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Выпуск Angie 1.4.0, российского форка Nginx

12.12.2023 18:25

Опубликован выпуск высокопроизводительного HTTP-сервера и многопротокольного прокси-сервера Angie 1.4.0, ответвлённого от Nginx группой бывших разработчиков проекта, уволившихся из компании F5 Network. Исходные тексты Angie доступны под лицензией BSD. Проект получил сертификаты совместимости с российскими операционными системами Ред ОС, Astra Linux Special Edition, Роса Хром 12 Сервер, Альт и ФСТЭК-версии Альт.

Сопровождением разработки занимается компания "Веб-сервер", образованная прошлой осенью и получившая инвестиции в размере 1 млн долларов. Среди совладельцев компании Веб-сервер: Валентин Бартенев (лидер команды, развивавшей продукт Nginx Unit), Иван Полуянов (бывший руководитель фронтэнд-разработчиков Rambler и Mail.Ru), Олег Мамонтов (руководитель команды техподдержки NGINX Inc) и Руслан Ермилов (ru@FreeBSD.org).

Изменения в выпуске Angie 1.4.0:

  • В модуль http_proxy добавлена возможность использования протокола HTTP/3 при соединении с вышестоящими проксируемыми серверами (поддержка HTTP/3 для клиентских соединений присутствует в Angie с версии 1.2.0). Для настройки проксируемых соединений на базе протоколов HTTP/3 и Quic доступны директивы proxy_http_version, proxy_quic_* и proxy_http3_*.

    HTTP/3 определяет использование протокола QUIC (Quick UDP Internet Connections) в качестве транспорта для HTTP/2. QUIC представляет собой надстройку над протоколом UDP, поддерживающую мультиплексирование нескольких соединений и обеспечивающую методы шифрования, эквивалентные TLS/SSL. Протокол был создан в 2013 году компанией Google в качестве альтернативы связке TCP+TLS для Web, решающей проблемы с большим временем установки и согласования соединений в TCP и устраняющей задержки при потере пакетов в процессе передачи данных.

  • Из репозитория проекта nginx перенесены изменения, накопившиеся в nginx 1.25.3.
  • В директиву "server", применяемую в блоке настроек "upstream", добавлена опция "slow_start" для плавного ввода проксируемого сервера в работу после сбоя. Опция задаёт время восстановления веса сервера, возвращающегося к работе после сбоя, при использовании балансировки нагрузки методом "round-robin" или "least_conn".
  • В модуль "stream" добавлена директива "mqtt_preread", при указании которой из пакета CONNECT протокола MQTT извлекаются имя пользователя и идентификатор клиента, после чего они записываются в переменные $mqtt_preread_username и $mqtt_preread_clientid.
  • Добавлена директива "mp4_limit_rate" для ограничения скорости отдачи MP4-файлов клиенту пропорционально битрейту, а также директива "mp4_limit_rate_after" для определения начального размера переданных данных, до достижения которого не применяется ограничение.
  • Сформированы пакеты для дистрибутива Alpine Linux 3.19.
  • Добавлен динамически загружаемый модуль "angie-module-auth-ldap" для аутентификации с использованием LDAP.
  • Обновлены версии модулей angie-module-headers-more 0.36, angie-module-ndk 0.3.3 и angie-module-opentracing 0.33.0.
  • Открыт код модуля Console Light с реализацией интерфейса для мониторинга активности в реальном режиме времени, позволяющем отслеживать ключевые метрики производительности сервера.
  • Добавлен пакет angie-module-modsecurity для интеграции с WAF-системой (Web Application Firewall) ModSecurity, предоставляющей правила и фильтры для блокирования широкого спектра атак на web-приложения.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/webserver-l...)
  2. OpenNews: Выпуск Angie 1.3.0, российского форка Nginx
  3. OpenNews: Проект NGINX опубликовал инструментарий для разработки модулей на языке Rust
  4. OpenNews: Уязвимости в ingress-nginx, позволяющие скомпрометировать кластеры Kubernetes
  5. OpenNews: Доступен nginx 1.25.0 с экспериментальной поддержкой HTTP/3
  6. OpenNews: Выпуск nginx 1.24.0
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60276-angie
Ключевые слова: angie, nginx, http, http3
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, alex (??), 18:51, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    помню кто-то обещал хаутушку по метрикам сделать...
     
     
  • 2.12, Легивон (?), 19:30, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удваиваю этот реквест.
     
  • 2.15, Аноняша (?), 19:34, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://habr.com/ru/articles/763626/ - не то?
     

  • 1.4, Михалков (?), 18:53, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Нужно!
     
  • 1.5, Аноним (5), 18:59, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Один миллион как-то слишком мало. Такой донат фрибзд получила от основателя воцап.
     
     
  • 2.10, нах. (?), 19:13, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это _российский_ форк!

    Если бы они потратили миллион на то же на что его потратила FreeBSD - их бы уже вертели на швабрах. У нас этоваше [censored] - запрещенная экстремиськая организация, а баба должна рожовывать а не программировать.

    P.S. статус они конечно сделали - ну очень странный. Кому-нибудь на самом деле нужно вот ту галиматью которую он показывает?!

     

  • 1.6, Аноним (6), 19:06, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    За mp4_limit_rate зачёт! Если добавите ещё и кодирование налету в HLS, то моё сердце будет ваше))
     
     
  • 2.14, Котофалк (?), 19:33, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сердце это слишком много, ограничься регулярным донатом.
     

  • 1.8, Аноним (8), 19:10, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Директива "mp4_limit_rate" выглядит как дичайший костыль. Почему нельзя сделать выбор типа файла, для которого будет выполняться это ограничение?
     
     
  • 2.11, нах. (?), 19:22, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле? Всегда было можно - location ~ \.mp4$ { limit_еёрейт!; }
    Других "типов файлов" у меня для вас нет, операционная система rsx11 давно умерла (да и там они были не так чтоб надежны. Я даже и не знаю у кого были.)

    Там смысл этого лимитрейта по сравнению с обычным, действующим для любых файлов - только в том что он привязывается к рейту конкретного видосика (видосик для этого я так понимаю надо внимательно прочитать, с хорошими рисками поймать там пару шансов выполнить какой-нибудь кадрик в контексте процесса nginx, чиста чтоб не расслаблялись)

    Типа если ты хочешь импортозамещенный утруп с русским лото и доступными барышнями, ну то есть чтоб видео все еще можно было смотреть, а скачивать только на скорости 32bit/s , прям как у настоящего гугля.

    Вы мне лучше расскажите, кто-нибудь mp4_start_key_frame - вот эту хрень понимает как она вообще работает?

    Или забить, все равно через пару лет нам и в пень будет не нужно это ваше mp4?

     
     
  • 3.35, Аноним (8), 20:26, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ну то есть чтоб видео все еще можно было смотреть, а скачивать только на скорости 32bit/s , прям как у настоящего гугля.

    А чем для веб сервера заключается отличие просмотра от скачивания?

     
     
  • 4.36, нах. (?), 20:50, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну ты же не хочешь, наверное, ждать пока оно скачается на 32битах?

    Вот для веб-сервера тем и отличается, что Хозяин поставил его не чтоб ты скачивал, а чтоб смотрел то что он тебе хочет показать.

    (ну на самом деле немного и правда бесит когда к тебе приходят роботы т-поватые и пытаются скачать очередную 32g флэшку с gopro выложенную друзьям без обработки. Причем зачем гуглю и яндексу это все щастье - они и сами не знают. Но закрома бездонные и туда тащится все. Но у меня с этим справлялся обычный limit_rate, зачем файл еще и парсить-то.)

     
  • 2.17, Аноним (17), 19:41, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего ты там ещё собрался выбирать?
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 20:09, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Долбaeб.
     
  • 2.18, Легивон (?), 19:53, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лютая дичь, ога. Чуваки ваще не заморачиваются касательно границ ответственности ПО. Сейчас они видеоформаты читают, а завтра что? CD диски записывать будут? Потому что кому-то вдруг потребовалось?
    Как у них вообще хватило ума на это? Я вангую этот делал именно тот "инженер", который имеет необратимые повреждения мозга фронтендом. Иного представить сложно. У любого связаного с разработкой ПО (т.е. не фронтенда) "полыхнет" от реализации такой фитчи на таком уровне абстракций.
    И еще интересно, как они это реализовали? Втащил в nginx ffmpeg? Или прямо в самом коде реализовали чтение атрибутов mp4 и собираются это поддерживать? Хотя "что-то, что это..."
    Пишу комментарий и у меня прямо пригорает. Ребята, ну зачем, хорошо ведь все начиналось?
    Почему если вам надо шейпер на конкретные файлы не сделать его вообще абстрактным относительно файлов и форматов, ведь форматы это вообще не уровень веб сервера. Почему нельзя заставить пользователя ложить параметры шейпинга для конкретного файла во внешню быструю kv базу и забирать их оттуда при отдаче, кешировать эти парметры? Зачем такое убожество?
     
     
  • 3.21, Аноняша (?), 20:06, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Т.е. на N-ом то году жизни вы вдруг узнали, что в nginx уже сто лет как есть модуль для псевдо-стриминга mp4 и вот в нем просто реализовали дополнительную опцию?
     
  • 3.22, Аноним (17), 20:07, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут странно не то что они сделали. А то что ты реально верил что они смогут сделать что-то стоящее. Прав был Сергей Пантелеевич.
     
     
  • 4.25, Аноним (27), 20:09, 12/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     
  • 3.37, нах. (?), 20:55, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему если вам надо шейпер на конкретные файлы не сделать его вообще
    > абстрактным относительно файлов и форматов, ведь форматы это вообще не уровень

    потому что для видео это не совсем так работает. Будешь отдавать его медленнее чем оно предназначено воспроизводиться - тебя отп...дят счастливые зрители.

    > веб сервера. Почему нельзя заставить пользователя ложить параметры шейпинга для конкретного
    > файла во внешню быструю kv базу и забирать их оттуда при

    почему бы действительно вместо того чтобы просто не взять параметры прямо из файла - не встраивать в веб-сервер взаимодействие с какими-то базами и еще какой-то отдельно кэш?! Попутно озадачив пользователя микроменеджментом этого всего вручную.
    Вот прямо образцовый разработчик пришел к нам в тред, не то что эти вот все.

     

  • 1.13, Аноним (13), 19:31, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вы ещё напишите, что это национальный форк.
     
  • 1.16, Аноним (17), 19:39, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нжинкс сам мышей давно не ловит, а тут ещё и форк.
     
     
  • 2.24, Аноним (27), 20:08, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Клоун.
     
     
  • 3.34, Аноним (17), 20:23, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даун
     
     
  • 4.43, Аноним (27), 21:15, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самокритично учитывая что ты xoxoл.
     

  • 1.19, Аноним (-), 20:01, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > и многопротокольного

    Прочитал как "многострадального".

    П.с. Так а сам nginx разве не российский? К чему этот парад форков?

     
     
  • 2.20, Аноним (17), 20:04, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хорошая у тебя криокамера. Нжинкс американский штат Сиэтл.
     
     
  • 3.23, Аноним (27), 20:08, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да такие как ты за американские бургеры и Родину продали.
     
     
  • 4.31, Аноним (17), 20:20, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А такие как ты без интеллектуальных способностей и логики постоянно устраивают хаос и бардак. Вы вредители.
     
     
  • 5.39, Аноним (27), 21:11, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xoxoл. Желудь кстати будешь?
     
     
  • 6.47, Аноним (17), 21:43, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ахаха ты же постоянно  в помойке с просрочкой из пятёрочки питаешься.
     
  • 2.29, Легивон (?), 20:12, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он сейчас назначен иностранным агентом находящимся под тлетворным влиянием Запада.
    Скоро заставят всех пользующих в header Server отдавать всю эту строку: "Настоящий материал распространен иностранным агентом РФ "nginx""... и возможно еще сумму госдолга США. С несогласными ничего хорошего не случится.
     
     
  • 3.38, товарищ майор (?), 20:56, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > США. С несогласными ничего хорошего не случится.

    Ха, ты так это говоришь как будто с согласными случится что хорошее!

     

  • 1.26, Аноним (26), 20:09, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >инвестиции в размере 1 млн долларов

    Что же "западозамещённая" компания получает инвестиции в "грязных зелёных бумажках"?

     
  • 1.28, Аноним (27), 20:10, 12/12/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     

  • 1.30, Аноним (30), 20:20, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Исходные тексты Angie доступны под лицензией BSD.

    Зато лицензия свободная в отличие от это вашей вирусной GPL.

     
     
  • 2.33, Аноним (17), 20:23, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вещества? У нжинкса тоже бсд.
     
     
  • 3.42, Аноним (27), 21:14, 12/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 3.46, Аноним (46), 21:23, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это была постирония, он имел в виду, что лицензию необходимо срочно поменять на вирусную ГПЛ, для принуждения истинной свободы.
     
     
  • 4.48, Аноним (17), 21:44, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хз тонко это или толсто.
     

  • 1.44, Аноним (44), 21:20, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нтлм научилсь проксить? Если нет, то смысла нет.
     
  • 1.45, нах. (?), 21:22, 12/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нда... уровень опеннета.
    Ну ладно, может просто не заметили посреди срачей?

    Кто-нибудь mp4_start_key_frame - вот эту хрень понимает как она вообще работает?

     
     
  • 2.49, Некто (??), 21:44, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вроде работает только при наличии query параметров start и/или end и обеспечивает начало куска с ключевого кадра, ну или хитрым способом (внутрь формата не заглядывал) отдаёт первый предыдущий ближайший и потом сдвигает начало на нужно время

    скажу сразу без понятия что за плееры так делают

     

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