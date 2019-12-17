Rambler намерен перевести разбирательство с NGINX в гражданско-правовое поле

На заседании совета директоров Rambler, состоявшемся по инициативе Сбербанка, владеющем 46.5% акций Rambler Group, принято решение разорвать отношения с юридической компанией Lynwood Investments, отозвать заявление в правоохранительные органы и попросить прекратить уголовное дело против сотрудников компании NGINX. По информации от юриста Центра цифровых прав просьба Rambler не имеет силы, так уголовное дело не может быть прекращено только на основании примирения сторон - решение об отсутствии состава преступления в уголовных делах находится в компетенции следственных органов.

Rambler не отказывается от своих претензий, но попытается урегулировать вопрос гражданско-правовым путем. В частности, планируется организовать встречу с основателями NGINX и представителями компании F5 для проведения консультаций по урегулированию ситуации и ознакомления с материалами, свидетельствующими о возможном нарушении прав Rambler.

При этом нападки на NGINX не единственная сомнительная юридическая активность Rambler за последнее время - 20 декабря состоится заседание суда, на котором будет рассмотрен иск Rambler против компании Twitch. Rambler пытается взыскать компенсацию в размере 180 млрд рублей за то, что некоторые пользователи Twitch транслировали матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) на своих каналах (Rambler выкупил эксклюзивные права на показ АПЛ в России). Зафиксировано 36 тысяч просмотров данных трансляций в Twitch и Rambler намерен взыскать по 5 млн рублей за каждого просмотревшего матч пользователя. Кроме компенсации требования включают и блокировку Twitch в России. Мосгорсуд уже вынес решение о временной блокировке трансляции матчей АПЛ на Twitch (требование касается только отдельных трансляций , а не всего сервиса, и Twitch уже предоставил Rambler доступ к инструментарию для борьбы с пиратскими трансляциями).



