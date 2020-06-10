Спор о правах Rambler на Nginx продолжен в суде США

Юридическая компания Lynwood Investments, которая изначально обратилась в правоохранительные органы РФ, действуя от имени Rambler Group, подала в США иск против компании F5 Networks, связанный с отстаиванием исключительных прав на Nginx. Иск подан в Сан-Франциско в окружной суд США по Северной Калифорнии. Игорь Сысоев и Максим Коновалов, а также инвестиционные фонды Runa Capital и E.Ventures, включены в число соответчиков по иску. Сумма ущерба оценивается 750 млн. долларов (для сравнения компания Nginx был продана F5 Networks за 650 млн долларов). Разбирательство затрагивает как сервер NGINX, так и основанное на нём коммерческое ПО NGINX Plus. Компания F5 Networks считает претензии истца безосновательными, в том числе ссылаясь на решение прокуратуры РФ, прекратившей расследование, не найдя доказательств вины сооснователей Nginx. Юристы F5 Networks уверены, что в запущенном в США разбирательстве заявления в отношении ответчиков столь же безосновательны. Интересно, что в апреле компания Rambler Group заявила о расторжении договора с Lynwood Investments и запрете вести дела от имени Rambler Group. При этом компания Lynwood Investments сохранила за собой право доказывать причинение убытков по делу NGINX и требовать их компенсации от своего собственного имени и в своих собственных интересах. В англоязычном пресс-релизе приведены дополнительные детали, в соответствии с которыми Lynwood и аффилированные с ней лица владели существенной долей Rambler и компания Rambler передала Lynwood права собственности на NGINX. Переуступка прав была одобрена советом директоров Rambler. Напомним, что в декабре прошлого года против бывших сотрудников Rambler, развивающих Nginx, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав»). Обвинение стролось на утверждении, что разработка Nginx производилась в рабочее время сотрудников Rambler и по поручению руководства данной компании. Rambler утверждает, что в трудовом договоре было определено сохранение за работодателем исключительных прав на разработки, которые вели сотрудники компании. В предъявленном сотрудниками правоохранительных огранов постановлении было указано, что nginx является интеллектуальной собственностью Rambler, которая распространялась в виде свободного продукта незаконно, без ведома Rambler и в рамках преступного умысла. Во время разработки nginx Игорь Сысоев работал в Rambler в должности системного администратора, а не программиста, и занимался своим проектом в качестве хобби, а не по указанию начальства. По словам Игоря Ашманова, который в то время был одним из руководителей Rambler, при приёме на работу с Сысоевым была специально оговорена возможность заниматься своим проектом. Кроме того, в должностные обязанности системного администратора не входила разработка ПО.



