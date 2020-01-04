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Брюс Перенс покинул организацию OSI из-за разногласий, касающихся лицензии CAL

04.01.2020 17:18

Брюс Перенс (Bruce Perens) объявил о выходе из организации Open Source Initiative (OSI), занимающейся проверкой лицензий на предмет соответствия критериям Open Source. Брюс является соучредителем OSI, одним из авторов определения Open Source, создателем пакета BusyBox и вторым лидером проекта Debian (в 1996 году сменил на посту Яна Мердока). В качестве причины ухода называется нежелание иметь отношение к готовящемуся в OSI решению по включению CAL (Cryptographic Autonomy License) в число открытых лицензий.

Лицензия CAL относится к категории копилефт-лицензий и разработана по заказу проекта Holochain специально для дополнительной защиты пользовательских данных в распределённых P2P-приложениях. Holochain развивает базирующуюся на цепочке хэшей (hashchain) платформу для создания криптографически верифицированных распределённых приложений. Лицензия CAL позволяет использовать Holochain в форме бесплатного и открытого ПО, если выполняется несколько условий. Во-первых, исходных код Holochain и всех производных работ должен поставляться под теми же условиями, включая условия, связанные с обеспечением конфиденциальности криптографических ключей. Во-вторых, право на общедоступное исполнение (public performance) Holochain, включая использование API Holochain для запуска приложений, предоставляется только при сохранении конфиденциальности и автономности закрытых криптографических ключей каждого отдельного пользователя.

CAL концептуально не походит на другие лицензии - если сервис использует ПО под данной лицензией, она охватывает не только код, но и обрабатываемые данные. В соответствии с лицензией CAL, если конфиденциальность ключа пользователя нарушена (например, ключи сохраняются на централизованном сервере), то нарушается и право владения данными и теряется контроль над собственными копиями приложения. На практике, указанная особенность лицензии допускает манипуляции с ключами только на стороне конечного пользователя, без их хранения на централизованных серверах.

Например, лицензия CAL не позволит компании создать на базе Holochain собственный корпоративный P2P-чат, в котором ключи сотрудников размещены на общем подконтрольном компании хранилище, не исключающем возможность чтения переписки. Таким образом Holochain пытается добиться того, чтобы любое приложение на базе Holochain заслуживало доверия и было автономным. Если приложение привлекает для работы с пользовательскими ключами централизованные системы, такое приложение лишается права работы с Holochain.

Брюс Перенс считает, что лицензия CAL не обеспечивает необходимой свободы и нацелена на защиту Holochain от злоупотреблений со стороны разработчиков, пытающихся в своих приложениях полностью контролировать данные пользователей. Требования к хранению ключей только на системах конечных пользователей в свете критериев Open Source могут восприниматься как ущемление прав отдельных групп и дискриминация по области применения.

Перенс пояснил, что важным свойством открытых лицензий является возможность применять их, не привлекая юристов. Пользователь может просто установить программу, поставляемую под утверждённой в OSI открытой лицензией, и если он не вносит изменения в код и не передаёт программу кому-то ещё, ему даже не нужно читать лицензию. В OSI одобрено более 100 открытых лицензий и все они соответствуют данной модели. Но лицензия CAL ломает эту модель - если кто-то работает с программой под лицензией CAL и у него есть пользователи, то на него налагается дополнительная ответственность за возвращение данных этим пользователям.

При помощи новой лицензии Holochain пытается контролировать сеть приложений и противостоять тому, что разработчики клиентов для распределённой платформы, могут привязать к себе пользователей, захватив их данные. Перенс признаёт благой цель обеспечения конфиденциальности данных пользователей, но считает недопустимым то, что для понимания лицензии и взаимодействия с пользователями потребуется консультация юриста. Перенс также обратил внимание на порочность разрастания числа лицензией, обилие которых затрудняет комбинирование приложений под разными лицензиями, и указал, что можно обойтись только тремя лицензиями - AGPLv3, LGPLv3 и Apache v2.

Лицензия CAL разработана известным юристом Ваном Линдбергом (Van Lindberg), специализирующимся на вопросах, связанных с интеллектуальной собственностью и лицензиями в открытом ПО. По сведениям, которые удалось получить изданию The Register, Линдберг в частном порядке пролоббировал согласие директоров OSI признать открытой лицензию CAL, в обход публичного процесса одобрения лицензии.

