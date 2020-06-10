The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Спор о правах Rambler на Nginx продолжен в суде США

10.06.2020 19:37

Юридическая компания Lynwood Investments, которая изначально обратилась в правоохранительные органы РФ, действуя от имени Rambler Group, подала в США иск против компании F5 Networks, связанный с отстаиванием исключительных прав на Nginx. Иск подан в Сан-Франциско в окружной суд США по Северной Калифорнии. Игорь Сысоев и Максим Коновалов, а также инвестиционные фонды Runa Capital и E.Ventures, включены в число соответчиков по иску. Сумма ущерба оценивается 750 млн. долларов (для сравнения компания Nginx был продана F5 Networks за 650 млн долларов). Разбирательство затрагивает как сервер NGINX, так и основанное на нём коммерческое ПО NGINX Plus.

Компания F5 Networks считает претензии истца безосновательными, в том числе ссылаясь на решение прокуратуры РФ, прекратившей расследование, не найдя доказательств вины сооснователей Nginx. Юристы F5 Networks уверены, что в запущенном в США разбирательстве заявления в отношении ответчиков столь же безосновательны.

Интересно, что в апреле компания Rambler Group заявила о расторжении договора с Lynwood Investments и запрете вести дела от имени Rambler Group. При этом компания Lynwood Investments сохранила за собой право доказывать причинение убытков по делу NGINX и требовать их компенсации от своего собственного имени и в своих собственных интересах. В англоязычном пресс-релизе приведены дополнительные детали, в соответствии с которыми Lynwood и аффилированные с ней лица владели существенной долей Rambler и компания Rambler передала Lynwood права собственности на NGINX. Переуступка прав была одобрена советом директоров Rambler.

Напомним, что в декабре прошлого года против бывших сотрудников Rambler, развивающих Nginx, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав»). Обвинение стролось на утверждении, что разработка Nginx производилась в рабочее время сотрудников Rambler и по поручению руководства данной компании. Rambler утверждает, что в трудовом договоре было определено сохранение за работодателем исключительных прав на разработки, которые вели сотрудники компании. В предъявленном сотрудниками правоохранительных огранов постановлении было указано, что nginx является интеллектуальной собственностью Rambler, которая распространялась в виде свободного продукта незаконно, без ведома Rambler и в рамках преступного умысла.

Во время разработки nginx Игорь Сысоев работал в Rambler в должности системного администратора, а не программиста, и занимался своим проектом в качестве хобби, а не по указанию начальства. По словам Игоря Ашманова, который в то время был одним из руководителей Rambler, при приёме на работу с Сысоевым была специально оговорена возможность заниматься своим проектом. Кроме того, в должностные обязанности системного администратора не входила разработка ПО.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.kommersant.ru/doc/...)
  2. OpenNews: Rambler отправил ходатайство о прекращении уголовного дела против Nginx
  3. OpenNews: Rambler намерен перевести разбирательство с NGINX в гражданско-правовое поле
  4. OpenNews: Rambler заявил свои права на Nginx. В офисе Nginx проведена выемка документов
  5. OpenNews: Сделка по покупке NGINX компанией F5 Networks успешно завершена
  6. OpenNews: Релиз nginx 1.18.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53133-nginx
Ключевые слова: nginx, rambler, law
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:02, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    дела у линвуда и впрямь плохи, если уж они пустились во все тяжкие
     
     
  • 2.6, And (??), 20:19, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Наоборот. У них есть работа и они профессионально делают свой бизнес. Борются за свой успех до конца. Почёт и уважуха за доведение дел до конца.

    Но желаю разориться представителям их профессии.

     
     
  • 3.40, TheFotoMag (ok), 22:00, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У них есть работа и они делают свой бизнес

    Посмотрим. Судья может вынести решение оштрафовать Линвуд миллиардов на 10-20.

     
  • 2.12, Аноним (12), 20:31, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рекламируют себя теперь если будет похожее дело обратятся к ним.
     

  • 1.2, Урри (?), 20:02, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    $750 млн.

    За такой куш, дорогой доктор, - как говорил Шерлок Холмс, - любой может начать вести рискованную игру.

     
     
  • 2.27, Michael Shigorin (ok), 21:22, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    Засуньте.
     
     
  • 3.31, Дегенератор (ok), 21:40, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не больно?
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:14, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Сразу в суд? Без маскишоу?!
    Вообще дикая страна.
    Сысоев же может отказаться давать нужные показания.
     
     
  • 2.9, Школьник (ok), 20:27, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ничего, откажется - введут санкции против тебя, меня, бабки Нюрки и оствшихся 146 миллионов. А Сысоева потом выкрадут из третьей страны, чай не впервой.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 21:09, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > 146 миллионов

    Бытует мнение, что осталось гораздо меньше.

