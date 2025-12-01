The OpenNET Project / Index page

Релиз ядра Linux 6.18

01.12.2025 09:35

После двух месяцев разработки Линус Торвальдс представил релиз ядра Linux 6.18. Среди наиболее заметных изменений: dm-pcache для дискового кэширования в энергонезависимой памяти (PMEM), удаление Bcachefs, online-режим проверки XFS, драйверы Binder (Android IPC) и Tyr (GPU Mali) на Rust, возможность создания USB-драйверов на Rust, оптимизация кэширования в аллокаторе памяти SLUB, адресация пространств имён по файловым дескрипторам, ускорение работы подкачки (swap), верификация BPF-программ по цифровой подписи, виртуализация Intel CET в KVM, сетевой протокол PSP (гибрид TLS и IPsec), поддержка IP-расширения AccECN, оптимизация UDP-стека.

В новую версию принято 15035 исправлений от 2217 разработчиков, размер патча - 45 МБ (изменения затронули 13142 файлов, добавлено 601897 строк кода, удалено 355006 строк). В прошлом выпуске было 14334 исправлений от 2118 разработчиков, размер патча - 46 МБ. Около 40% всех представленных в 6.18 изменений связаны с драйверами устройств, примерно 16% изменений имеют отношение к обновлению кода, специфичного для аппаратных архитектур, 12% связано с сетевым стеком, 5% - с файловыми системами и 3% c внутренними подсистемами ядра.

Основные новшества в ядре 6.18 (1, 2, 3):

