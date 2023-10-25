Выпуск nginx 1.25.3, njs 0.8.2 и NGINX Unit 1.31.1

3.17 , Аноним ( - ), 16:37, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лет 10-15 назад 90% вэба крутилось на apache + php + mysql. Славное было время, работы хоть отбавляй, порог вхождения ниже плинтуса.

4.26 , Аноним ( 12 ), 16:44, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > работы хоть отбавляй, порог вхождения ниже плинтуса А что поменялось? Ты ж как-то работаешь. Причём с таким же успехом ты можешь пойти хоть в дворники, там тоже работы хоть отбавляй, порог вхождения ниже плинтуса... платить только никто не будет)

5.29 , Аноним ( - ), 16:46, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я давно уже на руководящей должности и одной ногой на пенсии. Речь не про меня, речь про то, что сейчас IT уже не та халява.

6.34 , пох. ( ? ), 16:48, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Я давно уже на руководящей должности и одной ногой на пенсии. дворников, небось, погоняешь? У меня тут твоя коллега этажом ниже живет. Ух злющая...

7.42 , Аноним ( 42 ), 17:02, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – у вас в подвалах этажи? понимаю

8.46 , пох. ( ? ), 17:06, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать И в подвалах тоже Мой пропуск открывает дверь на -3м, а дальше я не рискую тыка... 6.39 , Аноним ( 12 ), 16:51, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Почему не та халява? 20 лет назад надо было упарываться за 200 баксов, теперь можно за 2к ножкой качать и полдня на втором мониторе хентай смотреть сидя на удалёнке со свободным графиком

7.49 , пох. ( ? ), 17:09, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Почему не та халява? 20 лет назад надо было упарываться за 200

> баксов, теперь можно за 2к ножкой качать и полдня на втором ты просто опоздал родиться. Я смотрел хентай за 650. Тех еще, полновесных. Монитор, конечно, был г-но (но с другой стороны - для хентая-то зачем лучше?) И зачем мне была твоя удаленка? С собственным пусть маленьким кабинетиком в офисе? Куда полагалось вежливо стучать если что пошло не так. 8.65 , Аноним ( 12 ), 18:10, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ох уж этот мелкоофисный фетиш Дома можно проперживать любимое эргономичное крес... 9.84 , пох. ( ? ), 20:37, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать э кресло у меня норм было, сам выбирал на конторские-то деньги , дома - ника... 4.72 , Аноним ( 72 ), 18:43, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И до сих пор весь shared-хостинг работает на Апаче. NGINX - прерогатива крупных сервисов, тогда как связка Apache + PHP + MySQL тупо стоит дешевле для всяких сайтов мелких контор, вроде тех же магазинов автозапчастей, мелких строительных магазинов, и так далее.

5.74 , Аноним ( 9 ), 18:53, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Эти мелкие магазины давно ушли на маркетплейсы и инстаграм.

6.86 , пох. ( ? ), 20:45, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – И прогорели - потому что стали неотличимы один от другого. В результате заказы идут тем кто продает наихудшее но на копейку дешевле (все равно в маркетплейсе нет постоянных клиентов которые тебя знают и тебя ценят). Результат - тапки гулять с собакой по г-ну - магазин. Жратва собакам - магазин. Солнечная батарея - не магазин но у производителя-одиночки собственный сайт. Специфическая снаряга - конечно магазин. Специфические детали - тоже магазин, надо понимать что заказываешь да и проверить нелишне. А маркетплейсы - для того дерьма которое не заказывается на али только потому что лень ждать ради экономии 10 рублей из 300. То есть вот реально в доме нет ничего ценного, заказаного таким образом.

7.92 , Аноним ( 9 ), 21:25, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Размышление дилетанта. Не позорься своими познаниями.

7.105 , ivan_erohin ( ? ), 10:43, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И прогорели - скажем политкорректно: идет быстрая ротация серийных предпринимателей. > потому что стали неотличимы один от другого. нет не поэтому. маркетплейсы закрутили гайки,

а своих каналов сбыта никто не развивал.

потому что обленились и/или забыли как это делается.

