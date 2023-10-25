The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск nginx 1.25.3, njs 0.8.2 и NGINX Unit 1.31.1

25.10.2023 15:39

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.25.3, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей. В параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.24.x вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В дальнейшем на базе основной ветки 1.25.x будет сформирована стабильная ветка 1.26. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

Среди изменений:

  • Усилена защита от аномальной активности клиентов HTTP/2, и, в частности, от DoS-атак класса "Rapid Reset", в которых создаётся большое число сразу сбрасываемых потоков в рамках одного соединения HTTP/2. В конфигурации по умолчанию подобные атаки упираются в лимит на число запросов на соединение "keepalive_requests" (после каждых 1000 запросов соединение будет сбрасываться) и в ограничения "limit_req". Для более раннего реагирования на флуд запросами через большое число потоков добавлено дополнительное ограничение, не позволяющие создавать по умолчанию более 256 (2 * max_concurrent_streams) новых потоков на каждый цикл обработки событий. Новое ограничение даёт возможность начать блокировать запросы до достижения общего лимита на число одновременных потоков, например, когда потоки обрабатываются асинхронно или сбрасываются. Аналогичное изменение также вошло в состав выпуска angie 1.3.1 (форк nginx), опубликованного неделю назад.
  • Улучшено управление буферами, используемыми при автоматическом определении соединений HTTP/2.
  • Повышена производительность запуска конфигураций с большим числом директив "location".
  • Устранено аварийное завершение рабочего процесса, наблюдаемое при попытке использования HTTP/2 без SSL.
  • Исправлена некорректная обработка возвращаемого бэкендом заголовка "Status" с пустым поясняющим текстом.
  • Устранена утечка памяти во время переконфигурирования, возникающая при сборке с библиотекой PCRE2.
  • Внесена большая порция исправлений и улучшений, связанных с поддержкой протокола HTTP/3.

Одновременно состоялся выпуск njs 0.8.2, интерпретатора языка JavaScript для веб-сервера nginx. Интерпретатор njs реализует стандарты ECMAScript и позволяет расширять возможности nginx по обработке запросов с помощью скриптов в конфигурации. Скрипты могут использоваться в файле конфигурации для определения расширенной логики обработки запросов, формирования конфигурации, динамической генерации ответа, модификации запроса/ответа или быстрого создания заглушек с решением проблем в web-приложениях. В новой версии добавлен объект console, предоставляющий методы error(), info(), log(), time(), timeEnd() и warn(). В модуль fs добавлен метод fs.existsSync().

Также можно отметить публикацию сервера приложений NGINX Unit 1.31.1, предоставляющего решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Кроме исправления ошибок в новой версии в модуле Wasm разрешена загрузка данных, размером более 4 ГБ, а при ответе предоставлена возможность установки кодов состояния HTTP.

  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Уязвимость в протоколе HTTP/2, задействованная в крупнейшей DDoS-атаке
  3. OpenNews: Проект NGINX опубликовал инструментарий для разработки модулей на языке Rust
  4. OpenNews: Выпуск Angie 1.3.0, российского форка Nginx
  5. OpenNews: Выпуск nginx 1.25.2
  6. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.31
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59993-nginx
Ключевые слова: nginx, unit, http
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (137) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:55, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нгинкс - это одно из гениальнейших изобретений человечества. В отличие от апача, которым оказывается кто-то даже продолжает пользоваться.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 16:03, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Апач - это одно из гениальнейших изобретений человечества. В новости не упоминается, пользователей нет, но люди его не забудут, в отличие от нгинкса
     
     
  • 3.3, ыы (?), 16:15, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    от апача избавляются при первой же возможности. его выпиливают из корпоративных инструментов. о нем забудут как сейчас никто не помнит про Netscape Application Server.
     
     
  • 4.4, Аноним (2), 16:19, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ну вот уже и забытый Netscape Application Server вспомнили.
     
     
  • 5.6, ыы (?), 16:21, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ему тоже прочили славное будущее :) в свое время..
     
  • 4.12, Аноним (12), 16:33, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Но ведь нжинкс - это такой весёлый реверс-прокси до апача)
     
     
  • 5.22, Lost Inside (ok), 16:41, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Где-то так, а где-то, например, изя - весёлый реверс-прокси до нжинксa.
    Все зависит от прокладки между стулом и клавиатурой.
     
  • 5.71, Аноним (71), 18:43, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реверс-прокси это?
     
     
  • 6.78, Атон (?), 19:45, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это squid.
     
     
  • 7.104, ivan_erohin (?), 10:35, 26/10/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 8.110, Атон (?), 13:45, 26/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 9.154, ivan_erohin (?), 08:47, 27/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 7.132, Аноним (132), 00:22, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сквид в основном прозрачный.
     