  • Дисковая подсистема, ввод/вывод и файловые системы
    • В Device Mapper добавлен обработчик dm-pcache для использования постоянной памяти (CXL-память, адресуемая через DAX-устройство) в качестве дополнительного высокопроизводительного кэша перед более медленными традиционными дисковыми или флэш накопителями. Dm-pcache обеспечивает сохранение содержимого кэша в случае аварий (crash-safe) за счёт использования энергонезависимой памяти, дублирования метаданных и проверки целостности данных и метаданных по контрольным суммам CRC32. В настоящее время поддерживается только кэширование в режиме отложенной записи (write-back).
    • Из ядра удалён код файловой системы Bcachefs, которая теперь будет распространяться в форме внешнего модуля, собираемого с использованием инструментария DKMS (Dynamic Kernel Module Support). Код Bcachefs может быть возвращён в состав ядра после того как Кент Оверстрит на деле докажет возможность корректного взаимодействия с другими разработчиками ядра и способность следовать устоявшимся правилам разработки.
    • В системный вызов pwritev2() добавлен флаг RWF_NOSIGNAL, отключающий отправку сигнала SIGPIPE при записи в разорванные неименованные каналы или сокеты.
    • В Procfs добавлена опция монтирования "pidns" для указания пространств имён идентификаторов процессов (PID namespace). Например: "mount -t proc -o pidns=/proc/self/ns/pid proc /tmp/proc".
    • В XFS объявлена стабильной и включена по умолчанию возможность применения утилиты fsck для проверки и исправления выявленных проблем в online-режиме, без отмонтирования файловой системы. Добавлены системные вызовы file_getattr и file_setattr для изменения атрибутов специальных файлов (любых inode). В KConfig по умолчанию отключены опции XFS_SUPPORT_V4 (4 версия XFS) и XFS_SUPPORT_ASCII_CI (режим без учёта регистра символов ASCII), объявленные устаревшими. Удалены устаревшие опции монтирования attr2, noattr2, ikeep и noikeep.
    • В MD RAID реализован новый тип битовых карт - llbitmap (lockless bitmap), работающих без блокировок и обеспечивающих более высокую производительность.
    • Из общей структуры "inode" вынесена информация, связанная с шифрованием и верификацией (указатели i_crypt_info и i_verity_info). Изменение позволяет снизить потребление памяти в файловых системах, не поддерживающих шифрование и верификацию.
    • В подсистему FUSE добавлена поддержка системного вызова copy_file_range() и прямого копирования диапазонов с использованием размера с 64-разрядным типом (ранее поддерживался только 32-разрядный размер). Добавлена поддержка инициализации в синхронном режиме во время монтирования (FUSE_DEV_IOC_SYNC_INIT).
    • В ФС ext4 реализована возможность использования 32-разрядных идентификаторов пользователей (uid) и групп (gid) при доступе к зарезервированным блокам. Добавлены ioctl-операции для установки и чтения параметров суперблока примонтированных ФС (tune2fs сможет менять параметры в суперблоке без прав на запись в блочное устройство). Полностью удалены устаревшие настройки, специфичные для ext3.
    • В f2fs добавлена опция монтирования "lookup_mode" для выбора режима поиска: perf - поиска по хэшу, compat - линейный поиск, auto - автоматический выбор. Изменение режима имеет смысл для конфигураций с директориями, в которых не учитывается регистр символов. Текущий режим поиска можно узнать через файл "/sys/fs/f2fs/<device>/effective_lookup_mode". Добавлена возможность резервирования inode, доступных только привилегированным пользователям.
    • В Overlayfs добавлен режим работы без учёта регистра символов, включаемый на уровне слоёв ФС (выставление для отдельных директорий пока не поддерживается).
    • В BTRFS улучшено распараллеливание операций при высокой нагрузке на чтение и низкой нагрузке на запись, сокращено время фиксации транзакций, значительно сокращено время синхронизации (с минут до десятков секунд). Предоставлена возможность использования блоков (bs), размером больше страницы памяти (ps).
    • В ksmbd (работающий на уровне ядра SMB-сервер) добавлен параметр для ограничения максимального числа соединений с одного IP-адреса. smbdirect, smbclient и smbserver переведены на использование типовых структур ядра.
    • В SQUASHFS добавлена возможность использования в системном вызове lseek() опций SEEK_DATA и SEEK_HOLE для поиска данных и пустот в разреженных файлах. В некоторых тестах зафиксировано увеличение поизводительности копирования разреженных файлов до 150 раз.
    • В EXFAT добавлена поддержка ioctl FS_IOC_GETFSLABEL и FS_IOC_SETFSLABEL для чтения и записи меток разделов. Предоставлена возможность изменения опций монтирования во время перемонтирования. Ускорена загрузка битовых карт.
    • В NTFS3 добавлена поддержка ioctl FS_IOC_GETFSLABEL и FS_IOC_SETFSLABEL для чтения и установки меток разделов.
  • Память и системные сервисы
    • В состав принята реализация механизма межпроцессного взаимодействия Binder, написанная на языке Rust. Binder используется в Android для организации взаимодействия между процессами и удалённого вызова методов (один процесс Android может вызвать метод или функцию в другом процессе Android, используя Binder для идентификации, вызова и передачи аргументов между процессами). Код Binder был переписан на языке Rust в рамках инициативы Google по усилению защищённости Android.
    • В SLUB, аллокаторе памяти ядра, реализован опциональный слой кэширования "sheaves", использующий несколько кэшей, каждый из которых привязан к отдельному ядру CPU, что позволяет локализовать одним ядром операции при выделении или освобождении памяти. Подобный кэш повысил производительность выделения и освобождения памяти в ядре, благодаря избавлению от излишних примитивов синхронизации, требуемых при вовлечении разных ядер CPU. В проведённых тестах прирост производительности составил от 6.3% до 31% в зависимости от вида нагрузки.
