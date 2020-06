Спор о правах Rambler на Nginx продолжен в суде США

2.9 , Школьник ( ok ), 20:27, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Ничего, откажется - введут санкции против тебя, меня, бабки Нюрки и оствшихся 146 миллионов. А Сысоева потом выкрадут из третьей страны, чай не впервой.

3.24 , Аноним ( 24 ), 21:09, 10/06/2020
> 146 миллионов
Бытует мнение, что осталось гораздо меньше.

3.30 , Валик ( ? ), 21:36, 10/06/2020
Ничего, введут санкции - вокруг есть еще множество стран, где можно отжать кусок чего-то. Глядишь, и будет еще +10-20 миллионов со всеми ресурсами и инфраструктурой - не пропадешь!

4.39 , Аноним ( 39 ), 22:00, 10/06/2020
> вокруг есть еще множество стран, где можно отжать кусок чего-то
Ой да ладно, НАТО сейчас не до того, чтобы снова вторгаться куда-нибудь на ближний восток и отжимать. Экономика нынче не та.

5.49 , Аноним ( - ), 22:26, 10/06/2020
А чего у них можно отжать, кроме куска геморроя на свою голову?

2.10 , Аноним ( 10 ), 20:30, 10/06/2020
>According to the complaint filed by Lynwood, the underlying facts giving rise to the suit were discovered after a whistleblower (sic!, тут должно быть snitch, если конечно не кое-что похуже) currently residing in the U.S. disclosed the misconduct in 2019. Lynwood then conducted its own extensive investigation, including a forensic analysis, to verify the whistleblower's revelations before filing suit.

>The investigation revealed evidence that the former Rambler employees had gone to great lengths to hide their plans and efforts to take the NGINX software and related enterprise and monetize it for their own benefit, without Rambler's knowledge, consent or participation, the complaint states.
3.15 , Школьник ( ok ), 20:40, 10/06/2020
У них там один whistleblower уже попытался Трампа под измену подвести. Классическая разводка - у меня есть человек, который что-то знает про тебя плохое. Нет, что именно - не скажу, а то его выдам. Так что думай, и давай договариваться теперь.

3.28 , Michael Shigorin ( ok ), 21:26, 10/06/2020
> after a whistleblower currently residing in the U.S.
Если ты пьёшь с ворами,

опасайся за свой кошелёк...

(ц)

2.38 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 21:59, 10/06/2020
>Вообще дикая страна.
Ну после негропротестов щютка стала не щюткой.