     
  • 8.157, Атон (?), 09:33, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть большой мир за пределами локалхоста ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.5, ыы (?), 16:19, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Plone помните? Вот и апач будет там же...
     
  • 3.10, Аноним (-), 16:30, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Апач - это одно из гениальнейших изобретений человечества. В новости не
    > упоминается, пользователей нет, но люди его не забудут, в отличие от нгинкса

    Апач - это тормозной и бездарный утюг, заменив который на нжинкс можно удивиться тому насколько быстрее и эффективнее по ресурсам может быть сервер.

    Я как-то заметил замену апача на нжинкс на одном хосте на глаз - смотрю, жирные картинки стали просто вылетать, а не грузиться. Оказывается, админ заменил апача на нжинкс. Прикольный способ об этом узнать, заметив разницу НА ГЛАЗ! Как угодно но мастерство - не пропьешь.

     
     
  • 4.16, Аноним (2), 16:37, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    если в апаче отключить .htaccess, то тоже можно удивиться тому насколько быстрее и эффективнее по ресурсам может быть апач, когда ему не надо на каждый чих искать эти самые .htaccess по всем вложенным каталогам
     
     
  • 5.53, пох. (?), 17:21, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > если в апаче отключить .htaccess, то тоже можно удивиться тому насколько быстрее
    > и эффективнее по ресурсам может быть апач, когда ему не надо

    выполнять команды которые были в этом .htaccess

    После вечерней порки за то что все сломал - когда ты перепишешь все эти рерайты в основной конфиг сервера, ты немного расстроишься, да.

    > на каждый чих искать эти самые .htaccess по всем вложенным каталогам

    дорогуша, это было очень сложно и дорого примерно в 1972м году.

    Накладные расходы от поиска _несуществующих_ .htaccess - равны в общем нулю.
    А вот когда они таки существуют - становится важным то, что там внутри.


     
     
  • 6.62, Аноним (-), 18:01, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    У меня не было опача - так что и команд в нем тоже не было И мне пофиг на апаче... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.156, YetAnotherOnanym (ok), 09:32, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня не было опача - так что я могу писать о нём что угодно.

    Пофиксил.

     
     
  • 8.163, Аноним (-), 19:46, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прости, чувак, я люблю качественный софт И если другая программа на той же конф... текст свёрнут, показать
     
  • 6.64, Аноним (2), 18:03, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вы всегда сразу делаете то, что пишут в интернете или думаете сначала так все... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.59, Аноним (-), 17:58, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если в апаче отключить .htaccess, то тоже можно удивиться тому насколько быстрее
    > и эффективнее по ресурсам может быть апач, когда ему не надо
    > на каждый чих искать эти самые .htaccess по всем вложенным каталогам

    Мне так то проще нжинкс использовать оказалось. Он еще и RAM/CPU при прочих равных сильно меньше кушает, а заодно умеет в кеширование, так что даже тяжелые запросы можно в пиковом случае (slashdot-effect, нашествие кидизов) - сделать легкими. Пусть и ценой некоторого отставания кеша от реального состояния дел.

     
  • 5.79, Аноним (79), 20:08, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть апач не умеет в кэширование?!
     
     
  • 6.93, Аноним (2), 21:30, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кэширование конфигурации, которая может поменяться в любой момент и которая должна примениться сразу?
    Там же может меняться не только содержимое вот именно этого вот .htaccess, но и новый .htaccess может появиться выше по каталогам, так что даже если запоминать время изменения конкретного конфига, то все равно надо проверять, что он все еще на месте и не появилось/убыло в других местах
     
  • 3.30, Аноним (30), 16:47, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он и правда был хорош в версии 1.3.Х, а потом стал какой-то шляпой в 2.0
     
     
  • 4.44, пох. (?), 17:03, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С разморозочкой вас. В версии 2.4 - все уже снова хорошо (те чуваки что принесли нам 2.0 - с его охрененной (нет) поддержкой винды и сломанным ради нее всем остальным - давно уже на помойке в коробке от холодильника живут)

     
  • 3.111, R B (?), 13:58, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вы про тип лицензии?
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:30, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Апач просто изначально создавался для shared хостингов и для нормальной работы требует ручной конфигурации.
     
  • 2.11, Аноним (132), 16:33, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Изобретения человечества - это культура отмены с CoC-ами и штук 50 вебсерверов, не годных в продакшен.
    nginx - это работа Сысоева, русского человека, который получил хорошее советское образование. В дальнейшем в разработке участвовало тоже почему-то не все человечество, а вполне конкретные люди, список по фамилиям будет не особо длинный.

    Апач, к слову, вполне пригодный веб и апп сервер. Был период, когда он технологически отставал от nginx, не работал в ивентлупе, но это уже давно не так.

