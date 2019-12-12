Rambler заявил свои права на Nginx. В офисе Nginx проведена выемка документов

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|1.33, Аноним (33), 20:51, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+32 +/–
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Извините за попытку украсть тред, но я считаю за нужное вывесить повыше важный комментарий Ашманова, нанимавшего Сысоева в 2000 году в Рамблер, который подтверждает безосновательность обвинений.
https://roem.ru/12-12-2019/281134/rambler-nginx/#comment-292045
Процитирую:
--
Игорь Ашманов
> Разработкой Сысоев занимался в рабочее время, в офисе Рамблера, на оборудовании Рамблера. «Свободное» время у него начиналось после выхода из офиса.
1. Это чушь. В нашем законодательстве такого нет. Нужно очень специально доказывать, для этого нужно служебное задание именно на это.
«На служебной технике» или «в рабочее время» — не канает. Всё можно — и интеллектуальная собственность у автора.
2. Кроме того, при найме Сысоева — нанимал его я в 2000 году — было специально оговорено, что у него есть свой проект, и он имеет право им заниматься. Он тогда назывался что-то вроде mod_accel, название Nginx он ему дал где-то в 2001—2002.
Я могу дать об этом показания в суде, если будет нужно. И мой партнёр по АиП и Крибруму, Дмитрий Пашко, тогдашний технический директор Рамблера, его непосредственный начальник — думаю, тоже.
3. Он работал в Рамблере сисадмином. Разработка ПО вообще не входила в его должностные обязанности.
4. Думаю, Рамблер не сможет показать ни единой бумаги, не говоря уж про несуществовавшее служебное задание на разработку веб-сервера.
Я пока попросил нашего адвоката, Тимофея Мусатова, вытащившего Зубаху с Кипра и занимающегося Винником в Греции, посмотреть, что там происходит В принципе, там делом занялись адвокаты Руна Кэпитал, может быть, наша помощь и не потребуется.
Думаю, гады обломаются.
--
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|2.42, Аноним (42), 20:56, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Тогда сысоев либо пиарится, либо амшанова набутылят и он переобуется.
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|3.90, siu77 (ok), 21:16, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Он может не переобуться, а выйти д'Артаньяном в белом и пойти c чистыми руками рунет чебурашить. «Если мы не можем забрать у США ядерный рубильник, надо забрать рубильник от интернета» (с) Ашманов.
Многоходовочка.
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|4.169, Michael Shigorin (ok), 21:55, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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Вполне последовательная позиция человека, который прекрасно видит, что штаты в интернетах творят, говорит об этом -- и проверить может любой взрослый человек, не наслаждающийся амнезией или там некрозом совести: https://www.youtube.com/watch?v=VURPlTlABAg&t=9m45s
Антиофтопик: похоже, то, что он же писал автобиографического про рамблер (кажется, "жизнь внутри пузыря" или как-то так называлось) -- в части рамблера перешло в терминальную стадию а-ля SCO.
PS: кто-нить рыл про Lynwood Investments, что это за непотребство?
PPS: echo 127.0.0.11 rambler.ru top100.ru lenta.ru >> /etc/hosts
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|5.234, siu77 (ok), 22:45, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Умный чувак, интересные идеи, но, по-моему, за новостями стоят люди со своими тараканами. И т.н. наука новостиведение - лишь попытка выйти на этих тараканов через тексты. Задача занятная, но нерешаемая. Влияние безусловно есть, но уловить его почти невозможно, если не знать точно. Поэтому, у него и вышел "Галактический парламент". 16:40. Когда ощущаешь "пульс новостей", то возможны такие обобщения. Но, ИМХО, они ошибочны.
Более реальным видится генерирование новостей. "Запузыривание" стран, организаций, людей, чтобы они жили внутри производимой программно инфы - и это страшно, потому что возможно.
>в части рамблера перешло в терминальную стадию а-ля SCO
Не знаю, не читал его книжек.
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|2.59, xm (ok), 21:02, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–16 +/–
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Ещё один симулирует кретинизм.
Закон он для лохов, а для пацанов есть понятия.
Заказ пришёл, доли определены. Как отдаст все активы, так и отпустят. Может быть.
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|3.65, Аноним (65), 21:06, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это капитализм, детка. Ещё Маркс сказал, что "нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради прибыли в 300%".
Вспомните, сколько абсурдных исков по теме компьютеров и ПО было в тех же США.
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|4.79, Аноним (79), 21:11, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Что значит "было"? А сейчас их нет (вон про тоже Java API уже десяток лет вроде ругаются)?
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|5.86, Аноним (65), 21:13, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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И было и есть и будут!
А если один из этих тупых исков вдруг возник в России, то тут сразу кровавый режим виноват.
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|6.111, Sluggard (ok), 21:26, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А несистемная оппозия, котору дурак Сысосев критиковал, сразу бы начала такое не допускать. И авторское и патентное права отменила бы. Ты просто не понимаешь.
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|6.218, Кот (??), 22:40, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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то что бывают тупые иски в сша, никак не оправдывает их существование в России
или вы предлагаете перетягивать негативые зарубежные действа к нам?
