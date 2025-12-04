The OpenNET Project / Index page

Релиз дистрибутива Alpine Linux 3.23 и пакетного менеджера apk 3.0

04.12.2025 18:22

Доступен релиз Alpine Linux 3.23, минималистичного дистрибутива, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности и собран с защитой SSP (Stack Smashing Protection). В качестве системы инициализации используется OpenRC, для управления пакетами применяется собственный пакетный менеджер apk. Alpine применяется для формирования официальных образов контейнеров Docker и используется в проекте PostmarketOS. Загрузочные iso-образы (x86_64, x86, armhf, aarch64, armv7, ppc64le, s390x, riscv64 и loongarch64) подготовлены в шести вариантах: стандартном (344 МБ), загружаемом по сети (361 МБ), расширенном (1 ГБ), для виртуальных машин (67 MB), minirootfs (4 MB) и для гипервизора Xen (1 ГБ).

В новом выпуске:

  • После пяти лет разработки опубликован пакетный менеджер apk 3.0. В версии Alpine Linux 3.23 задействованы новые утилиты apk, но пока продолжено использования второй версии формата пакетов и индекса (переход на третью версию запланирован в одном из следующих выпусков).

    Среди изменений в apk 3.0:

    • Новый формат пакетов, поддерживающий алгоритм сжатия zstg и цифровые подписи на базе нового алгоритма, а также предусматривающий возможность верификации данных в БД пакетного менеджера, используя оригинальные подписи пакетов.
    • Поддержка использования в индексе новых алгоритмов хэширования (SHA-256, SHA-512).
    • Удалена поддержка FTP, первой версии формата пакетов и md5-хэшей.
    • Добавлена проверка соответствия архитектуры устанавливаемого пакета с архитектурой системы.
    • Для разделения вывода скриптов и утилиты apk к выводу скриптов теперь добавляется префикс '*'.
    • В формат файлов конфигурации репозитория добавлена поддержка определения и использования переменных.
    • Добавлена поддержка выноса настроек по умолчанию в отдельный файл конфигурации.
    • Добавлены новые команды: apk mkpkg для создания пакетов, apk mkndx для создания индекса, apk adbsign для управления цифровыми подписями и apk adbdump для дампа структур.
    • Добавлена команда "apk query" для получения информации о пакетах из установленных БД и индексов, сочетающая возможности команд info, list и search.
  • Добавлена опциональная возможность переноса всех исполняемых файлов и библиотек из корневых каталогов в раздел /usr (/bin, /sbin и /lib* унифицированы с соответствующими каталогами внутри /usr и оформлены через символические ссылки на них). Для задействования подобного слияния во время установки следует выставить переменную окружения BOOTSTRAP_USR_MERGED перед вызовом утилиты setup-disk. На уже имеющихся системах для слияния можно использовать пакет merge-usr.
  • Пакет с ядром Linux "linux-edge" заменён на "linux-stable", который отличается использованием идентичных настроек с пакетом "linux-lts". В пакете linux-stable используются все стабильные ветки ядра, а в linux-lts - только, помеченные как LTS.
  • Прошивки для беспроводных адаптеров Intel, поддерживаемых драйвером iwlwifi, перенесены из пакета linux-firmware-other в linux-firmware-intel.
  • Добавлен метапакет LLVM, ссылающийся на свежий выпуск LLVM.
  • Наборы правил nftrules и udev разделены на подпакеты ($pkgname-nftrules и $pkgname-udev), предоставляющие правила межсетевого экрана и udev в привязке к пакетам. Аналогично выполнено разделение на подпакеты $pkgname-systemd сервисов systemd (по умолчанию переход с OpenRC на systemd не планируется). Для установки всех правил nftrules добавлен метапакет nftables-rulesets.
  • Сервер nginx собран с опцией "--with-compat" для обеспечения совместимости со сторонними динамически загружаемыми модулями. Добавлен пакет nginx-mod-dev с кодом nginx и сборочными зависимостями, необходимыми для сборки модулей.
  • Предложены пакеты с новыми версиями графических окружений GNOME 49, KDE Plasma 6.5.3, LXQt 2.3.0, Sway 1.11.
  • Обновлены версии пакетов, например, доступны выпуски ядра Linux 6.18, GCC 15, LLVM 21, busybox 1.37.0, Node.js 24.11, Rust 1.91, Valkey 9.0, OpenZFS 2.4.0-rc4, Crystal 1.18, Docker 29, .NET 10.0, Go 1.25, Kea 3.0, OpenJDK 25, Perl 5.42, PHP 8.5, PostgreSQL 18, Qt 6.10, ffmpeg 8, wlroots 0.19.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64374-alpine
Ключевые слова: alpine, linux, apk
Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 18:33, 04/12/2025 [ответить]  
    		• +/
    А я устал от этого дистрибутива. Как они умудрились в зависимости gnome втащить одновременно и pulse, и pipewire? Непонятно. Более того, стартуют два процесса одновременно.

    Дистрибутив для контейнеров. Для десктопа его пилить и пилить самому. Множество подобных мелких недоработок и проблем.

     
