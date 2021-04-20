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Релиз nginx 1.20.0

20.04.2021 21:05

После года разработки представлена новая стабильная ветка высокопроизводительного HTTP-сервера и многопротокольного прокси-сервера nginx 1.20.0, которая вобрала в себя изменения, накопленные в основной ветке 1.19.x. В дальнейшем все изменения в стабильной ветке 1.20 будут связаны с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В скором времени будет сформирована основная ветка nginx 1.21, в которой будет продолжено развитие новых возможностей. Для обычных пользователей, у которых нет задачи обеспечить совместимость со сторонними модулями, рекомендуется использовать основную ветку, на базе которой раз в три месяца формируются выпуски коммерческого продукта Nginx Plus.

В соответствии с мартовским отчетом компании Netcraft nginx используется на 20.15% всех активных сайтов (год назад 19.56%, два года назад 20.73%), что соответствует второму месту по популярности в данной категории (доля Apache соответствует 25.38% (год назад 27.64%), Google - 10.09%, Cloudflare - 8.51%. При этом при рассмотрении всех сайтов nginx сохраняет лидерство и занимает 35.34% рынка (год назад 36.91%, два года назад - 27.52%), в то время как доля Apache соответствует 25.98%, OpenResty (платформа на базе nginx и LuaJIT.) - 6.55%, Microsoft IIS - 5.96%.

Среди миллиона самых посещаемых сайтов в мире доля nginx составляет 25.55% (год назад 25.54%, два года назад 26.22%). В настоящее время под управлением nginx работает около 419 млн сайтов (год назад 459 млн). По данным W3Techs nginx используется на 33.7% сайтов из миллиона самых посещаемых, в апреле прошлого года этот показатель составлял 31.9%, позапрошлого - 41.8% (спад объясняется переходом к отдельному учёту http-сервера Cloudflare). Доля Apache за год снизилась с 39.5% до 34%, а доля Microsoft IIS с 8.3% до 7%. Доля LiteSpeed выросла с 6.3% до 8.4%, а Node.js с 0.8% до 1.2%. В России nginx используется на 79.1% самых посещаемых сайтов (год назад - 78.9%).

Наиболее заметные улучшения, добавленные в процессе формирования основной ветки 1.19.x:

  • Добавлена возможность поверки клиентских сертификатов с привлечением внешних служб на базе протокола OCSP (Online Certificate Status Protocol). Для включения проверки предложена директива ssl_ocsp, для настройки размера кэша - ssl_ocsp_cache, для переопределения URL OCSP-обработчика, указанного в сертификате - ssl_ocsp_responder.
  • В состав включён модуль ngx_stream_set_module, позволяющий присвоить значение переменной 
    
    server {
        listen 12345;
        set    $true 1;
    }
  • Добавлена директива proxy_cookie_flags для указания флагов для Cookie в проксируемых соединениях. Например, для добавления к Cookie "one" флага "httponly", а для всех остальных Cookie флагов "nosecure" и "samesite=strict" можно использовать конструкцию: 
    
    proxy_cookie_flags one httponly;
    proxy_cookie_flags ~ nosecure samesite=strict;

    Похожая директива userid_flags для добавления флагов к Cookie также реализована для модуля ngx_http_userid.

  • Добавлены директивы "ssl_conf_command", "proxy_ssl_conf_command", "grpc_ssl_conf_command" и "uwsgi_ssl_conf_command", при помощи которых можно задать произвольные параметры для настройки OpenSSL. Например, для приоритизации шифров ChaCha и расширенной настройки шифров TLSv1.3 можно указать 
    
   ssl_conf_command Options PrioritizeChaCha;
   ssl_conf_command Ciphersuites TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256;
  • Добавлена директива "ssl_reject_handshake", которая предписывает отвергать все попытки согласования SSL-соединений (например, можно использовать для отклонения всех обращений с неизвестными именами хостов в поле SNI). 
    
    server {
        listen 443 ssl;
        ssl_reject_handshake on;
    }

    server {
        listen 443 ssl;
        server_name example.com;
        ssl_certificate example.com.crt;
        ssl_certificate_key example.com.key;
    }
  • В почтовый прокси добавлена директива proxy_smtp_auth, позволяющая аутентифицировать пользователя на бэкенде при помощи команды AUTH и механизма PLAIN SASL.
  • Добавлена директива "keepalive_time", которая ограничивает общее время жизни каждого keep-alive соединения, после истечении которого соединение будет закрыто (не путать с keepalive_timeout, определяющем время неактивности, после которого keep-alive соединение закрывается).
  • Добавлена переменная $connection_time, через которую можно получить информацию о продолжительности соединения в секундах с миллисекундной точностью.
  • В директивы "proxy_cache_path", "fastcgi_cache_path", "scgi_cache_path" и "uwsgi_cache_path" добавлен параметр "min_free", регулирующий размер кэша на основе определения минимального размера свободного дискового пространства.
  • Директивы "lingering_close", "lingering_time" и "lingering_timeout" адаптированы для работы с HTTP/2.
  • Код обработки соединений в HTTP/2 приближен к реализации HTTP/1.x. Поддержка отдельных настроек "http2_recv_timeout", "http2_idle_timeout" и "http2_max_requests" прекращена в пользу общих директив "keepalive_timeout" и "keepalive_requests". Удалены настройки "http2_max_field_size" и "http2_max_header_size", вместо которых следует использовать "large_client_header_buffers".
  • Добавлена новая опция командной строки "-e", позволяющая указать альтернативный файл для записи лога ошибок, который будет использоваться вместо лога, заданного в настройках. Вместо имени файла можно указать специальное значение stderr.


