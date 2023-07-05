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Уязвимость конфигураций Nginx с некорректными настройками блока alias

05.07.2023 19:38

Некоторые серверы с nginx остаются уязвимы для техники Nginx Alias Traversal, которая была предложена на конференции Blackhat ещё в 2018 году и позволяет получить доступ к файлам и каталогам, размещённым вне корневого каталога, заданного в директиве "alias". Проблема проявляется только в конфигурациях с директивой "alias", размещённой внутри блока "location", параметр которой не завершается на символ "/", в то время как "alias" завершается на "/".

Суть проблемы в том, что файлы для блоков с директивой alias отдаются через прикрепление запрошенного пути, после его сопоставления с маской из директивы location и вырезания заданной в этой маске части пути. Для показанного выше примера уязвимой конфигурации атакующий может запросить файл "/img../test.txt" и этот запрос подпадёт под указанную в location маску "/img", после чего остающийся хвост "../test.txt" будет прикреплён к пути из директивы alias "/var/images/" и в итоге будет запрошен файл "/var/images/../test.txt". Таким образом, атакующим может получить доступ к любым файлам в каталоге "/var", а не только к файлам в "/var/images/", например, для загрузки лога nginx можно отправить запрос "/img../log/nginx/access.log".

В конфигурациях, в которых значение директивы alias не завершается символом "/" (например, "alias /var/images;"), атакующий не может перейти в родительский каталог, но имеет возможность запросить другой каталог в /var, начало имени которого совпадает с указанным в конфигурации. Например, запросив "/img.old/test.txt" можно получить доступ к каталогу "var/images.old/test.txt".

Анализ репозиториев на GitHub показал, что приводящие к проблеме ошибки в настройке nginx до сих пор встречаются в реальных проектах. Например, наличие проблемы было выявлено в серверной части менеджера паролей Bitwarden и могло использоваться для доступа ко всем файлам в каталоге /etc/bitwarden (запросы /attachments отдавались из /etc/bitwarden/attachments/), включая хранимую там БД с паролями "vault.db", сертификат и логи, для получения которых достаточно было отправить запросы "/attachments../vault.db", "/attachments../identity.pfx", "/attachments../logs/api.log" и т.п.

Метод также сработал с Google HPC Toolkit, в котором запросы /static перенаправлялись в каталог "../hpc-toolkit/community/front-end/website/static/". Для получения БД с закрытым ключом и учётными данными атакующий мог отправить запросы "/static../.secret_key" и "/static../db.sqlite3".



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Обновление nginx 1.22.1 и 1.23.2 с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Выпуски nginx 1.21.0 и 1.20.1 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Обновление nginx 1.14.1 и 1.15.6 с устранением трёх уязвимостей
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в http-сервере Nginx
  6. OpenNews: Root-уязвимость из-за некорректных настроек в пакете nginx для Debian и Ubuntu
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал smolindm
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59383-nginx
Ключевые слова: nginx, alias
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 19:50, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Сишники и их классическая неспособность защититься от ../../../etc/passwd. Кто-нибудь познакомьте их с такой революционной по их меркам концепцией, как "библиотека по работе с путями".
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:53, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Она называется leftpad мы помним.
     
     
  • 3.9, Аноним (3), 20:06, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лефтпад в исполнении сишников как пить дать будет содержать парочку уязвимостей.
     
     
  • 4.17, Аноним (5), 21:47, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ничего удивительного если ты начнёшь писать на си ты ещё ногу себе отстрелишь.
     
     
  • 5.36, Аноним (36), 23:51, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    очевидно, ты судишь по себе, инвалид
     
  • 2.14, Аноним (14), 20:38, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    В ручной обработке путей можно накосячить независимо от языка. Но да, C сразу подразумевает низкий уровень разработчика и большую вероятность в том числе логических ошибок.
     
