Уязвимость конфигураций Nginx с некорректными настройками блока alias

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|1.3, Аноним (3), 19:50, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Сишники и их классическая неспособность защититься от ../../../etc/passwd. Кто-нибудь познакомьте их с такой революционной по их меркам концепцией, как "библиотека по работе с путями".
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|3.9, Аноним (3), 20:06, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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лефтпад в исполнении сишников как пить дать будет содержать парочку уязвимостей.
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|4.17, Аноним (5), 21:47, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ничего удивительного если ты начнёшь писать на си ты ещё ногу себе отстрелишь.
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|2.14, Аноним (14), 20:38, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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В ручной обработке путей можно накосячить независимо от языка. Но да, C сразу подразумевает низкий уровень разработчика и большую вероятность в том числе логических ошибок.
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|2.19, OpenEcho (?), 22:03, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "библиотека по работе с путями"
А своей то башкой вообще думать слабо ?
А то как посмотришь на твоих соратников, так на строчку хело-ворлд сотня импортов
Причем 100% уникально "чистейших библиотек", "без грамма дерьма". И думать не надо и в случае чего свалить есть на кого
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|3.33, Аноним (33), 23:42, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У вас тяжёлая форма NIH синдрома, осложнённая подростковым максимализмом. Между hello world и веб-сервером — пропасть. Quod licet Iovi, non licet bovi.
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|4.35, OpenEcho (?), 23:50, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> У вас тяжёлая форма NIH синдрома
Та ты еще и дохтор, дистанционный :)
> осложнённая подростковым максимализмом.
Понятно, у школоты каникулы... открыли опеннет
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|5.38, Аноним (33), 01:13, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А по сути есть что сказать? Или нет времени думать, надо по 100500 разу типовую работу с путями программировать, с типовыми же ошибками?
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|1.13, Аноним (13), 20:23, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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По идее, такое должны отлавливать статические анализаторы типа яндексовского gixy.
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|1.16, Аноньимъ (ok), 21:21, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Вообще отдавать файлы из директорий в интернет по шттп запросам немного маразматичная идея...
Как и сервера почты хранящие сообщения в файлах.
Но это юникс технологии...
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|2.21, OpenEcho (?), 22:10, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вообще отдавать файлы из директорий в интернет по шттп запросам
И в чем теперь принято отдавать файлы по интернету если хттп?
> немного маразматичная идея...
Приехали... Ысчо один судья и непризнанный гений?
> Как и сервера почты хранящие сообщения в файлах.
А, ну да, надо в облачных бакетах, точно, - всех в одно стойло
Или там что то новое нарисовалось?
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|3.23, Аноньимъ (ok), 22:19, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Речь шла конечно же о примитивном сопоставлении путей из запроса с путями файловой системы, что бред небезопасно и тупо.
Сама по себе концепция идиотская.
>И в чем теперь принято отдавать файлы по интернету если хттп?
FTP
>Или там что то новое нарисовалось?
Базы данных изобрели много много десятилетий назад. Но когда вместо мозгов юникс и сишка, то все на свете сразу файлом становится.
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|4.28, Аноним (33), 22:48, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>И в чем теперь принято отдавать файлы по интернету если хттп?
> FTP
Нет, спасибо. Мёртворождённые протоколы не нужны. FTP был большой ошибкой, и ещё большей ошибкой оказались все попытки его починить.
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|4.30, OpenEcho (?), 23:31, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Сама по себе концепция идиотская.
Настолько "идиотская", что до сих пор доминирует
> FTP
Да, я смотрю у вас "очень высокий" концептуальный уровень
> Базы данных изобрели много много десятилетий назад.
Здается мне, что вы застряли на Вордпресс девелопенге?
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|5.41, Аноньимъ (ok), 01:29, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Сама по себе концепция идиотская.
> Настолько "идиотская", что до сих пор доминирует
Ну да, как и идея херачить текст полученный из интернета в командную строку, как те потешные придурки тут делают https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59363
>Да, я смотрю у вас "очень высокий" концептуальный уровень
Идея о том, что давать прямой доступ к системной базе данных случайным анонимам из интернета - плохая идея, слишком концептуально сложна для идеологически подкованных специалистов в юникс идеологии.
>Здается мне, что вы застряли на Вордпресс девелопенге?
Как-то, желая быстро сделать простой сайт, случайно вступил в это, но сразу конечно понял что дело пахнет не тем, три дня обувь чистил.
Но вообще, если у этих ВордПресс девелоперов, есть понимание концепции баз данных, то как бы не стоит вам на них с верху в низ смотреть.
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|1.20, Аноним (20), 22:04, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Теоретически конечно пользователь "сам дурак", ибо все работает так, как описано в документации. А практически - та еще дыра.
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|1.22, Тот_ещё_аноним (ok), 22:13, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Прям проникся с каментов Си-хейтеров
Новость: "При неправильно написанной конфигурации вебсервера будет дырка"
Виноваты язык Си и те кто сервер написал
Написавшим дырявый конфиг и не исправившим с 2018 года - почет и уважение
Логика)
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|2.24, Аноньимъ (ok), 22:23, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Обычно принято конфиги на вилидность проверять прежде чем применять.
Но сишники такой простой идеи не понимают, ведь С/С++ компиляторы любой бред шизофреника маньяка готовы компилировать и это у них ФИЧА такая.
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|4.31, Аноним (33), 23:36, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Если кто-то спек не прочёл - ссзб
Есть один важный принцип проектирования софта, называется «principle of least astonishment». Если ты про него не знаешь — ССЗБ.
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|4.43, Аноньимъ (ok), 01:38, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так все эти конфиги - валидные
> Если кто-то спек не прочёл - ссзб
Вот я и говорю, типичный сишный маразм.
Спек конечно же стоит прочитать, только в спеке будет undefined behaviour через абзац, а double не меньше float который может быть любого размера как боженька пошлёт.
Ну и конечно же неотлавливаемые переполнения целых чисел.
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|3.29, Аноним (29), 23:22, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так это не баг, а фича. Alias сопоставляет префикс как подстроку, там / - просто символ, как и любой другой.
Скажем, есть /var/www/images/photo-1.jpg (photo-2.jpg итд), и хочется по /photos/1.jpg отдать /var/www/images/photo-1.jpg итд. С текущей реализацией alias это легко делается безо всяких регулярных выражений. А если "починить" "уязвимость", подобные конфигурации сломаются.
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|4.32, Аноним (33), 23:38, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хорошая фича, и кейс вполне реальный. Но можно при этом не отдавать ../../../etc/passwd?
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|5.39, mistiq (ok), 01:13, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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скорее не так, отрезать все что выходит за рамки / веб сервера. тогда ничего левого и не будет отдано.
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|4.44, Аноньимъ (ok), 01:45, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот я ровно о том же и говорю.
Типичный пример плохого инженерного подхода, когда гвозди забивают умеют, но никакого понимания цели и причины нет, важен так сказать процесс.
Другой пример стандарт С++.
Третий пример, недавно затонувшая субмарина Титан.
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|4.42, Аноньимъ (ok), 01:34, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> любой бред шизофреника маньяка
> π3дa6ол
То что вы считаете интеллектуальным подвигом, для меня максимально допустимый уровень деградации.
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