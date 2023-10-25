Выпуск nginx 1.25.3, njs 0.8.2 и NGINX Unit 1.31.1

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|1.1, Аноним (1), 15:55, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Нгинкс - это одно из гениальнейших изобретений человечества. В отличие от апача, которым оказывается кто-то даже продолжает пользоваться.
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|2.2, Аноним (2), 16:03, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Апач - это одно из гениальнейших изобретений человечества. В новости не упоминается, пользователей нет, но люди его не забудут, в отличие от нгинкса
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|3.3, ыы (?), 16:15, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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от апача избавляются при первой же возможности. его выпиливают из корпоративных инструментов. о нем забудут как сейчас никто не помнит про Netscape Application Server.
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|4.4, Аноним (2), 16:19, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ну вот уже и забытый Netscape Application Server вспомнили.
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|5.6, ыы (?), 16:21, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ему тоже прочили славное будущее :) в свое время..
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|5.22, Lost Inside (ok), 16:41, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Где-то так, а где-то, например, изя - весёлый реверс-прокси до нжинксa.
Все зависит от прокладки между стулом и клавиатурой.
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|3.10, Аноним (-), 16:30, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Апач - это одно из гениальнейших изобретений человечества. В новости не
> упоминается, пользователей нет, но люди его не забудут, в отличие от нгинкса
Апач - это тормозной и бездарный утюг, заменив который на нжинкс можно удивиться тому насколько быстрее и эффективнее по ресурсам может быть сервер.
Я как-то заметил замену апача на нжинкс на одном хосте на глаз - смотрю, жирные картинки стали просто вылетать, а не грузиться. Оказывается, админ заменил апача на нжинкс. Прикольный способ об этом узнать, заметив разницу НА ГЛАЗ! Как угодно но мастерство - не пропьешь.
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|4.16, Аноним (2), 16:37, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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если в апаче отключить .htaccess, то тоже можно удивиться тому насколько быстрее и эффективнее по ресурсам может быть апач, когда ему не надо на каждый чих искать эти самые .htaccess по всем вложенным каталогам
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|5.53, пох. (?), 17:21, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> если в апаче отключить .htaccess, то тоже можно удивиться тому насколько быстрее
> и эффективнее по ресурсам может быть апач, когда ему не надо
выполнять команды которые были в этом .htaccess
После вечерней порки за то что все сломал - когда ты перепишешь все эти рерайты в основной конфиг сервера, ты немного расстроишься, да.
> на каждый чих искать эти самые .htaccess по всем вложенным каталогам
дорогуша, это было очень сложно и дорого примерно в 1972м году.
Накладные расходы от поиска _несуществующих_ .htaccess - равны в общем нулю.
А вот когда они таки существуют - становится важным то, что там внутри.
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|6.62, Аноним (-), 18:01, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
У меня не было опача - так что и команд в нем тоже не было И мне пофиг на апаче... большой текст свёрнут, показать
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|6.64, Аноним (2), 18:03, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
а вы всегда сразу делаете то, что пишут в интернете или думаете сначала так все... большой текст свёрнут, показать
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|5.59, Аноним (-), 17:58, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> если в апаче отключить .htaccess, то тоже можно удивиться тому насколько быстрее
> и эффективнее по ресурсам может быть апач, когда ему не надо
> на каждый чих искать эти самые .htaccess по всем вложенным каталогам
Мне так то проще нжинкс использовать оказалось. Он еще и RAM/CPU при прочих равных сильно меньше кушает, а заодно умеет в кеширование, так что даже тяжелые запросы можно в пиковом случае (slashdot-effect, нашествие кидизов) - сделать легкими. Пусть и ценой некоторого отставания кеша от реального состояния дел.
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|6.93, Аноним (2), 21:30, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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кэширование конфигурации, которая может поменяться в любой момент и которая должна примениться сразу?
