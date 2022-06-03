Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.27.0

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Опубликован сервер приложений NGINX Unit 1.27.0, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.
В новой версии:
- Добавлена возможность использования переменных и пустых значений в директиве "location", привязанных к действиям "return".
- Упрощено перенаправление HTTP-запросов на HTTPS. Добавлена новая переменная $request_uri, содержащая URI запроса, которую можно использовать при определении маршрута в качестве параметра директивы "location" внутри блока "action":
{
"listeners": {
"*:443": {
"tls": {
"certificate": "example.com"
},
"pass": "routes"
},
"*:80": {
"pass": "routes"
}
},
"routes": [
{
"match": {
"scheme": "http"
},
"action": {
"return": 301,
"location": "https://${host}${request_uri}"
}
}
}
- Предоставлена возможность настройки имени файла, отличного от index.html, который будет отдан при обращении с указанием только каталога (например, site.com/cms/).
"routes": [
{
"match": {
"uri": "/cms/*"
},
"action": {
"share": "/var/cms$uri",
"index": "default.html"
}
},
{
"action": {
"share": "/var/www$uri"
}
}
]
- Для Ruby Rack реализована установка переменной окружения "SCRIPT_NAME".
- Обеспечена совместимость с GCC 12.