     
     
  • 3.17, Аноним (-), 16:37, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лет 10-15 назад 90% вэба крутилось на apache + php + mysql. Славное было время, работы хоть отбавляй, порог вхождения ниже плинтуса.
     
     
  • 4.26, Аноним (12), 16:44, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > работы хоть отбавляй, порог вхождения ниже плинтуса

    А что поменялось? Ты ж как-то работаешь. Причём с таким же успехом ты можешь пойти хоть в дворники, там тоже работы хоть отбавляй, порог вхождения ниже плинтуса... платить только никто не будет)

     
     
  • 5.29, Аноним (-), 16:46, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я давно уже на руководящей должности и одной ногой на пенсии. Речь не про меня, речь про то, что сейчас IT уже не та халява.
     
     
  • 6.34, пох. (?), 16:48, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я давно уже на руководящей должности и одной ногой на пенсии.

    дворников, небось, погоняешь?

    У меня тут твоя коллега этажом ниже живет. Ух злющая...

     
     
  • 7.42, Аноним (42), 17:02, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у вас в подвалах этажи? понимаю
     
     
  • 8.46, пох. (?), 17:06, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в подвалах тоже Мой пропуск открывает дверь на -3м, а дальше я не рискую тыка... текст свёрнут, показать
     
  • 6.39, Аноним (12), 16:51, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему не та халява? 20 лет назад надо было упарываться за 200 баксов, теперь можно за 2к ножкой качать и полдня на втором мониторе хентай смотреть сидя на удалёнке со свободным графиком
     
     
  • 7.49, пох. (?), 17:09, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Почему не та халява? 20 лет назад надо было упарываться за 200
    > баксов, теперь можно за 2к ножкой качать и полдня на втором

    ты просто опоздал родиться. Я смотрел хентай за 650. Тех еще, полновесных. Монитор, конечно, был г-но (но с другой стороны - для хентая-то зачем лучше?)

    И зачем мне была твоя удаленка? С собственным пусть маленьким кабинетиком в офисе? Куда полагалось вежливо стучать если что пошло не так.

     
     
  • 8.65, Аноним (12), 18:10, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох уж этот мелкоофисный фетиш Дома можно проперживать любимое эргономичное крес... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.84, пох. (?), 20:37, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    э кресло у меня норм было, сам выбирал на конторские-то деньги , дома - ника... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.72, Аноним (72), 18:43, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И до сих пор весь shared-хостинг работает на Апаче. NGINX - прерогатива крупных сервисов, тогда как связка Apache + PHP + MySQL тупо стоит дешевле для всяких сайтов мелких контор, вроде тех же магазинов автозапчастей, мелких строительных магазинов, и так далее.
     
     
  • 5.74, Аноним (9), 18:53, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Эти мелкие магазины давно ушли на маркетплейсы и инстаграм.
     
     
  • 6.86, пох. (?), 20:45, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    И прогорели - потому что стали неотличимы один от другого.

    В результате заказы идут тем кто продает наихудшее но на копейку дешевле (все равно в маркетплейсе нет постоянных клиентов которые тебя знают и тебя ценят).

    Результат - тапки гулять с собакой по г-ну - магазин. Жратва собакам - магазин. Солнечная батарея - не магазин но у производителя-одиночки собственный сайт. Специфическая снаряга - конечно магазин. Специфические детали - тоже магазин, надо понимать что заказываешь да и проверить нелишне.

    А маркетплейсы - для того дерьма которое не заказывается на али только потому что лень ждать ради экономии 10 рублей из 300.

    То есть вот реально в доме нет ничего ценного, заказаного таким образом.

     
     
  • 7.92, Аноним (9), 21:25, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Размышление дилетанта. Не позорься своими познаниями.
     
  • 7.105, ivan_erohin (?), 10:43, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И прогорели -

    скажем политкорректно: идет быстрая ротация серийных предпринимателей.

    > потому что стали неотличимы один от другого.

    нет не поэтому. маркетплейсы закрутили гайки,
    а своих каналов сбыта никто не развивал.
    потому что обленились и/или забыли как это делается.

     
     
  • 8.107, пох. (?), 12:22, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сцук занес в методичку как ты думаешь, я собачий корм заказываю ради каналов... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.122, Аноним (122), 20:05, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не дай Бог никому таких клиентов ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.143, пох. (?), 01:26, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    извини, дружочек, но собачий корм по другому не покупают Потому что даже очень ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.123, Аноним (122), 20:09, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прогорает 90 всех бизнесов в первые 3 года Просто они прогорели с меньшими вло... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.155, ivan_erohin (?), 08:52, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда менеджерку того etsy взбредет в голову поднять свои KPI за счет партнеров... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.165, Аноним (-), 20:21, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В софте более 90 проектов фэйлятся Это общеизвестная истина для всех кто хоть ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.87, пох. (?), 20:47, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И до сих пор весь shared-хостинг работает на Апаче.

