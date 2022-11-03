Первый выпуск Angie, форка Nginx от разработчиков, ушедших из компании F5

Опубликован первый выпуск высокопроизводительного HTTP-сервера и многопротокольного прокси-сервера Angie, ответвлённого от Nginx группой бывших разработчиков проекта, уволившихся из компании F5 Network. Исходные тексты Angie доступны под лицензией BSD. Для сопровождения разработки проекта и продолжения поддержки пользователей Nginx в РФ создана компания "Веб-сервер", которая получила инвестиции в размере 1 млн долларов. Среди совладельцев новой компании: Валентин Бартенев (лидер команды, развивавшей продукт Nginx Unit), Иван Полуянов (бывший руководитель фронтэнд-разработчиков Rambler и Mail.Ru), Олег Мамонтов (руководитель команды техподдержки NGINX Inc) и Руслан Ермилов (ru@FreeBSD.org). Директором новой компании назначен Заур Абасмирзоев, бывший технический директор lenta.ru. Игорь Сысоев, основатель Nginx, в проекте участия не принимает. Выпуск Angie 1.0.0 ответвлён от кодовой базы nginx 1.23.2 и включает следующие изменения: Добавлена реализация HTTP RESTful-интерфейса для доступа к базовой информации о web-сервере и статистике о клиентских соединениях, зонах разделяемой памяти, HTTP-запросах, кэшировании HTTP-ответов, DNS-запросах, созданных модулем "stream" сеансов TCP/UDP и зонах с ограничениями, реализуемыми при помощи модулей limit_conn и limit_req. Статистика выводится в формате JSON. Для включения HTTP RESTful-интерфейса предусмотрена новая директива "api".

В модуль "http" добавлена директива "status_zone", определяющей зону для накопления статистики о запросах, обрабатываемых в контексте директив "server" и "location".

В модуль "stream" добавлена директива "status_zone", определяющей зону для накопления статистики о сеансах TCP и UDP.

В директиву "resolver" добавлен параметр "status_zone", определяющей зону для накопления статистики об отправляемых запросах DNS.

Добавлена переменная $angie_version с версией сервера Angie. Из дальнейших планов отмечается значительное расширение исходной функциональности при сохранении базовой совместимости с конфигурацией Nginx и возможности использования Angie в качестве замены Nginx без существенного изменения настроек. По сравнению с оригинальным Nginx планируется качественно улучшить отказоустойчивость, повысить быстродействие, упростить сопровождение и добавить дополнительные возможности для кластерных систем.



