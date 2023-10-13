Проект NGINX опубликовал инструментарий для разработки модулей на языке Rust

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|1.1, пох. (?), 10:59, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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ну наконец-то - безопастно! Стоп, а когда же сам nginx начнут переписывать, ведь иначе ж наш безопастный модуль будет опастно вызывать поганую сишку?!
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|1.2, Аноним (2), 11:03, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему веб-фреймворки на расте не пользуются популярностью? Это же прекрасная идея, использовать ржавчину для вебни, никакого тебе гц и рандомных фризов от него, нормальный ffi, складывать строки можно относительно безопасно, производительность почти выше питона на части операций… Иногда, правда, исполнение зависает почему-то (просто так судя по профилировщику), и у питона такого не случалось никогда, но, я уверен, это не повод отказываться от превосходящих технологий.
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|2.3, Аноним (3), 11:08, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Делать качественно в нашей экономике не принято. Сейчас в моде собрать из экскрементов (питона) то, что еле как шевелится, а потом в разные места добавлять палки, чтобы у структуры хоть какая-то устойчивость была.
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|3.6, Аноним (2), 11:20, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Расту просто нужны альтернативы sqlalchemy с asyncpg/aiosqlite. И, видимо, асинхронные генераторы.
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|3.18, Аноним (18), 11:56, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты предлагаешь собрать из экскрементов (раста) то, что еле как шевелится, а потом в разные места добавлять палки, чтобы у структуры хоть какая-то устойчивость была?
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|2.5, Аноним (5), 11:16, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> Почему веб-фреймворки на расте не пользуются популярностью? <<<
Нельзя просто так взять и пользоваться Растом, в отличии от того же Питона (порог входа очень высокий!), как результат, колличество людей, которые реально будут этим пользоваться, будет небольшим! Собственно, в линуксе будет именно так, большинство как писало на Си, так и дальше будет писать (если только не начнут заставлять)!
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|3.19, Аноним (19), 11:57, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Количество людей, которые будут этим реально пользоваться, будет небольшим даже среди тех, кто считает что они со своим "порогом" успешно пишут на раст "совсем не говнокод")
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|2.9, Аноним (9), 11:33, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Синтаксис просто ужасный. На написание простого парсера csv потратил гораздо больше сил и головной боли, чем на C, C++ и Dlang.
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|3.10, Аноним (9), 11:33, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Парсер csv -- просто как пример упомянул. Понятно, что к вебу это не относится прямо.
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|3.15, Аноним (2), 11:51, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У go ещё хуже. И там же не cgi наверно. Сколько угодно вьюшек может быть и бинарь будет их сервить. Вроде даже есть поддержка шаблонов а ля jinja (хотя непонятно, что выбрать, всё какое-то максимально стрёмное).
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|1.12, Аноним (12), 11:37, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И что теперь для сборки nginx потребуются гигабайты оперативки, как и для другого дерьма на хрусте?
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|1.16, Аноним (14), 11:53, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Еще один успешный проект добавляет поддержку rust.
Наверное ребята, которые с начала 200х пилят на С один из самых популярных вебсерверов, что-то знают...
И даже не смотря на авторитетное мнение экспертов с опеннета!
Удивительно.
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