    о времена, о нравы...

    Мы переехали с апача на nginx в 2005м году. Ну да, ТОГО апача и на тот nginx, и на том железе.
    Тем не менее...

    (не буду называть хостинг, но нашим главным конкурентом был - мастерхост)

     
     
  • 6.91, Аноним (9), 21:23, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    макхост?
     
     
  • 7.117, пох. (?), 15:59, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    смеешься? Они в 2005м были подающим большие надежды малоизвестным стартапом с неадекватными ценами.
     
  • 5.126, Аноним (-), 23:59, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > И до сих пор весь shared-хостинг работает на Апаче.

    А им кто-то еще пользуется кроме паркингов?

    > NGINX - прерогатива крупных сервисов, тогда как связка Apache + PHP + MySQL тупо
    > стоит дешевле для всяких сайтов мелких контор, вроде тех же магазинов
    > автозапчастей, мелких строительных магазинов, и так далее.

    Это в допущении что вон то - было нужно. К тому же пыхпых можно и с нжинксом запустить. А всякие htaccess никому крому шаред помоек и не нужны. Так что тормозить этим у себя на хостах если я не шаред - бессмысленно и беспощадно. А я не шаред. И смысла в шаредах уже не вижу - в мире где можно всю KVM виртуалку за 2..4 бакса в месяц взять, с своей полностью независимой системной конфигурацией - шареды уже просто неактуальны.

     
     
  • 6.130, Аноним (72), 00:14, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И смысла в шаредах уже не вижу - в мире где можно всю KVM виртуалку за 2..4 бакса в месяц взять, с своей полностью независимой системной конфигурацией - шареды уже просто неактуальны.

    Шареды хороши тем, что техподдержка и администрирование со стороны хостера входят в стоимость, тогда как VPS'ки либо нужно админить самому, либо докупать пакет администрирования за отдельную плату. И подобным конторам удобнее всё-таки шаред, особенно если учесть, что IT-штат в них - это обычно лишь 1Сник, PHPшник (и то его замещают обычно на услуги веб-студий, которые также пишут на PHP, но чуть дешевле, да ещё и под ключ, вместе с SEO и Директом), и WinServer-"админ" (который обычно админит какую-нибудь Active Directory, либо древнюю 1С, которая не поддерживает Linux (привет, 1С 7.7)).

     
     
  • 7.164, Аноним (-), 20:17, 27/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.20, Аноним (-), 16:40, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > русского человека

    Который уехал из России.

    > получил хорошее советское образование

    Если советское образование было настолько хорошим, то почему ссср отставал ВО ВСЁМ от остального мира?

     
     
  • 4.28, Аноним (12), 16:45, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тихо! Там вот чувачок запилил BIOS для Intel 8086 и вот уже СССР может начать производить аналог этих весьма современных процессоров...
     
     
  • 5.50, пох. (?), 17:12, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Тихо! Там вот чувачок запилил BIOS для Intel 8086 и вот уже

    погоди? Мы ж его еще в 86м допилили?!
    И аналог вполне производился.

    https://zapadpribor.com/kr1810vm86/ - вон, до сих пор продают. Те самые!

     
  • 3.116, lul (?), 15:49, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сысоев осетинская фамилия. Все у вас русские, ага.
     
  • 2.66, Аноним (66), 18:22, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем вам не нравится связка "Apache + PHP + MySQL" ?
    Работает стабильно годами. Интегрирован с хостинг панелями, которые можно развернуть на своем сервере.
    Зачем для обычного сайта (не High load) что-то то другое ?


     
     
  • 3.73, Аноним (9), 18:52, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут вопрос кому нужен обычный сайт в 2023 году.
     
     
  • 4.82, Аноним (82), 20:23, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дохрена кому. Пардоньте за плохой французский.
     
     
  • 5.85, Аноним (9), 20:40, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так дохрена что аж никого не видно 👏☝🤦‍♀️
     
     
  • 6.88, пох. (?), 20:49, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну так ты выйди из wechat

     
     
  • 7.127, Аноним (-), 00:00, 27/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (66)

  • 1.7, Аноним (7), 16:23, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Насколько бородатые админы-анонимы тут сидят оказывается.
     
     
  • 2.23, Аноним (12), 16:41, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ща вы смузи поперхнётесь:
    По данным январского обзора 2022 года компании Netcraft, Nginx поддерживает более 377 млн сайтов в мире (почти 32,3%), Apache — 289 млн (около 24%)
     
     
  • 3.67, Аноним (67), 18:36, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    377+289=666

    Людей на земле 7800 миллионов.