Там же может меняться не только содержимое вот именно этого вот .htaccess, но и новый .htaccess может появиться выше по каталогам, так что даже если запоминать время изменения конкретного конфига, то все равно надо проверять, что он все еще на месте и не появилось/убыло в других местах
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|3.30, Аноним (30), 16:47, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он и правда был хорош в версии 1.3.Х, а потом стал какой-то шляпой в 2.0
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|4.44, пох. (?), 17:03, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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С разморозочкой вас. В версии 2.4 - все уже снова хорошо (те чуваки что принесли нам 2.0 - с его охрененной (нет) поддержкой винды и сломанным ради нее всем остальным - давно уже на помойке в коробке от холодильника живут)
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|2.9, Аноним (9), 16:30, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Апач просто изначально создавался для shared хостингов и для нормальной работы требует ручной конфигурации.
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|2.11, Аноним (132), 16:33, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Изобретения человечества - это культура отмены с CoC-ами и штук 50 вебсерверов, не годных в продакшен.
nginx - это работа Сысоева, русского человека, который получил хорошее советское образование. В дальнейшем в разработке участвовало тоже почему-то не все человечество, а вполне конкретные люди, список по фамилиям будет не особо длинный.
Апач, к слову, вполне пригодный веб и апп сервер. Был период, когда он технологически отставал от nginx, не работал в ивентлупе, но это уже давно не так.
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|3.17, Аноним (-), 16:37, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лет 10-15 назад 90% вэба крутилось на apache + php + mysql. Славное было время, работы хоть отбавляй, порог вхождения ниже плинтуса.
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|4.26, Аноним (12), 16:44, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> работы хоть отбавляй, порог вхождения ниже плинтуса
А что поменялось? Ты ж как-то работаешь. Причём с таким же успехом ты можешь пойти хоть в дворники, там тоже работы хоть отбавляй, порог вхождения ниже плинтуса... платить только никто не будет)
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|5.29, Аноним (-), 16:46, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я давно уже на руководящей должности и одной ногой на пенсии. Речь не про меня, речь про то, что сейчас IT уже не та халява.
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|6.34, пох. (?), 16:48, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я давно уже на руководящей должности и одной ногой на пенсии.
дворников, небось, погоняешь?
У меня тут твоя коллега этажом ниже живет. Ух злющая...
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|8.46, пох. (?), 17:06, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
И в подвалах тоже Мой пропуск открывает дверь на -3м, а дальше я не рискую тыка... текст свёрнут, показать
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|6.39, Аноним (12), 16:51, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему не та халява? 20 лет назад надо было упарываться за 200 баксов, теперь можно за 2к ножкой качать и полдня на втором мониторе хентай смотреть сидя на удалёнке со свободным графиком
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|7.49, пох. (?), 17:09, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Почему не та халява? 20 лет назад надо было упарываться за 200
> баксов, теперь можно за 2к ножкой качать и полдня на втором
ты просто опоздал родиться. Я смотрел хентай за 650. Тех еще, полновесных. Монитор, конечно, был г-но (но с другой стороны - для хентая-то зачем лучше?)
И зачем мне была твоя удаленка? С собственным пусть маленьким кабинетиком в офисе? Куда полагалось вежливо стучать если что пошло не так.
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|8.65, Аноним (12), 18:10, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ох уж этот мелкоофисный фетиш Дома можно проперживать любимое эргономичное крес... текст свёрнут, показать
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|9.84, пох. (?), 20:37, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
э кресло у меня норм было, сам выбирал на конторские-то деньги , дома - ника... большой текст свёрнут, показать
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|4.72, Аноним (72), 18:43, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И до сих пор весь shared-хостинг работает на Апаче. NGINX - прерогатива крупных сервисов, тогда как связка Apache + PHP + MySQL тупо стоит дешевле для всяких сайтов мелких контор, вроде тех же магазинов автозапчастей, мелких строительных магазинов, и так далее.
