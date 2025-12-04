Релиз дистрибутива Alpine Linux 3.23 и пакетного менеджера apk 3.0

Доступен релиз Alpine Linux 3.23, минималистичного дистрибутива, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности и собран с защитой SSP (Stack Smashing Protection). В качестве системы инициализации используется OpenRC, для управления пакетами применяется собственный пакетный менеджер apk. Alpine применяется для формирования официальных образов контейнеров Docker и используется в проекте PostmarketOS. Загрузочные iso-образы (x86_64, x86, armhf, aarch64, armv7, ppc64le, s390x, riscv64 и loongarch64) подготовлены в шести вариантах: стандартном (344 МБ), загружаемом по сети (361 МБ), расширенном (1 ГБ), для виртуальных машин (67 MB), minirootfs (4 MB) и для гипервизора Xen (1 ГБ). В новом выпуске: После пяти лет разработки опубликован пакетный менеджер apk 3.0. В версии Alpine Linux 3.23 задействованы новые утилиты apk, но пока продолжено использования второй версии формата пакетов и индекса (переход на третью версию запланирован в одном из следующих выпусков). Среди изменений в apk 3.0: Новый формат пакетов, поддерживающий алгоритм сжатия zstg и цифровые подписи на базе нового алгоритма, а также предусматривающий возможность верификации данных в БД пакетного менеджера, используя оригинальные подписи пакетов. Поддержка использования в индексе новых алгоритмов хэширования (SHA-256, SHA-512). Удалена поддержка FTP, первой версии формата пакетов и md5-хэшей. Добавлена проверка соответствия архитектуры устанавливаемого пакета с архитектурой системы. Для разделения вывода скриптов и утилиты apk к выводу скриптов теперь добавляется префикс '*'. В формат файлов конфигурации репозитория добавлена поддержка определения и использования переменных. Добавлена поддержка выноса настроек по умолчанию в отдельный файл конфигурации. Добавлены новые команды: apk mkpkg для создания пакетов, apk mkndx для создания индекса, apk adbsign для управления цифровыми подписями и apk adbdump для дампа структур. Добавлена команда "apk query" для получения информации о пакетах из установленных БД и индексов, сочетающая возможности команд info, list и search.

Добавлена опциональная возможность переноса всех исполняемых файлов и библиотек из корневых каталогов в раздел /usr (/bin, /sbin и /lib* унифицированы с соответствующими каталогами внутри /usr и оформлены через символические ссылки на них). Для задействования подобного слияния во время установки следует выставить переменную окружения BOOTSTRAP_USR_MERGED перед вызовом утилиты setup-disk. На уже имеющихся системах для слияния можно использовать пакет merge-usr.

Пакет с ядром Linux "linux-edge" заменён на "linux-stable", который отличается использованием идентичных настроек с пакетом "linux-lts". В пакете linux-stable используются все стабильные ветки ядра, а в linux-lts - только, помеченные как LTS.

Прошивки для беспроводных адаптеров Intel, поддерживаемых драйвером iwlwifi, перенесены из пакета linux-firmware-other в linux-firmware-intel.

Добавлен метапакет LLVM, ссылающийся на свежий выпуск LLVM.

Наборы правил nftrules и udev разделены на подпакеты ($pkgname-nftrules и $pkgname-udev), предоставляющие правила межсетевого экрана и udev в привязке к пакетам. Аналогично выполнено разделение на подпакеты $pkgname-systemd сервисов systemd (по умолчанию переход с OpenRC на systemd не планируется). Для установки всех правил nftrules добавлен метапакет nftables-rulesets.

Сервер nginx собран с опцией "--with-compat" для обеспечения совместимости со сторонними динамически загружаемыми модулями. Добавлен пакет nginx-mod-dev с кодом nginx и сборочными зависимостями, необходимыми для сборки модулей.

Предложены пакеты с новыми версиями графических окружений GNOME 49, KDE Plasma 6.5.3, LXQt 2.3.0, Sway 1.11.

Обновлены версии пакетов, например, доступны выпуски ядра Linux 6.18, GCC 15, LLVM 21, busybox 1.37.0, Node.js 24.11, Rust 1.91, Valkey 9.0, OpenZFS 2.4.0-rc4, Crystal 1.18, Docker 29, .NET 10.0, Go 1.25, Kea 3.0, OpenJDK 25, Perl 5.42, PHP 8.5, PostgreSQL 18, Qt 6.10, ffmpeg 8, wlroots 0.19.



