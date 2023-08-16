Выпуск nginx 1.25.2

> Если вдруг это кто читает из Angie (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59231) - добавляйте туда нормальную поддержку облачных сред, докера, кубера. Это will make Angie great again!

> На подмёрдживании апстрим ветки далеко не уедете =)

пока поддержку докера/k8s не сделают (которая есть, например в traefik) - так и будут вечно догоняющими.

