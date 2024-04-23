Выпуск nginx 1.26.0 с поддержкой HTTP/3

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После года разработки опубликована новая стабильная ветка высокопроизводительного HTTP-сервера и многопротокольного прокси-сервера nginx 1.26.0, которая вобрала в себя изменения, накопленные в основной ветке 1.25.x. В дальнейшем все изменения в стабильной ветке 1.26 будут связаны с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В скором времени будет сформирована основная ветка nginx 1.27, в которой будет продолжено развитие новых возможностей. Для обычных пользователей, у которых нет задачи обеспечить совместимость со сторонними модулями, рекомендуется использовать основную ветку, на базе которой раз в три месяца формируются выпуски коммерческого продукта Nginx Plus.
В соответствии с мартовским отчётом компании Netcraft под управлением nginx работает около 243 млн сайтов (год назад 289 млн). Nginx используется на 18.15% всех активных сайтов (год назад 18.94%, два года назад 20.08%), что соответствует второму месту по популярности в данной категории (доля Apache соответствует 20.09% (год назад 20.52, два года назад 22.58%), Cloudflare - 14.12% (11.32%, 10.42%), Google - 10.41% (9.89%, 8.89%). При этом при рассмотрении всех сайтов nginx сохраняет лидерство и занимает 22.31% рынка (год назад 25.94%, два года назад - 31.13%), в то время как доля Apache соответствует 20.17% (20.58, 23.08%), Cloudflare - 11.24% (10.17, 5.49%), OpenResty (платформа на базе nginx и LuaJIT) - 7.93% (7.94%, 8.01%).
Среди миллиона самых посещаемых сайтов в мире доля nginx составляет 20.63% (год назад 21.37%, два года назад 21.79%), Cloudflare - 22.59% (год назад 21.62%), Apache httpd - 20.09% (21.18%). По данным W3Techs nginx используется на 34.3% сайтов из миллиона самых посещаемых, в апреля прошлого года этот показатель составлял 34.5%, позапрошлого - 33.1%. Доля Apache за год снизилась с 32.2% до %30.1, а доля Microsoft IIS снизилась с 5.6% до 4.8%. Доля Node.js увеличилась с 2.4% до 3.2%, а доля LiteSpeed с 11.8% до 12.9%.
Наиболее заметные улучшения, добавленные в процессе формирования основной ветки 1.25.x:
Стабильный выпуск проекта FreeNginx 1.26.0, развивающего форк Nginx, был опубликован две недели назад. Разработку форка ведёт Максим Дунин, один из ключевых разработчиков Nginx. FreeNginx позиционируется как некоммерческий проект, обеспечивающий разработку кодовой базы Nginx без корпоративного вмешательства.