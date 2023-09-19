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Выпуск Angie 1.3.0, российского форка Nginx

19.09.2023 16:56

Опубликован выпуск высокопроизводительного HTTP-сервера и многопротокольного прокси-сервера Angie 1.3.0, ответвлённого от Nginx группой бывших разработчиков проекта, уволившихся из компании F5 Network. Исходные тексты Angie доступны под лицензией BSD. Проект получил сертификаты совместимости с российскими операционными системами Ред ОС, Astra Linux Special Edition, Альт и ФСТЭК-версии Альт.

Сопровождением разработки занимается компания "Веб-сервер", образованная прошлой осенью и получившая инвестиции в размере 1 млн долларов. Среди совладельцев компании Веб-сервер: Валентин Бартенев (лидер команды, развивавшей продукт Nginx Unit), Иван Полуянов (бывший руководитель фронтэнд-разработчиков Rambler и Mail.Ru), Олег Мамонтов (руководитель команды техподдержки NGINX Inc) и Руслан Ермилов (ru@FreeBSD.org).

Изменения в выпуске Angie 1.3.0:

  • Предоставлена возможность указания более одного шаблона сопоставления URI в одной директиве "location", что позволяет совмещать несколько обработчиков разных URI в одном блоке "location" без лишнего дублирования повторяющихся конструкций. 
    
   location =/
         ^~/images/
         ~*\.(gif|jpg|jpeg)$ {
      #общая конфигурация
   }
  • Добавлена возможность экспорта статистики и метрик в формате системы мониторинга Prometheus. Для включения экспорта и определения шаблона-обработчика собираемых метрик предложены директивы prometheus и prometheus_template.
  • В интерфейс статистики, настраиваемый директивой "api", добавлена детальная информация и метрики по группам проксируемых серверов, собранные в контексте модуля "stream" (ранее подобная статистика собиралась только для HTTP).
  • В модуль "stream" в директиву "server", действующую в блоке "upstream", добавлен параметр "service", позволяющий получать списки IP-адресов из DNS-записей SRV, с учётом выставленного приоритета. Ранее данный параметр был доступен только для HTTP.
  • В модуль "stream" в директиву "server", действующую в блоке "upstream", добавлен параметр "resolve", позволяющий отслеживать изменения списка IP-адресов, соответствующего указанному имени домена, и автоматически обновлять его без перезагрузки конфигурации. Ранее данный параметр был доступен только для HTTP.
  • Добавлена поддержка версионирования конфигураций отдельных процессов http-сервера для упрощения отслеживания перезагрузки конфигурации и устранения проблем. Номер версии конфигурации показывается в заголовках процессов и виден при использовании утилиты "ps".
  • В модуль api добавлена директива api_config_files, включающая возможность отдачи через HTTP API содержимого файлов конфигурации, используемых текущей версией рабочего процесса.
  • При загрузке конфигурации OpenSSL задействовано имя приложения "angie".
  • Из репозитория проекта nginx перенесены изменения, накопившиеся в ветке nginx 1.25.


  1. Главная ссылка к новости (https://wbsrv.ru/tpost/o0t5lco...)
  2. OpenNews: Выпуск Angie 1.2.0, форка Nginx от группы бывших разработчиков
  3. OpenNews: Первый выпуск Angie, форка Nginx от разработчиков, ушедших из компании F5
  4. OpenNews: Выпуск nginx 1.24.0
  5. OpenNews: Выпуск nginx 1.25.2
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59777-angie
Ключевые слова: angie, nginx
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, анон (?), 17:11, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > под лицензией BSD

    Сборочки iAngie от апле за $100 ?

     
     
  • 2.51, Ананимаз (?), 21:25, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что аппле помешает делать сборочки на жпл?
     

  • 1.5, Самый умный из вас (?), 17:19, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Это всё что осилили сделать за 3 месяца? Я так понимаю в компании 4 совладельца, рассчитывающих на попил бюджета, и один студент, кодящий за всех по выходным
     
     
  • 2.16, Менеджер Антона Алексеевича (?), 17:46, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да какой там попил. Скромненько побездельничать впятером со студентом года два, а потом либо следующий просить, либо на галеру идти. В F5 на зарплате поди больше получали при сравнимых энергозатратах.
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 19:02, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да какой там попил сказали программирувай и всё.
     

  • 1.6, Аноннн (?), 17:21, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Одни уволенные манагеры, а разрабов так и нет
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:36, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в принципе так оно и есть..
    Но форки никто не запрещал делать.. только вот что мешало раньше пропагандировать OpenSource?
    А ну да, были гос. закупки.
     
     
  • 3.26, izaurio (ok), 17:59, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно получить какую-то информацию про госзакупки? вроде как эта информация открыта, но ничего не находится
     
     
  • 4.34, Annym (?), 18:58, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с чего бы, если инвестиции зарубежные и в долларах?
     
     
  • 5.39, izaurio (ok), 19:13, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где написано, что они зарубежные? В долларах обозначили, так как так было проще в моменте это оценить. Можно же было? можно, ну вот так.
     
  • 2.20, izaurio (ok), 17:55, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А код каким-то волшебным образом появляется, без разрабов. Магия
     
     
  • 3.35, Аноним (36), 19:01, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новость почитай нифига там не появилось, кроме переноса обнов из 1.25
     
     
  • 4.38, izaurio (ok), 19:13, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле у вас набор букв и слов не складывается в осмысленное предложение? Там генеративная сеть напечатала кучку текста?

    Или вы пытаетесь таким образом обесценить добавленную функциональность? Или выражаете неодобрение тому, какие были разработаны функции?

    Смело это всё конечно, и легким движением можно попытаться самоутвердиться. С радостью в этом вам могу помочь, пожалуйста

     
  • 3.56, муу (?), 22:41, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ахахахаха обосраный манагер шараги "Веб-сервер" даже фотку прилепил
     

  • 1.7, Аноним (7), 17:26, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > перенесены изменения, накопившиеся в ветке nginx 1.25.

    ну так начали бы с этого пункта
    а остальные можно было бы и не указывать)))

     
     
  • 2.22, izaurio (ok), 17:57, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То есть надо стеснятся того, что разработали? Только в сферических зарубежных командах умеют писать софт, а всё что делается у нас по определению не достойно упоминания?

    Интересная позиция, понять бы мотивацию

     
     
  • 3.27, Аноним (27), 18:07, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А в чём твоя мотивация? Может сперва осмыслишь коммент, на который отвечаешь?
     
     
  • 4.28, izaurio (ok), 18:12, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осмыслить что?

    Мотивация компании разработчика ПО? Который и разрабатывает open source проект, и строит бизнес модель на основе Open Core, предлагая доп функции и услуги за деньги? Этого не достаточно?

     

  • 1.8, ДаНуНафиг (?), 17:31, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    А почему название заграничное? Назвались бы уже Анжела 1.3.0, а то что за полумеры.
     
     
  • 2.23, izaurio (ok), 17:57, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    АНЖИ наше всё
     
     
  • 3.25, Аноним (-), 17:58, 19/09/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.24, Аноним (-), 17:58, 19/09/2023 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 2.29, Аноним (29), 18:29, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну какая "Анжела", Господь с Вами!? Прасковея же, это прямо-таки на поверхности!
     
  • 2.30, Пряник (?), 18:29, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Английский уже де факто интернациональный язык. Пора бы уже гонять испанцев и китайцев за незнание.
     
     
  • 3.55, Аноним (55), 22:36, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да всё уже, не будет никаких интернациональных языков. Техника позволит говорить каждому на своём родном и понимать всех.
     

  • 1.37, Аноним (37), 19:04, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что там с оригинальным nginx? Жив еще или все вообще разбежались?
     
  • 1.40, Легивон (?), 19:17, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Prometheus из коробки

    ХОТЕТ!
    Для nginx чтобы получить вменяемые метрики, нужно в любом варианте разложить какое-то невероятно количество костылей.

     
     
  • 2.41, izaurio (ok), 19:22, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через неделю ждите дополнительно статью, какие есть способы встроить метрики в мониторинг
     

  • 1.42, Аноним (-), 19:37, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Из репозитория проекта nginx перенесены изменения,
    > накопившиеся в ветке nginx 1.25.

    Эээ.... какой клевый стиль разработки у этого проекта.

     
     
  • 2.43, izaurio (ok), 19:49, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как клёво игнорировать всё вокруг и фокусировать на том, что смогли в тексте разобрать.
     

  • 1.44, Аноним (44), 20:21, 19/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.46, Легивон (?), 20:43, 19/09/2023 Скрыто модератором
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  • 3.47, Аноним (47), 21:08, 19/09/2023 Скрыто модератором
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  • 3.54, Аноним (54), 22:04, 19/09/2023 Скрыто модератором
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