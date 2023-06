Выпуск Angie 1.2.0, форка Nginx от группы бывших разработчиков

Опубликован выпуск высокопроизводительного HTTP-сервера и многопротокольного прокси-сервера Angie 1.2.0, ответвлённого от Nginx группой бывших разработчиков проекта, уволившихся из компании F5 Network. Исходные тексты Angie доступны под лицензией BSD. Сопровождением разработки занимается компания "Веб-сервер", образованная прошлой осенью и получившая инвестиции в размере 1 млн долларов. Среди совладельцев компании Веб-сервер: Валентин Бартенев (лидер команды, развивавшей продукт Nginx Unit), Иван Полуянов (бывший руководитель фронтэнд-разработчиков Rambler и Mail.Ru), Олег Мамонтов (руководитель команды техподдержки NGINX Inc) и Руслан Ермилов (ru@FreeBSD.org). Изменения в выпуске Angie 1.2.0: Из репозитория проекта nginx перенесены накопившиеся изменения, соответствующие версии nginx 1.25. Среди прочего перенесён модуль с реализацией протокола HTTP/3.

Добавлена директива sticky, действующая в секции настроек upstream модуля http. Директива позволяет настроить режим привязки сеанса, при котором все запросы, связанные с одним сеансом, перенаправляются на один и тот же сервер, при наличии нескольких бэкендов. Привязка к сеансу производится на основе значения Cookie или параметра в URI.

Добавлена переменная $upstream_sticky_status, определяющая состояние передачи запроса к серверу, к которому привязан сеанс ("NEW", "HIT" или "MISS").

Реализована поддержка протокола NTLS (TLS 1.3 c шифрами SM3 и SM4, стандартизированными в Китае). Для использования протокола требуется наличие библиотеки Tongsuo и указание опции "‑‑with‑ntls" при сборке. Для настройки в модулях http и stream предложены директивы ssl_ntls и proxy_ssl_ntls.

В модулях http_proxy и stream_proxy разрешено указывать несколько сертификатов разных типов (RSA и ECDSA) с соответствующими им ключами. Настройка осуществляется при помощи директив proxy_ssl_certificate, proxy_ssl_certificate, proxy_ssl_certificate_key и proxy_ssl_certificate_key.

В имени основного процесса показана версия и сборочное имя, что позволяет увидеть данную информацию при просмотра запущенных процессов утилитой ps.

В модуле gzip появилась возможность сжатия ответов с кодом 207 (Multi-Status).