Выпуск Angie 1.4.0, российского форка Nginx

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|1.5, Аноним (5), 18:59, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Один миллион как-то слишком мало. Такой донат фрибзд получила от основателя воцап.
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|2.10, нах. (?), 19:13, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это _российский_ форк!
Если бы они потратили миллион на то же на что его потратила FreeBSD - их бы уже вертели на швабрах. У нас этоваше [censored] - запрещенная экстремиськая организация, а баба должна рожовывать а не программировать.
P.S. статус они конечно сделали - ну очень странный. Кому-нибудь на самом деле нужно вот ту галиматью которую он показывает?!
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|1.6, Аноним (6), 19:06, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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За mp4_limit_rate зачёт! Если добавите ещё и кодирование налету в HLS, то моё сердце будет ваше))
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|1.8, Аноним (8), 19:10, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Директива "mp4_limit_rate" выглядит как дичайший костыль. Почему нельзя сделать выбор типа файла, для которого будет выполняться это ограничение?
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|2.11, нах. (?), 19:22, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В смысле? Всегда было можно - location ~ \.mp4$ { limit_еёрейт!; }
Других "типов файлов" у меня для вас нет, операционная система rsx11 давно умерла (да и там они были не так чтоб надежны. Я даже и не знаю у кого были.)
Там смысл этого лимитрейта по сравнению с обычным, действующим для любых файлов - только в том что он привязывается к рейту конкретного видосика (видосик для этого я так понимаю надо внимательно прочитать, с хорошими рисками поймать там пару шансов выполнить какой-нибудь кадрик в контексте процесса nginx, чиста чтоб не расслаблялись)
Типа если ты хочешь импортозамещенный утруп с русским лото и доступными барышнями, ну то есть чтоб видео все еще можно было смотреть, а скачивать только на скорости 32bit/s , прям как у настоящего гугля.
Вы мне лучше расскажите, кто-нибудь mp4_start_key_frame - вот эту хрень понимает как она вообще работает?
Или забить, все равно через пару лет нам и в пень будет не нужно это ваше mp4?
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|3.35, Аноним (8), 20:26, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ну то есть чтоб видео все еще можно было смотреть, а скачивать только на скорости 32bit/s , прям как у настоящего гугля.
А чем для веб сервера заключается отличие просмотра от скачивания?
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|4.36, нах. (?), 20:50, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну ты же не хочешь, наверное, ждать пока оно скачается на 32битах?
Вот для веб-сервера тем и отличается, что Хозяин поставил его не чтоб ты скачивал, а чтоб смотрел то что он тебе хочет показать.
(ну на самом деле немного и правда бесит когда к тебе приходят роботы т-поватые и пытаются скачать очередную 32g флэшку с gopro выложенную друзьям без обработки. Причем зачем гуглю и яндексу это все щастье - они и сами не знают. Но закрома бездонные и туда тащится все. Но у меня с этим справлялся обычный limit_rate, зачем файл еще и парсить-то.)
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|2.18, Легивон (?), 19:53, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лютая дичь, ога. Чуваки ваще не заморачиваются касательно границ ответственности ПО. Сейчас они видеоформаты читают, а завтра что? CD диски записывать будут? Потому что кому-то вдруг потребовалось?
Как у них вообще хватило ума на это? Я вангую этот делал именно тот "инженер", который имеет необратимые повреждения мозга фронтендом. Иного представить сложно. У любого связаного с разработкой ПО (т.е. не фронтенда) "полыхнет" от реализации такой фитчи на таком уровне абстракций.
И еще интересно, как они это реализовали? Втащил в nginx ffmpeg? Или прямо в самом коде реализовали чтение атрибутов mp4 и собираются это поддерживать? Хотя "что-то, что это..."
Пишу комментарий и у меня прямо пригорает. Ребята, ну зачем, хорошо ведь все начиналось?
Почему если вам надо шейпер на конкретные файлы не сделать его вообще абстрактным относительно файлов и форматов, ведь форматы это вообще не уровень веб сервера. Почему нельзя заставить пользователя ложить параметры шейпинга для конкретного файла во внешню быструю kv базу и забирать их оттуда при отдаче, кешировать эти парметры? Зачем такое убожество?
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|3.21, Аноняша (?), 20:06, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Т.е. на N-ом то году жизни вы вдруг узнали, что в nginx уже сто лет как есть модуль для псевдо-стриминга mp4 и вот в нем просто реализовали дополнительную опцию?
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|3.22, Аноним (17), 20:07, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут странно не то что они сделали. А то что ты реально верил что они смогут сделать что-то стоящее. Прав был Сергей Пантелеевич.
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|3.37, нах. (?), 20:55, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почему если вам надо шейпер на конкретные файлы не сделать его вообще
> абстрактным относительно файлов и форматов, ведь форматы это вообще не уровень
потому что для видео это не совсем так работает. Будешь отдавать его медленнее чем оно предназначено воспроизводиться - тебя отп...дят счастливые зрители.
> веб сервера. Почему нельзя заставить пользователя ложить параметры шейпинга для конкретного
> файла во внешню быструю kv базу и забирать их оттуда при
почему бы действительно вместо того чтобы просто не взять параметры прямо из файла - не встраивать в веб-сервер взаимодействие с какими-то базами и еще какой-то отдельно кэш?! Попутно озадачив пользователя микроменеджментом этого всего вручную.
Вот прямо образцовый разработчик пришел к нам в тред, не то что эти вот все.
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|1.19, Аноним (-), 20:01, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> и многопротокольного
Прочитал как "многострадального".
П.с. Так а сам nginx разве не российский? К чему этот парад форков?
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|4.31, Аноним (17), 20:20, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А такие как ты без интеллектуальных способностей и логики постоянно устраивают хаос и бардак. Вы вредители.
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|6.47, Аноним (17), 21:43, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ахаха ты же постоянно в помойке с просрочкой из пятёрочки питаешься.
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|2.29, Легивон (?), 20:12, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он сейчас назначен иностранным агентом находящимся под тлетворным влиянием Запада.
Скоро заставят всех пользующих в header Server отдавать всю эту строку: "Настоящий материал распространен иностранным агентом РФ "nginx""... и возможно еще сумму госдолга США. С несогласными ничего хорошего не случится.
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|3.38, товарищ майор (?), 20:56, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> США. С несогласными ничего хорошего не случится.
Ха, ты так это говоришь как будто с согласными случится что хорошее!
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|1.26, Аноним (26), 20:09, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>инвестиции в размере 1 млн долларов
Что же "западозамещённая" компания получает инвестиции в "грязных зелёных бумажках"?
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|1.30, Аноним (30), 20:20, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Исходные тексты Angie доступны под лицензией BSD.
Зато лицензия свободная в отличие от это вашей вирусной GPL.
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|3.46, Аноним (46), 21:23, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это была постирония, он имел в виду, что лицензию необходимо срочно поменять на вирусную ГПЛ, для принуждения истинной свободы.
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|1.45, нах. (?), 21:22, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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нда... уровень опеннета.
Ну ладно, может просто не заметили посреди срачей?
Кто-нибудь mp4_start_key_frame - вот эту хрень понимает как она вообще работает?
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|2.49, Некто (??), 21:44, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вроде работает только при наличии query параметров start и/или end и обеспечивает начало куска с ключевого кадра, ну или хитрым способом (внутрь формата не заглядывал) отдаёт первый предыдущий ближайший и потом сдвигает начало на нужно время
скажу сразу без понятия что за плееры так делают
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