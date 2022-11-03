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Первый выпуск Angie, форка Nginx от разработчиков, ушедших из компании F5

03.11.2022 12:05

Опубликован первый выпуск высокопроизводительного HTTP-сервера и многопротокольного прокси-сервера Angie, ответвлённого от Nginx группой бывших разработчиков проекта, уволившихся из компании F5 Network. Исходные тексты Angie доступны под лицензией BSD.

Для сопровождения разработки проекта и продолжения поддержки пользователей Nginx в РФ создана компания "Веб-сервер", которая получила инвестиции в размере 1 млн долларов. Среди совладельцев новой компании: Валентин Бартенев (лидер команды, развивавшей продукт Nginx Unit), Иван Полуянов (бывший руководитель фронтэнд-разработчиков Rambler и Mail.Ru), Олег Мамонтов (руководитель команды техподдержки NGINX Inc) и Руслан Ермилов (ru@FreeBSD.org). Директором новой компании назначен Заур Абасмирзоев, бывший технический директор lenta.ru. Игорь Сысоев, основатель Nginx, в проекте участия не принимает.

Выпуск Angie 1.0.0 ответвлён от кодовой базы nginx 1.23.2 и включает следующие изменения:

  • Добавлена реализация HTTP RESTful-интерфейса для доступа к базовой информации о web-сервере и статистике о клиентских соединениях, зонах разделяемой памяти, HTTP-запросах, кэшировании HTTP-ответов, DNS-запросах, созданных модулем "stream" сеансов TCP/UDP и зонах с ограничениями, реализуемыми при помощи модулей limit_conn и limit_req. Статистика выводится в формате JSON. Для включения HTTP RESTful-интерфейса предусмотрена новая директива "api".
  • В модуль "http" добавлена директива "status_zone", определяющей зону для накопления статистики о запросах, обрабатываемых в контексте директив "server" и "location".
  • В модуль "stream" добавлена директива "status_zone", определяющей зону для накопления статистики о сеансах TCP и UDP.
  • В директиву "resolver" добавлен параметр "status_zone", определяющей зону для накопления статистики об отправляемых запросах DNS.
  • Добавлена переменная $angie_version с версией сервера Angie.

Из дальнейших планов отмечается значительное расширение исходной функциональности при сохранении базовой совместимости с конфигурацией Nginx и возможности использования Angie в качестве замены Nginx без существенного изменения настроек. По сравнению с оригинальным Nginx планируется качественно улучшить отказоустойчивость, повысить быстродействие, упростить сопровождение и добавить дополнительные возможности для кластерных систем.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/webserver-l...)
  2. OpenNews: Обновление nginx 1.22.1 и 1.23.2 с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Cloudflare перешёл с NGINX на собственный прокcи Pingora, написанный на языке Rust
  4. OpenNews: Релиз nginx 1.23.0
  5. OpenNews: Игорь Сысоев ушёл из компаний F5 Network и покинул проект NGINX
  6. OpenNews: Спор о правах Rambler на Nginx продолжен в суде США
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58036-nginx
Ключевые слова: nginx, angie, fork
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Филимон Мудрый (?), 12:30, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пацаны, если вы тут читаете, сделайте, пожалуйста, чтобы if в конфигах работал нормально
     
     
  • 2.47, pavlinux (ok), 14:27, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В конфигах не должно быть if
     

  • 1.2, anonfdfd4 (?), 12:30, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    в первом же обновлении обновления про ЗОНУ
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:34, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >Rambler и Mail.Ru

    всё понятно, какие там кадры, спасибо.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:40, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вы представьте, какие бабосы польются после попадания в реестр отечественного ПО.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:49, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никаких, они всё отдадут кому надо.
     
  • 3.13, Старший аноним (?), 12:50, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так возьми и сделай сам что-нибудь, что не стыдно было бы показать сообществу и включить в реестр, и наживайся. Или ты только бла-бла могешь? - тогда тихо обтекай и завидуй другим, более деятельным.
     
     
  • 4.19, Аноним (3), 12:57, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот сделает он, как и тысячи других анонимов, а как на этом потом заработать нужным людям? Вот, то-то же!
     
     
  • 5.23, Старший аноним (?), 13:00, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как и тысячи других ананимов на этом ресурсе, он ничего не способен сделать, разве что воздух испортить.
     
     
  • 6.28, Аноним (3), 13:08, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Напрасно ты так, анонимы умеют удивлять. Но сделать -- это мало, нужно ещё найти применение и продать заинтересованным. Обычно всё, что делает аноним, полезно только ему и единицам единомышленников, способных оценить прелесть решения. По этой причине окружающие могут этого не замечать.
     
  • 4.25, Аноним (25), 13:01, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > более деятельные

    это в конец пропившие совесть? ну ок, тогда уж лучше обтекать

     
  • 4.30, Аноним (7), 13:17, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    чувак, походу это ты уже обтекаешь
     
  • 4.44, Аноним (44), 14:14, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас противоречие
    > не стыдно было бы показать сообществу
    > включить в реест
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:36, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Ну такое, для хайлоад проектов давно есть traefik, а на нжинксе сёдня остались ток староверы и админы локалхоста
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:53, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Caddy же.
     
  • 2.17, Аноним (16), 12:53, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Caddy же.
     
  • 2.29, НяшМяш (ok), 13:12, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > для хайлоад проектов
    > Golang

    Ясно

     
     
  • 3.38, Онаним. (?), 13:52, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так потому и хайлоад.
    CPU хайлоад.
     