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|7.240, Аноним (240), 22:49, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> то что бывают тупые иски в сша, никак не оправдывает их существование в России
Не оправдывает, но доказывает их неизбежность.
Построить идеальный законодательство, который делает всем хорошим хорошо, а всем плохим — плохо, ещё никому не удалось.
Но отсутствие таких законов вовсе не мешает стране быть светочем либерализма и демократии.
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|3.106, Sluggard (ok), 21:22, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А, ну всё понятно с тобой. Я-то ниже пытался нормально общаться, думал, ты по ошибке начал нести такое сюда...
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|4.115, Аноним (65), 21:27, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хы. На самом деле может действительно получиться что-то похожее на сценарий xm, но пока не вижу к этому никаких предпосылок.
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|3.149, Аномномномнимус (?), 21:46, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"Понятия" для ущербных мудаков не умеющих ничерта делать своим собственным умом и не способные даже осмыслить для чего в первую очередь нужны настоящие законы. И место им всем таким - у параши где-нибудь далеко в Тайге. А то сильно они охочи со своими понятиями портить жизнь нормальным людям не имея на то никаких оснований. Как сами заработать - так сразу лохи и дурачки, а как у кого лишний рубль честно заработан "папанятийся" вылазит.
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|Часть нити удалена модератором
|4.164, Celcion (ok), 21:52, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да не мешайте демагогам заниматься своим стандартным нытьём. Зачем им вникать в суть происходящего и включать голову? Это долго, сложно и требует усилий. А вот воткнуть шаблонную фразочку и хапнуть лайкосов от таких же персонажей - самое оно.
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|2.58, Энон (?), 21:01, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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КО-ко, скажи, а патентные тролли существуют исключительно в России? Да, Ко-ко?
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|2.262, Michael Shigorin (ok), 23:16, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почитал по ссылке и дальше.
Там ещё замечательное:
--- Анатолий Скоблов
Еще один вопрос про «наивного лоха Рамблер» придумал.
Обновлялся ли энжинкс работающий в рамблере после ухода Сысоева и откуда брались обновления. Думаю этот вопрос все точки над «ё» расставит
--- https://roem.ru/12-12-2019/281134/rambler-nginx/#comment-292094
--- Игорь Ашманов
Всё, сидит дома уже.
--- https://roem.ru/12-12-2019/281134/rambler-nginx/#comment-292100
--- Игорь Ашманов
У меня есть гипотеза, что при продаже Рамблера Сберу, те, кто продавал, наврали, что Nginx принадлежит Рамблеру, чтобы повысить цену. А потом юристы Сбера обнаружили, что это вранье. И дали команду.
В истории Рамблера это уже было, когда продавали Лопатинскому — наврали про iXBT, Кулички и прочее. А они давно ушли. Кончилось судом и возвратом денег.
--- https://roem.ru/12-12-2019/281134/rambler-nginx/#comment-292101
Последнее, кстати, в случае верности является поводом для сбера заменить конкретно тех юристов на ещё один скрипт на питоне -- пользы больше, вреда меньше.
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|2.6, Аноним (6), 20:25, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Такие вряд ли знают, что такое nginx. Они успешно покупают квартиры и ездят на успешных авто на успешные дачи. Чужие жизни их мало волнуют, а прогресс их и в новостном формате breaking news устраивает
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|3.51, Аноним (51), 20:59, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ярым патриотом является местный модератор, он вполне знает, что такое nginx.
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|2.52, Энон (?), 21:00, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Хотел поинтересоваться при чём тут "патриоты" и "режЫм", но передумал -- не хочется слушать очередную ахинею малолетних Дэ.
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|4.72, Энон (?), 21:09, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Советы свои, никому не нужные, сверстникам своим иди давай.
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|4.138, Константавр (ok), 21:40, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А при чём тут режим? Это капитализм, детка, в его почти не прикрытом виде. И рейды совершают не власть имущие, а те кто могут.
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|5.157, Аноним (2), 21:48, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Давай, расскажи нам про такие же вот рейды в кремниевой долине, с уголовным делом и обысками по эпизоду, который случился ещё до появления самой уголовной статьи за полтора десятка лет до этого.
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|3.214, Аноним (214), 22:37, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Данная ситуация заметно отличается от копирайт-войн в других странах, как миниму... большой текст свёрнут, показать
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|4.233, Michael Shigorin (ok), 22:45, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> не сказать, чтобы в тех же штатах ситуация была сильно другая,
> но все несколько другая
Таки читайте Джона Перкинса, сравнивайте с наблюдаемым.
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|5.244, Аноним (214), 22:55, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С Перкинсом постараюсь ознакомиться. но все же, мне кажется, вы не совсем верно меня поняли. Я имел в виду лишь то, что корпорации в штатах имеют больше свободы действия, и потому сами являются политическими силами, в то время как в России картина несколько более централизованная. Морально я никакой разницы ни с теми, ни с другими, не вижу.
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|3.229, llol (?), 22:44, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А навальнята белоленточные при любом удобном случае (особенно когда слышат слова "обыск", "уголовное дело" и т.д.) начинают желчь свою лить на "кровавый режим" и "полицаев". У них голова так работает.
А видел бы ты, как их коротить начинает, когда кто-то где-то говорит, что у нас в стране что-то хорошо.
