Релиз nginx 1.20.0

После года разработки представлена новая стабильная ветка высокопроизводительного HTTP-сервера и многопротокольного прокси-сервера nginx 1.20.0, которая вобрала в себя изменения, накопленные в основной ветке 1.19.x. В дальнейшем все изменения в стабильной ветке 1.20 будут связаны с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В скором времени будет сформирована основная ветка nginx 1.21, в которой будет продолжено развитие новых возможностей. Для обычных пользователей, у которых нет задачи обеспечить совместимость со сторонними модулями, рекомендуется использовать основную ветку, на базе которой раз в три месяца формируются выпуски коммерческого продукта Nginx Plus. В соответствии с мартовским отчетом компании Netcraft nginx используется на 20.15% всех активных сайтов (год назад 19.56%, два года назад 20.73%), что соответствует второму месту по популярности в данной категории (доля Apache соответствует 25.38% (год назад 27.64%), Google - 10.09%, Cloudflare - 8.51%. При этом при рассмотрении всех сайтов nginx сохраняет лидерство и занимает 35.34% рынка (год назад 36.91%, два года назад - 27.52%), в то время как доля Apache соответствует 25.98%, OpenResty (платформа на базе nginx и LuaJIT.) - 6.55%, Microsoft IIS - 5.96%. Среди миллиона самых посещаемых сайтов в мире доля nginx составляет 25.55% (год назад 25.54%, два года назад 26.22%). В настоящее время под управлением nginx работает около 419 млн сайтов (год назад 459 млн). По данным W3Techs nginx используется на 33.7% сайтов из миллиона самых посещаемых, в апреле прошлого года этот показатель составлял 31.9%, позапрошлого - 41.8% (спад объясняется переходом к отдельному учёту http-сервера Cloudflare). Доля Apache за год снизилась с 39.5% до 34%, а доля Microsoft IIS с 8.3% до 7%. Доля LiteSpeed выросла с 6.3% до 8.4%, а Node.js с 0.8% до 1.2%. В России nginx используется на 79.1% самых посещаемых сайтов (год назад - 78.9%). Наиболее заметные улучшения, добавленные в процессе формирования основной ветки 1.19.x: Добавлена возможность поверки клиентских сертификатов с привлечением внешних служб на базе протокола OCSP (Online Certificate Status Protocol). Для включения проверки предложена директива ssl_ocsp, для настройки размера кэша - ssl_ocsp_cache, для переопределения URL OCSP-обработчика, указанного в сертификате - ssl_ocsp_responder.

В состав включён модуль ngx_stream_set_module, позволяющий присвоить значение переменной server { listen 12345; set $true 1; }

Добавлена директива proxy_cookie_flags для указания флагов для Cookie в проксируемых соединениях. Например, для добавления к Cookie "one" флага "httponly", а для всех остальных Cookie флагов "nosecure" и "samesite=strict" можно использовать конструкцию: proxy_cookie_flags one httponly; proxy_cookie_flags ~ nosecure samesite=strict; Похожая директива userid_flags для добавления флагов к Cookie также реализована для модуля ngx_http_userid.

Добавлены директивы "ssl_conf_command", "proxy_ssl_conf_command", "grpc_ssl_conf_command" и "uwsgi_ssl_conf_command", при помощи которых можно задать произвольные параметры для настройки OpenSSL. Например, для приоритизации шифров ChaCha и расширенной настройки шифров TLSv1.3 можно указать ssl_conf_command Options PrioritizeChaCha; ssl_conf_command Ciphersuites TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256;

Добавлена директива "ssl_reject_handshake", которая предписывает отвергать все попытки согласования SSL-соединений (например, можно использовать для отклонения всех обращений с неизвестными именами хостов в поле SNI). server { listen 443 ssl; ssl_reject_handshake on; } server { listen 443 ssl; server_name example.com; ssl_certificate example.com.crt; ssl_certificate_key example.com.key; }

В почтовый прокси добавлена директива proxy_smtp_auth, позволяющая аутентифицировать пользователя на бэкенде при помощи команды AUTH и механизма PLAIN SASL.

Добавлена директива "keepalive_time", которая ограничивает общее время жизни каждого keep-alive соединения, после истечении которого соединение будет закрыто (не путать с keepalive_timeout, определяющем время неактивности, после которого keep-alive соединение закрывается).

Добавлена переменная $connection_time, через которую можно получить информацию о продолжительности соединения в секундах с миллисекундной точностью.

В директивы "proxy_cache_path", "fastcgi_cache_path", "scgi_cache_path" и "uwsgi_cache_path" добавлен параметр "min_free", регулирующий размер кэша на основе определения минимального размера свободного дискового пространства.

Директивы "lingering_close", "lingering_time" и "lingering_timeout" адаптированы для работы с HTTP/2.

Код обработки соединений в HTTP/2 приближен к реализации HTTP/1.x. Поддержка отдельных настроек "http2_recv_timeout", "http2_idle_timeout" и "http2_max_requests" прекращена в пользу общих директив "keepalive_timeout" и "keepalive_requests". Удалены настройки "http2_max_field_size" и "http2_max_header_size", вместо которых следует использовать "large_client_header_buffers".

Добавлена новая опция командной строки "-e", позволяющая указать альтернативный файл для записи лога ошибок, который будет использоваться вместо лога, заданного в настройках. Вместо имени файла можно указать специальное значение stderr.