    Получается, что каждым сайтом пользуется в среднем 12 человек.

    Ну и какая разница, Апач или Энджинкс на темы 5 нагрузке?

     
     
  • 4.68, Аноним (67), 18:36, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *такой нагрузке
     
  • 4.80, Аноним (82), 20:19, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Получается, что каждым сайтом пользуется в среднем 12 человек.

    Мдя, логика конечно...

     
     
  • 5.101, пох. (?), 07:24, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    экспертиза опеннета, угу. У каждого в этом мире ровно ведь один сайт.

    В обратную сторону, кстати, вполне можно. Т.е. в среднем у каждого из 12 включая содющих по колено в г-не рис - есть хотя бы один _свой_. И это вот, действительно, неожиданно много.

     
     
  • 6.118, 78 (?), 17:37, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а еще можно посчитать средний размер файла и новые носители выпускать в единицах среднего файла - флешка на 5000 файлов, пересобрать файловые системы с выравниванием под эту размерность, и каждый год переопределять - флешка на 5000 файлов 2023 года, создать пункты обмена мб, материть эникия за то что он положил файлы 2024 на флешку 2023, классно же
     

  • 1.8, Аноним (9), 16:29, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А без шуток если, что сейчас модно-молодёжно и смузи-way вместо апача и энджинэкса?
     
     
  • 2.13, Аноним (132), 16:34, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хттп серверы прямо в приложении. Перед ними стоит nginx с default.conf или вообще ничего.
     
     
  • 3.14, Аноним (-), 16:36, 25/10/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 3.19, Аноним (12), 16:39, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перед ними стоит nginx, telerik, ha-proxy либо любой другой реверс-прокси пригодный для маршрутизации и балансировки, в т.ч. это может быть и апач)
     
     
  • 4.40, Аноним (-), 16:53, 25/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.41, пох. (?), 16:57, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А чем тебе апач (непременнейше с mod_md!) немоден и немолодежен? Ты местных дворников-экспертов -то поменьше слушай.

    А так, у уважаемых, с инфраструктуркой-Ass-in-cocococoде - обычно все же принято istio какой-нибудь или envoy. В крайнем случае traefik. Или, кстати, vmware nsx.

    Но вообще все вот это с конфигами в фу-фу-фу немодно файликах - нынче вообще не котируется.

     
     
  • 3.48, Аноним (122), 17:08, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Ты местных дворников-экспертов -то поменьше слушай.

    Чем докажешь, что ты не такой же дворник-эксперт?! Судя по твоим постам, ты главдворник-эксперт по всем технологиям и языкам в мире.

     
     
  • 4.51, пох. (?), 17:14, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Ты местных дворников-экспертов -то поменьше слушай.
    > Чем докажешь, что ты не такой же дворник-эксперт?! Судя по твоим постам,
    > ты главдворник-эксперт по всем технологиям и языкам в мире.

    судя по зарплате - нет. (та тетка что дворников во дворе гоняет - чтоб ты знал, ездит на новой гранте. Два ляма (с лишним, если в салоне брать). А я... блин...)

     
     
  • 5.63, Sw00p aka Jerom (?), 18:03, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >А я... блин...)

    вот Яга, точнее яндекс го:)

     
  • 2.54, Аноним (122), 17:26, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Облачные платформы типа aws, azure, heroku. Кстати довольно сложны и в одно лицо писать код и его деплоить не получится. Это вам не по ftp закинуть wordpress 😁
     
     
  • 3.61, Аноним (9), 17:59, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Времена соло программирования давно в прошлом. Сайты визитки делаются в конструкторах, мелкие интернет магазины ушли на маркетплейсы, личные странички в инстаграм. Сейчас если у кого-то и есть сайт, то это крупный проект или платформа. Опеннет и иже с ними в расчет не берем, мы маргиналы в сравнении с 99% обычных юзеров сети.
     
     
  • 4.119, 78 (?), 18:22, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Времена соло программирования давно в прошлом.

    Это тебе астролог сказал? Тот факт что коммерческие компании наняли миллионы команд и пилят тысячи сервисов ровным счетом ничего не означает, 99% этих сервисов и результатов работы этих команд просто растворятся во времени.

    > Сайты визитки делаются в конструкторах

    Да, и глядя на такой сайт можно легко сказать что его 5 лет не обновляли и владельцу на него совершенно пофиг, так а в чем смысл сайта тогда, можно просто jpeg вывесить.

    > мелкие интернет магазины ушли на маркетплейсы

    и это прекрасно, если у компании есть возможность экономить на доставке она будет в порядке, а если там работает эксперт своего дела и возит экзотику, то и постоянные клиенты будут, а если это просто так, то смысл запоминать.

