Проект NGINX опубликовал инструментарий для разработки модулей на языке Rust

2.3 , Аноним ( 3 ), 11:08, 13/10/2023 Делать качественно в нашей экономике не принято. Сейчас в моде собрать из экскрементов (питона) то, что еле как шевелится, а потом в разные места добавлять палки, чтобы у структуры хоть какая-то устойчивость была.

3.6 , Аноним ( 2 ), 11:20, 13/10/2023 Расту просто нужны альтернативы sqlalchemy с asyncpg/aiosqlite. И, видимо, асинхронные генераторы.

3.18 , Аноним ( 18 ), 11:56, 13/10/2023 Ты предлагаешь собрать из экскрементов (раста) то, что еле как шевелится, а потом в разные места добавлять палки, чтобы у структуры хоть какая-то устойчивость была?

2.5 , Аноним ( 5 ), 11:16, 13/10/2023 >>> Почему веб-фреймворки на расте не пользуются популярностью? <<< Нельзя просто так взять и пользоваться Растом, в отличии от того же Питона (порог входа очень высокий!), как результат, колличество людей, которые реально будут этим пользоваться, будет небольшим! Собственно, в линуксе будет именно так, большинство как писало на Си, так и дальше будет писать (если только не начнут заставлять)!

3.19 , Аноним ( 19 ), 11:57, 13/10/2023 Количество людей, которые будут этим реально пользоваться, будет небольшим даже среди тех, кто считает что они со своим "порогом" успешно пишут на раст "совсем не говнокод")

2.9 , Аноним ( 9 ), 11:33, 13/10/2023 Синтаксис просто ужасный. На написание простого парсера csv потратил гораздо больше сил и головной боли, чем на C, C++ и Dlang.

3.10 , Аноним ( 9 ), 11:33, 13/10/2023 Парсер csv -- просто как пример упомянул. Понятно, что к вебу это не относится прямо.

2.11 , 12yoexpert ( ok ), 11:33, 13/10/2023 и весит-то всего-ничего, каких-то 300 мегабайт на страничку

3.15 , Аноним ( 2 ), 11:51, 13/10/2023 У go ещё хуже. И там же не cgi наверно. Сколько угодно вьюшек может быть и бинарь будет их сервить. Вроде даже есть поддержка шаблонов а ля jinja (хотя непонятно, что выбрать, всё какое-то максимально стрёмное).