2.78, Аноним (1), 12:16, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Заминусили от души.

    Вы правда не видите, как новое поколение снежинок смещает поколение Столлмана, Перенса и Реймонда?..

     
     
  • 3.86, demo (??), 12:33, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это общий тренд
     
  • 2.105, neAnonim (?), 12:47, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не проблема поколений. как только любая индустрия получает (внимание/деньги/etc), то приходят дилетанты и (трут копирайты/ захватывают должности/ etc)

    борьба за ресурсы и уничтожение первопроходцев (у которых другие навыки и у них нет иммунитета против этой заразы)

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:35, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А если таких полисменов будут просто игнорировать? Они там крякают себе, а паровоз идёт.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:48, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +16 +/
    Они его зохватили. А кочегара сожгли в топке.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 11:15, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Дальше, очевидно, пустят его под откос. Ну не управлять же им в самом деле (для этого мозги нужны, а мозги есть только у цис-скама).
     
  • 2.10, A.Stahl (ok), 10:51, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Сам видишь: они окрепли пока их игнорировали и хрен теперь их проигнорируешь.
     
  • 2.52, Аноним (52), 11:28, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >А если таких полисменов будут просто игнорировать? Они там крякают себе, а паровоз идёт.

    Только в странах третьего мира. В первом же тебя выгонят из любой приличной организации (Google, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft) с волчьим билетом посмей ты им не понравится. Прецеденты уже были, как и резонансные дела.

    Sad, but true.

     
     
  • 3.66, Аноним (66), 11:56, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    На свободном рынке всегда появятся те, кому всё равно будет на твои убеждения. Наймут из-за навыков
     
     
  • 4.76, Анонымоус (?), 12:15, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Где?
     
  • 3.89, Gefest (?), 12:37, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После чего остается уйти к китайскому правительству помогать душить свободы в интернетах, бгг
     
     
  • 4.112, Аноним (112), 12:55, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Методы у американцев и китайцев разные, но цель в принципе одна и та же.
    Просто в Китае не парятся маскировать это под "волю народа", а в Америке — парятся.

    Напомню историю, когда Хрущёв захотел расстрелять спекулянтов, но закон этого не предусматривал. Пришлось быстро организовывать кампанию "народного возмущения" с митингами и письмами в газеты.

     

  • 1.3, Суп из потрошков (?), 10:38, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда психи бегут из сумасшедшего дома - это вина персонала.
     
     
  • 2.7, Аноним (8), 10:47, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А когда захватывают в нём власть?
     
  • 2.21, macfaq (?), 11:11, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут другое: дурдом плана "кто первый надел халат, тот и доктор".
     
     
  • 3.36, Аноним (28), 11:20, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему? Тут как раз история о том, что из OSI выгнали её основателя, так что аналогия мимо.
     
     
  • 4.50, Аноним (50), 11:27, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Основателя выгнали, потому что он не успел одеть халат.
     
     
  • 5.82, Аноним (82), 12:24, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не успел цак в нос вставить, ведь Плюк стал чатланской планетой
     
  • 5.109, Аноним (112), 12:51, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Основателя выгнали, потому что он не успел одеть халат.

    Успел, но пришла толпа и отобрала.

     

  • 1.4, КО (?), 10:40, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Они че предлагают вместо просмотра кода - уговаривать автора его просмотреть?
    Ля, и чем это от проепритарщины отличаться будет?
    Модерирование issue?
    Типа защита от форков и надежда на то что автора оса в мягкое место не ужалит на следующем обновлении.
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 10:50, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    "Они" предлагают ввести нормы кол-ва строк написанных LGBTQi+ не-cis трансгендерными парами из третьего мира.
    Проект де-платформизируется если норма не выполняется.
     
     
  • 3.68, Аноним (68), 12:05, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём число в "пара" не обязательно равно двум, в общем случае n.
     
  • 3.103, trolleybus (?), 12:46, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, хорошая идея с квотой - пусть пишут ровно 0 строк и не больше.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:44, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Цирк однако!
     
  • 1.6, Аноним (8), 10:47, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    http://globalnerdy.com/wordpress/wp-content/uploads/2007/02/eric-s-raymond-is
     
     
  • 2.24, macfaq (?), 11:12, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет ли здесь дискриминации гомосексуалов?
     
     
  • 3.56, freehck (ok), 11:36, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Причём тут гомосексуалы?
     