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|6.86, пох. (?), 20:45, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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И прогорели - потому что стали неотличимы один от другого.
В результате заказы идут тем кто продает наихудшее но на копейку дешевле (все равно в маркетплейсе нет постоянных клиентов которые тебя знают и тебя ценят).
Результат - тапки гулять с собакой по г-ну - магазин. Жратва собакам - магазин. Солнечная батарея - не магазин но у производителя-одиночки собственный сайт. Специфическая снаряга - конечно магазин. Специфические детали - тоже магазин, надо понимать что заказываешь да и проверить нелишне.
А маркетплейсы - для того дерьма которое не заказывается на али только потому что лень ждать ради экономии 10 рублей из 300.
То есть вот реально в доме нет ничего ценного, заказаного таким образом.
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|7.105, ivan_erohin (?), 10:43, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И прогорели -
скажем политкорректно: идет быстрая ротация серийных предпринимателей.
> потому что стали неотличимы один от другого.
нет не поэтому. маркетплейсы закрутили гайки,
а своих каналов сбыта никто не развивал.
потому что обленились и/или забыли как это делается.
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|8.107, пох. (?), 12:22, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
сцук занес в методичку как ты думаешь, я собачий корм заказываю ради каналов... текст свёрнут, показать
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|10.143, пох. (?), 01:26, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
извини, дружочек, но собачий корм по другому не покупают Потому что даже очень ... текст свёрнут, показать
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|5.87, пох. (?), 20:47, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И до сих пор весь shared-хостинг работает на Апаче.
о времена, о нравы...
Мы переехали с апача на nginx в 2005м году. Ну да, ТОГО апача и на тот nginx, и на том железе.
Тем не менее...
(не буду называть хостинг, но нашим главным конкурентом был - мастерхост)
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|7.117, пох. (?), 15:59, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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смеешься? Они в 2005м были подающим большие надежды малоизвестным стартапом с неадекватными ценами.
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|5.126, Аноним (-), 23:59, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> И до сих пор весь shared-хостинг работает на Апаче.
А им кто-то еще пользуется кроме паркингов?
> NGINX - прерогатива крупных сервисов, тогда как связка Apache + PHP + MySQL тупо
> стоит дешевле для всяких сайтов мелких контор, вроде тех же магазинов
> автозапчастей, мелких строительных магазинов, и так далее.
Это в допущении что вон то - было нужно. К тому же пыхпых можно и с нжинксом запустить. А всякие htaccess никому крому шаред помоек и не нужны. Так что тормозить этим у себя на хостах если я не шаред - бессмысленно и беспощадно. А я не шаред. И смысла в шаредах уже не вижу - в мире где можно всю KVM виртуалку за 2..4 бакса в месяц взять, с своей полностью независимой системной конфигурацией - шареды уже просто неактуальны.
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|6.130, Аноним (72), 00:14, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>И смысла в шаредах уже не вижу - в мире где можно всю KVM виртуалку за 2..4 бакса в месяц взять, с своей полностью независимой системной конфигурацией - шареды уже просто неактуальны.
Шареды хороши тем, что техподдержка и администрирование со стороны хостера входят в стоимость, тогда как VPS'ки либо нужно админить самому, либо докупать пакет администрирования за отдельную плату. И подобным конторам удобнее всё-таки шаред, особенно если учесть, что IT-штат в них - это обычно лишь 1Сник, PHPшник (и то его замещают обычно на услуги веб-студий, которые также пишут на PHP, но чуть дешевле, да ещё и под ключ, вместе с SEO и Директом), и WinServer-"админ" (который обычно админит какую-нибудь Active Directory, либо древнюю 1С, которая не поддерживает Linux (привет, 1С 7.7)).
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|3.20, Аноним (-), 16:40, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> русского человека
Который уехал из России.
> получил хорошее советское образование
Если советское образование было настолько хорошим, то почему ссср отставал ВО ВСЁМ от остального мира?