    • Добавлена возможность создания файловых дескрипторов, отождествлённых с определённым пространством имён (namespace). В отличие от обращения к пространствам имён по идентификаторам (/proc/<pid>/ns/), файловый дескриптор закрепляется за конкретным экземпляром пространства имён и исключает ситуацию, когда идентификатор повторно выделен и указывает уже на другой объект. По аналогии с использованием pidfds открытие файловых дескрипторов, ссылающихся на пространства имён, осуществляется через функции open_by_handle_at() и name_to_handle_at().
    • Реализован механизм "Swap Table", позволяющий повысить производительность подкачки. Ускорение достигается благодаря уменьшению конкуренции за доступ к кэшу подкачки, более эффективного поиска в кэше и снижения фрагментации. Бэкенд на базе Swap Table задействован для кэширования подкачки вместо бэкенда XArray и позволил в среднем на 5-20% повысить производительность. В тесте usemem пропускная способность возросла на 17-28%, в тесте на многопоточную пересборку ядра время сборки уменьшилось на 1.12-3.19%, тест redis-benchmark с BGSAVE показал увеличение числа обрабатываемых запросов на 6-7%.
    • Подсистема Zswap переведена на прямое использование системы выделения памяти zsmalloc вместо слоя zpool, который больше нигде не используется и теперь удалён из ядра.
    • Для управления поведением загрузчика микрокода на системах x86 реализована опция командной строки "microcode=список флагов". В текущем виде новая опция пришла на смену "microcode.force_minrev" и также позволяет задать минимально допустимую для загрузки версию микрокода.
    • Началась работа по реорганизации излишне раздутой структуры "page", используемой для управления страницами оперативной памяти. Добавлен тип 'memdesc_flags_t" для полей с универсальными флагами, которые смогут использоваться после ожидаемого в будущем выделения из структуры "page" отдельных структур для slab и фолиантов (folio).
    • Для архитектуры nios2, применяемой в процессорах Altera Nios II (soft-процессор на базе FPGA), реализована поддержка системного вызова clone3().
    • В конфигурацию ядра (KConfig) добавлен атрибут "transitional", который можно использовать для пометки настроек, не отображаемых в пользовательских интерфейсах, таких как "make menuconfig", и не включаемых в сгенерированные файлы конфигурации. Основным назначением атрибута является упрощение переименования опций с сохранением обратной совместимости.
    • Минимальная версия компилятора Clang, которым может быть собрано ядро, повышена до инструментария LLVM 15. В Debian 12 и Ubuntu 22.04 поставляется LLVM 14.
    • Продолжен перенос изменений из ветки Rust-for-Linux, связанных с использованием языка Rust в качестве второго языка для разработки драйверов и модулей ядра (поддержка Rust не активна по умолчанию, и не приводит ко включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру). В новой версии для кода на языке Rust реализованы атомарные операции с памятью, структура maple tree, возможность создания файлов DebugFS и функции для манипуляции битовыми картами. Расширен доступ к API для разработки драйверов. Добавлен полный набор абстракций для разработки драйверов USB-устройств (пример USB-драйвера). В утилиту perf добавлена поддержка отладочных символов, генерируемых компилятором rustc.
  • Виртуализация и безопасность
    • Добавлена поддержка криптографической верификации загружаемых BPF-программ по цифровой подписи. В дальнейшем данная возможность будет расширена средствами для определения правил загрузки подписанных BPF-программ и предоставления непривилегированным пользователям возможности использования верифицированных BPF-программ.
    • В гипервизоре KVM реализована поддержка виртуализации расширения Intel CET (Control-flow Enforcement Technology), применяемого для защиты от эксплоитов, использующих методы возвратно-ориентированного программирования (ROP - Return-Oriented Programming). Суть защиты в том, что после передачи управления функции, адрес возврата сохраняется процессором не только в обычном стеке, но и в отдельном теневом стеке, который не может быть изменён напрямую.
    • Добавлена возможность использования более 255 CPU в гостевых системах, работающих под управлением гипервизора Bhyve на хостах с FreeBSD 15.
    • Добавлена прослойка dibs (Direct Internal Buffer Sharing) для управляемого совместного использования буферов внутри изолированной среды, такой как гипервизор или экземпляр ядра Linux.
    • В подсистему аудита добавлена поддержка работы c несколькими одновременно включёнными модулями LSM (Linux Security Module).
    • Добавлен virtio-драйвер spi-virtio для доступа к SPI-устройству (Serial Peripheral Interface) из виртуальных машин.
    • В гипервизор KVM добавлена поддержка режима SEV-SNP CipherText Hiding, блокирующего чтение шифротекста памяти защищённых гостевых систем в неавторизированном CPU.
    • Добавлен драйвер qtee для TEE-окружений (Trusted Execution Environment) чипов Qualcomm.
  • Сетевая подсистема
    • Добавлена поддержка шифрования TCP-соединений, используя протокол PSP (PSP Security Protocol), разработанный компанией Google для шифрования трафика между датацентрами. PSP обеспечивает шифрование, криптографический контроль целостности и аутентификацию источника, реализуя своеобразную комбинацию возможностей протоколов TLS и IPsec. В PSP применяется шифрование на уровне отдельных сетевых соединений, а не всего канала связи. PSP использует отдельные ключи шифрования для разных туннелируемых TCP-соединений для строгой изоляции трафика от разных приложений и обработчиков. Для снижения нагрузки на CPU поддерживается вынос операций шифрования и расшифровки на сторону сетевых карт (offload). В качестве транспорта для передачи данных используется протокол UDP, поверх которого пробрасывается содержимое оригинального пакета TCP.