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|3.249, А.Мамут (?), 22:57, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> рабочая гипотеза -- какой-то кретин в рамблере
а за "кретина", Михаил - рискуете ответить вы.
Причем вместе с владельцем этого недоделанного сайта.
Который завтра же изымем в качестве вещдока.
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|3.265, Аноним (265), 23:22, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На Германа Оскаровича замахнулся? Хорошо хоть не на Рамзана Ахматовича.
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|2.284, Аноним (284), 23:34, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Всем "патриотам" режима на заметку.
Т.е. когда Tesla и Apple творили тоже самое со своими бывшими сотрудниками - это норм? Лицемерненько, не находите?
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|2.23, Аноним (23), 20:43, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Жаль. А почта у них не требовала телефона, зато, правда, требовала проходить гуглокапчу.
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|1.4, Аноним (6), 20:23, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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Рамблер видимо осознал, что за десятилетия не смог родить ни одного вменяемого продукта - самое время отнять у более удачливых игроков рынка
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|1.5, Аноним (5), 20:24, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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Какова позиция <s>русских рэперов</s> Шигорина по данному случаю?
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|1.8, привет2 (?), 20:28, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну не все просто так, наверняка будут детали, я лично подожду перед тем, как гмуждать какуюто из сторон
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|2.24, A.Stahl (ok), 20:44, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>я лично подожду перед тем, как гмуждать какуюто из сторон
Тем более что от нашего гмуждения ничего и не зависит.
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|3.93, имя_ (?), 21:17, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну как же, волны в бочке с субстанцией, в которой кто-то по пояс, а кто-то - и по шею.
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|2.146, freehck (ok), 21:44, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А что тут ждать? По-твоему Рамблер просто не заметил, что "его продукт" nginx свободно разрабатывался и продавался более 15 лет? Конечно Рамблер не имеет никаких оснований для того, чтобы претендовать на исключительные права над nginx.
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|1.10, Аноним (42), 20:31, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Не так давно "К&Б" красиво отжали. Тоже с обысков началось, а потом, внезапно, слияние и во главе компании свой кац.
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|1.13, Аноним (13), 20:33, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А сейчас выясниться, что трудовой договор системного администратора составлен крайне "юридический широко". Например, "выполнять деятельность нацеленную на обеспечение поддержки пользователей". Разработка ПО это деятельность (чем не деятельность), а то что не согласовал с руководством, так это все потому, что имел свободу выбора и действивал в рамках предоставленных полномочий. Тут ведь жулническая позиция крупных компаний понятна, но ведь кто возразит им? И главное даже если и возразит его просто замордуют. Вот сейчас попробуйте создайте компании где продукты будут принадлежать их изобретателям.
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|2.27, Аноним (65), 20:47, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А если программа действительно создавалась Сысоевым в рабочее время?
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|3.162, Аноним (162), 21:51, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тогда бы эта разборка всплыла сразу и сохранились бы хоть какие-то документы и сведения о его работе, а не размытое "Не позднее позавчера". Да и глупо вообще это всё выглядит, если никто не заметил копирайта Сысоева с пометкой BSD-License. Короче тут всё может и не так очевидно, но просто. а) Они хотят урвать кусок с чужого стола, а юстиция и ничего поделать не может, придётся автору бодаться, таковы наши законы б) На предыдущем месте работы действующего героя сидели полные олухи, которые уже тогда юридически профукали свою/чужую/инопланетную/небожительскую разработку, не оговорив это дело отдельным договором.
Хз, надежда только на то, что потуги рамблера с грохотом провалятся, а весь этот процесс достаточно широко осветят в новостях, чтобы на слуху было.
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|2.127, Михрютка (ok), 21:33, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>>> трудовой договор системного администратора составлен крайне "юридический широко"
Я извиняюсь, "неустановленного лица".
Трудовой договор неустановленного лица по выполнению неустановленных обязанностей, не позднее 04 октября 2004 года.
Что-то мне подсказывает, что и Т-2, и Т-1 пана Сысоева в Рамблере давно и успешно проэтосамлены военным методом.
Ну, успехов Рамблеру доказать свою правоту законным образом.
А за Сысоева ссыкотно.
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|1.15, Аноним (15), 20:34, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Опеннет - молодцы! Весь адекватный рунет это уже полдня обсуждает. Даже на Хакерньюс новость есть. А у вас это в "мини-новостях" и только вечером. Вы новости пишете дома в свободное от работы время?
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|2.20, Аноним (13), 20:41, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Да, именно так и есть. ОпенНет это же хоббийный проект Максима. Он же даже собирал там деньги на него и хостинг. А речи о полном дне и полноценных редакторах и небыло никогда.
Я тут был на тренинге одном и там мужик говорил, что любую претензию нужно переворачивать в возможность развития. И вот собственно ваша претензия это очевидно желание какой-то помощи проекту? Как Вы хотите помочь нашему любимому ОпенНету?
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|3.159, freehck (ok), 21:49, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А речи о полном дне и полноценных редакторах и небыло никогда.
