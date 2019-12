Rambler заявил свои права на Nginx. В офисе Nginx проведена выемка документов

2.36 , xm ( ok ), 20:53, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – > Что там у нас есть на замену nginx? Кроме апача, естественно. H2O. Они умные. Они в Японии.

3.94 , Энон ( ? ), 21:17, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как повезло японцам, что они в Японии. И повезло вдвойне, что ты не там.

4.119 , xm ( ok ), 21:29, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – > Как повезло японцам, что они в Японии. И повезло вдвойне, что ты

> не там. Мне трёх визитов хватило, я думаю, на всю жизнь.

5.131 , Энон ( ? ), 21:35, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Мои соболезнования японцам.

2.47 , Аноним ( 47 ), 20:58, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Lighttpd

3.49 , xm ( ok ), 20:59, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – HTTP/2 ? Нет, не слышали...

2.60 , BlackRot ( ok ), 21:03, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – А менять его и не нужно. Все будет хорошо.

2.74 , eRIC ( ok ), 21:09, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Что там у нас есть на замену nginx? Кроме апача, естественно. Haproxy, H2O, Caddy Server (который недавно полностью стал свободным), LWAN и др.

3.140 , xm ( ok ), 21:41, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – О, насчёт Caddy не знал. Спасибо.

2.101 , имя_ ( ? ), 21:20, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А зачем искать замену? Код-то распространяется под бсд.

3.174 , Аноним ( 162 ), 21:59, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Пфф, у нас такие лицензии не работают. Нужна обязательно заверенная у нотариуса, на листе А4 и с печатью, а так же на русском языке, при переводе на который оригинал лицензии превращается в RuBSD