    • Добавлена начальная поддержка расширения AccECN (Accurate Explicit Congestion Notification), представляющего собой улучшенный вариант расширения ECN, позволяющего хостам в случае перегрузки маркировать IP-пакеты вместо их отбрасывания, что даёт возможность определять возникновение начальной стадии затора в каналах связи без потери пакетов. Исходное расширение ECN имеет ограничение, допускающее выставление только одного сигнала о перегрузке в рамках одного цикла приёма-передачи TCP (RTT, Round-Trip Time, отправка запроса и получение ответа). AccECN снимает данное ограничение и даёт возможность получателю передавать отправителю более одной метки о перегрузке в заголовке TCP-пакета. Алгоритмы управления перегрузкой могут использовать полученную информацию для более точного реагирования на перегрузки и не прибегать к резкому снижению интенсивности отправки пакетов при появлении незначительной перегрузки.
    • В UDP-стеке оптимизирована обработка входящих пакетов в условиях DDoS-атак, приводящих к поступлению большого числа пакетов в один или несколько UDP-сокетов. Внесённые оптимизации, такие как снижение конкурирующих блокировок, оптимизация размещения структур данных в памяти и задействование блокировок, учитывающих архитектуру NUMA (Non-Uniform Memory Access), позволили повысить производительность при приёме UDP-пакетов на 47% и выше в экстремальных условиях.
    • Реализована возможность отключения кэширования ввода/вывода в NFS-сервере, что позволяет использовать NFS-сервер в системах с небольшим объёмом памяти (например, урезанных облачных окружениях). Отключение кэша также может быть полезно на нагруженных NFS-серверах для избежания вытеснения из кэша данных, связанных с локальными накопителями, из-за освобождении памяти для кэша NFS.
    • Максимальный размер буферов поступающих и отправляемых пакетов для сетевых сокетов (net.core.rmem_max и net.core.wmem_max) увеличен с 2 МБ до 4 МБ. Выставляемый по умолчанию размер не изменился (net.core.rmem_default и net.core.wmem_default = 2 МБ).
    • Добавлен драйвер для ускорителя сетевых операций Qualcomm PPE (Packet Processing Engine), применяемого в SoC Qualcomm IPQ9574.
  • Оборудование
    • В состав ядра принят драйвер Tyr, написанный на языке Rust и обеспечивающий работу с GPU ARM Mali, в которых применяется технология CSF (Сommand Stream Frontend), таких как Mali G310, G510 и G710. Драйвер пока не готов для постоянного использования обычными пользователями и рассматривается как экспериментальный прототип для тестирования абстракций для разработки драйверов на языке Rust.
    • В драйверы для устройств ввода с интерфейсом HID (Human interface device) добавлена поддержка тачпадов с тактильной связью и датчиками силы нажатия.
    • Продолжена работа над drm-драйвером (Direct Rendering Manager) Xe для GPU на базе архитектуры Intel Xe, которая используется в видеокартах Intel семейства Arc и интегрированной графике, начиная с процессоров Tiger Lake. В новой версии добавлен интерфейс madvise, включена поддержка SR-IOV PF (Single Root I/O Virtualization Physical Function), добавлена поддержка режима Intel PSMI для валидации оборудования, обеспечена обработка передаваемой прошивками информации об ошибках, реализован профиль энергопотребления SLPC, добавлена поддержка загрузки вспомогательных прошивок (например, к контроллеру кулера и регулятору напряжения) во время проверки драйвера.
    • В драйвер AMDGPU добавлена поддержка устройств с APU Cyan Skillfish, улучшена поддержка AMD GCN 1.0, реализована совместимость с инструментарием criu, в sysfs добавлены метрики температуры, разрешены запросы ремапинга MMIO из пространства пользователя.
    • В драйвере i915 включена поддержка чипов семейства Wildcat Lake и улучшена работа с GPU Jasper Lake, Elkhart Lake, Gen7 и Gen6.
    • В драйвере Nouveau по умолчанию задействованы GSP-прошивки NVIDIA и улучшена обработка ошибок.
    • Продолжена интеграция компонентов драйвера Nova для GPU NVIDIA, оснащённых GSP-прошивками, используемыми начиная с серии NVIDIA GeForce RTX 2000 на базе микроархитектуры Turing. Драйвер написан на языке Rust. В новой версии расширена поддержка прошивок GSP, улучшена реализация макроса "register!", добавлена поддержка классов PCI-устройств и идентификаторов производителей.
    • Добавлен драйвер rocket для NPU ускорителей, применяемых в SoC Rockchip RK3588.
    • Добавлен параметр ядра "boot_display" для выбора устройства вывода для отображения процесса загрузки на системах с несколькими GPU.
    • В драйвере vesadrm реализована поддержка 8-разрядных палитр.
    • В драйвер msm добавлена поддержка GPU Adreno 663 и реализована поддержка технологии снижения энергопотребления IFPC (Inter Frame Power Collapse).
    • В драйвер panthor добавлена поддержка GPU Mali-G710, Mali-G510, Mali-G310, Mali-Gx15, Mali-Gx20 и Mali-Gx25.
    • Добавлена поддержка звуковых систем ASoC Qualcomm Glymur и PM4125, Realtek RT1321, Shanghai FourSemi FS2104/5S, Texas Instruments PCM1754 и TAS2783A, qcs615, CS35L56 B2, tas2118, tas2x20, tas5825. Добавлена поддержка звуковых USB-карт Tascam US-144mkII и Presonus S1824c.
    • Добавлена поддержка ARM CPU Cortex-A320/A520AE/A720AE и C1-Nano/Pro/Premium/Ultra.
    • Добавлена поддержка ARM-плат, SoC и устройств: Apple M2 Pro, M2 Max и M2 Ultr, Sony Xperia SP, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S20 FE, ASUS Eee Pad Slider SL101, Lenovo ThinkBook 16, HP Omnibook X14 X1P42100, Dell Inspiron 7441 / Latitude 7455, Sige1, NanoPi Zero2, Axis Artpec8, NXP i.MX91, ROCK 2A/2F, Qualcomm Lemans Auto, Renesas RZ/T2H, RZ/N2H, RZ/T2H и RZ/N2H, Aspeed AST27xx, Meta Clemente BMC, Netcube Nagami som, Tqma91xx, Ultratronik i.MX8MP Ultra-MACH, i.MX8ULP EVK9, Buffalo WXR-1750DHP,

