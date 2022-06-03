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Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.27.0

03.06.2022 08:06

Опубликован сервер приложений NGINX Unit 1.27.0, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.

В новой версии:

  • Добавлена возможность использования переменных и пустых значений в директиве "location", привязанных к действиям "return".
  • Упрощено перенаправление HTTP-запросов на HTTPS. Добавлена новая переменная $request_uri, содержащая URI запроса, которую можно использовать при определении маршрута в качестве параметра директивы "location" внутри блока "action": 
    

{
    "listeners": {
        "*:443": {
            "tls": {
                "certificate": "example.com"
            },
            "pass": "routes"
        },
        "*:80": {
            "pass": "routes"
        }
     },

    "routes": [
        {
            "match": {
                "scheme": "http"
            },
            "action": {
                "return": 301,
                "location": "https://${host}${request_uri}"
            }
        }
}
  • Предоставлена возможность настройки имени файла, отличного от index.html, который будет отдан при обращении с указанием только каталога (например, site.com/cms/). 
    
"routes": [
    {
        "match": {
            "uri": "/cms/*"
        },
        "action": {
            "share": "/var/cms$uri",
            "index": "default.html"
        }
    },
    {
        "action": {
            "share": "/var/www$uri"
        }
    }
]
  • Для Ruby Rack реализована установка переменной окружения "SCRIPT_NAME".
  • Обеспечена совместимость с GCC 12.


  1. Главная ссылка к новости (https://unit.nginx.org/news/20...)
  2. OpenNews: Релиз nginx 1.22.0
  3. OpenNews: Игорь Сысоев ушёл из компаний F5 Network и покинул проект NGINX
  4. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.26.0
  5. OpenNews: Спор о правах Rambler на Nginx продолжен в суде США
  6. OpenNews: Выпуск njs 0.4.0. Rambler отправил ходатайство о прекращении уголовного дела против Nginx
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57293-unit
Ключевые слова: unit, nginx
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, lockywolf (ok), 08:12, 03/06/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    QUIC там как?
     
  • 2, Аноним (2), 08:17, 03/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Выпустили то что успела сделать ру-команда до того как их всех уволили, чтоб дальше индусы не запутались в feature-ветках?
     
     
  • 3, Аноним (3), 09:00, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может каких-то набивших оскомину и уволили под шумок, но судя по коммитам https://github.com/nginx/unit/commits/master все основные разработчики на месте.
     
  • 4, AS (??), 09:02, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а где писано, что их уволили? вон сколько уехало - увольняться что ли ?
     

  • 5, Аноним (5), 09:08, 03/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Кто-то пользуется? Есть живые отзывы?
     
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