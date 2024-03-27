Выпуск Angie 1.5.0, российского форка Nginx

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|2.2, xxx000111 (?), 17:39, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Потому что из Пятерочки (F5) даже автор уже ушел, и как будет идти развитие - совсем непонятно.
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|3.12, пох. (?), 18:34, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что значит - "даже"? Афтырь первым оттуда как раз и с...лсо - потому что он-то с деньгами, а прикованным рабам кроме своих цепей не с чем было бежать.
Или ты про Макса? Ну так он все же не автор, он майнтейнер по сути. (неприкованный был, да, недосмотрели, бывает-с)
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|2.3, сщта (?), 17:39, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Чтобы тут не кричать о 75% не отечественного софта. Думается Индия имеет 100% собственного софта.Главное стремиться и всё получится.
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|3.4, Аноним (4), 17:42, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну правильно, вся проприетарщина в мире пишется в основном индийцами. Но то ли к чему имеет смысл стремиться?
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|4.13, пох. (?), 18:37, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну правильно, вся проприетарщина в мире пишется в основном индийцами.
почему только проприетарщина? Тебе показать копирайты всяких кумаров в линуксном ведре тыщами или сам найдешь?
Про какой-нибудь gluster, купленный прямо по месту проживания хвостатой стаи разработчиков, уж и не будем (бо грустно)
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|7.17, Аноним (4), 18:42, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот соседние китайцы вполне работают за идею или просто так. Отношение там совершенно разное к разработке.
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|8.19, пох. (?), 19:00, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нам солнца не надо, нам партия светит, жрац тоже ненада, работа давай Китайцы ... текст свёрнут, показать
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|1.15, пох. (?), 18:39, 27/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кстати, кому интересно - выковырянный из оттуда mod_mp4.c прекрасно собирается в дереве обычного nginx 1.25
наверное так и оставлю.
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|1.18, Аноним (18), 18:49, 27/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дюже скрепно. Подождём ещё форков, может появится какой-нибудь, без сертификатов.
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