Одновременно латиноамериканский Фонд свободного ПО сформировал вариант полностью свободного ядра 6.18 - Linux-libre 6.18-gnu, очищенного от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. В выпуске 6.18 обновлён код чистки blob-ов в драйверах Nova-Core, Intel XE, TI PRUeth, Lantiq GSWIP, Marvell WiFi-Ex. Выполнена чистка имён blob-ов в dts-файлах (devicetree) для ARM-чипов Qualcomm, Mediatek и TI ARM64. Нейтрализована загрузка blob-ов в новых драйверах FourSemi fs2104/5s, TI TAS2783 и Qualcomm GENI.

  • 1.1, Rust (??), 09:58, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >оптимизация размещения структур данных в памяти

    Rust так не может ведь? Или может? на С это запросто

     
     
  • 2.6, Аноним (-), 10:29, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Надо праздновать релиз свежего ядра, а не спорить кто что может! Накатим!
     
     
  • 3.56, Аноним (56), 12:37, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ближайшие 20 лет из-за активного переписывания кода толку от линукса не будет. По сути Линус сделал откат в 90-е гг, когда было непонятно, что за инструмент лепится.
     
  • 3.62, Аноним (62), 12:51, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да можно просто накатывать, независимот от релизов ядра.
     
  • 2.11, morphe (?), 10:50, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на С это запросто

    На си это надо делать вручную, потому что структуры в памяти лежат в таком же порядке как в коде описаны, а Rust это по дефолту сам оптимизирует для лучшего layout

     
     
  • 3.18, Маняним1 (?), 10:58, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > На си это надо делать вручную

    Сказки-то не рассказывай. С тех пор как лэйаут стал влиять на производительность С делает это автоматом.

     
     
  • 4.22, Аноним (22), 11:00, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добавить паддинг для выравнивания ≠ оптимизация.
     
  • 4.58, morphe (?), 12:45, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> На си это надо делать вручную
    > Сказки-то не рассказывай. С тех пор как лэйаут стал влиять на производительность
    > С делает это автоматом.

    C только выравнивание добавляет, и твоя задача как программиста сделать так, чтобы после добавления выравнивания структура не выросла слишком сильно, иногда такое надо делать по разному для разных архитектур, и отличие почти всегда только в порядке полей

    Предположим

    bool b
    uint32_t b
    bool c
    uint32_t d

    Займёт 16 байт, потому что после каждого bool оно добавит 3 байта для выравнивания полей b, d до границ в 4 байта требуемых uint32_t, а

    uint32_t a
    uint32_t b
    bool c
    bool d

    Всего 10, потому что a, b уже выровнены

    Rust тоже добавляет выравнивание, однако оптимальный порядок полей определяет сам.

    В каких-то очень больших структурах конечно в теории этот порядок может быть не лучшим для кеша, однако это редкость, и в большинстве случаев Rust делает всё правильно.

     
     
  • 5.65, Аноним (65), 12:55, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >однако оптимальный порядок полей определяет сам

    Хорошо же в языках без ABI и с одной единственной реализацией

     
  • 3.19, Аноним (19), 10:58, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    В этом и проблема - для СИСТЕМНОГО ПО категорически нельзя допускать любых "сам оптимизирует", ибо если завтра добавят модуль на Си с другим лэйаутом (как в коде), растовая "оптимизация" сразу же фэйлит.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 11:16, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю. Самооптимизации вполне себе могут медленно работать, наблюдал такое.
     
  • 4.45, Аноним (45), 11:52, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В раст эта оптимизация включается/выключается прямо из кода с помощью директив. Причем для одних структур ее можно включить, а для других выключить.
     
  • 4.54, morphe (?), 12:31, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В этом и проблема - для СИСТЕМНОГО ПО категорически нельзя допускать любых
    > "сам оптимизирует", ибо если завтра добавят модуль на Си с другим
    > лэйаутом (как в коде), растовая "оптимизация" сразу же фэйлит.

    Если структуру нужно шарить с C - то её можно явно пометить #[repr(C)], и тогда её layout будет совпадать между Rust и C

    Что однако не мешает использовать в Rust коде свои, оптимизированные структуры

     
  • 3.41, _kp (ok), 11:38, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще, Си, и не только он, могут оптимизировать структуры.
    Но это не всегда уместно, когда то они должны располагаться в памяти жестко.
    Поля тоже можно перетасовать, но подобное еще менее вероятно что понадобится.

    Допустим, перетасовало поля структуры "для лучшего layout"...  
    А а куда, кроме как в мусорную корзину, можно передать такую структуру, неизвестного формата, не соответствующую ни исходнику, ни документации? :)
    А в OS большинство структур передаются из компонента в компонент, или на сторону пользователя.

     
     
  • 4.55, morphe (?), 12:33, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Допустим, перетасовало поля структуры "для лучшего layout"...
    > А а куда, кроме как в мусорную корзину, можно передать такую структуру,
    > неизвестного формата, не соответствующую ни исходнику, ни документации? :)
    > А в OS большинство структур передаются из компонента в компонент, или на
    > сторону пользователя.

    Если тебе важен layout для передачи кому-то ещё - укажи это явно, #[repr(C)], и тогда layout структуры в Rust будет совпадать с аналогичным описанием на языке C.

    Однако это совсем не важно для внутренних структур, и структур которые шарятся только с Rust кодом

     
  • 3.57, Аноним (56), 12:38, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > структуры в памяти лежат в таком же порядке как в коде описаны

    Давно не правда. Даже в паскале есть reordered.

     
     
  • 4.59, morphe (?), 12:50, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Давно не правда. Даже в паскале есть reordered.

    В паскале структуры логические, для программиста, а в сях по стандарту "физические", для того чтобы можно было описать память ровно так как её видит устройство

    И стандартного способа автоматически переупорядочить поля там нет, есть только расширения компилятора, которые мало где используют

     
     
  • 5.74, Аноним (56), 13:10, 01/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.37, Аноним (37), 11:34, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да просто пишите вы уже на языке каком хотите, а не топите за него, троллота.
    Пофиг о чем речь ц или раст.
     