     
  • 4.75, username (??), 12:13, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    им оскорбительно видеть гетеро
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:52, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –15 +/
    Кучка идиотов эта ваша OSI. Дедушка Ленин^W Столлман дал нам вполне чёткое определение свободных программ и только им мы должны руководствоваться.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:04, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > мы должны

    Лично я никому ничего не должен. Более того, я не требую, чтобы окружающие были кому-то что-то должны.

    > свободных программ

    Я убежден, что свободу заслуживают пользователи, а не... программы. Программа — для свободных пользователей, а не пользователи — для свободных программ. Если пользователь имеет желание закрыть исходники своего производного продукта, то так тому и быть. Ну а если пользователь не имеет настоящего контроля над исходниками программы и всегда должен держать их открытыми, то тут уж действительно — "свободная программа", а не "свободный пользователь".

     
     
  • 3.18, Аноним (28), 11:07, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если некий корпораст берёт малоизвестный открытый продукт и с минимальными модификациями делает из него проприетарь с зондами и огороженной лицензией, страдает именно пользователь.

    Так что в вашем понимании свобода пользователя ограничивается свободой страдать.

     
     
  • 4.27, Аноним (16), 11:14, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1) корпораст берёт малоизвестный открытый продукт
    > 2) с минимальными модификациями делает из него проприетарь

    Теперь у пользователя есть выбор аж из двух вариантов: открытый продукт и проприетарь. Отличаются они, как ты сам обозначил, "минимально", но дополню от себя, что корпораст, скорее всего, берет плату за круглосуточную поддержку. Как именно тут страдает пользователь, я не знаю. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, как эта ситуация заставила страдать лично тебя. Какой моральный ущерб ты понес?

     
     
  • 5.33, Аноним (28), 11:18, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так как продукт _малоизвестный_ (подчёркиваю это, если у вас проблемы с чтением), реального выбора у пользователя нет.

    Ну и уровень «поддержки» у корпораций может оценить каждый, кто хоть раз сталкивался с поддержкой Microsoft Windows (mass segment) или Oracle RDBMS (enterprise segment). (Нет, я не говорю, что они построены на открытых продуках. Я привожу примеры наиболее известных представителей "корпоративной поддержки".)

     
     
  • 6.39, Аноним (16), 11:21, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я привожу примеры наиболее известных представителей "корпоративной поддержки"

    А не завалялся ли у тебя примерчик именно твоей ситуации, где _малоизвестный_ открытый продукт сильно затенен славой паразитирующей проприетарщины, и чтобы пользователи именно, что _страдали_?

     
     
  • 7.45, Аноним (28), 11:23, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Juniper сойдёт за примерчик?
     
     
  • 8.48, Аноним (16), 11:27, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И на каком же _малоизвестном_ продукте базируется продукция Juniper ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.67, i (??), 11:57, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    xmpp - на базе которого были почти все месенджеры, и гугловый и даже майл-рушный поддерживали коннект с референсного (свободного) клиента без рекламы и прочего шлака, пока однажды...
     
  • 3.30, Аноним (30), 11:15, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да где он свой то? он его что в пещере придумол? нет он пользуя открытое достояние всего разумного чловечства за всю историю, которое от него никтоне закрывал, от ето гокрысеныша хд, что то там типа оригинальное сплюнул и теперь что то закрывает, а если и закрывать, ну ситуация пока еще такая в этой системе,то не более чем на год.
     
  • 3.70, Анамнез (?), 12:06, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Популизьм и подмена понятий. Программист может либо открыть свой код, либо нет. Пользователь может иметь право посмотреть что в коде и не нанесёт ли этот код ему вред тем или иным способом
     
  • 3.88, Аноним (88), 12:35, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >если пользователь не имеет настоящего контроля над исходниками программы

    Путаете пользователя с эксплуататором чужого бесплатного труда. У любого пользователя есть право взять "свободный" код и делать с ним всё, что заблогарассудится. До тех пор, пока он не передаёт его третьим лицам и не выходит за рамки "пользования".

     
  • 2.17, Аноним (28), 11:04, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как говорил(а) Эмке, «Столлман больше ничего не решает. Теперь решаем МЫ».
     
     
  • 3.44, Имя (?), 11:23, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть форкают и там хоть обрешаются. Зачем слушать этих циссексуалистов?
     
  • 2.42, Имя (?), 11:22, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    При всём уважении, у него нет монополии на определение свободы.
     
     
  • 3.92, Аноним (92), 12:39, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто первым встал (основал движение), того и тапки.
     
  • 3.111, Аноним (112), 12:52, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > При всём уважении, у него нет монополии на определение свободы.

