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Выпуск Angie 1.5.0, российского форка Nginx

27.03.2024 17:19

Опубликован выпуск высокопроизводительного HTTP-сервера и многопротокольного прокси-сервера Angie 1.5.0, ответвлённого от Nginx группой бывших разработчиков проекта, уволившихся из компании F5 Network. Исходные тексты Angie доступны под лицензией BSD. Проект получил сертификаты совместимости с российскими операционными системами Ред ОС, Astra Linux Special Edition, Роса Хром Сервер, Альт и ФСТЭК-версии Альт.

Сопровождением разработки занимается компания "Веб-сервер", образованная осенью 2022 года и получившая инвестиции в размере 1 млн долларов. Среди совладельцев компании Веб-сервер: Валентин Бартенев (лидер команды, развивавшей продукт Nginx Unit), Иван Полуянов (бывший руководитель фронтэнд-разработчиков Rambler и Mail.Ru), Олег Мамонтов (руководитель команды техподдержки NGINX Inc) и Руслан Ермилов (ru@FreeBSD.org).

Изменения в выпуске Angie 1.5.0:

  • Добавлен модуль http_acme, предназначенный для автоматизации получения и обновления сертификатов с использованием протокола ACME (Automatic Certificate Management Environment), применяемого удостоверяющим центром Let’s Encrypt. При использовании http_acme администраторам не нужно заботиться об обновлении сертификатов, модуль сам получит необходимые сертификаты в Let’s Encrypt или другом сервисе, поддерживающем протокол ACME. 
    
   http {
       resolver 127.0.0.1:53; # требуется для директивы 'acme_client'
       acme_client example https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/directory;

       server {
        listen               80; 
        listen               443 ssl;
        server_name          example.com www.example.com;

        acme                 example;
        ssl_certificate      $acme_cert_example;
        ssl_certificate_key  $acme_cert_key_example;
    }
}
  • Добавлена директива auto_redirect для управления поведением автоматического перенаправления в ситуациях, когда значение в директиве "location" завершается символом "/". Если директива "auto_redirect" выставлена в значение "on", то сервер сервер применит перенаправление для URI запросов, не заканчивающихся на "/" (в примере запрос к "/prefix" будет перенаправлен на "/prefix/"). 
    
   location /prefix/ {
       auto_redirect on;
   }
  • Предоставлена возможность использования эпохального времени вместо времени в формате ISO 8601 при экспорте метрик для системы мониторинга Prometheus или в JSON API. Для использования эпохального времени следует использовать при запросе параметр "date=epoch".
  • В API выдачи статистики реализовано новое состояние "recovering", показывающее, что в соответствии с настройкой slow_start состояние upstream-хоста постепенно восстанавливается после сбоя.
  • При указании аргумента "-V" в командной строке обеспечен показ версии nginx, соответствующей текущей сборке Angie.
  • Из репозитория проекта nginx перенесены изменения, накопившиеся в nginx 1.25.4.
  • Сформированы пакеты для FreeBSD 13 (arm64) и RED OS 8 (x86-64).
  • Добавлен пакет для модуля angie-module-otel (NGINX Native OpenTelemetry). Пакет angie-module-opentracing обновлён до версии nginx-opentracing 0.34.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://angie.software/oss_cha...)
  2. OpenNews: Выпуск Angie 1.4.0, российского форка Nginx
  3. OpenNews: Представлен FreeNginx, форк Nginx, созданный из-за несогласия с политикой компании F5
  4. OpenNews: В nginx 1.25.4 и Angie 1.4.1 устранены уязвимости, связанные с HTTP/3
  5. OpenNews: Уязвимости в ingress-nginx, позволяющие скомпрометировать кластеры Kubernetes
  6. OpenNews: Проект NGINX опубликовал инструментарий для разработки модулей на языке Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60863-angie
Ключевые слова: angie, nginx
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:27, 27/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Зачем нужен именно <фанфары> Российский Форк?
     
     
  • 2.2, xxx000111 (?), 17:39, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Потому что из Пятерочки (F5) даже автор уже ушел, и как будет идти развитие - совсем непонятно.
     
     
  • 3.12, пох. (?), 18:34, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит - "даже"? Афтырь первым оттуда как раз и с...лсо - потому что он-то с деньгами, а прикованным рабам кроме своих цепей не с чем было бежать.

    Или ты про Макса? Ну так он все же не автор, он майнтейнер по сути. (неприкованный был, да, недосмотрели, бывает-с)

     
  • 2.3, сщта (?), 17:39, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Чтобы тут не кричать о 75% не отечественного софта. Думается Индия имеет 100% собственного софта.Главное стремиться и всё получится.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 17:42, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну правильно, вся проприетарщина в мире пишется в основном индийцами. Но то ли к чему имеет смысл стремиться?
     
     
  • 4.13, пох. (?), 18:37, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну правильно, вся проприетарщина в мире пишется в основном индийцами.

    почему только проприетарщина? Тебе показать копирайты всяких кумаров в линуксном ведре тыщами или сам найдешь?

    Про какой-нибудь gluster, купленный прямо по месту проживания хвостатой стаи разработчиков, уж и не будем (бо грустно)


     
     
  • 5.14, Аноним (4), 18:39, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что индийцы работают только за деньги.
     
     
  • 6.16, пох. (?), 18:39, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто ты работаешь забесплатно?

     
     
  • 7.17, Аноним (4), 18:42, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот соседние китайцы вполне работают за идею или просто так. Отношение там совершенно разное к разработке.
     
     
  • 8.19, пох. (?), 19:00, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нам солнца не надо, нам партия светит, жрац тоже ненада, работа давай Китайцы ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.8, Аноним (8), 18:19, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чтоб денег дали.
     

  • 1.5, ОШИБКА Отсутствуют данные в поле Name (?), 17:46, 27/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.7, AKTEON (?), 18:08, 27/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Слава Отечеству !
     

  • 1.10, kusb (?), 18:21, 27/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чем это лучше busybox http?
     
  • 1.11, Аноним (11), 18:23, 27/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А traefic те же задачи решает?
     
  • 1.15, пох. (?), 18:39, 27/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кстати, кому интересно - выковырянный из оттуда mod_mp4.c прекрасно собирается в дереве обычного nginx 1.25

    наверное так и оставлю.

     
  • 1.18, Аноним (18), 18:49, 27/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дюже скрепно. Подождём ещё форков, может появится какой-нибудь, без сертификатов.
     

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