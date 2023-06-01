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Выпуск Angie 1.2.0, форка Nginx от группы бывших разработчиков

01.06.2023 22:40

Опубликован выпуск высокопроизводительного HTTP-сервера и многопротокольного прокси-сервера Angie 1.2.0, ответвлённого от Nginx группой бывших разработчиков проекта, уволившихся из компании F5 Network. Исходные тексты Angie доступны под лицензией BSD.

Сопровождением разработки занимается компания "Веб-сервер", образованная прошлой осенью и получившая инвестиции в размере 1 млн долларов. Среди совладельцев компании Веб-сервер: Валентин Бартенев (лидер команды, развивавшей продукт Nginx Unit), Иван Полуянов (бывший руководитель фронтэнд-разработчиков Rambler и Mail.Ru), Олег Мамонтов (руководитель команды техподдержки NGINX Inc) и Руслан Ермилов (ru@FreeBSD.org).

Изменения в выпуске Angie 1.2.0:

  • Из репозитория проекта nginx перенесены накопившиеся изменения, соответствующие версии nginx 1.25. Среди прочего перенесён модуль с реализацией протокола HTTP/3.
  • Добавлена директива sticky, действующая в секции настроек upstream модуля http. Директива позволяет настроить режим привязки сеанса, при котором все запросы, связанные с одним сеансом, перенаправляются на один и тот же сервер, при наличии нескольких бэкендов. Привязка к сеансу производится на основе значения Cookie или параметра в URI.
  • Добавлена переменная $upstream_sticky_status, определяющая состояние передачи запроса к серверу, к которому привязан сеанс ("NEW", "HIT" или "MISS").
  • Реализована поддержка протокола NTLS (TLS 1.3 c шифрами SM3 и SM4, стандартизированными в Китае). Для использования протокола требуется наличие библиотеки Tongsuo и указание опции "‑‑with‑ntls" при сборке. Для настройки в модулях http и stream предложены директивы ssl_ntls и proxy_ssl_ntls.
  • В модулях http_proxy и stream_proxy разрешено указывать несколько сертификатов разных типов (RSA и ECDSA) с соответствующими им ключами. Настройка осуществляется при помощи директив proxy_ssl_certificate, proxy_ssl_certificate, proxy_ssl_certificate_key и proxy_ssl_certificate_key.
  • В имени основного процесса показана версия и сборочное имя, что позволяет увидеть данную информацию при просмотра запущенных процессов утилитой ps.
  • В модуле gzip появилась возможность сжатия ответов с кодом 207 (Multi-Status).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/webserver-l...)
  2. OpenNews: Доступен nginx 1.25.0 с экспериментальной поддержкой HTTP/3
  3. OpenNews: Выпуск nginx 1.24.0
  4. OpenNews: Доступен Angie 1.1.0, форк Nginx от группы бывших разработчиков
  5. OpenNews: Первый выпуск Angie, форка Nginx от разработчиков, ушедших из компании F5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59231-angie
Ключевые слова: angie, nginx
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:56, 01/06/2023 [ответить]  
    		• +/
    Когда IPO?
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:28, 01/06/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Чет пока не тянет на отдельный форк
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:46, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему?
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:39, 01/06/2023 [ответить]  
    		• +/
    Надо было назвать Apangix
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:03, 02/06/2023 [ответить]  
    		• +/
    Барахло неосиляторов, такой же успешный как NGINX Unit.
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 00:04, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для использования протокола требуется наличие библиотеки Tongsuo

    Давайте добавляйте эксперементальные библиотеки от васянов вместо стокого OpenSSL/LibreSSL/...

     
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