  • 1.5, Аноним (7), 12:38, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    всё правильно делают, тов.майор должен иметь удобства при доступе к вашему серверу.
     
     
  • 2.41, Именно так (?), 13:59, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    тов.майор может просто попросить и ты все даш, а если нет - засунут гантелю куда надо, или не надо во всех смыслах, и будут правы. Именно так построено любое правовое государство.
     

  • 1.6, Spoofing (?), 12:39, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    им чтобы выстрелить придётся бэкпортировать платные фичи из nginx plus, иначе зачем ещё один nginx под другим названием. а даже если такое и произойдёт, то будет не "вместо", а "вместе", как nginx+apache, будет nginx+angie ради ряда ключевых фич. будем посмотреть.
     
     
  • 2.11, pashev.ru (?), 12:49, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас на любом языке можно написать сервер с любыми хотелками. Си, раст, го, жс, Хаскель, питон... Тьма.
     
     
  • 3.18, Аноним (3), 12:54, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сервер написать не проблема, покидал готовых либ в кучу и готово, но вот сделать продукт, отвечающий определённым хотелкам пользователей, совсем не так просто. Компетенция должна быть не только в схемах и "продажах" через госреестры, понятное дело.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 13:01, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > написать не проблема, покидал готовых либ в кучу и готово

    Если будете так утверждать, мы вам либы не дадим. Кидайте.

     
  • 4.48, arisu (ok), 14:27, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет у пользователей никаких хотелок. баззворды есть, а хотелок нет. потому что для хотелок нужен определённый уровень технической грамотности — который у пользователей полностью отсутствует.
     
  • 2.14, Аноним (25), 12:51, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит "зачем еще один"? А "оригинального не будет, ахаха", потому что в список попильного софта добавят только этот. И вынудят перейти на новый - инвестиции отбивать же нужно.
     
  • 2.15, Sluggard (ok), 12:51, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > им чтобы выстрелить придётся бэкпортировать платные фичи из nginx plus, иначе зачем ещё один nginx под другим названием

    Саппорт, допиливание фич по просьбам клиентов, причём, от бывших разработчиков апстрима.
    F5 в России нет, решили заполнить нишу.

     
  • 2.20, Liin (ok), 12:57, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так с этого и начали, Вы статью читали?
    "Добавлена реализация HTTP RESTful-интерфейса..."
    Люди явно понимают, чего не хватает в текущем nginx. Посмотрим, до чего дойдет, хотя выбрать рос. юрисдикцию для регистрации компании ставят вопрос про уровень их бизнес-решений.
     
  • 2.31, Аноним (31), 13:22, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они обе БСД?
     

  • 1.8, pashev.ru (?), 12:47, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    С каких пор патченье свободного ПО стоит лимон баксов и требует ООО?
     
     
  • 2.21, Liin (ok), 12:57, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лимон баксов дали на развитие. А бабки в таких проектах на поддержке зарабатывают.
     
  • 2.35, КО (?), 13:34, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С тех пор как ввели импортозамещение.
     

  • 1.9, Аноним (12), 12:47, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь всегда можно определить тухлую компанию, по использованию этого вебсервера.
     
  • 1.22, IdeaFix (ok), 12:58, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    эхх... чо там как с .htaccess?:)
     
  • 1.26, Zenitur (ok), 13:03, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Для сопровождения разработки проекта и продолжения поддержки пользователей Nginx в РФ

    Собственно говоря, а зачем? Неужели обязательно для поддержки Nginx привлекать людей из компании F5? Зачем им это?

    Разве сотрудники айти-компаний в России не могут оказывать поддержку сами? Не в плане, что каждый админ каждой компании будет самостоятельно CVE-шки портировать - а что для этого можно создать отдельную компанию? Обслуживающую банки и проч. Для чего изначальных разработчиков привлекать? Зачем им самим это нужно?

     
     
  • 2.40, Аноним (40), 13:54, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого нужны не эникейщики, а квалифицированные айтишники. Оно им надо?

    > Обслуживающую банки и проч.

    Попасть паровозиком под санкции или свалить за бугор (если уже не). Гм-м, трудный выбор.

     
     
  • 3.42, Zenitur (ok), 13:59, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для этого нужны не эникейщики, а квалифицированные айтишники. Оно им надо?

    Местным айтишникам может и надо. А сотрудникам F5, которые уже живут за рубежом, точно не надо. Однако, согласно этой новости, они решили этим заняться. Зачем?

     

  • 1.27, Аноним (27), 13:06, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лично мне пох, что на сам Nginx, что на его форк. Если нужен будет вебсервер, предпочту Apache. Он, хотя бы, под одноимённой лицензией 2.0
     
  • 1.32, полуфрактал (?), 13:22, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    переписывание на раст не за горами
     
  • 1.33, Аноним (33), 13:24, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все знают, что полуфрактал на Котлине пишет, какой раст
     
  • 1.34, Хухрымухры (ok), 13:25, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интерграция с API тов. Майора из коробки на месте?
     
  • 1.36, Онаним. (?), 13:49, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    RIP
     
  • 1.43, Аноним (43), 14:04, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    интересно, как их будут судить, со всеми или отдельно
     
  • 1.45, Крок (?), 14:18, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вечно догоняющий ненужно форк.
    И чуваки слоупоки, надо было пол года начинать, а щас не до этого уже.
     
  • 1.46, Аноним (46), 14:27, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Боль-то какая. Сначала компания Nginx хорошо продалась в США, теперь вот форк в России лям получил. А комментаторы как гребли за мелкий прайс, так и гребут.
     

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