     
  • 3.30, Валик (?), 21:36, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ничего, введут санкции - вокруг есть еще множество стран, где можно отжать кусок чего-то. Глядишь, и будет еще +10-20 миллионов со всеми ресурсами и инфраструктурой - не пропадешь!
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 22:00, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > вокруг есть еще множество стран, где можно отжать кусок чего-то

    Ой да ладно, НАТО сейчас не до того, чтобы снова вторгаться куда-нибудь на ближний восток и отжимать. Экономика нынче не та.

     
     
  • 5.49, Аноним (-), 22:26, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего у них можно отжать, кроме куска геморроя на свою голову?
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:30, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >According to the complaint filed by Lynwood, the underlying facts giving rise to the suit were discovered after a whistleblower (sic!, тут должно быть snitch, если конечно не кое-что похуже) currently residing in the U.S. disclosed the misconduct in 2019.  Lynwood then conducted its own extensive investigation, including a forensic analysis, to verify the whistleblower's revelations before filing suit.
    >The investigation revealed evidence that the former Rambler employees had gone to great lengths to hide their plans and efforts to take the NGINX software and related enterprise and monetize it for their own benefit, without Rambler's knowledge, consent or participation, the complaint states.
     
     
  • 3.15, Школьник (ok), 20:40, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У них там один whistleblower уже попытался Трампа под измену подвести. Классическая разводка - у меня есть человек, который что-то знает про тебя плохое. Нет, что именно - не скажу, а то его выдам. Так что думай, и давай договариваться теперь.
     
  • 3.28, Michael Shigorin (ok), 21:26, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > after a whistleblower currently residing in the U.S.

    Если ты пьёшь с ворами,
    опасайся за свой кошелёк...
    (ц)

     
  • 2.38, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:59, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Вообще дикая страна.

    Ну после негропротестов щютка стала не щюткой.

     

  • 1.5, Аноним (5), 20:19, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    если уж в продажных судах рф не прокатило .. то на что они вообще надеются =)
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 21:10, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    наверное надеются добиться справедливости в демократически развитой стране, раз уж в мордоре не выгорело из за продажности судебной системы которую олигарх Сысоев крутил на одном месте
     
  • 2.29, Michael Shigorin (ok), 21:33, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Разумеется, на пуп демократии -- от которого разве что самую малость покрышками смердит, а так как новенький.

    Немножко по теме: http://ruxpert.ru/Судебный_беспредел

    И чтоб два раза не вставать -- штаты являются рекордсменом по числу зэков; как на стотыщ населения, так и абсолютным (да-да, в разы более крупный Китай в этом плане точно отсталая страна): http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_количеству_заключённых

    "Гордись, дурак, что ты россиянин!" (ц) Суворов

     
     
  • 3.42, Аноним (42), 22:11, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >ссылка на руэскперт
     
  • 3.46, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:18, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > штаты являются рекордсменом по числу зэков

    Зато у них все равны перед законом. У нас основные воры у власти, поэтому и отстаем по этому показателю.

     
  • 3.51, Аноним (-), 22:28, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Разумеется, на пуп демократии -- от которого разве что самую малость покрышками смердит, а так как новенький.

    А россияне вот настолько лохи, что после смачного харка правительством в свое лицо - просто утираются. За это и живут под стать. Зато спокойно и стабильно - только все время обплеваные своим же правительством.

     

  • 1.7, mos87 (ok), 20:22, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    классический некро-тролль
     
     
  • 2.43, trdm (ok), 22:11, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вампиры.
     

  • 1.8, Аноним (10), 20:23, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > Юридическая компания Lynwood Investments
    > Investments
    > Lynwood is a seasoned international holding company that invests in a variety of industries across Europe.
    > Интересно, что в апреле компания Rambler Group расторгла договор с Lynwood Investments и запретила вести дела от имени Rambler Group. При этом компания Lynwood Investments сохранила за собой право доказывать причинение убытков и их компенсации по делу NGINX от своего собственного имени и в своих собственных интересах.

    Какие Rambler белые и пушистые, ми, ми, ми. Но читаем англоязычный источник:

    >Lynwood and its affiliates held substantial ownership stakes in Rambler, and Rambler has assigned its ownership of the NGINX software and the related NGINX enterprise to Lynwood, together with the claims alleged in the lawsuit. The assignment was approved by the Rambler board of directors.  

     
  • 1.11, Аноним (12), 20:30, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и кто говорил что нет рисков в использовании нжинкс? Получите распишитесь.
     
     
  • 2.32, Michael Shigorin (ok), 21:40, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Вы, наверное, не понимаете Штатовская либерда -- не только, но там это наиболее... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.48, Анон123 (?), 22:25, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Милейший, вы уже поменяли все запасы долляров на бесценные и стабильные рублики? А то лозунги про загнивание Запада слышны дольше, чем вы на этом свете кислород переводите, а по факту деградируют почему-то жители 1/6й части суши.
     