Вообще-то была во время старта краудфандинга на патреоне. Но поскольку патреонщики донатят в разные периоды времени где-то $200-250 ежемесячно, то сами понимаете, Максим слегонца так не может посвятить себя целиком этому проекту.
Но вы конечно можете всё исправить:
https://www.patreon.com/opennet/posts
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|4.251, Михрютка (ok), 22:58, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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опачки, опеннет завел патреончик? патронам хайрез, обнаженка, новости на неделю раньше открытого доступа?
:)
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|2.97, имя_ (?), 21:18, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А куда спешить? Правильно ждали, могла бы и еще какая-нибудь информация появиться, а не только твиты.
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|1.21, xm (ok), 20:42, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Самое смешное что тот же Сысоев время от времени чморил несистемную (ну то есть в российских реалиях - настоящую) оппозицию и стебался вот этим всем происходящим. А вот как оно обернулось...
Ну, может поумнеет. Если живым выйдет.
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|2.30, Аноним (65), 20:49, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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И при чём тут оппозиция? И политические взгляды Сысоева? Пока я вижу лишь спор двух хозяйствующих субъектов.
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|3.254, Ананимус (?), 23:02, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сбербанк известен близостью к полиции. Поэтому вместо вызова в суд, цивилизованного разбирательства и прочих прелестей просвещения Сысоева уволок с работы ОМОН.
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|4.271, xm (ok), 23:26, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я скажу даже больше - Сбербанк это крупнейший рейдер в стране.
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|2.56, Sluggard (ok), 21:01, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А наша несистемная (или ещё какая-нибудь) оппозиция требовала пересмотра законодательства в части, касающейся имущественных авторских прав или, например, патентов?
А то может оказаться так, что в благословенном Валиноре с этим тоже не всё прекрасно, и SCO — весёлые дядьки, а какой-нибудь OIN не от скуки создавался...
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|3.63, xm (ok), 21:06, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Это всё отношения к сути моего комментария не имеет.
Я о, если угодно, кармической справедливости, да и просто логике.
Почему то сторонники подобных взглядов считают, что происходящие процессы их не коснутся ("я честный человек и патриот", ага), ну или, в крайнем случае, сажать будут не их, а они.
А тут вот оно как повернулось...
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|5.112, xm (ok), 21:26, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Политика здесь в том, что любого могут посадить по поводу и без.
Вопрос лишь в том кому и как ты будешь в этой связи интересен.
Так понятнее?
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|6.123, Аноним (65), 21:31, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот с этим я почти согласен. Но по данному иску пока только ваши предположения.
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|4.98, Sluggard (ok), 21:19, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это твой комментарий не имеет отношения к новости.
Ты пытаешься притащить политоту (взгляды, патриотизм, критика оппозиции) в новость о том, как одна коммерческая компания, в рамках законодательства, наезжает на другую коммерческую компанию, почуяв прибыль.
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|5.113, xm (ok), 21:26, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы видите обёртку и думаете что она и есть конфетка. А вот нет.
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|6.125, Sluggard (ok), 21:32, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну-ка расскажи мне, человек-рентген, что с кармой у Пейджа и Брина, и какую оппозицию они критиковали, что Oracle уже задолбал Google судебными претензиями?
И, чтоб два раза не вставать, что с этим у производителей Android-смартфонов, что приходится роялти Microsoft платить?
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|7.137, xm (ok), 21:39, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вы всерьез хотите сравнить страну, где есть работающая система правосудия и ту, где от неё остались лишь атрибуты?
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|11.282, xm (ok), 23:33, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Так и запишем - Шигорин за базар не отвечает Ну, впрочем, никто и не сомневался... текст свёрнут, показать
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|5.260, Аноним (269), 23:16, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> одна коммерческая компания, в рамках законодательства, наезжает на другую коммерческую компанию, почуяв прибыль.
В рамках законодательства рамблер бы послали с этим иском далеко и надолго и никакого дела бы не возбуждали.
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|4.189, prokoudine (ok), 22:11, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Наша ушлёпочная несистемная оппозиция что в фас, что в профиль выглядит неотличимо от тех, с кем борется.
Так что никакой кармической справедливости тут нет.
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|5.196, Michael Shigorin (ok), 22:21, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ошибаешься, Саш. Чтобы понять, насколько -- сравни "драконовы меры" последних дней януковоща и первые же эдикты "новой власти" (там в одном из них прямо список статей УК прописан, это может облегчить понимание).
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|7.247, Michael Shigorin (ok), 22:56, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты действительно не понимаешь, что неотличимо эта "оппозиция" выглядит именно с тамошней нынешней властью, поскольку выращивалась одними и теми же методами в одних и тех же целях?..
А я помню, и знавал многих неплохо. Поэтому когда дегенераты рассказывают, что "в Ливии совсем не так было", или вот "на Украине совсем не то было" -- я, извини, могу _любого_ к стенке прижать очень крепко.
Ну а тем, кому интересна матчасть -- см. наработки недавно подохшего Джина Шарпа и документ TC-18-01 Special Forces Unconventional Warfare.
PS: тем временем порой подкидываю листовочки, которые одинаковые случайно получились на украинском и арабском, назад -- с переводом на исходный. Пусть лучше там пригодятся.