Линдберг ответил, что многие люди изначально сформировали предвзятое мнение о лицензии CAL и пытаются использовать любые поводы для противостояния. Слово лоббирование в данном контексте неуместно, так как рецензирование лицензии и её обсуждение велось на публичных форумах, а частном порядке обсуждались лишь процедурные вопросы.

Памела Честек (Pamela Chestek), возглавляющая комитет по рецензированию лицензий, указала, что ничего странного в приватной переписке нет, так как обычно управляющий совет OSI консультируется со сторонами до рецензирования лицензии. В том числе у неё был телефонный разговор с Линдбергом, в котором она попыталась пояснить в чём именно проблемы с предложенной лицензией. Возможно это общение было не правильно понято. Что касается лицензии CAL, то дискуссия в её отношении ещё не завершена и окончательное мнение пока не сформировано.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Intel запретил публиковать результаты тестирования производительности нового микрокода
  3. OpenNews: Новый виток судебного разбирательства между Grsecurity и Брюсом Перенсом
  4. OpenNews: Суд взыскал 259 тысяч долларов с компании, разрабатывающей Grsecurity
  5. OpenNews: Организации OSI и OSHWA урегулировали конфликт, связанный с логотипами
  6. OpenNews: Используемая проектом MongoDB лицензия SSPL признана недопустимой в Fedora Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Тема для размышления
Ключевые слова: license, cal, law
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  • 1.1, Michael Shigorin (ok), 17:35, 04/01/2020 [ответить]  
    		• –5 +/
    > Линдберг ответил, что многие люди изначально
    > сформировали предвзятое мнение о лицензии CAL
    > и пытаются использовать любые поводы для
    > противостояния.

    Натаньяху приветствовал акт терроризма, а потом будет опять ныть, что "нас никто не любит".

    Какие они всё-таки слепые...

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:03, 04/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда-то рогатую (https://i03.fotocdn.net/s121/2d5cf65918552156/public_pin_l/2766088923.jpg) забивать-то будут?
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:44, 04/01/2020 [ответить]  
    		• +4 +/
    >> Перенс пояснил, что важным свойством открытых лицензий является возможность применять их, не привлекая юристов. Пользователь может просто установить программу, поставляемую под открытой лицензией, и если он не вносит изменения в код и не передаёт программу кому-то ещё, ему даже не нужно читать лицензию.

    Вот так возьмешь какую нибудь открытую лицензию не читая, а потом тебе выставят не хилый штраф.
    Уточните в статье, что это свойство не "открытых лицензий", а лицензий, одобренных OSI.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:08, 04/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне всегда казалось что важное свойство свободных лицензий это право изменять код по своему усмотрению безо всяких ограничений. Если нет цели распространять за пределами своей организации. например.
     
     
  • 3.5, Аноним (4), 18:12, 04/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А, извините, это видимо такой ментальный кульбит, да? Свободные не равно открытое, конечно же. EULA тоже вполне и на опенсорс бывает. Я просто думал, что OSI это про опенсорс - всегда забываю, что это не так.
     

  • 1.6, Alen (??), 18:24, 04/01/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    При всем уважении, Перенс в данном случае слегка передёргивает:
    >Пользователь может просто установить программу, поставляемую под открытой лицензией, и если он не вносит изменения в код и не передаёт программу кому-то ещё, ему даже не нужно читать лицензию.

    Одно дело, когда ты установил у себя прогу, не вносишь в неё изменений и используешь в одиночку,
    и другое дело, когда ты раздаёшь её клиента другим пользователям, да ещё и хранишь их ПД!
    Я думаю, если ты хранишь ПД, то никакая лицензия тебя не спасёт от требований национальных законодательств и тут уж без юристов не обойтись.

    Вообще поддерживаю существование лицензии, однозначно требующей для пользователя право удалить свои ПД с сервера!

     
     
  • 2.7, Crazy Alex (??), 18:34, 04/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут круче - оно запрещает вообще где-то на неподконтрольных пользователю системах ключи хранить. Что лично меня радует, правильный подход, пусть и несколько идеалистичный. Но, в конце концов, все социальные достижения в какой-то момент казались нереальными и идеалистичными.
     
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