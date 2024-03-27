Выпуск Angie 1.5.0, российского форка Nginx

2.2 , xxx000111 ( ? ), 17:39, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Потому что из Пятерочки (F5) даже автор уже ушел, и как будет идти развитие - совсем непонятно.

3.12 , пох. ( ? ), 18:34, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что значит - "даже"? Афтырь первым оттуда как раз и с...лсо - потому что он-то с деньгами, а прикованным рабам кроме своих цепей не с чем было бежать. Или ты про Макса? Ну так он все же не автор, он майнтейнер по сути. (неприкованный был, да, недосмотрели, бывает-с)

2.3 , сщта ( ? ), 17:39, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Чтобы тут не кричать о 75% не отечественного софта. Думается Индия имеет 100% собственного софта.Главное стремиться и всё получится.

3.4 , Аноним ( 4 ), 17:42, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну правильно, вся проприетарщина в мире пишется в основном индийцами. Но то ли к чему имеет смысл стремиться?

4.13 , пох. ( ? ), 18:37, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну правильно, вся проприетарщина в мире пишется в основном индийцами. почему только проприетарщина? Тебе показать копирайты всяких кумаров в линуксном ведре тыщами или сам найдешь? Про какой-нибудь gluster, купленный прямо по месту проживания хвостатой стаи разработчиков, уж и не будем (бо грустно)

5.14 , Аноним ( 4 ), 18:39, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что индийцы работают только за деньги.

6.16 , пох. ( ? ), 18:39, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как будто ты работаешь забесплатно? 7.17 , Аноним ( 4 ), 18:42, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вот соседние китайцы вполне работают за идею или просто так. Отношение там совершенно разное к разработке.

8.19 , пох. ( ? ), 19:00, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Нам солнца не надо, нам партия светит, жрац тоже ненада, работа давай Китайцы ... 2.8 , Аноним ( 8 ), 18:19, 27/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Чтоб денег дали.

