Доступен nginx 1.25.0 с экспериментальной поддержкой HTTP/3

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|1.2, Аноним (2), 22:22, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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на нем получится написать websocket-приложение на node.js? встроенным модулям доверия нет, а тут пацаны знают что делают, прошаренные
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|2.22, Golangdev (?), 02:23, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как Golangdev я рекомендую использовать Traefik. В нём нет проблем с вебсокетами.
Также - он хорошо работает с докером/облаками/кубером, то что нгинкс давал только в платной версии и хз, юзабельно ли, тут это бесплатно.
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|1.5, Аноним (5), 22:32, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Очень хорошо, однако нет возможности собрать с gnutls. Также не очень понятно, как пробрасывать UDP через него.
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|1.7, Аноним (7), 23:03, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Отлично! На своих сервисах давно выключил HTTP/1.x скоро дело и за HTTP/2.
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|2.8, Аноним (8), 23:32, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> На своих сервисах давно
Да на локалхосте вообще без разницы, можешь не париться.
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|2.17, Капитан Очевидность (?), 23:55, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Понимаю, что бесполезно о чем-то серьезном писать опеннетовским клоунам, но все же
Все что ниже http/2 и правда давно можно отрубать
Ну просто потому что живой клиент к тебе не придет по 0.9, 1.0 или 1.1, по ним уже давно приходят только какие-то дикие боты
Мы года 2 назад провели анализ логов за полгода и зарубили 0.9, 1.0 и 1.1 на уровне WAF
А вот отрубить http/2 у тебя не выйдет ни через год, ни через 10
http/3 работает по UDP, а вот тут кроется засада
Всякие корп.файрволлы, всякие открытые сети в метро и точках быстрого питания, все они режут все подряд кроме 80/tcp и 443/tcp
Некоторые российские ОПСОСы своим клиентам не совсем режут, но по скорости до пары килей в секунду все кроме отдельных портов(например 1191/tcp, 1191/udp и 51820/udp они не трогают, а если поднимешь себе OpenVPN на 1192/udp или там wireguard на 51821/udp, то у тебя скорость будет в эту самую пару килей в секунду)
Так что даже если ты бодро внедришь у себя http/3, то тебе придется оставлять еще и http/2, что бы по нему работали все кому режут udp
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|2.18, Аноним (18), 00:00, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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можешь вообще отключить свой сервис. Выростет уровень безопасности, в плане посещаемости ничего не изменится :)
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|1.21, Аноним (21), 01:45, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> нгинкс
Разве оно ещё не устарело? Что сейчас модно-молодёжно и смузи-вэй?
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