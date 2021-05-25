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Выпуски nginx 1.21.0 и nginx 1.20.1 с устранением уязвимости

25.05.2021 22:47

Представлен первый выпуск новой основной ветки nginx 1.21.0, в рамках которой будет продолжено развитие новых возможностей. Одновременно подготовлен корректирующий выпуск параллельно поддерживаемой стабильной ветки 1.20.1, в которой вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В следующем году на базе основной ветки 1.21.x будет сформирована стабильная ветка 1.22.

В новых версиях устранена уязвимость (CVE-2021-23017) в коде для разрешения имён хостов в DNS, которая может привести к краху или потенциально к выполнению кода атакующего. Проблема проявляется обработке определённых ответов DNS-сервера, приводящих к однобайтовому переполнению буфера. Уязвимость проявляется только при включении в настройках DNS-резолвера при помощи директивы "resolver". Для совершения атаки злоумышленник должен иметь возможность подделать UDP-пакеты от DNS-сервера или получить контроль над DNS-сервером. Уязвимость проявляется начиная с выпуска nginx 0.6.18. Для устранения проблемы в старых выпусках можно использовать патч.

Изменения в nginx 1.21.0, не связанные с безопасностью:

  • В директивах "proxy_ssl_certificate", "proxy_ssl_certificate_key" "grpc_ssl_certificate", "grpc_ssl_certificate_key", "uwsgi_ssl_certificate" и "uwsgi_ssl_certificate_key" добавлена поддержка переменных.
  • В почтовый прокси-модуль добавлена поддержка "pipelining" для передачи нескольких запросов POP3 или IMAP в одном соединении, а также добавлена новая директива "max_errors", определяющая максимальное число ошибок протокола, после которых соединение будет закрыто.
  • В модуль stream добавлен параметр "fastopen", включающий режим "TCP Fast Open" для слушающих сокетов.
  • Решены проблемы с экранированием спецсимволов при автоматическом редиректе с добавлением в конец слэша.
  • Решена проблема с закрытием соединений с клиентами при использовании SMTP pipelining.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.nginx.com/blog/upd...)
  2. OpenNews: Релиз nginx 1.20.0
  3. OpenNews: Обновление nginx 1.10.1 и 1.11.1 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Root-уязвимость из-за некорректных настроек в пакете nginx для Debian и Ubuntu
  5. OpenNews: Обновление nginx 1.14.1 и 1.15.6 с устранением трёх уязвимостей
  6. OpenNews: Уязвимость в LibreSSL, затрагивающая механизм проверки TLS-сертификатов в nginx
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55208-nginx
Ключевые слова: nginx
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:54, 25/05/2021 [ответить]  
    		• –5 +/
    Зачем потом устранят уязвимости, если можно сразу писать код без них? На той же Аде, например.
     
     
  • 2, Аноним (2), 23:10, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В начале 2000-ых фанатели от C
     
  • 4, НяшМяш (ok), 00:09, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему ты упустил такую возможность создать свой аналог на Аде?
     

  • 3, Онаним (?), 23:17, 25/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    - Vulnerable: 0.6.18-1.20.0
    Это точно была уязвимость?
     
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