     
  • 3.26, Тот_ещё_аноним (ok), 22:37, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет там никаких косяков
    Есть спецификация на конфиг
     
  • 2.19, OpenEcho (?), 22:03, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "библиотека по работе с путями"

    А своей то башкой вообще думать слабо ?
    А то как посмотришь на твоих соратников, так на строчку хело-ворлд сотня импортов
    Причем 100% уникально "чистейших библиотек", "без грамма дерьма". И думать не надо и в случае чего свалить есть на кого

     
     
  • 3.33, Аноним (33), 23:42, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У вас тяжёлая форма NIH синдрома, осложнённая подростковым максимализмом. Между hello world и веб-сервером — пропасть. Quod licet Iovi, non licet bovi.
     
     
  • 4.35, OpenEcho (?), 23:50, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > У вас тяжёлая форма NIH синдрома

    Та ты еще и дохтор, дистанционный :)

    > осложнённая подростковым максимализмом.

    Понятно, у школоты каникулы... открыли опеннет


     
     
  • 5.38, Аноним (33), 01:13, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А по сути есть что сказать? Или нет времени думать, надо по 100500 разу типовую работу с путями программировать, с типовыми же ошибками?
     
  • 2.25, Тот_ещё_аноним (ok), 22:36, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы готовы предложить альтернативы?
    Языка и вебсервера
     

  • 1.4, Аноним (5), 19:53, 05/07/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     
     
  • 2.6, lucentcode (ok), 19:59, 05/07/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.11, Tron is Whistling (?), 20:21, 05/07/2023 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:02, 05/07/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.10, penetrator (?), 20:08, 05/07/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.12, Tron is Whistling (?), 20:22, 05/07/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.13, Аноним (13), 20:23, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    По идее, такое должны отлавливать статические анализаторы типа яндексовского gixy.
     
     
  • 2.18, Аноним (5), 21:48, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Код открыт если бы мог найти тогда бы нашёл.
     

  • 1.16, Аноньимъ (ok), 21:21, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Вообще отдавать файлы из директорий в интернет по шттп запросам немного маразматичная идея...
    Как и сервера почты хранящие сообщения в файлах.
    Но это юникс технологии...
     
     
  • 2.21, OpenEcho (?), 22:10, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вообще отдавать файлы из директорий в интернет по шттп запросам

    И в чем теперь принято отдавать файлы по интернету если хттп?

    > немного маразматичная идея...

    Приехали... Ысчо один судья и непризнанный гений?

    > Как и сервера почты хранящие сообщения в файлах.

    А, ну да, надо в облачных бакетах, точно, - всех в одно стойло
    Или там что то новое нарисовалось?

     
     
  • 3.23, Аноньимъ (ok), 22:19, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Речь шла конечно же о примитивном сопоставлении путей из запроса с путями файловой системы, что бред небезопасно и тупо.
    Сама по себе концепция идиотская.

    >И в чем теперь принято отдавать файлы по интернету если хттп?

    FTP

    >Или там что то новое нарисовалось?

    Базы данных изобрели много много десятилетий назад. Но когда вместо мозгов юникс и сишка, то все на свете сразу файлом становится.

     
     
  • 4.28, Аноним (33), 22:48, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>И в чем теперь принято отдавать файлы по интернету если хттп?
    > FTP

    Нет, спасибо. Мёртворождённые протоколы не нужны. FTP был большой ошибкой, и ещё большей ошибкой оказались все попытки его починить.

     
     
  • 5.40, Аноньимъ (ok), 01:15, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интеллект анонима не способен понимать иронию.
     
  • 4.30, OpenEcho (?), 23:31, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Сама по себе концепция идиотская.

    Настолько "идиотская", что до сих пор доминирует

    > FTP

    Да, я смотрю у вас "очень высокий" концептуальный уровень

    > Базы данных изобрели много много десятилетий назад.

    Здается мне, что вы застряли на Вордпресс девелопенге?

     
     
  • 5.37, Black_Kot (ok), 01:06, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    .
     
  • 5.41, Аноньимъ (ok), 01:29, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Сама по себе концепция идиотская.
    > Настолько "идиотская", что до сих пор доминирует

    Ну да, как и идея херачить текст полученный из интернета в командную строку, как те потешные придурки тут делают https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59363

    >Да, я смотрю у вас "очень высокий" концептуальный уровень

    Идея о том, что давать прямой доступ к системной базе данных случайным анонимам из интернета - плохая идея, слишком концептуально сложна для идеологически подкованных специалистов в юникс идеологии.

    >Здается мне, что вы застряли на Вордпресс девелопенге?

    Как-то, желая быстро сделать простой сайт, случайно вступил в это, но сразу конечно понял что дело пахнет не тем, три дня обувь чистил.

    Но вообще, если у этих ВордПресс девелоперов, есть понимание концепции баз данных, то как бы не стоит вам на них с верху в низ смотреть.

     

  • 1.20, Аноним (20), 22:04, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теоретически конечно пользователь "сам дурак", ибо все работает так, как описано в документации. А практически - та еще дыра.
     
  • 1.22, Тот_ещё_аноним (ok), 22:13, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прям проникся с каментов Си-хейтеров

    Новость: "При неправильно написанной конфигурации вебсервера будет дырка"

    Виноваты язык Си и те кто сервер написал
    Написавшим дырявый конфиг и не исправившим с 2018 года - почет и уважение

    Логика)

     
     
  • 2.24, Аноньимъ (ok), 22:23, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Обычно принято конфиги на вилидность проверять прежде чем применять.

    Но сишники такой простой идеи не понимают, ведь С/С++ компиляторы любой бред шизофреника маньяка готовы компилировать и это у них ФИЧА такая.

     
     
  • 3.27, Тот_ещё_аноним (ok), 22:39, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так все эти конфиги - валидные
    Если кто-то спек не прочёл - ссзб
     
     
  • 4.31, Аноним (33), 23:36, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Если кто-то спек не прочёл - ссзб

    Есть один важный принцип проектирования софта, называется «principle of least astonishment». Если ты про него не знаешь — ССЗБ.

     
  • 4.43, Аноньимъ (ok), 01:38, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так все эти конфиги - валидные
    > Если кто-то спек не прочёл - ссзб

    Вот я и говорю, типичный сишный маразм.

    Спек конечно же стоит прочитать, только в спеке будет undefined behaviour через абзац, а double не меньше float который может быть любого размера как боженька пошлёт.
    Ну и конечно же неотлавливаемые переполнения целых чисел.

     
  • 3.29, Аноним (29), 23:22, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так это не баг, а фича. Alias сопоставляет префикс как подстроку, там / - просто символ, как и любой другой.

    Скажем, есть /var/www/images/photo-1.jpg (photo-2.jpg итд), и хочется по /photos/1.jpg отдать /var/www/images/photo-1.jpg итд. С текущей реализацией alias это легко делается безо всяких регулярных выражений. А если "починить" "уязвимость", подобные конфигурации сломаются.

     
     
  • 4.32, Аноним (33), 23:38, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошая фича, и кейс вполне реальный. Но можно при этом не отдавать ../../../etc/passwd?
     
     
  • 5.39, mistiq (ok), 01:13, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    скорее не так, отрезать все что выходит за рамки / веб сервера. тогда ничего левого и не будет отдано.
     
  • 4.44, Аноньимъ (ok), 01:45, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот я ровно о том же и говорю.

    Типичный пример плохого инженерного подхода, когда гвозди забивают умеют, но никакого понимания цели и причины нет, важен так сказать процесс.

    Другой пример стандарт С++.

    Третий пример, недавно затонувшая субмарина Титан.

     
  • 3.34, OpenEcho (?), 23:44, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  любой бред шизофреника маньяка

    π3дa6ол

     
     
  • 4.42, Аноньимъ (ok), 01:34, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>  любой бред шизофреника маньяка
    > π3дa6ол

    То что вы считаете интеллектуальным подвигом, для меня максимально допустимый уровень деградации.

     

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