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|5.278, Аноним (269), 23:30, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Наша ушлёпочная несистемная оппозиция что в фас, что в профиль выглядит неотличимо
> от тех, с кем борется.
> Так что никакой кармической справедливости тут нет.
Возможно у тебя проблемы с глазами, ты бы проверился.
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|4.230, Sluggard (ok), 22:44, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Либертарианская партия последовательно выступает против копирайта на ПО, если что.
Миша Светов что ли? )
К идеям либертарианцев и прочих анархо-капиталистов довольно много вопросов и претензий, здесь не время и не место. Давай не будем.
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|5.236, KonstantinB (ok), 22:48, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Позиция против копирайта на ПО была еще до того, как Миша вступил в партию. И ее разделяют большинство либертарианцев, не только российские.
Про остальные вопросы и претензии, да, давайте не будем, я упомянул только этот момент, справедливости ради.
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|3.279, Аноним (269), 23:32, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Навальнята любую новость обмажут своими "идеями".
Обычно это едристуны обмазываются и всех вокруг ещё стараются измазать.
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|2.193, Michael Shigorin (ok), 22:16, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А в чём настоящесть несистемной оппозиции? В том, что в тех самых штатах она была бы щедро угощена боевыми на поражение за десятую долю тех выходок, которые здесь ей "кговавый гежым" в общем-то спускает с рук?
А если завтра вылезет связь этих инвестментсов с клинтонами-байденами-барухами или там британской королевой (которая не брезгует подрабатывать микрофинансовым гопничеством) -- сделаете вид, что всё хорошо?
Настоящая оппозиция -- это не мешки с дерьмом и вакуумом, а те, кто строит родную страну, будучи несогласен с чем-либо в её руководстве. У нас на конторе такие люди есть, например. И с ними _можно_ работать.
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|3.220, Энон (?), 22:40, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У этой "оппозиции" задача совершенно противоположная -- им не строить, им расшатывать и ломать велят. Табаки.
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|3.224, KonstantinB (ok), 22:42, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Можно одновременно поддерживать оппозицию и строить родную страну. Да, палок в колеса будут ставить много, но все же можно.
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|4.237, Энон (?), 22:48, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но почему-то они предпочитают только верещать с выпученными глазами про режЫЫЫм и Эту Страну.
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|6.257, Энон (?), 23:05, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не припомню, чтоб антиоппозиционеры верещали за свержение власти и государственного строя.
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|7.261, KonstantinB (ok), 23:16, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А какая разница, о чем верещать? Можно точно так же верещать, как все хорошо, когда под твоим носом нарушается закон и разворовывается бюджет. Суть одна - не делом заниматься, а верещать в чьих-либо интересах (за деньги или добровольно - не суть важно).
Да и далеко не все оппозиционеры выступают за свержение власти и государственного строя. Вменяемая часть выступает за соблюдение законов и агитирует за смену власти путем выборов.
Истина, как всегда, посередине.
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|3.285, Аноним (269), 23:35, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Настоящая оппозиция -- это не мешки с дерьмом и вакуумом, а те,
> кто строит родную страну, будучи несогласен с чем-либо в её руководстве.
> У нас на конторе такие люди есть, например. И
> с ними _можно_ работать.
Строители газенвагенов.
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|2.212, KonstantinB (ok), 22:37, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Картинка "я живу в прекрасной стране", конечно, на ум приходит, не спорю.
Но злорадствовать по этому поводу - это совсем днище.
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|2.36, xm (ok), 20:53, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Что там у нас есть на замену nginx? Кроме апача, естественно.
H2O. Они умные. Они в Японии.
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|3.94, Энон (?), 21:17, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как повезло японцам, что они в Японии. И повезло вдвойне, что ты не там.
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|4.119, xm (ok), 21:29, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Как повезло японцам, что они в Японии. И повезло вдвойне, что ты
> не там.
Мне трёх визитов хватило, я думаю, на всю жизнь.
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|2.74, eRIC (ok), 21:09, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Что там у нас есть на замену nginx? Кроме апача, естественно.
Haproxy, H2O, Caddy Server (который недавно полностью стал свободным), LWAN и др.
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|3.174, Аноним (162), 21:59, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пфф, у нас такие лицензии не работают. Нужна обязательно заверенная у нотариуса, на листе А4 и с печатью, а так же на русском языке, при переводе на который оригинал лицензии превращается в RuBSD
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|1.29, pin (??), 20:49, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Ущерб от публикации nginx оценён в 51 млн рублей.
Заплатят по суду если докажут и все дела. Ничего интересного.
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|2.66, Аноним (66), 21:07, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если докажут, то весь бизнес отойдёт в Rambler. 51 лям - это нанесённый ущерб, его надо будет компенсировать отдельно.
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|3.116, pin (??), 21:28, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Рамблер требует, что бы отошел к нему бизнес? Где такое?
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|4.191, Энон (?), 22:14, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>> Где такое?
Видимо, во внутренней полости этой говорящей головы.
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|3.128, Энон (?), 21:33, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ну да, F5 Networks же просто возьмет и отдаст $670млн. Ой, извините, мы не знали, что это ваше. Вот возьмите, ничего не надо! Ещё раз простите!
