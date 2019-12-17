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Rambler намерен перевести разбирательство с NGINX в гражданско-правовое поле

17.12.2019 07:54

На заседании совета директоров Rambler, состоявшемся по инициативе Сбербанка, владеющем 46.5% акций Rambler Group, принято решение разорвать отношения с юридической компанией Lynwood Investments, отозвать заявление в правоохранительные органы и попросить прекратить уголовное дело против сотрудников компании NGINX. По информации от юриста Центра цифровых прав просьба Rambler не имеет силы, так уголовное дело не может быть прекращено только на основании примирения сторон - решение об отсутствии состава преступления в уголовных делах находится в компетенции следственных органов.

Rambler не отказывается от своих претензий, но попытается урегулировать вопрос гражданско-правовым путем. В частности, планируется организовать встречу с основателями NGINX и представителями компании F5 для проведения консультаций по урегулированию ситуации и ознакомления с материалами, свидетельствующими о возможном нарушении прав Rambler.

При этом нападки на NGINX не единственная сомнительная юридическая активность Rambler за последнее время - 20 декабря состоится заседание суда, на котором будет рассмотрен иск Rambler против компании Twitch. Rambler пытается взыскать компенсацию в размере 180 млрд рублей за то, что некоторые пользователи Twitch транслировали матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) на своих каналах (Rambler выкупил эксклюзивные права на показ АПЛ в России). Зафиксировано 36 тысяч просмотров данных трансляций в Twitch и Rambler намерен взыскать по 5 млн рублей за каждого просмотревшего матч пользователя. Кроме компенсации требования включают и блокировку Twitch в России. Мосгорсуд уже вынес решение о временной блокировке трансляции матчей АПЛ на Twitch (требование касается только отдельных трансляций , а не всего сервиса, и Twitch уже предоставил Rambler доступ к инструментарию для борьбы с пиратскими трансляциями).

  1. Главная ссылка к новости (https://lenta.ru/news/2019/12/...)
  2. OpenNews: Rambler заявил свои права на Nginx. В офисе Nginx проведена выемка документов
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: nginx, law
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 08:02, 17/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Рамблер совсем сдулся, вот и пытается поднять денег  из воздуха на копирайт-троллинге (по аналогии с патентным троллингом). А сейчас они очень жирно намекают на "примерение" за вознаграждение, чуть ли не прямым текстом говорят.

    Контора потеряла былую славу, а теперь они не придумали ничего лучше, чем паразитировать и душить судемными исками и silovikami. См. ещё и претензии к Twitch.

    Ждём, когда Rambler выдвинет претензии пользователям их бесплатных сервисов за то, что не оформили платные подписки.

     
     
  • 2.2, fi (ok), 08:06, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Точно!

    пользуетесь бесплатной почтой уже 20лет? Заплати!

     
  • 2.16, Аноним (16), 08:30, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, в случае с twitch претензии rambler обаснованые и законные, хотя сумма компенсации полный бред
     
  • 2.26, SOska (?), 09:03, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Самое смешное, а ктож виноват что они могут это делать? Сами люди и виноваты, вот и получайте и наслаждайтесь
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:07, 17/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всех призыааю бойкотировать этот срамблер.
     
     
  • 2.4, a3k (?), 08:10, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    Уже высянили, что не получится. Сервисами Рамблера и так уже никто не пользуется.
     
     
  • 3.24, Анчоус (?), 08:54, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Рамблер это не только сервисы вида "Рамблер*" - это еще и окко.тв, жежешка, лента.сру, газета.ру, афиша и прочие, имеют свою аудиторию...
    И вот неплохо бы по ним ударить, тот ж яндексу вместо тупого пиара на хабре выкинуть из поиска эти сервисы
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 09:12, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я то думал, чего это они под новостью на ленте комменты прикрыли
     
  • 4.35, тоже Аноним (ok), 09:28, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яндекс плотно связан со Сбером.
    Владеющим, как мы видим в этой же новости, половиной акций Рамблера.
    Ударялка отменяется.
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:11, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Но-но, у меня там почта, кого вы там бойкотировать собрались? Веб клиент легче гугла. И он не удаляет аккаунты просто так, это тоже преимущество перед гуглом.
     
     
  • 3.14, funny.falcon (?), 08:27, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А ты сохрани в почте ссылку на трансляцию матча Английской лиги
     
  • 3.20, Нонон (?), 08:48, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меняй почту, парень
     
     
  • 4.29, Аноним (28), 09:13, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На mail.ru, вот они порядочные ребята
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:11, 17/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    1) По данным Британского реестра на 28 апреля 2018 г., кипрская Lynwood Investments CY Limited принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах Alpha Global (PTC). Конечный контролирующий бенефициар – Николай Мамут.

