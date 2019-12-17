Rambler намерен перевести разбирательство с NGINX в гражданско-правовое поле

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|1.1, Аноним (1), 08:02, 17/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Рамблер совсем сдулся, вот и пытается поднять денег из воздуха на копирайт-троллинге (по аналогии с патентным троллингом). А сейчас они очень жирно намекают на "примерение" за вознаграждение, чуть ли не прямым текстом говорят.
Контора потеряла былую славу, а теперь они не придумали ничего лучше, чем паразитировать и душить судемными исками и silovikami. См. ещё и претензии к Twitch.
Ждём, когда Rambler выдвинет претензии пользователям их бесплатных сервисов за то, что не оформили платные подписки.
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|2.2, fi (ok), 08:06, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Точно!
пользуетесь бесплатной почтой уже 20лет? Заплати!
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|2.16, Аноним (16), 08:30, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, в случае с twitch претензии rambler обаснованые и законные, хотя сумма компенсации полный бред
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|2.26, SOska (?), 09:03, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Самое смешное, а ктож виноват что они могут это делать? Сами люди и виноваты, вот и получайте и наслаждайтесь
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|2.4, a3k (?), 08:10, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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Уже высянили, что не получится. Сервисами Рамблера и так уже никто не пользуется.
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|3.24, Анчоус (?), 08:54, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Рамблер это не только сервисы вида "Рамблер*" - это еще и окко.тв, жежешка, лента.сру, газета.ру, афиша и прочие, имеют свою аудиторию...
И вот неплохо бы по ним ударить, тот ж яндексу вместо тупого пиара на хабре выкинуть из поиска эти сервисы
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|4.28, Аноним (28), 09:12, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А я то думал, чего это они под новостью на ленте комменты прикрыли
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|4.35, тоже Аноним (ok), 09:28, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Яндекс плотно связан со Сбером.
Владеющим, как мы видим в этой же новости, половиной акций Рамблера.
Ударялка отменяется.
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|2.6, Аноним (6), 08:11, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Но-но, у меня там почта, кого вы там бойкотировать собрались? Веб клиент легче гугла. И он не удаляет аккаунты просто так, это тоже преимущество перед гуглом.
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|1.5, Аноним (5), 08:11, 17/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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1) По данным Британского реестра на 28 апреля 2018 г., кипрская Lynwood Investments CY Limited принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах Alpha Global (PTC). Конечный контролирующий бенефициар – Николай Мамут.
2) Мамут, Александр Леонидович. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. ... В апреле 2014 года как управляющий акционер группы Rambler&Co (ранее известной как объединённая компания «Афиша-Рамблер-SUP») лично возглавил группу в статусе генерального директора.
> На заседании совета директоров Rambler ... принято решение разорвать отношения с юридической компанией Lynwood Investments
Мамут разорвал отношения с самим собой?
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|2.9, Аноним (6), 08:13, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, именно так. Действовали как обычно, а тут что-то кипишь поднялся, надо бы съехать как-нибудь (и потом всё равно дожать).
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|2.10, Аноним (10), 08:13, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 1) По данным Британского реестра на 28 апреля 2018 г., кипрская Lynwood
> Investments CY Limited принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах
> Alpha Global (PTC). Конечный контролирующий бенефициар – Николай Мамут.
> 2) Мамут, Александр Леонидович. Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
> ... В апреле 2014 года как управляющий акционер группы Rambler&Co (ранее
> известной как объединённая компания «Афиша-Рамблер-SUP») лично возглавил
> группу в статусе генерального директора.
>> На заседании совета директоров Rambler ... принято решение разорвать отношения с юридической компанией Lynwood Investments
> Мамут разорвал отношения с самим собой?
Мамут не владелец Сбербанка, на который направлен весь негатив.
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|3.23, Другой аноним (?), 08:53, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Или он ещё не представитель менеджмента сбербанк, который понижает стоимость акций рамблера, перед завершением сделки.
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|2.33, Аноним (33), 09:19, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Конечный контролирующий бенефициар – Николай Мамут.
Тут опечатка. Правильно будет так: "Конченый контролирующий бенефициар – Николай Мамут."
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|1.7, Аноним (10), 08:12, 17/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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На данный момент выглядит как подстава Сбербанка со стороны владельца Lynwood Investments.
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|1.13, An (??), 08:26, 17/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Rambler будет встречаться с NGINX и F5 для проведения консультаций, чтобы урегулировать сними как у них отжать NGINX? Прикольно.
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|3.21, A.Stahl (ok), 08:49, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Wannabe-волк. Сомневаюсь, что Сбербанк-Рамблер представляют серьёзную опасность для нового владельца nginx.
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|1.15, Аноним (15), 08:28, 17/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А с производителей телевизоров/мониторов и интернет-провайдеров Rambler не хочет получить компенсацию, ведь эти матчи смотрели на оборудовании этих производителей, а пиратский трафик качали через провайдера? Иск к Twitch, как к площадке для трансляции своего контента, на том же уровне абсурда.
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|1.18, Аноним (-), 08:47, 17/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Кроме компенсации требования включают и блокировку Twitch в России.
OMEGALUL
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|1.19, жека воробьев (?), 08:47, 17/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Глава спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович сообщил, что компания намерена подать иск против «Матч ТВ». Компания обвиняет «Матч ТВ» в «незаконном распространение отдельных фрагментов видеоряда матчей» клубов Английской футбольной премьер-лиги с августа по ноябрь
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|2.30, Аноним (28), 09:14, 17/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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SCO хотя бы омон не отправляли по адресу (да они и не смогли бы)
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|1.27, Сергей (??), 09:12, 17/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Такое впечатление, что надо избавляться от всех активов, где фигурирует Мамут...
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