  • 1.14, Михрютка (ok), 20:38, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >>>При этом компания Lynwood Investments сохранила за собой право доказывать причинение убытков и их компенсации по делу NGINX от своего собственного имени и в своих собственных интересах.

    это то, о чем нам в декабре рассказывали коммерсант и прочие прессрелизоеды.

    а вот о чем пишут фирмачи:

    Lynwood and its affiliates held substantial ownership stakes in Rambler, and Rambler has assigned its ownership of the NGINX software and the related NGINX enterprise to Lynwood, together with the claims alleged in the lawsuit.  The assignment was approved by the Rambler board of directors.  

    осталось понять, кто из них умалчивает, скажем так. передача прав собственности - существенная деталюшка, интересно, откуда она всплыла.

    >>>Компания F5 Networks считает претензии истца безосновательными, в том числе ссылаясь на решение прокуратуры РФ, прекратившей расследование, не найдя доказательств вины сооснователей Nginx.

    правда штоль прекратили? а то вот интерфакс думает, что вовсе наоборот:

    https://www.interfax.ru/russia/710566

    в общем, передайте попкорн, ждем, пока кто-нить бдительный раскопает собственно судебные документы.

     
  • 1.16, СеменСеменыч777 (?), 20:41, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    как будет на английском юридическом жаргоне "ненадлежащий истец" ?
     
     
  • 2.18, антифрактал (?), 20:57, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Fucking stupid idiot
     
  • 2.33, Michael Shigorin (ok), 21:41, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    clamer
     

  • 1.19, Аноним (19), 20:59, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >По словам Игоря Ашманова, который в то время был одним из руководителей Rambler, при приёме на работу с Сысоевым была специально оговорена возможность заниматься своим проектом.

    Если бы у этого Ашманова был подтверждающий его слова документ, он давно бы его представил.
    С какой стати суд в США будет верить ему больше, чем Сысоеву?

     
     
  • 2.20, Аноним (19), 21:01, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все понял наоборот, sorry.
     

  • 1.21, Аноним (25), 21:01, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > прокуратуры РФ, прекратившей расследование, не найдя доказательств вины сооснователей Nginx.
    > Иск подан в Сан-Франциско в окружной суд США по Северной Калифорнии.

    вот будет умора если в светочи демократии скажут платить

     
     
  • 2.34, Michael Shigorin (ok), 21:42, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть F5 и платит, если очень захочет.  Нам-то какое дело?
     
  • 2.45, Аноним (45), 22:14, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >вот будет умора

    Ты главное подгузники не забудь одеть, чтобы не обмочить штанишки от смеха

     

  • 1.26, th3m3 (ok), 21:17, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >компания Rambler передала Lynwood права собственности на NGINX

    Лол, что? Рамблер отдал то, чем не обладал? Эпично.

     
     
  • 2.35, Michael Shigorin (ok), 21:49, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> отдал то, чем не обладал?

    Ну а как банкиры и прочее "прогрессивное" нацарювалы "свои" триллиарды?

    Совсем на пальцах: http://youtu.be/x2-jQ6q4CRE ("деньги - пирамида долгов (2006)")

     
  • 2.37, анони (?), 21:57, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потом с рамблера спросят, когда подтвердится что прав нет
     

  • 1.36, Аноним (-), 21:54, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очешуеть, у россиян появился свой SCO.
     
     
  • 2.41, Аноним (39), 22:06, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Lynwood Investments CY Ltd. ранее называлась A&NN Holding. По данным британского реестра на 28 апреля 2018 г., Lynwood Investments CY Ltd. принадлежит Alpha Global (PTC) с Британских Виргинских островов.

    Ты хотел сказать - у британцев?

     

  • 1.44, Аноним (44), 22:13, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, рамблер-рамблер. Первый интернет на 28800, первая почта на нём, открыточки, рассылка Subscribe.ru. Top-100 популярных сайтов. Что же с тобой стало...

    Предлагаю не заходить на сайты лента.ру и другие сайты, принадлежащие Рамблеру. Не будем повышать для них счётчик просмотров.

     
     
  • 2.50, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:27, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Предлагаю не заходить на сайты лента.ру

    Ну на данный ресурс не следует вообще заходить после 2014 года.

     

  • 1.47, x0r (??), 22:24, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодой гусар спрашивает у поручика Ржевского, как это ему удается пользоваться таким успехом у женщин.
    - Очень просто, - отвечает он, - нужно пойти к женщине и сказать:
    "Мадам, позвольте вам вдуть!"
    - Поручик! Но ведь за такое можно и по морде!
    - Можно и по морде. Но можно и вдуть.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру