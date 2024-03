Выпуск Angie 1.5.0, российского форка Nginx

Опубликован выпуск высокопроизводительного HTTP-сервера и многопротокольного прокси-сервера Angie 1.5.0, ответвлённого от Nginx группой бывших разработчиков проекта, уволившихся из компании F5 Network. Исходные тексты Angie доступны под лицензией BSD. Проект получил сертификаты совместимости с российскими операционными системами Ред ОС, Astra Linux Special Edition, Роса Хром Сервер, Альт и ФСТЭК-версии Альт. Сопровождением разработки занимается компания "Веб-сервер", образованная осенью 2022 года и получившая инвестиции в размере 1 млн долларов. Среди совладельцев компании Веб-сервер: Валентин Бартенев (лидер команды, развивавшей продукт Nginx Unit), Иван Полуянов (бывший руководитель фронтэнд-разработчиков Rambler и Mail.Ru), Олег Мамонтов (руководитель команды техподдержки NGINX Inc) и Руслан Ермилов (ru@FreeBSD.org). Изменения в выпуске Angie 1.5.0: Добавлен модуль http_acme, предназначенный для автоматизации получения и обновления сертификатов с использованием протокола ACME (Automatic Certificate Management Environment), применяемого удостоверяющим центром Let’s Encrypt. При использовании http_acme администраторам не нужно заботиться об обновлении сертификатов, модуль сам получит необходимые сертификаты в Let’s Encrypt или другом сервисе, поддерживающем протокол ACME. http { resolver 127.0.0.1:53; # требуется для директивы 'acme_client' acme_client example https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/directory; server { listen 80; listen 443 ssl; server_name example.com www.example.com; acme example; ssl_certificate $acme_cert_example; ssl_certificate_key $acme_cert_key_example; } }

Добавлена директива auto_redirect для управления поведением автоматического перенаправления в ситуациях, когда значение в директиве "location" завершается символом "/". Если директива "auto_redirect" выставлена в значение "on", то сервер сервер применит перенаправление для URI запросов, не заканчивающихся на "/" (в примере запрос к "/prefix" будет перенаправлен на "/prefix/"). location /prefix/ { auto_redirect on; }

Предоставлена возможность использования эпохального времени вместо времени в формате ISO 8601 при экспорте метрик для системы мониторинга Prometheus или в JSON API. Для использования эпохального времени следует использовать при запросе параметр "date=epoch".

В API выдачи статистики реализовано новое состояние "recovering", показывающее, что в соответствии с настройкой slow_start состояние upstream-хоста постепенно восстанавливается после сбоя.

При указании аргумента "-V" в командной строке обеспечен показ версии nginx, соответствующей текущей сборке Angie.

Из репозитория проекта nginx перенесены изменения, накопившиеся в nginx 1.25.4.

Сформированы пакеты для FreeBSD 13 (arm64) и RED OS 8 (x86-64).

Добавлен пакет для модуля angie-module-otel (NGINX Native OpenTelemetry). Пакет angie-module-opentracing обновлён до версии nginx-opentracing 0.34.0.