Спор о правах Rambler на Nginx продолжен в суде США

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|1.1, Аноним (1), 20:02, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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дела у линвуда и впрямь плохи, если уж они пустились во все тяжкие
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|2.6, And (??), 20:19, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Наоборот. У них есть работа и они профессионально делают свой бизнес. Борются за свой успех до конца. Почёт и уважуха за доведение дел до конца.
Но желаю разориться представителям их профессии.
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|3.40, TheFotoMag (ok), 22:00, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У них есть работа и они делают свой бизнес
Посмотрим. Судья может вынести решение оштрафовать Линвуд миллиардов на 10-20.
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|2.12, Аноним (12), 20:31, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Рекламируют себя теперь если будет похожее дело обратятся к ним.
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|1.2, Урри (?), 20:02, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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$750 млн.
За такой куш, дорогой доктор, - как говорил Шерлок Холмс, - любой может начать вести рискованную игру.
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|1.4, Аноним (4), 20:14, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Сразу в суд? Без маскишоу?!
Вообще дикая страна.
Сысоев же может отказаться давать нужные показания.
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|2.9, Школьник (ok), 20:27, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ничего, откажется - введут санкции против тебя, меня, бабки Нюрки и оствшихся 146 миллионов. А Сысоева потом выкрадут из третьей страны, чай не впервой.
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|3.30, Валик (?), 21:36, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ничего, введут санкции - вокруг есть еще множество стран, где можно отжать кусок чего-то. Глядишь, и будет еще +10-20 миллионов со всеми ресурсами и инфраструктурой - не пропадешь!
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|4.39, Аноним (39), 22:00, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> вокруг есть еще множество стран, где можно отжать кусок чего-то
Ой да ладно, НАТО сейчас не до того, чтобы снова вторгаться куда-нибудь на ближний восток и отжимать. Экономика нынче не та.
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|2.10, Аноним (10), 20:30, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>According to the complaint filed by Lynwood, the underlying facts giving rise to the suit were discovered after a whistleblower (sic!, тут должно быть snitch, если конечно не кое-что похуже) currently residing in the U.S. disclosed the misconduct in 2019. Lynwood then conducted its own extensive investigation, including a forensic analysis, to verify the whistleblower's revelations before filing suit.
>The investigation revealed evidence that the former Rambler employees had gone to great lengths to hide their plans and efforts to take the NGINX software and related enterprise and monetize it for their own benefit, without Rambler's knowledge, consent or participation, the complaint states.
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|3.15, Школьник (ok), 20:40, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У них там один whistleblower уже попытался Трампа под измену подвести. Классическая разводка - у меня есть человек, который что-то знает про тебя плохое. Нет, что именно - не скажу, а то его выдам. Так что думай, и давай договариваться теперь.
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|3.28, Michael Shigorin (ok), 21:26, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> after a whistleblower currently residing in the U.S.
Если ты пьёшь с ворами,
опасайся за свой кошелёк...
(ц)
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|1.5, Аноним (5), 20:19, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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если уж в продажных судах рф не прокатило .. то на что они вообще надеются =)
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|2.25, Аноним (25), 21:10, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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наверное надеются добиться справедливости в демократически развитой стране, раз уж в мордоре не выгорело из за продажности судебной системы которую олигарх Сысоев крутил на одном месте
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|3.51, Аноним (-), 22:28, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Разумеется, на пуп демократии -- от которого разве что самую малость покрышками смердит, а так как новенький.
А россияне вот настолько лохи, что после смачного харка правительством в свое лицо - просто утираются. За это и живут под стать. Зато спокойно и стабильно - только все время обплеваные своим же правительством.
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|1.8, Аноним (10), 20:23, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> Юридическая компания Lynwood Investments
> Investments
> Lynwood is a seasoned international holding company that invests in a variety of industries across Europe.
> Интересно, что в апреле компания Rambler Group расторгла договор с Lynwood Investments и запретила вести дела от имени Rambler Group. При этом компания Lynwood Investments сохранила за собой право доказывать причинение убытков и их компенсации по делу NGINX от своего собственного имени и в своих собственных интересах.
