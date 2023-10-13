Проект NGINX опубликовал инструментарий для разработки модулей на языке Rust

Разработчики проекта NGINX представили инструментарий ngx-rust, позволяющий создавать модули к http-серверу и многопротокольному прокси NGINX на языке программирования Rust. Код ngx-rust распространяется под лицензией Apache 2.0 и пока находится в состоянии бета-версии.

Изначально инструментарий развивался как проект для форсирования разработки Istio-совместимого Service mesh для платформы Kubernetes, работающего поверх NGINX. Продукт не вышел за рамки прототипа и несколько лет находился в стагнации, но опубликованные в процессе создания прототипа примеры привязок были использованы сообществом в сторонних проектах для расширения возможностей NGINX на языке Rust.

Через какое-то время компании F5 потребовалось написание специализированного модуля к NGINX для защиты своих сервисов, в котором хотелось использовать язык Rust для снижения риска ошибок при работе с памятью. Для решения задачи был привлечён автор ngx-rust, которому было поручено разработать новый и улучшенный инструментарий для создания модулей к NGINX на языке Rust.

Инструментарий включает два crate-пакета: