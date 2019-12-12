Rambler заявил свои права на Nginx. В офисе Nginx проведена выемка документов

2.50 , Аноним ( 50 ), 20:59, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Можно пилить в свободное время. Например, посвятив все выходные и отпуска за 17 лет.

3.78 , Аноним ( 78 ), 21:11, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В договоре бывает прописано что все личные проекты в свободное время тебе не принадлежат. Последнее время такая практика всё более популярна и естественно нормальные специалисты не в восторге, но выбор есть не всегда и не у всех.

4.88 , ixrws ( ?? ), 21:15, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Ну такой ад встречается, но не сказал бы что часто. В крупных конторах встречается, но бывает очень по разному, в том числе даже квоты для своих проектов могут быть. А в мелких конторах зачастую вообще типовые договоры где ни кто ни за что не отвечает. Что до нормальных специалистов, то зачастую их это вообще не касается, потому что они выторговывают для себя условия, а если уж условия такие кабальные, то это как правило значит что ЗП очень приличная. Ну или это не специалист, а идиот какой-то.

4.100 , Механик ( ? ), 21:20, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – То есть, если я скачал порнуху в рабочее время и передёрнул вечером на нее, то продукт этого надо сразу же сдать фирме?!?

5.142 , Энон ( ? ), 21:41, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И из туалета! Из туалета не забываем приносить! Ведь унитаз собственность фирмы! А уж какие там интеллектуальные шедевры рождаются!!! Всё в хату!!! :-)

2.68 , Аноним ( 265 ), 21:08, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А в чём проблема, если проект свободный? Это же первый принцип GPL, никто же не виноват, что контора потом не в состоянии его развивать.

3.182 , Аноним ( 162 ), 22:05, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Откройте и почитайте ту же самую GPL, и вы увидете там одну небольшую, но очень грамотную на самом деле поправку, что "лицензия считается действительной только на оригинальном, английском языке", а у нас в православнлэнде катят только всё то, что написано на русском языке, причём никаких компромисов в этом плане нету ни у пендосов, ни у бояр. Так что вот так вот.

P.S. nginx под bsd-like лицензией, но это ничего абсолютно не меняет.

4.274 , Аноним ( 265 ), 23:27, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И? Какие проблемы? Для суда приносишь нотариально заверенный перевод и всё.

2.121 , pin ( ?? ), 21:29, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В рамблере там полный слоник в домене, по ходу.

3.197 , xm ( ok ), 22:22, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что, это слоник теперь, поди, улицы метёт?

3.250 , Каконикал ( ? ), 22:57, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – слоник с 2012 там не работает, там сейчас только молодые и эффективные

