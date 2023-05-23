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Доступен nginx 1.25.0 с экспериментальной поддержкой HTTP/3

23.05.2023 22:01

Представлен первый выпуск новой основной ветки nginx 1.25.0, в рамках которой будет продолжено развитие новых возможностей. В параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.24.x вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В следующем году на базе основной ветки 1.25.x будет сформирована стабильная ветка 1.26.

Новый выпуск примечателен добавлением модуля ngx_http_v3 с экспериментальной поддержкой протокола HTTP/3. Модуль отключён по умолчанию и для активации при сборке требует указания опции "--with-http_v3_module". Для работы модуля рекомендуется сборка с криптографическими библиотеками, поддерживающими протокол QUIC, такими как BoringSSL, LibreSSL или QuicTLS. При сборке с OpenSSL будет задействован слой для обеспечения совместимости, в котором не поддерживается ранняя отправка данных клиентом (ssl_early_data).

HTTP/3 определяет использование протокола QUIC (Quick UDP Internet Connections) в качестве транспорта для HTTP/2. QUIC представляет собой надстройку над протоколом UDP, поддерживающую мультиплексирование нескольких соединений и обеспечивающую методы шифрования, эквивалентные TLS/SSL. Протокол был создан в 2013 году компанией Google в качестве альтернативы связке TCP+TLS для Web, решающей проблемы с большим временем установки и согласования соединений в TCP и устраняющей задержки при потере пакетов в процессе передачи данных.

Дополнительно можно отметить выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.30.0, в рамках которого развивается решение для запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0.

В новой версии NGINX Unit добавлена поддержка перезаписи входящих URI в процессе маршрутизации запроса; предоставлена возможность вычисления значений при определении конфигурации, используя модули и функции JavaScript; реализована поддержка вывода в лог диагностических сообщений приложений и отладочных данных о маршрутизации запросов.

  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.24.0
  3. OpenNews: Протокол HTTP/3.0 получил статус предложенного стандарта
  4. OpenNews: Первый выпуск Angie, форка Nginx от разработчиков, ушедших из компании F5
  5. OpenNews: Выпуск nginx 1.9.5 с поддержкой HTTP/2
  6. OpenNews: Предварительный выпуск nginx с поддержкой QUIC и HTTP/3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59186-nginx
Ключевые слова: nginx, http3
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:14, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что на это ответит Angie?
     
     
  • 2.3, Шарп (ok), 22:29, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    git cherry-pick
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 23:33, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Клоун.
     
     
  • 4.15, Дед банан (?), 23:43, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Why?
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:22, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на нем получится написать websocket-приложение на node.js? встроенным модулям доверия нет, а тут пацаны знают что делают, прошаренные
     
     
  • 2.22, Golangdev (?), 02:23, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как Golangdev я рекомендую использовать Traefik. В нём нет проблем с вебсокетами.

    Также - он хорошо работает с докером/облаками/кубером, то что нгинкс давал только в платной версии и хз, юзабельно ли, тут это бесплатно.

     

  • 1.5, Аноним (5), 22:32, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень хорошо, однако нет возможности собрать с gnutls. Также не очень понятно, как пробрасывать UDP через него.
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:44, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    HTTP3 != HTTP 3.0
     
     
  • 2.16, Капитан Очевидность (?), 23:48, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    http/3, так что шутка не вышла
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:03, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Отлично! На своих сервисах давно выключил HTTP/1.x скоро дело и за HTTP/2.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:32, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > На своих сервисах давно

    Да на локалхосте вообще без разницы, можешь не париться.

     
  • 2.17, Капитан Очевидность (?), 23:55, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Понимаю, что бесполезно о чем-то серьезном писать опеннетовским клоунам, но все же

    Все что ниже http/2 и правда давно можно отрубать
    Ну просто потому что живой клиент к тебе не придет по 0.9, 1.0 или 1.1, по ним уже давно приходят только какие-то дикие боты
    Мы года 2 назад провели анализ логов за полгода и зарубили 0.9, 1.0 и 1.1 на уровне WAF

    А вот отрубить http/2 у тебя не выйдет ни через год, ни через 10

    http/3 работает по UDP, а вот тут кроется засада
    Всякие корп.файрволлы, всякие открытые сети в метро и точках быстрого питания, все они режут все подряд кроме 80/tcp и 443/tcp
    Некоторые российские ОПСОСы своим клиентам не совсем режут, но по скорости до пары килей в секунду все кроме отдельных портов(например 1191/tcp, 1191/udp и 51820/udp они не трогают, а если поднимешь себе OpenVPN на 1192/udp или там wireguard на 51821/udp, то у тебя скорость будет в эту самую пару килей в секунду)

    Так что даже если ты бодро внедришь у себя http/3, то тебе придется оставлять еще и http/2, что бы по нему работали все кому режут udp

     
     
  • 3.24, Аноним (-), 04:16, 24/05/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.18, Аноним (18), 00:00, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    можешь вообще отключить свой сервис. Выростет уровень безопасности, в плане посещаемости ничего не изменится :)
     
  • 2.20, Ilya Indigo (ok), 00:42, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как к тебе гугло-яндо боты попадают?
     

  • 1.21, Аноним (21), 01:45, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > нгинкс

    Разве оно ещё не устарело? Что сейчас модно-молодёжно и смузи-вэй?

     
     
  • 2.23, Golangdev (?), 02:27, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    См. мой коммент выше. Омоложение и захлеб смузи гарантирую %)
     

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