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|4.28, Аноним (12), 16:45, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тихо! Там вот чувачок запилил BIOS для Intel 8086 и вот уже СССР может начать производить аналог этих весьма современных процессоров...
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|2.66, Аноним (66), 18:22, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А чем вам не нравится связка "Apache + PHP + MySQL" ?
Работает стабильно годами. Интегрирован с хостинг панелями, которые можно развернуть на своем сервере.
Зачем для обычного сайта (не High load) что-то то другое ?
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|2.23, Аноним (12), 16:41, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ща вы смузи поперхнётесь:
По данным январского обзора 2022 года компании Netcraft, Nginx поддерживает более 377 млн сайтов в мире (почти 32,3%), Apache — 289 млн (около 24%)
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|3.67, Аноним (67), 18:36, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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377+289=666
Людей на земле 7800 миллионов.
Получается, что каждым сайтом пользуется в среднем 12 человек.
Ну и какая разница, Апач или Энджинкс на темы 5 нагрузке?
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|4.80, Аноним (82), 20:19, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Получается, что каждым сайтом пользуется в среднем 12 человек.
Мдя, логика конечно...
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|5.101, пох. (?), 07:24, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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экспертиза опеннета, угу. У каждого в этом мире ровно ведь один сайт.
В обратную сторону, кстати, вполне можно. Т.е. в среднем у каждого из 12 включая содющих по колено в г-не рис - есть хотя бы один _свой_. И это вот, действительно, неожиданно много.
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|6.118, 78 (?), 17:37, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а еще можно посчитать средний размер файла и новые носители выпускать в единицах среднего файла - флешка на 5000 файлов, пересобрать файловые системы с выравниванием под эту размерность, и каждый год переопределять - флешка на 5000 файлов 2023 года, создать пункты обмена мб, материть эникия за то что он положил файлы 2024 на флешку 2023, классно же
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|1.8, Аноним (9), 16:29, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А без шуток если, что сейчас модно-молодёжно и смузи-way вместо апача и энджинэкса?
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|2.13, Аноним (132), 16:34, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хттп серверы прямо в приложении. Перед ними стоит nginx с default.conf или вообще ничего.
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|3.19, Аноним (12), 16:39, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Перед ними стоит nginx, telerik, ha-proxy либо любой другой реверс-прокси пригодный для маршрутизации и балансировки, в т.ч. это может быть и апач)
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|2.41, пох. (?), 16:57, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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А чем тебе апач (непременнейше с mod_md!) немоден и немолодежен? Ты местных дворников-экспертов -то поменьше слушай.
А так, у уважаемых, с инфраструктуркой-Ass-in-cocococoде - обычно все же принято istio какой-нибудь или envoy. В крайнем случае traefik. Или, кстати, vmware nsx.
Но вообще все вот это с конфигами в фу-фу-фу немодно файликах - нынче вообще не котируется.
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|3.48, Аноним (122), 17:08, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Ты местных дворников-экспертов -то поменьше слушай.
Чем докажешь, что ты не такой же дворник-эксперт?! Судя по твоим постам, ты главдворник-эксперт по всем технологиям и языкам в мире.
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|4.51, пох. (?), 17:14, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Ты местных дворников-экспертов -то поменьше слушай.
> Чем докажешь, что ты не такой же дворник-эксперт?! Судя по твоим постам,
> ты главдворник-эксперт по всем технологиям и языкам в мире.
судя по зарплате - нет. (та тетка что дворников во дворе гоняет - чтоб ты знал, ездит на новой гранте. Два ляма (с лишним, если в салоне брать). А я... блин...)
