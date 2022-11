Первый выпуск Angie, форка Nginx от разработчиков, ушедших из компании F5

2.11 , pashev.ru ( ? ), 12:49, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сейчас на любом языке можно написать сервер с любыми хотелками. Си, раст, го, жс, Хаскель, питон... Тьма.

3.18 , Аноним ( 3 ), 12:54, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Сервер написать не проблема, покидал готовых либ в кучу и готово, но вот сделать продукт, отвечающий определённым хотелкам пользователей, совсем не так просто. Компетенция должна быть не только в схемах и "продажах" через госреестры, понятное дело.

4.24 , Аноним ( 24 ), 13:01, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > написать не проблема, покидал готовых либ в кучу и готово Если будете так утверждать, мы вам либы не дадим. Кидайте.

4.48 , arisu ( ok ), 14:27, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нет у пользователей никаких хотелок. баззворды есть, а хотелок нет. потому что для хотелок нужен определённый уровень технической грамотности — который у пользователей полностью отсутствует.

2.14 , Аноним ( 25 ), 12:51, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что значит "зачем еще один"? А "оригинального не будет, ахаха", потому что в список попильного софта добавят только этот. И вынудят перейти на новый - инвестиции отбивать же нужно.

2.15 , Sluggard ( ok ), 12:51, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > им чтобы выстрелить придётся бэкпортировать платные фичи из nginx plus, иначе зачем ещё один nginx под другим названием Саппорт, допиливание фич по просьбам клиентов, причём, от бывших разработчиков апстрима.

F5 в России нет, решили заполнить нишу.

2.20 , Liin ( ok ), 12:57, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так с этого и начали, Вы статью читали?

"Добавлена реализация HTTP RESTful-интерфейса..."

Люди явно понимают, чего не хватает в текущем nginx. Посмотрим, до чего дойдет, хотя выбрать рос. юрисдикцию для регистрации компании ставят вопрос про уровень их бизнес-решений.

2.31 , Аноним ( 31 ), 13:22, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они обе БСД?