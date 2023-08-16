Выпуск nginx 1.25.2

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|1.2, Аноним (2), 08:45, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Чем ответит корпорация "Веб-сервер и точка", разрабатывающая Ангие?
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|3.10, Аноним (10), 09:22, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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утром:
1) пресс качат, анжуманя
2) скачять master.zip гитхап
3) перекомпилять
вечером:
1) пресс качат, анжуманя
2) скачять master.zip гитхап
3) перекомпилять
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|3.19, Аноним (19), 14:13, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем?
Nginx как прокси был оптимальным решением лет десять назад, а сейчас для облачных сред прекрасно подходит Envoy, до которого nginx-у не дотянуться уже никогда.
Так что сейчас единственная функция Nginx в облаке - отдавать статику. А для этого поддержка облака не нужна.
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|1.3, Аноним (3), 08:57, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А когда уже QUICK и HTTP/3 будут собираться по дефолту, без доп.опций?
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|2.8, Аноним (8), 09:17, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем утруждаться? Доля говорят уже высокая можно на всё забить.
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|2.17, OpenEcho (?), 13:22, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А когда уже QUICK и HTTP/3 будут собираться по дефолту, без доп.опций?
Если сервать не обьемами гугла или яндекса, то caddy по дефолту идет с HTTP3
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