Какие Rambler белые и пушистые, ми, ми, ми. Но читаем англоязычный источник:
>Lynwood and its affiliates held substantial ownership stakes in Rambler, and Rambler has assigned its ownership of the NGINX software and the related NGINX enterprise to Lynwood, together with the claims alleged in the lawsuit. The assignment was approved by the Rambler board of directors.
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|1.11, Аноним (12), 20:30, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну и кто говорил что нет рисков в использовании нжинкс? Получите распишитесь.
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|3.48, Анон123 (?), 22:25, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Милейший, вы уже поменяли все запасы долляров на бесценные и стабильные рублики? А то лозунги про загнивание Запада слышны дольше, чем вы на этом свете кислород переводите, а по факту деградируют почему-то жители 1/6й части суши.
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|1.14, Михрютка (ok), 20:38, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>>>При этом компания Lynwood Investments сохранила за собой право доказывать причинение убытков и их компенсации по делу NGINX от своего собственного имени и в своих собственных интересах.
это то, о чем нам в декабре рассказывали коммерсант и прочие прессрелизоеды.
а вот о чем пишут фирмачи:
Lynwood and its affiliates held substantial ownership stakes in Rambler, and Rambler has assigned its ownership of the NGINX software and the related NGINX enterprise to Lynwood, together with the claims alleged in the lawsuit. The assignment was approved by the Rambler board of directors.
осталось понять, кто из них умалчивает, скажем так. передача прав собственности - существенная деталюшка, интересно, откуда она всплыла.
>>>Компания F5 Networks считает претензии истца безосновательными, в том числе ссылаясь на решение прокуратуры РФ, прекратившей расследование, не найдя доказательств вины сооснователей Nginx.
правда штоль прекратили? а то вот интерфакс думает, что вовсе наоборот:
https://www.interfax.ru/russia/710566
в общем, передайте попкорн, ждем, пока кто-нить бдительный раскопает собственно судебные документы.
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|1.19, Аноним (19), 20:59, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>По словам Игоря Ашманова, который в то время был одним из руководителей Rambler, при приёме на работу с Сысоевым была специально оговорена возможность заниматься своим проектом.
Если бы у этого Ашманова был подтверждающий его слова документ, он давно бы его представил.
С какой стати суд в США будет верить ему больше, чем Сысоеву?
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|1.21, Аноним (25), 21:01, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> прокуратуры РФ, прекратившей расследование, не найдя доказательств вины сооснователей Nginx.
> Иск подан в Сан-Франциско в окружной суд США по Северной Калифорнии.
вот будет умора если в светочи демократии скажут платить
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|2.45, Аноним (45), 22:14, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>вот будет умора
Ты главное подгузники не забудь одеть, чтобы не обмочить штанишки от смеха
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|1.26, th3m3 (ok), 21:17, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>компания Rambler передала Lynwood права собственности на NGINX
Лол, что? Рамблер отдал то, чем не обладал? Эпично.
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|2.41, Аноним (39), 22:06, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Lynwood Investments CY Ltd. ранее называлась A&NN Holding. По данным британского реестра на 28 апреля 2018 г., Lynwood Investments CY Ltd. принадлежит Alpha Global (PTC) с Британских Виргинских островов.
Ты хотел сказать - у британцев?
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|1.44, Аноним (44), 22:13, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эх, рамблер-рамблер. Первый интернет на 28800, первая почта на нём, открыточки, рассылка Subscribe.ru. Top-100 популярных сайтов. Что же с тобой стало...
Предлагаю не заходить на сайты лента.ру и другие сайты, принадлежащие Рамблеру. Не будем повышать для них счётчик просмотров.
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|1.47, x0r (??), 22:24, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Молодой гусар спрашивает у поручика Ржевского, как это ему удается пользоваться таким успехом у женщин.
- Очень просто, - отвечает он, - нужно пойти к женщине и сказать:
"Мадам, позвольте вам вдуть!"
- Поручик! Но ведь за такое можно и по морде!
- Можно и по морде. Но можно и вдуть.
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