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|2.54, Аноним (122), 17:26, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Облачные платформы типа aws, azure, heroku. Кстати довольно сложны и в одно лицо писать код и его деплоить не получится. Это вам не по ftp закинуть wordpress 😁
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|3.61, Аноним (9), 17:59, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Времена соло программирования давно в прошлом. Сайты визитки делаются в конструкторах, мелкие интернет магазины ушли на маркетплейсы, личные странички в инстаграм. Сейчас если у кого-то и есть сайт, то это крупный проект или платформа. Опеннет и иже с ними в расчет не берем, мы маргиналы в сравнении с 99% обычных юзеров сети.
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|4.119, 78 (?), 18:22, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Времена соло программирования давно в прошлом.
Это тебе астролог сказал? Тот факт что коммерческие компании наняли миллионы команд и пилят тысячи сервисов ровным счетом ничего не означает, 99% этих сервисов и результатов работы этих команд просто растворятся во времени.
> Сайты визитки делаются в конструкторах
Да, и глядя на такой сайт можно легко сказать что его 5 лет не обновляли и владельцу на него совершенно пофиг, так а в чем смысл сайта тогда, можно просто jpeg вывесить.
> мелкие интернет магазины ушли на маркетплейсы
и это прекрасно, если у компании есть возможность экономить на доставке она будет в порядке, а если там работает эксперт своего дела и возит экзотику, то и постоянные клиенты будут, а если это просто так, то смысл запоминать.
> Сейчас если у кого-то и есть сайт, то это крупный проект или платформа
У каждой больнички есть, в теории у каждой школы у каждой управляшки и прочих жкх, есть перечни документов которые компании обязаны публиковать и куда их выкладывать? в инстаграм?
Крупные ретейлеры распилили рынки между собой, но это ни как не отменило торгашей на коробках продающих тоже самое.
Из трех российских зол - поликлинника-почта-сбербанк, только последний вроде бы вписывается в образ клиентоориентированного предприятия, хотя это под большим вопросом, почта пытается, но откровенно плохо, в москве мб успешно, но дальше нет, а бюджетнички и не пытаются.
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|5.142, пох. (?), 01:18, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и это прекрасно, если у компании есть возможность экономить на доставке она
> будет в порядке, а если там работает эксперт своего дела и
> возит экзотику, то и постоянные клиенты будут, а если это просто
не будут - потому что маркетплейс подсунет такое же но на рупь дешевле. Оно окажется фигней, но клиент уже потерян. А совсем экзотику просто не найдешь там.
Ну и у клиентов бывает всякое - и с ними надо работать, если хочешь чтоб они к тебе приходили. В случае маркетплейса - все ок, только придут-то они - в маркетплейс, а не к тебе.
> У каждой больнички есть, в теории у каждой школы у каждой управляшки
> и прочих жкх, есть перечни документов которые компании обязаны публиковать и
> куда их выкладывать? в инстаграм?
В вичат. (хипстаграм твой вредная тираристическая икстримисткая организация и против перзидента, за связь с ней скоро сразу сажать будут)
Не поверишь, но в китае уже давно именно так.
А в некоторых других странах, поприличней, не будем тыкать пальцем - сайт вроде бы и есть, только на нем даже телефоны неработающие указаны. Где искать правильные? Верно - в мордокнижечке (еще одна вредная тираристичиская икстримисская гадость, фуфуфу туда ходить)
> Крупные ретейлеры распилили рынки между собой, но это ни как не отменило
> торгашей на коробках продающих тоже самое.
да вот не сказал бы... что-то еще выжило, но уже совсем не то.
И замены нет.
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|3.75, User (??), 18:55, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут нужен мем "Нельзя просто так взять - и..." и анекдот "кто попал - тот целует даме ручку".
Бананов на всех не хватает, нужно больше it'шников!!!
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|1.21, InuYasha (??), 16:40, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я не знаю, совпадение это или нет, но почему-то и здесь работает закон Unity: if (stristr(name, "unit")) throw away;
Unity ubuntu
Unity engine
Unit NGINX
и ещё куча всего ещё, что даже вспомнить затруднительно.
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|2.94, Аноним (132), 21:43, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Еще бы сказал, зачем этот njs, если встроенный перл в nginx был еще при царе горохе.