8.107 , пох. ( ? ), 12:22, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать сцук занес в методичку как ты думаешь, я собачий корм заказываю ради каналов... 9.122 , Аноним ( 122 ), 20:05, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Не дай Бог никому таких клиентов ... 10.143 , пох. ( ? ), 01:26, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать извини, дружочек, но собачий корм по другому не покупают Потому что даже очень ... 8.123 , Аноним ( 122 ), 20:09, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Прогорает 90 всех бизнесов в первые 3 года Просто они прогорели с меньшими вло... 9.155 , ivan_erohin ( ? ), 08:52, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать когда менеджерку того etsy взбредет в голову поднять свои KPI за счет партнеров... 10.165 , Аноним ( - ), 20:21, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать В софте более 90 проектов фэйлятся Это общеизвестная истина для всех кто хоть ... 5.87 , пох. ( ? ), 20:47, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И до сих пор весь shared-хостинг работает на Апаче. о времена, о нравы... Мы переехали с апача на nginx в 2005м году. Ну да, ТОГО апача и на тот nginx, и на том железе.

Тем не менее... (не буду называть хостинг, но нашим главным конкурентом был - мастерхост) 6.91 , Аноним ( 9 ), 21:23, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – макхост?

7.117 , пох. ( ? ), 15:59, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – смеешься? Они в 2005м были подающим большие надежды малоизвестным стартапом с неадекватными ценами.

5.126 , Аноним ( - ), 23:59, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > И до сих пор весь shared-хостинг работает на Апаче. А им кто-то еще пользуется кроме паркингов? > NGINX - прерогатива крупных сервисов, тогда как связка Apache + PHP + MySQL тупо

> стоит дешевле для всяких сайтов мелких контор, вроде тех же магазинов

> автозапчастей, мелких строительных магазинов, и так далее. Это в допущении что вон то - было нужно. К тому же пыхпых можно и с нжинксом запустить. А всякие htaccess никому крому шаред помоек и не нужны. Так что тормозить этим у себя на хостах если я не шаред - бессмысленно и беспощадно. А я не шаред. И смысла в шаредах уже не вижу - в мире где можно всю KVM виртуалку за 2..4 бакса в месяц взять, с своей полностью независимой системной конфигурацией - шареды уже просто неактуальны.

6.130 , Аноним ( 72 ), 00:14, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >И смысла в шаредах уже не вижу - в мире где можно всю KVM виртуалку за 2..4 бакса в месяц взять, с своей полностью независимой системной конфигурацией - шареды уже просто неактуальны. Шареды хороши тем, что техподдержка и администрирование со стороны хостера входят в стоимость, тогда как VPS'ки либо нужно админить самому, либо докупать пакет администрирования за отдельную плату. И подобным конторам удобнее всё-таки шаред, особенно если учесть, что IT-штат в них - это обычно лишь 1Сник, PHPшник (и то его замещают обычно на услуги веб-студий, которые также пишут на PHP, но чуть дешевле, да ещё и под ключ, вместе с SEO и Директом), и WinServer-"админ" (который обычно админит какую-нибудь Active Directory, либо древнюю 1С, которая не поддерживает Linux (привет, 1С 7.7)).

7.164 , Аноним ( - ), 20:17, 27/10/2023 Скрыто модератором + / – 3.20 , Аноним ( - ), 16:40, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > русского человека Который уехал из России. > получил хорошее советское образование Если советское образование было настолько хорошим, то почему ссср отставал ВО ВСЁМ от остального мира?

4.28 , Аноним ( 12 ), 16:45, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Тихо! Там вот чувачок запилил BIOS для Intel 8086 и вот уже СССР может начать производить аналог этих весьма современных процессоров...

5.50 , пох. ( ? ), 17:12, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Тихо! Там вот чувачок запилил BIOS для Intel 8086 и вот уже погоди? Мы ж его еще в 86м допилили?!

И аналог вполне производился. https://zapadpribor.com/kr1810vm86/ - вон, до сих пор продают. Те самые! 3.116 , lul ( ? ), 15:49, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сысоев осетинская фамилия. Все у вас русские, ага.