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|2.84, ixrws (??), 21:12, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чтобы заплатить, нужно чтобы было чем. Будет ли достаточно имущества у российского офиса nginx, вот в чём вопрос. Если будет недостаточно, то лезть дальше куда-то руки слишком коротки, ведь за бугром их поддельные документы никому не интересны, там свои есть.
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|1.37, ййййй (?), 20:54, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Забавно, сегодня вспоминал о нем и тарантуле. Типа хорошая тема - добиться разрешения у руководства пилить открытый проект, а когда он станет популярным, свалить, создать форк и работать на себя. А вон оно как оказывается
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|2.50, Аноним (50), 20:59, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Можно пилить в свободное время. Например, посвятив все выходные и отпуска за 17 лет.
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|3.78, Аноним (78), 21:11, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В договоре бывает прописано что все личные проекты в свободное время тебе не принадлежат. Последнее время такая практика всё более популярна и естественно нормальные специалисты не в восторге, но выбор есть не всегда и не у всех.
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|4.88, ixrws (??), 21:15, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну такой ад встречается, но не сказал бы что часто. В крупных конторах встречается, но бывает очень по разному, в том числе даже квоты для своих проектов могут быть. А в мелких конторах зачастую вообще типовые договоры где ни кто ни за что не отвечает.
Что до нормальных специалистов, то зачастую их это вообще не касается, потому что они выторговывают для себя условия, а если уж условия такие кабальные, то это как правило значит что ЗП очень приличная. Ну или это не специалист, а идиот какой-то.
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|4.100, Механик (?), 21:20, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То есть, если я скачал порнуху в рабочее время и передёрнул вечером на нее, то продукт этого надо сразу же сдать фирме?!?
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|5.142, Энон (?), 21:41, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И из туалета! Из туалета не забываем приносить! Ведь унитаз собственность фирмы! А уж какие там интеллектуальные шедевры рождаются!!! Всё в хату!!! :-)
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|2.68, Аноним (265), 21:08, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в чём проблема, если проект свободный? Это же первый принцип GPL, никто же не виноват, что контора потом не в состоянии его развивать.
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|3.182, Аноним (162), 22:05, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Откройте и почитайте ту же самую GPL, и вы увидете там одну небольшую, но очень грамотную на самом деле поправку, что "лицензия считается действительной только на оригинальном, английском языке", а у нас в православнлэнде катят только всё то, что написано на русском языке, причём никаких компромисов в этом плане нету ни у пендосов, ни у бояр. Так что вот так вот.
P.S. nginx под bsd-like лицензией, но это ничего абсолютно не меняет.
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|4.274, Аноним (265), 23:27, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И? Какие проблемы? Для суда приносишь нотариально заверенный перевод и всё.
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|2.104, имя_ (?), 21:22, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А "империя зла" - это переходящее красное знамя и может быть только в единичном количестве?
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|2.213, th3m3 (ok), 22:37, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И что? Рамблер решил опуститься ещё ниже плинтуса, это не значит, что мелкомягкие на этом фоне лучше стали.
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|1.46, Аноним (50), 20:58, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Свидетельство Роспатента на сабж предъявите. До тех пор - беспредметное обсуждение.
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|2.200, Michael Shigorin (ok), 22:27, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они не о том бодаются, а о служебном авторском праве. Я не юрист, но, как уже отмечено -- разработки ПО практически гарантированно не было в служебных обязанностях, а соответствующего пункта о принадлежности имущественного авторского права -- в договоре.
Не помню точно, когда вообще служебное авторское право поползло по ЗоАПам, но если мне не изменяет склероз -- то это "новаторство" уже сильно после двухтысячного полезло.
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|1.57, BlackRot (ok), 21:01, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Мда рамблер... Знал что вы ***** но что б так... Пусть горят ваши дата центры. Хотелось бы снести весь ваш софт, но я им и так не пользовался никогда!
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|1.61, ghgh (?), 21:04, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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открыл сорцы "в рамках преступного умысла"
В УК РФ надо отдельную статью для этого вставить.
Непонятно только что за "компания" развивает сабж, т к на компанию и разработчиков деньги нужны. Кто-то спонсирует?
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|2.73, Аноним (265), 21:09, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Продал он её A5 за 470 мегабаксов. Вот кое у кого и пригорело.
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|3.124, Аноним (124), 21:31, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас ещё на A5 подадут в суд за то, что они перенесли все свои офисы и всех своих людей в США
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|2.108, Энон (?), 21:24, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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С точки зрения либерстнутого нвальнёнка -- безусловно. Ведь только в Этой Стране существуют патентные тролли!!! Алёша приди, порядок наведи!!!
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|3.170, comodo (?), 21:55, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Нет, не только. Но телефонное право, зависимость суда от прокуратуры наличиствует.
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|6.227, Энон (?), 22:43, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Теперь всё стало понятно. Чтобы понять эту ахинею нужен моцк старшеклассника.
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|4.210, Michael Shigorin (ok), 22:36, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Люди -- особенно айтишники -- которые свято верят в непогрешимость и неподкупность пусть конкретно штатовских судов, пусть сами покопают и нам, наивным, объяснят: так почему Хиллари Клинтон не сидит за домашний почтовый серверочек с итоговым сливом сильно грифованной информации через него? Кто от кого не зависел, кто кому не звонил?