Затем, что луа слишком сложный язык для большинства программистов. И джит не так хорош и стабилен, как всем хотелось бы.
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|4.103, Аноним (103), 10:03, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я немного писал под луаджит. А ты явно нет. Чтобы джит работал, нужно писать достаточно дубовый код, используя только покрытые оптимизациями конструкции. Просто любой код на луа этим джитом не ускоряется. В худшем случае производительность равна производительности просто луа. Она ниже, чем у жс, внезапно.
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|5.114, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:25, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я немного писал под луаджит.
Немного писал, но мнение имеет. Иксперт, что сказать...
> Чтобы джит работал, нужно писать достаточно дубовый код, используя только покрытые оптимизациями конструкции. Просто любой код на луа этим джитом не ускоряется.
Может примеры приведешь?
> производительности просто луа. Она ниже, чем у жс, внезапно.
Все основные движки js имеют jit. Понятно, что они будут быстрее lua без jit. Ты прежде чем замеры делать либо jit в них отключай (внезапно у v8 такая опция есть), либо сравнивай с реализациями без jit (Ducktape или QuickJS).
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|6.129, Аноним (132), 00:14, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Немного писал, но мнение имеет
У разработчиков tarantool такое же мнение. Они много писали.
>Может примеры приведешь?
https://github.com/tarantool/tarantool/wiki/LuaJIT-Not-Yet-Implemented
>Все основные движки js имеют jit
Вот именно. А луа имеет луаджит, который покрывает язык лишь частично.
Крупные игроки не торопятся включаться в разработку и бегут с луаджита. У проекта нет и не будет ресурсов, чтобы достичь качества того же v8.
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|8.160, Аноним (132), 11:59, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Хорошо, если устаревшая Как ты мог заметить, это проект одного человека 2 1 ст... большой текст свёрнут, показать
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|4.98, Аноним (122), 05:12, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Перл никому не нужен
Так не нужен что в любом дистрибутиве он есть по умолчанию.
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|4.102, Аноним (103), 08:51, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На перле можно писать отличный сопровождаемый код. Просто ты не можешь. Работает не особо быстро, но все равно быстрее питона.
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|5.106, ivan_erohin (?), 12:19, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На перле можно писать отличный сопровождаемый код. Просто ты не можешь.
яндекс тоже не смог в свое время. а может и не хотел.
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|6.112, Аноним (132), 14:04, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Можно подумать, кто-то сейчас пишет веб на питоне или рубях, при наличии голанга. Типичная демагогия.
Я люблю перл, я умею писать на нем, но не стану - язык слишком тормозной для серьезных вещей. Какую-нибудь ковырялку написать можно, но обычно для этого хватает просто баша. Получается, что на перле практически не пишу.
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|7.113, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:19, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Можно подумать, кто-то сейчас пишет веб на питоне или рубях, при наличии
> голанга. Типичная демагогия.
Лол. Ты не поверишь, но пишут. Демагогия у тебя в голове.
> Я люблю перл, я умею писать на нем, но не стану -
> язык слишком тормозной для серьезных вещей. Какую-нибудь ковырялку написать можно, но
> обычно для этого хватает просто баша. Получается, что на перле практически
> не пишу.
Люблю, но не пишу. Типичный опеннетный ыксперт.
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|10.161, 1 (??), 12:23, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормальный язык Что в нём ненормального Нужен для обработки текстовых файлов ... текст свёрнут, показать
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|7.121, Аноним (122), 19:58, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На питоне веб никто и не писал особо, питон это для всяких нейросеток, анализа, парсеров и т.д. Руби... ну да, уже мёртв окончательно, хотя может где-то ютится на периферии в легаси. Голанг не взлетел.
Просто запомните что вэб это javascript.