    > Сейчас если у кого-то и есть сайт, то это крупный проект или платформа

    У каждой больнички есть, в теории у каждой школы у каждой управляшки и прочих жкх, есть перечни документов которые компании обязаны публиковать и куда их выкладывать? в инстаграм?

    Крупные ретейлеры распилили рынки между собой, но это ни как не отменило торгашей на коробках продающих тоже самое.

    Из трех российских зол - поликлинника-почта-сбербанк, только последний вроде бы вписывается в образ клиентоориентированного предприятия, хотя это под большим вопросом, почта пытается, но откровенно плохо, в москве мб успешно, но дальше нет, а бюджетнички и не пытаются.

     
     
  • 5.142, пох. (?), 01:18, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и это прекрасно, если у компании есть возможность экономить на доставке она
    > будет в порядке, а если там работает эксперт своего дела и
    > возит экзотику, то и постоянные клиенты будут, а если это просто

    не будут - потому что маркетплейс подсунет такое же но на рупь дешевле. Оно окажется фигней, но клиент уже потерян. А совсем экзотику просто не найдешь там.

    Ну и у клиентов бывает всякое - и с ними надо работать, если хочешь чтоб они к тебе приходили. В случае маркетплейса - все ок, только придут-то они - в маркетплейс, а не к тебе.

    > У каждой больнички есть, в теории у каждой школы у каждой управляшки
    > и прочих жкх, есть перечни документов которые компании обязаны публиковать и
    > куда их выкладывать? в инстаграм?

    В вичат. (хипстаграм твой вредная тираристическая икстримисткая организация и против перзидента, за связь с ней скоро сразу сажать будут)

    Не поверишь, но в китае уже давно именно так.

    А в некоторых других странах, поприличней, не будем тыкать пальцем - сайт вроде бы и есть, только на нем даже телефоны неработающие указаны. Где искать правильные? Верно - в мордокнижечке (еще одна вредная тираристичиская икстримисская гадость, фуфуфу туда ходить)

    > Крупные ретейлеры распилили рынки между собой, но это ни как не отменило
    > торгашей на коробках продающих тоже самое.

    да вот не сказал бы... что-то еще выжило, но уже совсем не то.

    И замены нет.


     
  • 3.75, User (??), 18:55, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут нужен мем "Нельзя просто так взять - и..." и анекдот "кто попал - тот целует даме ручку".
    Бананов на всех не хватает, нужно больше it'шников!!!
     
  • 2.81, Аноним (82), 20:21, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Caddy имеет много сахара в плане конфигурирования.
     

  • 1.21, InuYasha (??), 16:40, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я не знаю, совпадение это или нет, но почему-то и здесь работает закон Unity: if (stristr(name, "unit")) throw away;

    Unity ubuntu
    Unity engine
    Unit NGINX
    и ещё куча всего ещё, что даже вспомнить затруднительно.

     
     
  • 2.43, Самый умный из вас (?), 17:02, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Воу воу, ты сейчас так и до united states договоришься
     
     
  • 3.55, Советский инженер (ok), 17:43, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ага, USSR уже того ...
     
     
  • 4.57, InuYasha (??), 17:51, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а если ещё названия партий вспомнить, oh shi- /(0o0)\
     
  • 2.76, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:15, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Unity ubuntu

    Работает из коробки, есть в пакетах. Более того https://ubuntuunity.org

     

  • 1.77, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:17, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Одновременно состоялся выпуск njs 0.8.2, интерпретатора языка JavaScript для веб-сервера nginx.

    Зачем надо было в это ввязываться, если есть работающий luajit?

     
     
  • 2.94, Аноним (132), 21:43, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Еще бы сказал, зачем этот njs, если встроенный перл в nginx был еще при царе горохе.
    Затем, что луа слишком сложный язык для большинства программистов. И джит не так хорош и стабилен, как всем хотелось бы.
     
     
  • 3.96, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:39, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Затем, что луа слишком сложный язык для большинства программистов.

    https://tylerneylon.com/a/learn-lua/

    > И джит не так хорош и стабилен, как всем хотелось бы.

    Готов услышать мнение эксперта.

     
     
  • 4.103, Аноним (103), 10:03, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я немного писал под луаджит. А ты явно нет. Чтобы джит работал, нужно писать достаточно дубовый код, используя только покрытые оптимизациями конструкции. Просто любой код на луа этим джитом не ускоряется. В худшем случае производительность равна производительности просто луа. Она ниже, чем у жс, внезапно.
     
     
  • 5.114, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:25, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я немного писал под луаджит.

    Немного писал, но мнение имеет. Иксперт, что сказать...

    > Чтобы джит работал, нужно писать достаточно дубовый код, используя только покрытые оптимизациями конструкции. Просто любой код на луа этим джитом не ускоряется.