  • 2.52, Обычный человек (?), 12:29, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваша проблема в том, что вы концентрируетесь на вопросах, а надо на ответах.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:22, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >Из ядра удалён код файловой системы Bcachefs

    Глючная ^W эспериментальная ФС по дефолту теперь насквозь редхатовская btrfs. Её не выкинут. Даже если разработчик будет хоть сам чёрт во плоти.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:31, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Редхат-то как раз, вроде бы, ее уже выкинул.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:23, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    17 становится LTS же?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:50, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    12+6=17?
     
     
  • 3.53, Аноним (4), 12:31, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так, а какого фига proxmox на 17 переехал?
     
  • 2.72, Аноним (72), 13:09, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как правило, последний релиз за год становится lts. Итого это будет 6.18, до конца года 6.19 никак не зарелизят.

    Почему проксмокс переехал на 6.17 - им виднее, в дебиане на данный момент либо 6.12 как стабильный, либо 6.17 как бэкпорт/тестинг. 6.18 станет лтс и попадет в бэкпорт, на него переехать с 6.17 менее проблемно, чем с 6.12.

     

  • 1.5, Аноним (5), 10:28, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Помню тут пару дней назад в комментах радостно рассказывали, что раст уже забросили в ядре, мейнтейнеры ушли и прочее.
     
     
  • 2.16, Аноним (19), 10:56, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не имеет значения, когда именно ржу выбросят. Просто сам факт мёртворождённого изычка не даёт ему никаких шансов. Как только гугля решит оптимизировать дармоедов, ВНЕЗАПНО окажется, что "раст оказался непригоден" и далее шлейф обещаний что завтра будет лучше, чем вчера, но деньги, про_с_раные на ржу, никто уже не вернёт.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 11:05, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот это уровень копиума.
     
     
  • 4.38, кек (?), 11:35, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Этот драйвер не имел стратегического значения"
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:41, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В NTFS3 добавлена

    Этот тот что от Paragon? Кто владеет вопросом, подскажите, что происходит с этим драйвером. Есть ещё NTFSPLUS если не ошибаюсь

     
     
  • 2.36, Аноним (25), 11:31, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, от Paragon. У меня работает, не ловил корраптов, но репорты от других пользователей были. Второй вариант ntfs-3g через FUSE, сильно медленнее.
     

  • 1.9, mos87 (ok), 10:41, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ржавеет по-тихоньку.

    А что для конечного пользователям может пригодиться?

     
     
  • 2.50, Аноним (-), 12:22, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно драйвера?
    > драйвера Nova для GPU NVIDIA.
    > драйвер Tyr

    Думаю без них для "конечного пользователя" будет весьма грустно.

    > реализация Binder, написанная на языке Rust.

    А это сотни миллионов пользователей.

     
     
  • 3.69, Аноним (56), 13:07, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > без них для "конечного пользователя" будет весьма грустно

    Читаем: "Драйвер пока не готов"

     
     
  • 4.73, Аноним (-), 13:10, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Читаем: "Драйвер пока не готов"

    А ядро уже готово))?
    Чего они всё новые и новые версии выпускают.

    Биндер написали и этот напишут.

     
     
  • 5.75, Аноним (56), 13:11, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Биндер не писали, а переписывали.
     
     
  • 6.78, Анонимусс (?), 13:24, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Биндер не писали, а переписывали.

    Так если дрова для gpu напишут, а не перепишут, то вы первые ныть будете что нет поддержки старого мусора)))
    Вы как-то определитесь что вам нужно, а потом уже набрасывайте.

     
  • 6.79, Анонимусс (?), 13:24, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Биндер не писали, а переписывали.

    Так если дрова для gpu напишут, а не перепишут, то вы первые ныть будете что нет поддержки старого мусора)))
    Вы как-то определитесь что вам нужно, а потом уже набрасывайте.

     
  • 6.80, Аноним (-), 13:26, 01/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.10, ryoken (ok), 10:48, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проясните плз про boot_display, с целью повышения уровня образованности. Не понятно, в каком формате его указывать?
     
  • 1.13, dannyD (?), 10:53, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Добавлена поддержка ARM-плат, SoC и устройств:

    а где RISC-V ? (((

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 11:04, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем оно вам? Там все равно без блоблов не взлетит.
     