    2) Мамут, Александр Леонидович. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. ... В апреле 2014 года как управляющий акционер группы Rambler&Co (ранее известной как объединённая компания «Афиша-Рамблер-SUP») лично возглавил группу в статусе генерального директора.

    > На заседании совета директоров Rambler ... принято решение разорвать отношения с юридической компанией Lynwood Investments

    Мамут разорвал отношения с самим собой?

     
     
  • 2.9, Аноним (6), 08:13, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, именно так. Действовали как обычно, а тут что-то кипишь поднялся, надо бы съехать как-нибудь (и потом всё равно дожать).
     
  • 2.10, Аноним (10), 08:13, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1) По данным Британского реестра на 28 апреля 2018 г., кипрская Lynwood
    > Investments CY Limited принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах
    > Alpha Global (PTC). Конечный контролирующий бенефициар – Николай Мамут.
    > 2) Мамут, Александр Леонидович. Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
    > ... В апреле 2014 года как управляющий акционер группы Rambler&Co (ранее
    > известной как объединённая компания «Афиша-Рамблер-SUP») лично возглавил
    > группу в статусе генерального директора.
    >> На заседании совета директоров Rambler ... принято решение разорвать отношения с юридической компанией Lynwood Investments
    > Мамут разорвал отношения с самим собой?

    Мамут не владелец Сбербанка, на который направлен весь негатив.

     
     
  • 3.23, Другой аноним (?), 08:53, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или он ещё не представитель менеджмента сбербанк, который понижает стоимость акций рамблера, перед завершением сделки.
     
  • 2.11, a3k (?), 08:14, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С сыном же.
     
  • 2.33, Аноним (33), 09:19, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Конечный контролирующий бенефициар – Николай Мамут.

    Тут опечатка. Правильно будет так: "Конченый контролирующий бенефициар – Николай Мамут."

     

  • 1.7, Аноним (10), 08:12, 17/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На данный момент выглядит как подстава Сбербанка со стороны владельца Lynwood Investments.
     
  • 1.8, cool29 (?), 08:12, 17/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кому-то дали по шапке)))
     
  • 1.12, Аноним (12), 08:18, 17/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слабаки, не смогли отжать нгинкс.
     
  • 1.13, An (??), 08:26, 17/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Rambler будет встречаться с NGINX и F5 для проведения консультаций, чтобы урегулировать сними как у них отжать NGINX? Прикольно.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 08:32, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    волк проводит консультации с отарой... уморили!
     
     
  • 3.21, A.Stahl (ok), 08:49, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Wannabe-волк. Сомневаюсь, что Сбербанк-Рамблер представляют серьёзную опасность для нового владельца nginx.
     
     
  • 4.32, Аноним (28), 09:16, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дуров тоже думал, что это все шуточки
     

  • 1.15, Аноним (15), 08:28, 17/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А с производителей телевизоров/мониторов  и интернет-провайдеров Rambler не хочет получить компенсацию, ведь эти матчи  смотрели на оборудовании этих производителей, а пиратский трафик качали через провайдера? Иск к Twitch, как к площадке для трансляции своего контента, на том же уровне абсурда.
     
  • 1.18, Аноним (-), 08:47, 17/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Кроме компенсации требования включают и блокировку Twitch в России.

    OMEGALUL

     
  • 1.19, жека воробьев (?), 08:47, 17/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Глава спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович сообщил, что компания намерена подать иск против «Матч ТВ». Компания обвиняет «Матч ТВ» в «незаконном распространение отдельных фрагментов видеоряда матчей» клубов Английской футбольной премьер-лиги с августа по ноябрь
     
  • 1.22, К (?), 08:51, 17/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очко не вытянуло.

    Но поздно.

     
  • 1.25, Andrey (??), 08:57, 17/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    SCO 2019: Russian Edition
     
     
  • 2.30, Аноним (28), 09:14, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SCO хотя бы омон не отправляли по адресу (да они и не смогли бы)
     

  • 1.27, Сергей (??), 09:12, 17/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такое впечатление, что надо избавляться от всех активов, где фигурирует Мамут...
     
     
  • 2.31, Аноним (28), 09:16, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что там за активы у тебя, даже интересно стало
     
     
  • 3.34, Sluggard (ok), 09:27, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Платный акаунт в ЖЖ, наверное.
     
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