Слепые, глухие и упоротые могут решить, что это неудобный случай, и вообще -- некогда, надо с режЫмом бороться, вдруг получится как вНа.
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|5.259, comodo (?), 23:12, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю, может Дональд за нее попросил, хотя стоп.. А покажика мил человек что то подобное госпожи Хахалевой, и желательно с теми же последствиями для нее.
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|2.95, Аноним (65), 21:17, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага. Был каталог, был счётчик, был поисковик.
Сейчас зашёл, какие-то новости и всё.
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|4.109, Аноним (65), 21:25, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А, точно! Почта осталась. Хотя я что-то не помню, чтобы кому-то на рамблер что-то отсылал.
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|3.143, siu77 (ok), 21:42, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может и так. В новостях от 24-го июня: "Rambler Group cобирается выйти на биржу."
Негатив в СМИ = дешевые акции = профит.
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|3.156, GentooBoy (ok), 21:48, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Рамблер удобно передал право подавать иски компании на Кипре. Как замечательно это дело обстряпано, думаю Сысоева в сизо закроют и будут выжимать денежку. А вообще посмотрим, тут сложно угадать не зная кто владелиц компании на Кипре и как они связаны с нашими органами.
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|2.132, Аноним (-), 21:36, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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504
Шлюз не отвечает
Сервер задумался и не успел ответить
Попробуйте перезагрузить страницу или начать с главной Рамблера
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|2.145, GentooBoy (ok), 21:44, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, потому что срок давности считается со времени окончания преступления. А по словам Рамблера они до сих пор их нарушают.
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|1.99, siu77 (ok), 21:20, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Была бы лицензия не BSD, а GPL, баксы бы в глазах рамблера и следователей не загорелись.
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|2.134, Sluggard (ok), 21:37, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Лицензия тут вторична. Рамблер утверждает, что разработка изначально принадлежит им, у них все исключительные права. То есть Сысоев её вообще не имел права публиковать, ни под какой свободной лицензией, без письменного разрешения компании.
Судя по копипасте из Ашманова в верхнем комментарии — Рамблер пи..дит.
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|3.148, siu77 (ok), 21:45, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
8212 Интересно вы работали в Рамблере и трудились над nginx У Рамблера... большой текст свёрнут, показать
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|3.241, siu77 (ok), 22:50, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сервер нельзя было бы использовать внутри компании. Автор переехал бы под крыло FSF.
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|2.130, AntonAlekseevich (ok), 21:34, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И сплошь и рядом. Приехали, либо спасаем (шумим по полной и по всему рунету), либо меняем на что-то другое аналогичное nginx.
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|4.187, AntonAlekseevich (ok), 22:09, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Спасать собрались nginx и Сысоева.
//fixed
А если честно, на этой неделе добрались до ОЗИ, сегодня nginx и Сысоев лично, а завтра уже Вы.
Давайте не будем доводить до "... заступиться за меня было уже никому" из "Когда они пришли...".
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|6.252, AntonAlekseevich (ok), 23:00, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А ещё раньше добрались до Дворковича.
К сожалению, не знал.
> Правда, вовсе не частники, но какая разница.
И действительно, ведь пострадают все.
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|5.287, Аноним (287), 23:37, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Политика каждый сам за себя начала прививаться ещё со школьного стула ещё со времён распада СССР. Выгляни во двор видишь твой сосед васян снова заблокировал пешеходный тротуар?
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|2.147, Sluggard (ok), 21:45, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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« ставлю на то, что дело именно в той инфраструктурной роли, которую nginx играет для современного интернета
<...>
давайте мы Игоря Сысоева схватим, поприжмем, попрессуем, и выпустим из СИЗО в обмен на согласие посотрудничать»
Ага. Кровавый режим решил надавить на Сысоева, чтоб он в будущем отключал для них все интернеты. Прекрасно.
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|3.152, Sluggard (ok), 21:47, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Блин. «Леонид Волков. Начальник штаба кандидата в президенты РФ Алексея Навального.»
Я думал ты на твиттер кого-то из IT-среды ссылаешься, сразу не посмотрел, и офигел слегка.
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|2.245, Михрютка (ok), 22:55, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Волков забавен, но и только. Какую, блин, "инфраструктурную роль" nginx можно эксплойтить наездом на офис nginx inc в москве?
это все, что следователь Спиренкова в состоянии сделать. если кипрский оффшор Мамута, которому Рамблер слил "долги" nginx, попытается куда-то рыпнуться за пределами эрефии... даже не попытается, пока рыпаться не с чем, кроме "неустановленных лиц из числа сотрудников "Рамблера"".
если Сысоев еще в России, жалко, нервы ему потреплют. но этим все и ограничится. сейчас все-таки не 2008-й.
Волков на посту начштаба, видимо, разучился пользоваться бритвой одной известной британской фирмы, и не учитывает варианта, что это дело могло быть заведено просто - сдуру.
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|3.258, KonstantinB (ok), 23:08, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В его теорию "сдуру" как раз укладывается - "мы в этом ничего не понимаем, а, вот, Сысоев же сделал nginx, на котором половина интернета, давайте его прессанем, вдруг чего выйдет".
