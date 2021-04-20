Релиз nginx 1.20.0

|
|
|
|2.2, Аноним (2), 21:25, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Среди http-серверов?
Так-то nginx.com:
Расположение
США: Сан-Франциско, Калифорния
|
|2.5, Аноним (5), 21:39, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я подумал про 3proxy, сабж не русский всё-таки. А Сысоев вообще из Казахстана.
|
|
|
|3.25, Аноним (25), 00:38, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
чему удивлятся, рашка всегда все ворует, у нее ничего своего небыло за всю историю.
|
|2.8, муу (?), 22:02, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
агась, его исконно по русски, по скрепному и отжать хотели
|
|2.23, Ilya Indigo (ok), 23:58, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А 3proxy, telegram, коcперыч, apulse, mt32emu (munt), eiskaltdcpp, HoMM HD mod, Heroes 3.5 WoG, игры wargamming и много всего другого?
|
|
|
|3.26, vx (??), 00:51, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Wargaming Group Limited (also known as Wargaming.net) is a Belarusian video game company headquartered in Nicosia, Cyprus. (C) Wikipedia
|
|1.6, Catwoolfii (ok), 21:49, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>В состав включён модуль ngx_stream_set_module, позволяющий присвоить значение переменной
А чем отличается от такой же директивы в модуле ngx_http_rewrite_module?
Если установить 'set' в контексте 'server' и оба этих модуля включены, то с какого модуля будет эта директива?
|
|
|
|2.7, Valentin V. Bartenev (?), 21:58, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Отличает тем, что один из них http модуль, а другой stream модуль. Директива будет того модуля, смотря в каком контексте находится server, в контексте http или в контексе stream (TCP/UDP прокси).
|
|
|
|3.24, Ilya Indigo (ok), 00:04, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Добрый день!
Расскажите пожалуйста, что там с поддеркой HTTP/3?
Я предполагаю, что в основной ветке поддержка HHTP/3 не появится до тех пор, пока не будет утверждён стандарт, но не уверен в этом.
|
|1.11, Аноним (11), 22:15, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Извините, если я слоупочу, но когда там для тпштч подвезут нативный GeoIP2 модуль "из коробки", а не в виде модуля от стороннего разработчика?
Или никогда так как есть супермодный nginx Plus?
|
|
|
|2.17, Valentin V. Bartenev (?), 22:40, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Извините, если я слоупочу, но когда там для тпштч подвезут нативный GeoIP2
> модуль "из коробки", а не в виде модуля от стороннего разработчика?
> Или никогда так как есть супермодный nginx Plus?
N+ комплектуется тем же модулем от стороннего разработчика.
|
|1.18, Аноним (18), 22:42, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Добавлена директива "ssl_reject_handshake", которая предписывает отвергать все попытки согласования SSL-соединений (например, можно использовать для отклонения всех обращений с неизвестными именами хостов в поле SNI).
Неужели нельзя было добавить опцию чтобы просто закрывало соединение без выдачи 400 ошибки как делает тот же гугл.ком?
А так же вечный вопрос, почему эти аутисты не добавляют https://github.com/cloudflare/sslconfig/blob/master/patches/nginx__dynamic_tls ? У них не хватает знаний програмимрования чтобы написать самим, а добавить патч лицензия не позволяет?
|
|
|
|2.20, Аноним (21), 23:36, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Наложи патч, поддерживай форк. Радуйся, что код открыт и лицензия позволяет.
|
|2.22, Аноним (22), 23:45, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Если очень надо, то и без опций делается, примерно так
error_page 400 =@drop;
location @drop { return 444; }
|