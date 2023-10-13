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Проект NGINX опубликовал инструментарий для разработки модулей на языке Rust

13.10.2023 10:48

Разработчики проекта NGINX представили инструментарий ngx-rust, позволяющий создавать модули к http-серверу и многопротокольному прокси NGINX на языке программирования Rust. Код ngx-rust распространяется под лицензией Apache 2.0 и пока находится в состоянии бета-версии.

Изначально инструментарий развивался как проект для форсирования разработки Istio-совместимого Service mesh для платформы Kubernetes, работающего поверх NGINX. Продукт не вышел за рамки прототипа и несколько лет находился в стагнации, но опубликованные в процессе создания прототипа примеры привязок были использованы сообществом в сторонних проектах для расширения возможностей NGINX на языке Rust.

Через какое-то время компании F5 потребовалось написание специализированного модуля к NGINX для защиты своих сервисов, в котором хотелось использовать язык Rust для снижения риска ошибок при работе с памятью. Для решения задачи был привлечён автор ngx-rust, которому было поручено разработать новый и улучшенный инструментарий для создания модулей к NGINX на языке Rust.

Инструментарий включает два crate-пакета:

  • nginx-sys - генератор привязок на основе исходных текстов NGINX. Утилита загружает код NGINX и все связанные с ним зависимости, после чего использует bindgen для формирования обвязок над оригинальными функциями (FFI, foreign function interface).
  • ngx - прослойка для обращения к Си-функциям из кода Rust, API и система реэкспорта обвязок, созданных при помощи nginx-sys.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.nginx.com/blog/ext...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.25.2
  3. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.31
  4. OpenNews: Выпуск Angie 1.3.0, российского форка Nginx
  5. OpenNews: Уязвимость конфигураций Nginx с некорректными настройками блока alias
  6. OpenNews: Игорь Сысоев ушёл из компаний F5 Network и покинул проект NGINX
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59923-nginx
Ключевые слова: nginx, rust
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, пох. (?), 10:59, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ну наконец-то - безопастно! Стоп, а когда же сам nginx начнут переписывать, ведь иначе ж наш безопастный модуль будет опастно вызывать поганую сишку?!

     
     
  • 2.4, Sw00p aka Jerom (?), 11:12, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Продукт не вышел за рамки прототипа и несколько лет находился в стагнации

    угадате, почему? :)

     
  • 2.13, Анонин (?), 11:50, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прям в корень зришь!
    Но не все сразу, не все сразу))
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:03, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему веб-фреймворки на расте не пользуются популярностью? Это же прекрасная идея, использовать ржавчину для вебни, никакого тебе гц и рандомных фризов от него, нормальный ffi, складывать строки можно относительно безопасно, производительность почти выше питона на части операций… Иногда, правда, исполнение зависает почему-то (просто так судя по профилировщику), и у питона такого не случалось никогда, но, я уверен, это не повод отказываться от превосходящих технологий.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:08, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Делать качественно в нашей экономике не принято. Сейчас в моде собрать из экскрементов (питона) то, что еле как шевелится, а потом в разные места добавлять палки, чтобы у структуры хоть какая-то устойчивость была.
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 11:20, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расту просто нужны альтернативы sqlalchemy с asyncpg/aiosqlite. И, видимо, асинхронные генераторы.
     
  • 3.18, Аноним (18), 11:56, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты предлагаешь собрать из экскрементов (раста) то, что еле как шевелится, а потом в разные места добавлять палки, чтобы у структуры хоть какая-то устойчивость была?
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:16, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Почему веб-фреймворки на расте не пользуются популярностью? <<<

    Нельзя просто так взять и пользоваться Растом, в отличии от того же Питона (порог входа очень высокий!), как результат, колличество людей, которые реально будут этим пользоваться, будет небольшим! Собственно, в линуксе будет именно так, большинство как писало на Си, так и дальше будет писать (если только не начнут заставлять)!

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:57, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Количество людей, которые будут этим реально пользоваться, будет небольшим даже среди тех, кто считает что они со своим "порогом" успешно пишут на раст "совсем не говнокод")
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:33, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Синтаксис просто ужасный. На написание простого парсера csv потратил гораздо больше сил и головной боли, чем на C, C++ и Dlang.
     
     
  • 3.10, Аноним (9), 11:33, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Парсер csv -- просто как пример упомянул. Понятно, что к вебу это не относится прямо.
     
  • 2.11, 12yoexpert (ok), 11:33, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и весит-то всего-ничего, каких-то 300 мегабайт на страничку
     
     
  • 3.15, Аноним (2), 11:51, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У go ещё хуже. И там же не cgi наверно. Сколько угодно вьюшек может быть и бинарь будет их сервить. Вроде даже есть поддержка шаблонов а ля jinja (хотя непонятно, что выбрать, всё какое-то максимально стрёмное).
     

  • 1.8, 12yoexpert (ok), 11:31, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    так там любые говноязыки поддерживаются, даже джава
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:37, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И что теперь для сборки nginx потребуются гигабайты оперативки, как и для другого дерьма на хрусте?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:51, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нищуки просто перестанут собирать nginx
     

  • 1.16, Аноним (14), 11:53, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Еще один успешный проект добавляет поддержку rust.
    Наверное ребята, которые с начала 200х пилят на С один из самых популярных вебсерверов, что-то знают...

    И даже не смотря на авторитетное мнение экспертов с опеннета!
    Удивительно.

     
  • 1.17, InuYasha (??), 11:54, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А я-то думал, за ними не заржавеет...
     

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