Я в это не верю, конечно. Тут скорее банальная дурь "эффективных менеджеров" после очередной перепродажи Рамблера.
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|4.273, Михрютка (ok), 23:27, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>>"мы в этом ничего не понимаем, а, вот, Сысоев же сделал nginx, на котором половина интернета, давайте его прессанем, вдруг чего выйдет".
вы сами себе противоречите :)
>мы в этом ничего не понимаем
>Сысоев же сделал nginx, на котором половина интернета
>Али расстрелять, бабу ко мне.
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|1.126, Аноним (126), 21:32, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Просто видимо кому-то нужно было обвалить акции Рамблера, чтобы прикупить себе долю
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|1.175, Celcion (ok), 22:00, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Во всей этой шляпе, как обычно, не хватает озвученного мнения Rambler, как второй стороны конфликта. Но зачем демагогам это слушать и знать? У них уже попёр праведный гнев и изобличительный задор. Бизнес отжимают, гипс снимают, клиент уезжает!
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|2.208, user90 (?), 22:35, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> возбуждено уголовное дело
1. На каком основании?
2. "Мнение Rambler" должно было быть высказано ДО, а не ПОСЛЕ начала шоу, епт!
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|3.246, Celcion (ok), 22:55, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> возбуждено уголовное дело
> 1. На каком основании?
На основании заявления, видимо. Если кто-то вдруг не в курсе, именно так уголовные дела и начинаются. А вот будет ли походу этого дела обнаружен состав преступления, или нет - будем посмотреть. Какой смысл сейчас об этом тереть?
> 2. "Мнение Rambler" должно было быть высказано ДО, а не ПОСЛЕ начала шоу, епт!
Какого шоу? Речь идет о статейках в рунете по этой теме. Они спрашивали мнения Рамблера? Если нет - то это банальный субъективизм и попытки выставить хорошими кого-то одного.
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|1.179, lucentcode (ok), 22:02, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Что творят, ироды! Какие-то карикатурные рейдеры, не иначе. Что-бы в 21-м веке такое творилось - это лютая дичь. Надеюсь, ребята из Nginx смогут отбить эту атаку на свой бизнес и свой проект. Правда на их стороне.
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|1.201, user90 (?), 22:28, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня только 2 вопроса:
- почему именно сейчас?
- сколько рамблер занес, или хватило рассейской рукопожатости?
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|2.211, Аноним (162), 22:36, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, вообще то суд обязан рассмотреть это дело, даже если там дичь полная. Или вы за то, чтобы суд рассматривал дела только определённого круга лиц, как это постоянно сейчас и происходит? Тут уже могут открыться интересные перспективы для Nginx, так что запасаемся попкорном
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|3.226, user90 (?), 22:43, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рассмотреть-то должен, но какого хрена сначала не были выдвинуты официальные обвинения?
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|3.263, пох. (?), 23:20, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нет, не обязан - иногда очень, очень сложно убедить суд, что он таки "обязан" его рассмотреть - "в иске отказано", и все тут.
Но это не в том случае, если твои инициалы А.Л.М., разумеется.
> Тут уже могут открыться интересные перспективы для Nginx
тут пока только очень интересные перспективы для его автора - то ли подсесть надолго, то ли разденут, то ли сперва второе, а потом первое.
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|2.231, KonstantinB (ok), 22:44, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"почему именно сейчас": недавно крупную долю Рамблера приобрел Сбербанк.
Конечно, correlation does not imply causation, но совпадение интересное.
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|3.264, пох. (?), 23:22, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да нет, банальнее - "крупную долю" nginx'а приобрела F5. Тут-то у "бызнэсмэнов" глазенки и загорелись - ну а делаются такие вещи не очень быстро, надо ж еще беспалевную кипрскую компанию оформить и права ей передать.
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|4.267, KonstantinB (ok), 23:23, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сделка прошла уже относительно давно, а новые "эффективные менеджеры" появились как раз после сделки по продаже доли Рамблера.
Так что и то, и другое.
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|2.281, Аноним (287), 23:33, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никто никуда ничего не заносит. Все делается совершенно не так. Смотрели бы лучше больше Навального на ютубе, там хоть чистая правда.
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|1.225, Аноним (225), 22:42, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Был уверен, что Сысоев живёт вне пределов СНГ.
Удивительно, насколько наивным может быть человек.
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|1.270, Аноним (-), 23:26, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Народ, предлагаю бойкотировать все ресурсы, принадлежащие Мамуту/Рамблеру: rambler.ru, mail.rambler.ru, top100.ru, lenta.ru и т.д. (дописывайте ниже в комментариях)
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|1.276, анонимчик (?), 23:30, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А Ричард Столман предупреждал. Нельзя работать над свободными проектами находясь на службе. Будут проблемы.
А так конечно Сбербанк (рвачи которые за ним стоят) видимо хотят отбить баблишко. Серверок под свой контроль и 52млн на оплату юристов .
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|1.289, Аноним (287), 23:40, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так это получается что, все российские и не российские компании использовавшие нжинкс обязаны заплатить за воровство?
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