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|8.125, Аноним (132), 23:55, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Питон плох для всего перечисленного У него есть одно достоинство - на нем умею... текст свёрнут, показать
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|9.128, Аноним (128), 00:04, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ну так и получается всякое Zope, которое потом с удовольствием заменяют на по... текст свёрнут, показать
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|9.145, Аноним (122), 01:36, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
То что на го переписывают лишь каких-то пару штук микросервисов чисто в эксперим... текст свёрнут, показать
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|10.151, _ (??), 02:38, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Сайт знакомства для собачек А у нас, в кровавом как была жаба, так и осталась ... текст свёрнут, показать
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|6.120, пох. (?), 19:57, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> На перле можно писать отличный сопровождаемый код. Просто пока местный эксперт - не смог.
Поправил поправку. И отучайся говорить за всех.
Я сп-дил скриптик на перле в 2009м, хз в той ли конторе писанный или тоже откуда-то, протаскал его за собой до 2016го через три разных места работы (с миллионом правок по месту) и возможно оставил на память кому-то еще грамотному.
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|7.136, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:01, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> На перле можно писать отличный сопровождаемый код. Просто пока местный эксперт - не смог.
> Поправил поправку. И отучайся говорить за всех.
> Я сп-дил скриптик на перле в 2009м, хз в той ли конторе
> писанный или тоже откуда-то, протаскал его за собой до 2016го через
> три разных места работы (с миллионом правок по месту) и возможно
> оставил на память кому-то еще грамотному.
Прибереги свои байки на потом. А лучше покажи код, а мы оценим, сопровождаемый ли он. Нет кода - нет разговора.
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|8.138, пох. (?), 01:08, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Пнх, ценитель х-ев У тебя кода нет, мы уже поняли Потому что не умеешь Ни на ... текст свёрнут, показать
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|7.141, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:15, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Я сп-дил скриптик на перле в 2009м, хз в той ли конторе писанный или тоже откуда-то, протаскал его за собой до 2016го через три разных места работы
А вот это статья УК РФ. Поподробнее, пожалуйста, что за контора, ваши ФИО?
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|6.133, Аноним (132), 00:36, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да в общем-то навалом примеров отличного кода на перле. Уродливого кода на перле ровно столько же, сколько на любом другом языке.
На JS куда больше уродливых кодов, чем на перле - и ничего, нормально всё. Люди массово не понимают замыканий и пишут невероятно плохой код. Потом переписывают на тайпскрипт (принципиально от этого ничего не меняется). Узнаешь себя и своих знакомых?
Ты вырос на сказках, что на перле невозможно писать, сам не пробовал, программ на перле не видел. Зато наверняка питон у тебя хороший язык (несмотря на все дерьмо с GIL, тормознутость и фрагментацию). Так принято считать, а ты из тех, кто против мнения стада никогда не пойдет, вот и всё.
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|7.135, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:00, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>[оверквотинг удален]
> перле ровно столько же, сколько на любом другом языке.
> На JS куда больше уродливых кодов, чем на перле - и ничего,
> нормально всё. Люди массово не понимают замыканий и пишут невероятно плохой
> код. Потом переписывают на тайпскрипт (принципиально от этого ничего не меняется).
> Узнаешь себя и своих знакомых?
> Ты вырос на сказках, что на перле невозможно писать, сам не пробовал,
> программ на перле не видел. Зато наверняка питон у тебя хороший
> язык (несмотря на все дерьмо с GIL, тормознутость и фрагментацию). Так
> принято считать, а ты из тех, кто против мнения стада никогда
> не пойдет, вот и всё.
Перешел на личности? По делу есть что сказать? Плохой, хороший. Был бы он хороший, то не валялся бы сейчас на помойке. Ты наверное просто старпер из мейла?
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|7.147, Аноним (122), 01:43, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Плохо про перл говорят только те, кто лишь краем уха слышал, что на нём писали однострочники. Но помимо однострочников на перле когда-то был написан чуть менее чем весь интернет.
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