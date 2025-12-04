Релиз дистрибутива Alpine Linux 3.23 и пакетного менеджера apk 3.0

|
Доступен релиз Alpine Linux 3.23, минималистичного дистрибутива, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности и собран с защитой SSP (Stack Smashing Protection). В качестве системы инициализации используется OpenRC, для управления пакетами применяется собственный пакетный менеджер apk. Alpine применяется для формирования официальных образов контейнеров Docker и используется в проекте PostmarketOS. Загрузочные iso-образы (x86_64, x86, armhf, aarch64, armv7, ppc64le, s390x, riscv64 и loongarch64) подготовлены в шести вариантах: стандартном (344 МБ), загружаемом по сети (361 МБ), расширенном (1 ГБ), для виртуальных машин (67 MB), minirootfs (4 MB) и для гипервизора Xen (1 ГБ).
В новом выпуске: