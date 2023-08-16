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Выпуск nginx 1.25.2

16.08.2023 08:12

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.25.2, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей. В параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.24.x вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В дальнейшем на базе основной ветки 1.25.x будет сформирована стабильная ветка 1.26. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

Среди изменений:

  • При использовании HTTP/3 реализовано определение максимального размера информации, которая при обмене данных с заданным хостом может быть передана в пакете без фрагментации (Path MTU Discovery).
  • При использовании HTTP/3 предоставлена возможность использования набора шифров TLS_AES_128_CCM_SHA256.
  • При загрузке конфигурации OpenSSL обеспечено использование "nginx" в качестве имени приложения (параметр appname).
  • Прекращены попытки загрузки конфигурации OpenSSL в случае, если nginx собран с опцией "--with-openssl", но не выставлена переменная окружения OPENSSL_CONF.
  • При использовании HTTP/3 налажено выставление переменной $body_bytes_sent.
  • Устранены ошибки в реализации HTTP/3.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/nginx/nginx...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.25.1
  3. OpenNews: Выпуск Angie 1.2.0, форка Nginx от группы бывших разработчиков
  4. OpenNews: Выпуск nginx 1.24.0
  5. OpenNews: Уязвимость конфигураций Nginx с некорректными настройками блока alias
  6. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.27.0
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59607-nginx
Ключевые слова: nginx
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 08:45, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Чем ответит корпорация "Веб-сервер и точка", разрабатывающая Ангие?
     
     
  • 2.6, Гашпшпщм (?), 09:05, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    rpmbuild -bb ?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 09:22, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    утром:

    1) пресс качат, анжуманя
    2) скачять master.zip гитхап
    3) перекомпилять

    вечером:

    1) пресс качат, анжуманя
    2) скачять master.zip гитхап
    3) перекомпилять

     
  • 2.18, Golangdev (?), 14:05, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как я писал ранее https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/130749.html#35

    > Если вдруг это кто читает из Angie (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59231) - добавляйте туда нормальную поддержку облачных сред, докера, кубера. Это will make Angie great again!
    > На подмёрдживании апстрим ветки далеко не уедете =)

    пока поддержку докера/k8s не сделают (которая есть, например в traefik) - так и будут вечно догоняющими.

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:13, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем?
    Nginx как прокси был оптимальным решением лет десять назад, а сейчас для облачных сред прекрасно подходит Envoy, до которого nginx-у не дотянуться уже никогда.
    Так что сейчас единственная функция Nginx в облаке - отдавать статику. А для этого поддержка облака не нужна.
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:57, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А когда уже QUICK и HTTP/3 будут собираться по дефолту, без доп.опций?
     
     
  • 2.7, Гашпшпщм (?), 09:07, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага и гостовые сайферы ))
     
     
  • 3.12, Аноним (3), 09:41, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сайферы же при любом раскладе отдельно
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:17, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем утруждаться? Доля говорят уже высокая можно на всё забить.
     
  • 2.9, Tron is Whistling (?), 09:20, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не раньше, чем в OpenSSL появится необходимый API, кмк.
     
     
  • 3.11, Аноним (3), 09:40, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как сборка нжинкса влияет на появление апи у OpenSSL?
     
     
  • 4.15, Tron is Whistling (?), 09:53, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут обратная зависимость.
    Пока что http/3 только с альтернативными либами.
     
  • 3.13, fi (ok), 09:51, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а haproxy уже собирается и работает с h3 )))

     
     
  • 4.14, Tron is Whistling (?), 09:53, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а haproxy уже собирается и работает с h3 )))

    Тоже требует отдельного извращения с отдельной либой.

     
  • 2.17, OpenEcho (?), 13:22, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А когда уже QUICK и HTTP/3 будут собираться по дефолту, без доп.опций?

    Если сервать не обьемами гугла или яндекса, то caddy по дефолту идет с HTTP3

     

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