    Может примеры приведешь?

    > производительности просто луа. Она ниже, чем у жс, внезапно.

    Все основные движки js имеют jit. Понятно, что они будут быстрее lua без jit. Ты прежде чем замеры делать либо jit в них отключай (внезапно у v8 такая опция есть), либо сравнивай с реализациями без jit (Ducktape или QuickJS).


     
     
  • 6.129, Аноним (132), 00:14, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Немного писал, но мнение имеет

    У разработчиков tarantool такое же мнение. Они много писали.

    >Может примеры приведешь?

    https://github.com/tarantool/tarantool/wiki/LuaJIT-Not-Yet-Implemented

    >Все основные движки js имеют jit

    Вот именно. А луа имеет луаджит, который покрывает язык лишь частично.
    Крупные игроки не торопятся включаться в разработку и бегут с луаджита. У проекта нет и не будет ресурсов, чтобы достичь качества того же v8.

     
     
  • 7.134, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:49, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>Может примеры приведешь?
    > https://github.com/tarantool/tarantool/wiki/LuaJIT-Not-Yet-Implemented

    Это вроде как устаревшая информация https://github.com/LuaJIT/LuaJIT/issues/665

     
     
  • 8.160, Аноним (132), 11:59, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, если устаревшая Как ты мог заметить, это проект одного человека 2 1 ст... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.97, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:41, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  если встроенный перл в nginx был еще при царе горохе

    Перл никому не нужен, сам язык это подтверждает. К тому же он write-only.

     
     
  • 4.98, Аноним (122), 05:12, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Перл никому не нужен

    Так не нужен что в любом дистрибутиве он есть по умолчанию.

     
     
  • 5.108, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:23, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Отголоски прошлого. Теперь в любом дистрибутиве есть питон
     
  • 4.102, Аноним (103), 08:51, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На перле можно писать отличный сопровождаемый код. Просто ты не можешь. Работает не особо быстро, но все равно быстрее питона.
     
     
  • 5.106, ivan_erohin (?), 12:19, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На перле можно писать отличный сопровождаемый код. Просто ты не можешь.

    яндекс тоже не смог в свое время. а может и не хотел.

     
  • 5.109, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:25, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поэтому сейчас почти везде где нет легаси нет перла.
     
     
  • 6.112, Аноним (132), 14:04, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно подумать, кто-то сейчас пишет веб на питоне или рубях, при наличии голанга. Типичная демагогия.

    Я люблю перл, я умею писать на нем, но не стану - язык слишком тормозной для серьезных вещей. Какую-нибудь ковырялку написать можно, но обычно для этого хватает просто баша. Получается, что на перле практически не пишу.

     
     
  • 7.113, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:19, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Можно подумать, кто-то сейчас пишет веб на питоне или рубях, при наличии
    > голанга. Типичная демагогия.

    Лол. Ты не поверишь, но пишут. Демагогия у тебя в голове.

    > Я люблю перл, я умею писать на нем, но не стану -
    > язык слишком тормозной для серьезных вещей. Какую-нибудь ковырялку написать можно, но
    > обычно для этого хватает просто баша. Получается, что на перле практически
    > не пишу.

    Люблю, но не пишу. Типичный опеннетный ыксперт.

     
     
  • 8.124, Аноним (132), 23:49, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фанбой-техлид заставляет Не, все равно не верю Язык - прекрасный Но производи... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.137, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:05, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Перл - прекрасный язык Каким же надо быть , чтобы так считать ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.161, 1 (??), 12:23, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальный язык Что в нём ненормального Нужен для обработки текстовых файлов ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.121, Аноним (122), 19:58, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На питоне веб никто и не писал особо, питон это для всяких нейросеток, анализа, парсеров и т.д. Руби... ну да, уже мёртв окончательно, хотя может где-то ютится на периферии в легаси. Голанг не взлетел.

    Просто запомните что вэб это javascript.

     
     
  • 8.125, Аноним (132), 23:55, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Питон плох для всего перечисленного У него есть одно достоинство - на нем умею... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.128, Аноним (128), 00:04, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так и получается всякое Zope, которое потом с удовольствием заменяют на по... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.131, Аноним (132), 00:20, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Захотели и переписали Да что там, гугол с питона на голанг не перешел И что ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.146, Аноним (122), 01:38, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все в твоей комнате Ты и твой воображаемый друг И что-то мне подсказывает, что... текст свёрнут, показать
     
  • 11.166, Аноним (-), 20:25, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и вот таких захотевших в хайлоаде есть Чтобы с GC не возиться, например Воо... текст свёрнут, показать
     
  • 9.144, Аноним (122), 01:33, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох уж эти эксперты с opennet ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.139, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:09, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    youtube и dropbox изначально , bitbucket изначально , uber перешли на go , re... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.145, Аноним (122), 01:36, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что на го переписывают лишь каких-то пару штук микросервисов чисто в эксперим... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.151, _ (??), 02:38, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сайт знакомства для собачек А у нас, в кровавом как была жаба, так и осталась ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.153, Хамасов Ксир Хазболлатович (?), 03:24, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да некоторые и на коболе сидят в ещё более кровавом ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.167, Аноним (-), 20:28, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Второй точно переписали на go а потом и на rust Да и первый вероятно уже тоже ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.115, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:27, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > На перле можно писать отличный сопровождаемый код. Просто пока никто не смог.

