Выпуск Angie 1.4.0, российского форка Nginx

2.11 , нах. ( ? ), 19:22, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В смысле? Всегда было можно - location ~ \.mp4$ { limit_еёрейт!; }

Других "типов файлов" у меня для вас нет, операционная система rsx11 давно умерла (да и там они были не так чтоб надежны. Я даже и не знаю у кого были.) Там смысл этого лимитрейта по сравнению с обычным, действующим для любых файлов - только в том что он привязывается к рейту конкретного видосика (видосик для этого я так понимаю надо внимательно прочитать, с хорошими рисками поймать там пару шансов выполнить какой-нибудь кадрик в контексте процесса nginx, чиста чтоб не расслаблялись) Типа если ты хочешь импортозамещенный утруп с русским лото и доступными барышнями, ну то есть чтоб видео все еще можно было смотреть, а скачивать только на скорости 32bit/s , прям как у настоящего гугля. Вы мне лучше расскажите, кто-нибудь mp4_start_key_frame - вот эту хрень понимает как она вообще работает? Или забить, все равно через пару лет нам и в пень будет не нужно это ваше mp4?

3.35 , Аноним ( 8 ), 20:26, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ну то есть чтоб видео все еще можно было смотреть, а скачивать только на скорости 32bit/s , прям как у настоящего гугля. А чем для веб сервера заключается отличие просмотра от скачивания?

4.36 , нах. ( ? ), 20:50, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну ты же не хочешь, наверное, ждать пока оно скачается на 32битах? Вот для веб-сервера тем и отличается, что Хозяин поставил его не чтоб ты скачивал, а чтоб смотрел то что он тебе хочет показать. (ну на самом деле немного и правда бесит когда к тебе приходят роботы т-поватые и пытаются скачать очередную 32g флэшку с gopro выложенную друзьям без обработки. Причем зачем гуглю и яндексу это все щастье - они и сами не знают. Но закрома бездонные и туда тащится все. Но у меня с этим справлялся обычный limit_rate, зачем файл еще и парсить-то.) 2.17 , Аноним ( 17 ), 19:41, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чего ты там ещё собрался выбирать?

3.27 , Аноним ( 27 ), 20:09, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Долбaeб.

2.18 , Легивон ( ? ), 19:53, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Лютая дичь, ога. Чуваки ваще не заморачиваются касательно границ ответственности ПО. Сейчас они видеоформаты читают, а завтра что? CD диски записывать будут? Потому что кому-то вдруг потребовалось?

Как у них вообще хватило ума на это? Я вангую этот делал именно тот "инженер", который имеет необратимые повреждения мозга фронтендом. Иного представить сложно. У любого связаного с разработкой ПО (т.е. не фронтенда) "полыхнет" от реализации такой фитчи на таком уровне абстракций.

И еще интересно, как они это реализовали? Втащил в nginx ffmpeg? Или прямо в самом коде реализовали чтение атрибутов mp4 и собираются это поддерживать? Хотя "что-то, что это..."

Пишу комментарий и у меня прямо пригорает. Ребята, ну зачем, хорошо ведь все начиналось?

Почему если вам надо шейпер на конкретные файлы не сделать его вообще абстрактным относительно файлов и форматов, ведь форматы это вообще не уровень веб сервера. Почему нельзя заставить пользователя ложить параметры шейпинга для конкретного файла во внешню быструю kv базу и забирать их оттуда при отдаче, кешировать эти парметры? Зачем такое убожество?

3.21 , Аноняша ( ? ), 20:06, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Т.е. на N-ом то году жизни вы вдруг узнали, что в nginx уже сто лет как есть модуль для псевдо-стриминга mp4 и вот в нем просто реализовали дополнительную опцию?

3.22 , Аноним ( 17 ), 20:07, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тут странно не то что они сделали. А то что ты реально верил что они смогут сделать что-то стоящее. Прав был Сергей Пантелеевич.

4.25 , Аноним ( 27 ), 20:09, 12/12/2023 Скрыто ботом-модератором –1 + / – 3.37 , нах. ( ? ), 20:55, 12/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Почему если вам надо шейпер на конкретные файлы не сделать его вообще

> абстрактным относительно файлов и форматов, ведь форматы это вообще не уровень потому что для видео это не совсем так работает. Будешь отдавать его медленнее чем оно предназначено воспроизводиться - тебя отп...дят счастливые зрители. > веб сервера. Почему нельзя заставить пользователя ложить параметры шейпинга для конкретного

> файла во внешню быструю kv базу и забирать их оттуда при почему бы действительно вместо того чтобы просто не взять параметры прямо из файла - не встраивать в веб-сервер взаимодействие с какими-то базами и еще какой-то отдельно кэш?! Попутно озадачив пользователя микроменеджментом этого всего вручную.

Вот прямо образцовый разработчик пришел к нам в тред, не то что эти вот все.