    А вот у Эмке ­— есть. Справедливость, однако.

     

  • 1.12, р (?), 10:57, 03/03/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +9 +/
     
     
  • 2.23, Аноним (30), 11:11, 03/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.13, freehck (ok), 10:58, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Ну вот. Айка отстранили, Мёрдок дуба дал, затем RMS-а подвинули, теперь ESR-а тоже... Пи***ц, товаrищи.
     
     
  • 2.60, Zenitur (ok), 11:45, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё Линуса пытались свергнуть
     
     
  • 3.65, Аноним (8), 11:56, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    только тебя долбонос никаким дихлофосом не взять
     

  • 1.14, Памятник (?), 11:02, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Я вам так скажу, к черту этичность, и все эти SJW-шные сопли с отчуждением наших прав геям, лесбиянкам и фемкам. Опенсорс пишут белые мужики среднего возраста, а не сопливые девченки. Что будет если разработчик опустится до их уровня? Нами будут править "куры" и очень этичные "гусыни"!
    Пингвины, вперед, полюс чистоты за нами!
    Хочется воскликнуть, Рэймонд, мы еще можем стоять на ногах, мы еще можем ходить! Хочется верить что опеннет еще продержится какое то время в этой левацкой блокаде.
     
     
  • 2.26, userspace (?), 11:14, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что же делать с индусами, они тоже белые мужики?
    А с японцами-корейцами?
    И с процентом "женского" кода.....

     
     
  • 3.57, Памятник (?), 11:36, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы еще эсимосам и зеленым человечкам поадвакатируйте. Мы не обязаны субсидировать страны третьего мира, геев и баб!
     
     
  • 4.64, userspace (?), 11:53, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не обязаны, но субсидируете)
     
  • 3.96, Аноним (92), 12:42, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А что же делать с индусами, они тоже белые мужики?

    Это чего это они вдруг побелели?

     

  • 1.19, Аноним (19), 11:08, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вместо того чтобы создавать своё марксисты занимаются апроприацией чужого. Ничего удивительного
     
     
  • 2.25, Аноним (28), 11:13, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    При чём тут Маркс? В упор не понимаю, почему SJWшников считают левыми и чуть ли не к комми приравнивают.

    У них же типичная радикально-правая идеология, где роль «низшей расы» играют белые цисгендерные мужчины.

     
     
  • 3.53, Аноним (50), 11:31, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И марксисты, и SJWшники управляют при помощи идеологии. При этом сами производственным трудом не заняты и находятся на вершине пирамиды, набивая ништяками корманы. Детали "право-лево" второстепенны.
     
     
  • 4.71, Аноним (71), 12:08, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ведь ты прав - на северном полюсе направление не имеет значения.
     
     
  • 5.87, Аноним (112), 12:35, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не на северном, а на южном. Мир политики — это такая Антрактида, свобода манёвра крайне ограничена, да и восток от запада (правые от левых) не сильно отличаются.
     
  • 3.58, Аноним (19), 11:40, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Борьба за привилегии под видом борьбы за справедливость. Типично левая практика.
     
     
  • 4.61, имя_ (?), 11:48, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    левая - это когда за равные права и возможности для всех, а не привилегии. У сжв с равноправием и равными возможностями - большие проблемы, см. позитивная дискриминация.
     
     
  • 5.69, Аноним (19), 12:06, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты что-то перепутал. Правые за равные возможности как раз. А как ты их реализуешь – твоё дело. Такой путь открывает свободный рынок. Левые против рынка и за регуляции в той или иной форме, что автоматически ставит крест на равных возможностях.
     
     
  • 6.74, имя_ (?), 12:10, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Правые за равные возможности как раз

    Ага, а изменерия черепа циркулем - это просто приятная возможность для каждой свободной личности. Или может как у Стругацких: у каждого свободного человека будет по несколько рабов?

     
     
  • 7.80, Хороним (?), 12:23, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    "...у каждого свободного человека будет по несколько рабов..."
    ///
    Это Вы сейчас про совок, использовавший рабский труд миллионов и плативший копейки людям с высшим образованием (учителям, врачам)?