    Поправил тебя, не благодари.

     
     
  • 6.120, пох. (?), 19:57, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > На перле можно писать отличный сопровождаемый код. Просто пока местный эксперт - не смог.

    Поправил поправку. И отучайся говорить за всех.

    Я сп-дил скриптик на перле в 2009м, хз в той ли конторе писанный или тоже откуда-то, протаскал его за собой до 2016го через три разных места работы (с миллионом правок по месту) и возможно оставил на память кому-то еще грамотному.

     
     
  • 7.136, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:01, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> На перле можно писать отличный сопровождаемый код. Просто пока местный эксперт - не смог.
    > Поправил поправку. И отучайся говорить за всех.
    > Я сп-дил скриптик на перле в 2009м, хз в той ли конторе
    > писанный или тоже откуда-то, протаскал его за собой до 2016го через
    > три разных места работы (с миллионом правок по месту) и возможно
    > оставил на память кому-то еще грамотному.

    Прибереги свои байки на потом. А лучше покажи код, а мы оценим, сопровождаемый ли он. Нет кода - нет разговора.

     
     
  • 8.138, пох. (?), 01:08, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пнх, ценитель х-ев У тебя кода нет, мы уже поняли Потому что не умеешь Ни на ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.140, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:11, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По себе людей не судят Ты уже за кардоном каких только х-ев не перепробовал я в... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.149, Аноним (122), 01:46, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя уже несколько анонов которые имели дело с перлом мордой в факты как кота в ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.141, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:15, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я сп-дил скриптик на перле в 2009м, хз в той ли конторе писанный или тоже откуда-то, протаскал его за собой до 2016го через три разных места работы

    А вот это статья УК РФ. Поподробнее, пожалуйста, что за контора, ваши ФИО?

     
  • 6.133, Аноним (132), 00:36, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да в общем-то навалом примеров отличного кода на перле. Уродливого кода на перле ровно столько же, сколько на любом другом языке.
    На JS куда больше уродливых кодов, чем на перле - и ничего, нормально всё. Люди массово не понимают замыканий и пишут невероятно плохой код. Потом переписывают на тайпскрипт (принципиально от этого ничего не меняется). Узнаешь себя и своих знакомых?

    Ты вырос на сказках, что на перле невозможно писать, сам не пробовал, программ на перле не видел. Зато наверняка питон у тебя хороший язык (несмотря на все дерьмо с GIL, тормознутость и фрагментацию). Так принято считать, а ты из тех, кто против мнения стада никогда не пойдет, вот и всё.

     
     
  • 7.135, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:00, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >[оверквотинг удален]
    > перле ровно столько же, сколько на любом другом языке.
    > На JS куда больше уродливых кодов, чем на перле - и ничего,
    > нормально всё. Люди массово не понимают замыканий и пишут невероятно плохой
    > код. Потом переписывают на тайпскрипт (принципиально от этого ничего не меняется).
    > Узнаешь себя и своих знакомых?
    > Ты вырос на сказках, что на перле невозможно писать, сам не пробовал,
    > программ на перле не видел. Зато наверняка питон у тебя хороший
    > язык (несмотря на все дерьмо с GIL, тормознутость и фрагментацию). Так
    > принято считать, а ты из тех, кто против мнения стада никогда
    > не пойдет, вот и всё.

    Перешел на личности? По делу есть что сказать? Плохой, хороший. Был бы он хороший, то не валялся бы сейчас на помойке. Ты наверное просто старпер из мейла?

     
     
  • 8.148, Аноним (122), 01:44, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Анон собственно по фактам всё разложил ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.147, Аноним (122), 01:43, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плохо про перл говорят только те, кто лишь краем уха слышал, что на нём писали однострочники. Но помимо однострочников на перле когда-то был написан чуть менее чем весь интернет.
     
     
  • 8.150, Вы забыли заполнить поле Name (?), 02:16, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бред Я писал на нем и читал кэмел бук Язык полон архаизмов передача параметро... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.152, Хамасов Ксир Хазболлатович (?), 03:23, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А минусы перечислите ... текст свёрнут, показать
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру