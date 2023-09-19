Выпуск Angie 1.3.0, российского форка Nginx

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|1.5, Самый умный из вас (?), 17:19, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это всё что осилили сделать за 3 месяца? Я так понимаю в компании 4 совладельца, рассчитывающих на попил бюджета, и один студент, кодящий за всех по выходным
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|2.16, Менеджер Антона Алексеевича (?), 17:46, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да какой там попил. Скромненько побездельничать впятером со студентом года два, а потом либо следующий просить, либо на галеру идти. В F5 на зарплате поди больше получали при сравнимых энергозатратах.
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|2.9, Аноним (9), 17:36, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в принципе так оно и есть..
Но форки никто не запрещал делать.. только вот что мешало раньше пропагандировать OpenSource?
А ну да, были гос. закупки.
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|3.26, izaurio (ok), 17:59, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно получить какую-то информацию про госзакупки? вроде как эта информация открыта, но ничего не находится
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|5.39, izaurio (ok), 19:13, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где написано, что они зарубежные? В долларах обозначили, так как так было проще в моменте это оценить. Можно же было? можно, ну вот так.
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|3.35, Аноним (36), 19:01, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Новость почитай нифига там не появилось, кроме переноса обнов из 1.25
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|4.38, izaurio (ok), 19:13, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В смысле у вас набор букв и слов не складывается в осмысленное предложение? Там генеративная сеть напечатала кучку текста?
Или вы пытаетесь таким образом обесценить добавленную функциональность? Или выражаете неодобрение тому, какие были разработаны функции?
Смело это всё конечно, и легким движением можно попытаться самоутвердиться. С радостью в этом вам могу помочь, пожалуйста
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|3.56, муу (?), 22:41, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ахахахаха обосраный манагер шараги "Веб-сервер" даже фотку прилепил
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|1.7, Аноним (7), 17:26, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> перенесены изменения, накопившиеся в ветке nginx 1.25.
ну так начали бы с этого пункта
а остальные можно было бы и не указывать)))
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|2.22, izaurio (ok), 17:57, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То есть надо стеснятся того, что разработали? Только в сферических зарубежных командах умеют писать софт, а всё что делается у нас по определению не достойно упоминания?
Интересная позиция, понять бы мотивацию
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|3.27, Аноним (27), 18:07, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А в чём твоя мотивация? Может сперва осмыслишь коммент, на который отвечаешь?
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|4.28, izaurio (ok), 18:12, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Осмыслить что?
Мотивация компании разработчика ПО? Который и разрабатывает open source проект, и строит бизнес модель на основе Open Core, предлагая доп функции и услуги за деньги? Этого не достаточно?
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|1.8, ДаНуНафиг (?), 17:31, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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А почему название заграничное? Назвались бы уже Анжела 1.3.0, а то что за полумеры.
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|2.29, Аноним (29), 18:29, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну какая "Анжела", Господь с Вами!? Прасковея же, это прямо-таки на поверхности!
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|2.30, Пряник (?), 18:29, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Английский уже де факто интернациональный язык. Пора бы уже гонять испанцев и китайцев за незнание.
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|3.55, Аноним (55), 22:36, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да всё уже, не будет никаких интернациональных языков. Техника позволит говорить каждому на своём родном и понимать всех.
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|1.40, Легивон (?), 19:17, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Prometheus из коробки
ХОТЕТ!
Для nginx чтобы получить вменяемые метрики, нужно в любом варианте разложить какое-то невероятно количество костылей.
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|2.41, izaurio (ok), 19:22, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Через неделю ждите дополнительно статью, какие есть способы встроить метрики в мониторинг
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|1.42, Аноним (-), 19:37, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Из репозитория проекта nginx перенесены изменения,
> накопившиеся в ветке nginx 1.25.
Эээ.... какой клевый стиль разработки у этого проекта.
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|2.43, izaurio (ok), 19:49, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как клёво игнорировать всё вокруг и фокусировать на том, что смогли в тексте разобрать.
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