     
     
  • 8.91, Аноним (112), 12:38, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Узнаю Методичка номер 4, страница 16 Попробуйте быть оригинальнее, придумайте ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.101, Аноним (101), 12:45, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По делу сказать нечего ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.108, Аноним (112), 12:51, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не вижу смысла разговаривать с копипастой ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.99, имя_ (?), 12:44, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будто бы наличие высшего образования ставит его владельца выше остальной серой м... текст свёрнут, показать
     
  • 7.84, Аноним (66), 12:25, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если это намёк на нацистов, то нацисты были левыми
     
     
  • 8.85, Аноним (85), 12:27, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нацисты были ультраправыми ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.90, Аноним (112), 12:37, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Среди неонацистов сейчас принято смешивать старых наци с комми Типа они такие ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.95, имя_ (?), 12:41, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну да, ведь партия называлась национал-СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, лол Тут, конечно, м... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.107, Аноним (66), 12:50, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в 3 рейхе не было свободного рынка, было отрицательное отношение к монархии, ари... текст свёрнут, показать
     
  • 3.102, Аноним (92), 12:46, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >SJWшников считают левыми и чуть ли не к комми приравнивают.

    Вообще-то коммунисты до партии Зю всегда считали себя правыми. Это Зю согласился быть левым.

     
  • 2.31, A.Stahl (ok), 11:15, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Апроприацией занимаются как раз любители "дикого" капитализма: апроприацией прибавочной стоимости.
     
     
  • 3.35, Аноним (28), 11:19, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А капитализм бывает ещё и "домашний"?
     
     
  • 4.47, A.Stahl (ok), 11:25, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, бывает капитализм, ограниченный про-социальными законами. Это основная форма капитализма в наше время. Редко где сейчас работают по 12 часов в день за 4 десятка буханок хлеба в месяц. 150 лет назад это было нормой.


     
     
  • 5.94, Аноним (112), 12:41, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что тут такого про-социального?
    Умные люди подсчитали, что рабочие живут дольше и более эффективно отрабатывают деньги, затраченные на их подготовку, именно при 8-часовом рабочем дне.
    Дальнейшее сокращение, а равно и увеличение, приводит к снижению производительности труда и, как следствие, прибылей работодателя.
     
     
  • 6.98, A.Stahl (ok), 12:44, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, это было не экономическим, а социально-политическим решением.


     
     
  • 7.106, Аноним (112), 12:49, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Общество, принимающее невыгодные экономически решения из социально-политических соображений, всегда будет более нищим и слабым, чем общества более прагматичных людей. И либо окажется под их политическим влиянием, либо будет оккупировано в открытой агрессии.
     
  • 3.38, Аноним (19), 11:21, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зарабатывать деньги вообще грешно, а хорошо зарабатывать грешно вдвойне
     

  • 1.20, Аноним (30), 11:10, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    красавец просто супер чел, а вот кучка запретителей просто слоупоки конченые о... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.22, Аноним (28), 11:11, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Вместо принципов меритократии и подхода "покажи мне код" навязывается новая модель поведения, в соответствии с которой никто не должен чувствовать себя некомфортно.

    Да ладно? То есть Реймонд, Перенс, Столлман сейчас себя комфортно чувствуют, после того как их затравили?

    И ежу понятно, что хорошо организованное и щедро спонсируемое движение SJW должно вытеснить умных и принципиальных одиночек. Это нужно как корпорациям, так и правительству США — и тем и другим требуются зонды для сбора big data. А в нормальные свободные проекты их внедрить будет посложнее, чем в огороженную пропиетарь.

     
     
  • 2.51, Аноним (30), 11:27, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    однажды от них ничего не останется с той тупостью которую оне ради трех копеек б... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.73, Fyjy (?), 12:09, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чувак, а тебе не рассказали, что «правительство США» на данный момент это противники прав меньшинств? У тебя всегда виноваты США, как у нашего Мишани, вы даже не знаете, что там могут быть у власти люди разных взглядов.
     
     
  • 3.81, Памятник (?), 12:23, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прекратите нести эту жеребятину, женщины, дети и черные несут в себе вирус социализма и SJW идеологии. Они тайно влияют на всю мировую финансовую элиту с целью раскрепощения нравов и разврата. Не успели мы защитить от них опенсорс, ка ктеперь они сами требуют защиты, как будто белые мужчины одиночки им что то должны!
     
  • 3.83, artenox (?), 12:24, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > правительство США на данный момент это противники прав меньшинств

    Только некоторых меньшинств.

     
  • 3.97, Аноним (112), 12:43, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чувак, а тебе не рассказали, что «правительство США» на данный момент это противники прав меньшинств?

    Жириновский тоже противник много чего, но решения принимает не он.

    Реальную власть США в официальной сейчас представляет ЦРУшный аппаратчик Помпео, если что.

