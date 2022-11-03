Первый выпуск Angie, форка Nginx от разработчиков, ушедших из компании F5

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|2.7, Аноним (7), 12:40, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Вы представьте, какие бабосы польются после попадания в реестр отечественного ПО.
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|3.13, Старший аноним (?), 12:50, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так возьми и сделай сам что-нибудь, что не стыдно было бы показать сообществу и включить в реестр, и наживайся. Или ты только бла-бла могешь? - тогда тихо обтекай и завидуй другим, более деятельным.
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|4.19, Аноним (3), 12:57, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот сделает он, как и тысячи других анонимов, а как на этом потом заработать нужным людям? Вот, то-то же!
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|5.23, Старший аноним (?), 13:00, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как и тысячи других ананимов на этом ресурсе, он ничего не способен сделать, разве что воздух испортить.
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|6.28, Аноним (3), 13:08, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Напрасно ты так, анонимы умеют удивлять. Но сделать -- это мало, нужно ещё найти применение и продать заинтересованным. Обычно всё, что делает аноним, полезно только ему и единицам единомышленников, способных оценить прелесть решения. По этой причине окружающие могут этого не замечать.
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|4.25, Аноним (25), 13:01, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> более деятельные
это в конец пропившие совесть? ну ок, тогда уж лучше обтекать
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|4.44, Аноним (44), 14:14, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У вас противоречие
> не стыдно было бы показать сообществу
> включить в реест
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|1.4, Аноним (4), 12:36, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Ну такое, для хайлоад проектов давно есть traefik, а на нжинксе сёдня остались ток староверы и админы локалхоста
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|1.5, Аноним (7), 12:38, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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всё правильно делают, тов.майор должен иметь удобства при доступе к вашему серверу.
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|2.41, Именно так (?), 13:59, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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тов.майор может просто попросить и ты все даш, а если нет - засунут гантелю куда надо, или не надо во всех смыслах, и будут правы. Именно так построено любое правовое государство.
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|1.6, Spoofing (?), 12:39, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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им чтобы выстрелить придётся бэкпортировать платные фичи из nginx plus, иначе зачем ещё один nginx под другим названием. а даже если такое и произойдёт, то будет не "вместо", а "вместе", как nginx+apache, будет nginx+angie ради ряда ключевых фич. будем посмотреть.
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|2.11, pashev.ru (?), 12:49, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас на любом языке можно написать сервер с любыми хотелками. Си, раст, го, жс, Хаскель, питон... Тьма.
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|3.18, Аноним (3), 12:54, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сервер написать не проблема, покидал готовых либ в кучу и готово, но вот сделать продукт, отвечающий определённым хотелкам пользователей, совсем не так просто. Компетенция должна быть не только в схемах и "продажах" через госреестры, понятное дело.
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|4.24, Аноним (24), 13:01, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> написать не проблема, покидал готовых либ в кучу и готово
Если будете так утверждать, мы вам либы не дадим. Кидайте.
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|4.48, arisu (ok), 14:27, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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нет у пользователей никаких хотелок. баззворды есть, а хотелок нет. потому что для хотелок нужен определённый уровень технической грамотности — который у пользователей полностью отсутствует.
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|2.14, Аноним (25), 12:51, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что значит "зачем еще один"? А "оригинального не будет, ахаха", потому что в список попильного софта добавят только этот. И вынудят перейти на новый - инвестиции отбивать же нужно.
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|2.15, Sluggard (ok), 12:51, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> им чтобы выстрелить придётся бэкпортировать платные фичи из nginx plus, иначе зачем ещё один nginx под другим названием
Саппорт, допиливание фич по просьбам клиентов, причём, от бывших разработчиков апстрима.
F5 в России нет, решили заполнить нишу.
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|2.20, Liin (ok), 12:57, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так с этого и начали, Вы статью читали?
"Добавлена реализация HTTP RESTful-интерфейса..."
Люди явно понимают, чего не хватает в текущем nginx. Посмотрим, до чего дойдет, хотя выбрать рос. юрисдикцию для регистрации компании ставят вопрос про уровень их бизнес-решений.
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|2.21, Liin (ok), 12:57, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лимон баксов дали на развитие. А бабки в таких проектах на поддержке зарабатывают.
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|1.9, Аноним (12), 12:47, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Теперь всегда можно определить тухлую компанию, по использованию этого вебсервера.
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|1.26, Zenitur (ok), 13:03, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Для сопровождения разработки проекта и продолжения поддержки пользователей Nginx в РФ
Собственно говоря, а зачем? Неужели обязательно для поддержки Nginx привлекать людей из компании F5? Зачем им это?
Разве сотрудники айти-компаний в России не могут оказывать поддержку сами? Не в плане, что каждый админ каждой компании будет самостоятельно CVE-шки портировать - а что для этого можно создать отдельную компанию? Обслуживающую банки и проч. Для чего изначальных разработчиков привлекать? Зачем им самим это нужно?
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|2.40, Аноним (40), 13:54, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для этого нужны не эникейщики, а квалифицированные айтишники. Оно им надо?
> Обслуживающую банки и проч.
Попасть паровозиком под санкции или свалить за бугор (если уже не). Гм-м, трудный выбор.
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|3.42, Zenitur (ok), 13:59, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для этого нужны не эникейщики, а квалифицированные айтишники. Оно им надо?
Местным айтишникам может и надо. А сотрудникам F5, которые уже живут за рубежом, точно не надо. Однако, согласно этой новости, они решили этим заняться. Зачем?
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|1.27, Аноним (27), 13:06, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Лично мне пох, что на сам Nginx, что на его форк. Если нужен будет вебсервер, предпочту Apache. Он, хотя бы, под одноимённой лицензией 2.0
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|1.45, Крок (?), 14:18, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вечно догоняющий ненужно форк.
И чуваки слоупоки, надо было пол года начинать, а щас не до этого уже.
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|1.46, Аноним (46), 14:27, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Боль-то какая. Сначала компания Nginx хорошо продалась в США, теперь вот форк в России лям получил. А комментаторы как гребли за мелкий прайс, так и гребут.
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