Выпуск njs 0.4.0. Rambler отправил ходатайство о прекращении уголовного дела против Nginx

Разработчики проекта Nginx опубликовали выпуск интерпретатора языка JavaScript - njs 0.4.0. Интерпретатор njs реализует стандарты ECMAScript и позволяет расширять возможности Nginx по обработке запросов с помощью скриптов в конфигурации. Скрипты могут использоваться в файле конфигурации для определения расширенной логики обработки запросов, формирования конфигурации, динамической генерации ответа, модификации запроса/ответа или быстрого создания заглушек с решением проблем в web-приложениях.

В новом выпуске реализована директива js_import для импорта JavaScript-модулей с реализацией обработчиков переменных или путей (location). Например, в модуле foo.js можно определить функцию bar, которую можно вызывать в привязке к определённому пути:

foo.js: function bar(r) { r.return(200); } export default {bar}; nginx.conf: js_import foo.js; location / { js_content foo.bar; }

В объекте r.headersOut добавлена поддержка заголовков, включающих нескольких значений, например:

function content(r) { r.headersOut[‘Set-Cookie’] = [ ‘foo=111; Max-Age=3600; path=/’, ‘bar=qqq; Max-Age=86400; path=/’ ]; r.return(200); }

Дополнительно можно отметить сообщение компании Rambler Group о направлении в следственные органы официального ходатайства о прекращении уголовного дела, связанного с Nginx. Ходатайство было направлено в рамках исполнения вынесенного в декабре решения совета директоров Rambler Group о переводе разбирательства с Nginx в гражданско-правовое поле. Кроме того, сообщается от расторжении договора с юридической компанией Lynwood Investments CY Ltd, которая изначально обратилась в правоохранительные органы, действуя от имени Rambler.

Интересно, что несмотря на расторжение договора, компания Lynwood Investments CY Ltd сохранила за собой право доказывать причинение убытков и их компенсации по делу NGINX от своего собственного имени и в своих собственных интересах, но не имеет права вести никаких дел от имени Rambler Group. По информации от юриста Центра цифровых прав ходатайство Rambler не имеет силы, так уголовное дело не может быть прекращено только на основании примирения сторон - решение об отсутствии состава преступления в уголовных делах находится в компетенции следственных органов.