  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Предварительный выпуск nginx с поддержкой QUIC и HTTP/3
  3. OpenNews: Спор о правах Rambler на Nginx продолжен в суде США
  4. OpenNews: Релиз nginx 1.18.0
  5. OpenNews: Релиз nginx 1.16.0
  6. OpenNews: Сделка по покупке NGINX компанией F5 Networks успешно завершена
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54992-nginx
Ключевые слова: nginx
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, acroobat (ok), 21:23, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Единственный русский проект.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:25, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Среди http-серверов?

    Так-то nginx.com:
    Расположение
    США: Сан-Франциско, Калифорния

     
  • 2.4, Шарп (ok), 21:30, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А как же амиго браузер, яндекс бар и т.д.
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:39, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я подумал про 3proxy, сабж не русский всё-таки. А Сысоев вообще из Казахстана.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 00:38, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    чему удивлятся, рашка всегда все ворует, у нее ничего своего небыло за всю историю.
     
  • 2.8, муу (?), 22:02, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    агась, его исконно по русски, по скрепному и отжать хотели
     
  • 2.21, Аноним (21), 23:36, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Куча проектов русских. Не знаешь ни одного - твои проблемы.
     
  • 2.23, Ilya Indigo (ok), 23:58, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А 3proxy, telegram, коcперыч, apulse, mt32emu (munt), eiskaltdcpp, HoMM HD mod, Heroes 3.5 WoG, игры wargamming и много всего другого?
     
     
  • 3.26, vx (??), 00:51, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wargaming Group Limited (also known as Wargaming.net) is a Belarusian video game company headquartered in Nicosia, Cyprus. (C) Wikipedia
     
  • 2.27, Кумбердикт Бомбербатч (?), 00:56, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо набросил.
    JetBrains, Parallels, Acronis, Paragon, DrWeb, Abbyy, Gaijin ушли топиться.
     

  • 1.6, Catwoolfii (ok), 21:49, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В состав включён модуль ngx_stream_set_module, позволяющий присвоить значение переменной

    А чем отличается от такой же директивы в модуле ngx_http_rewrite_module?
    Если установить 'set' в контексте 'server' и оба этих модуля включены, то с какого модуля будет эта директива?

     
     
  • 2.7, Valentin V. Bartenev (?), 21:58, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Отличает тем, что один из них http модуль, а другой stream модуль.  Директива будет того модуля, смотря в каком контексте находится server, в контексте http или в контексе stream (TCP/UDP прокси).
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 22:30, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не обращайте внимание на болезных) рады видеть
     
  • 3.24, Ilya Indigo (ok), 00:04, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добрый день!
    Расскажите пожалуйста, что там с поддеркой HTTP/3?
    Я предполагаю, что в основной ветке поддержка HHTP/3 не появится до тех пор, пока не будет утверждён стандарт, но не уверен в этом.
     

  • 1.11, Аноним (11), 22:15, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Извините, если я слоупочу, но когда там для тпштч подвезут нативный GeoIP2 модуль "из коробки", а не в виде модуля от стороннего разработчика?
    Или никогда так как есть супермодный nginx Plus?
     
     
  • 2.17, Valentin V. Bartenev (?), 22:40, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Извините, если я слоупочу, но когда там для тпштч подвезут нативный GeoIP2
    > модуль "из коробки", а не в виде модуля от стороннего разработчика?
    > Или никогда так как есть супермодный nginx Plus?

    N+ комплектуется тем же модулем от стороннего разработчика.

     

  • 1.14, Аноним (14), 22:24, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чет, по Unit-у давно новостей не было. Он там жив-здоров?
     
     
  • 2.16, Valentin V. Bartenev (?), 22:37, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Чет, по Unit-у давно новостей не было. Он там жив-здоров?

    Как же, были: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54837

    В ближайших релизах через месяц-два можно ожидать chroot для раздачи статики, переменные из регулярных выражений, фильтр по MIME-типам для статики, базовую статистику по запросам/соединениям, настройку параметров OpenSSL.

     

  • 1.18, Аноним (18), 22:42, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена директива "ssl_reject_handshake", которая предписывает отвергать все попытки согласования SSL-соединений (например, можно использовать для отклонения всех обращений с неизвестными именами хостов в поле SNI).

    Неужели нельзя было добавить опцию чтобы просто закрывало соединение без выдачи 400 ошибки как делает тот же гугл.ком?

    А так же вечный вопрос, почему эти аутисты не добавляют https://github.com/cloudflare/sslconfig/blob/master/patches/nginx__dynamic_tls ? У них не хватает знаний програмимрования чтобы написать самим, а добавить патч лицензия не позволяет?

     
     
  • 2.20, Аноним (21), 23:36, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наложи патч, поддерживай форк. Радуйся, что код открыт и лицензия позволяет.
     
  • 2.22, Аноним (22), 23:45, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если очень надо, то и без опций делается, примерно так

    error_page 400 =@drop;
    location @drop { return 444; }

     

  • 1.19, Аноним (19), 22:46, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Google Chrome 90.0.4430.85!
     

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