     
  • 3.110, Аноним (92), 12:52, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >«правительство США» на данный момент это противники прав меньшинств

    Ну как сказать. А чего же они тогда индейцев содержат на полную, позволяя тем вообще не работать?

     

  • 1.32, Аноним (19), 11:16, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ещё один замечательный пример когда марксисты и корпорации удачно спелись, атакуя суверенные права индивида. Такими темпами очень быстро и незаметно построят для нас тоталитарное будущее. Устаревшим концлагерям XX века идёт на смену мировой КиберГУЛАГ с СЖВ-вертухаями
     
     
  • 2.37, Аноним (66), 11:20, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > для нас
    > СЖВ-вертухаями

    барнаул алтайский край

     
     
  • 3.40, Аноним (19), 11:22, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не из России пишу. Привет
     
     
  • 4.59, Аноним (66), 11:40, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эх, хорошо тебе, привет
     
  • 2.43, Аноним (28), 11:22, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то, все либертарианские и прочие "правые" идеи как раз сводятся к тому, что корпорации (ie свобода предпринимательства) — гарант прав каждого индивида.
    А теперь вы упаковываете в одну пачку левых и правых.
     
     
  • 3.49, Аноним (19), 11:27, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Корпорации – это бюрократические машины (совок в миниатюре) с людьми-винтиками, что противоречит концепции индивидуализма у правых
     
     
  • 4.104, Аноним (112), 12:46, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бюрократические машины образуются естественным образом, как только индивидуумам предоставляют свободу. Естественно, прежде всего речь идёт о свободе предпринимательства, без которой немыслим свободный рынок. Если вы против корпораций — значит, вы против свободы.

    Единственный способ этого не допустить — железной рукой согнать людей в каменный век (желательно силами катаклизмов и инопланетян, потому что людям для этого всё равно какая-никакая бюрократия понадобится).

     
  • 2.93, Gefest (?), 12:39, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    s/КиберГУЛАГ/ГУГЛАГ/
     

  • 1.34, Аноним (34), 11:18, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это диверсионная акция КОРПОРАЦИЙ с целью внедрения ЛЕВАКОВ и разрушения изнутри.

    Не привыкшие к политической борьбе Брюс Перенс, Эрик Рэймонд, Ричард Столлман  уходят или их уходят.

    В результате проигрываем мы. Надо вернуть их обратно, а леваков выгнать иначе СПО конец.

     
     
  • 2.46, Аноним (46), 11:25, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Каких еще корпораций? Поинтересуйся что есть Holochain, там все куда хуже. Очередной посредственный блокчейн стартап шатает определение свободных лицензий на деньги доверчивых инвесторов.
     

  • 1.41, Аноним (46), 11:22, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В список OSI добавили сомнительную лицензию пролоббированную криптоскамом. Живите теперь с этим.
     
  • 1.54, Аноним (66), 11:31, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    честно пытался понять, что написано
    понял только, что на эрика наехали сжв, как на столлмана, и всё
     
     
  • 2.62, имя_ (?), 11:51, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пара-па-пу-пам

    ВСЁ!

     

  • 1.55, Аноним (55), 11:35, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как этично сказать что $USER написал полное говно?
     
     
  • 2.63, Аноним (30), 11:52, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зависит от настроения наверное, которое в том числе и этот юзер тебе создают)
     
  • 2.72, Аноним (50), 12:08, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дать ему ссылку на Даннинга-Крюгера.
    Если не понимает, рассказать, кто такие ламеры. Он сам примет на свой счёт.
     

  • 1.77, Аноним (77), 12:15, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >По аналогичной причине блокировки затронули 68 ресурcов, связанных с разработкой открытого ПО, включая blogs.apache.org, nextcloud.com, git.openwrt.org, mozilla.cloudflare-dns.com, bugs.php.net, bugs.python.org и т.п.

    У меня все работает. ЧЯДНТ?

     
  • 1.79, protonesso (?), 12:20, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так вот кто в мейлинг листе gcc флудил!
     
  • 1.100, Gefest (?), 12:45, 03/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я , кстати, считаю правильно делают.Помните, как того писателя веб-фреймворка на RUST затравили, что он де пишет небезопасным образом, - в продакшн ставить нельзя. Я думаю, ему сразу надо было ставить лицензию, чтобы в продакшн можно было ставить только некоммерческим организациям. А остальным, - хотите чтобы я переписал под ваши нужды - платите-с. Буржуи зажрались,  и хотят чтобы  писали за "А зато  код  вашей библиотеки работает в Amazon - гордитесь ! ". Гнать в шею таких безосов !
     

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