     
  • 3.32, dannyD (?), 11:23, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    блобов бояться - в лес не ходить.
     
  • 2.70, Аноним (-), 13:08, 01/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.14, Аноним (19), 10:54, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ядро - это в принципе независимый проект, в нём не может быть "возможность писать на раст", как и "возможность похапэшных вставок" - это просто глупо и узконаправлено. Либо ты можешь писать для ядра (Си, Ди, ассемблер), либо ты идёшь в сад писать опердни - в ядре тебе делать нечего.
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 11:36, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Либо ты можешь писать для ядра (Си, Ди, ассемблер),

    Ога, на Ди, на с++)))
    Ты просто пишешь для ядра на расте, а те кому не нравится, спорят с Торвальдсом и потом или закрывают варешку, или идут в сад писать опердни - в ядре таким делать нечего.

     

  • 1.15, aname (?), 10:54, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > PSP (гибрид TLS и IPsec)

    А это как?

     
  • 1.17, Аноним (22), 10:57, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > В состав принята реализация механизма межпроцессного взаимодействия Binder, написанная на языке Rust. Binder используется в Android для организации взаимодействия между процессами и удалённого вызова методов (один процесс Android может вызвать метод или функцию в другом процессе Android, используя Binder для идентификации, вызова и передачи аргументов между процессами). Код Binder был переписан на языке Rust в рамках инициативы Google по усилению защищённости Android.

    Собака лает, караван идёт.

     
     
  • 2.42, Аноним (42), 11:45, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Самокритичненько
     

  • 1.20, Аноним (24), 10:58, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где то во второй декаде декабря Фряха 15 зарелизится,вот это полезная новость. Тут же сплошной бета тест. Версия 6.12-6.14 максимум в серьезных дистрах и те для фанатиков не различающмх что такое хорошо и плохо.
     
     
  • 2.31, Аноним (29), 11:20, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой второй декаде? Релиз завтра.
     
     
  • 3.33, Аноним (24), 11:26, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серьезно?Норм,а то помню читал вроде как 21 декабря.
     
     
  • 4.44, Аноним (44), 11:47, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    21 декабря это уже как бы третья декада.
     
  • 2.46, Аноним (-), 12:02, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Фряха 15 зарелизится,вот это полезная новость.

    Как у тебя в одном предложении сочитаются "фряха" и "полезность"?!
    ФРЯ это бесполезная поделка нудность которой можно оценить по ее распространености.

     
     
  • 3.71, Аноним (24), 13:09, 01/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.21, Аноним12345 (?), 11:00, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> Началась работа по реорганизации излишне раздутой структуры "page", используемой для управления страницами оперативной памяти. Добавлен тип 'memdesc_flags_t"

    Как-то противоречиво звучит

     
  • 1.27, Аноним (27), 11:12, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто разбирается в BPF? Оно заметно замедляет работу ядра?
     
     
  • 2.28, Аноним (25), 11:14, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    scx_bpfland поставь, да проверю. Спойлер: ОС станет более отзывчивой.
     

  • 1.40, Аноним (22), 11:38, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >  В ksmbd (работающий на уровне ядра SMB-сервер) добавлен параметр для ограничения максимального числа соединений с одного IP-адреса. smbdirect, smbclient и smbserver переведены на использование типовых структур ядра.

    Всегда было интересно, а вот это вот вообще зачем в ядре? Почему именно SMB, а не SSH, например?..

    Выглядит как идеальный вектор атаки.

     
     
  • 2.48, Аноним (48), 12:19, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    nfs тоже в ядре, это тебе не интересно почему ?!
     
     
  • 3.61, Аноним (56), 12:51, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вопрос был про вечно дырявую самбу, причём местами - на уровне спецификации протокола.
     
     
  • 4.77, Аноним (48), 13:24, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что nfs дырявый, что самба
    https://www.cve.org/CVERecord/SearchResults?query=NFS

    в локалке мне это не мешает

     
  • 2.60, Аноним (60), 12:51, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скорость работы, там прирост процентов в 30 по производительности
     
     
  • 3.63, Аноним (56), 12:54, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > прирост процентов в 30

    Это быстро исправят переписыванием на раст.

     
  • 3.64, Аноним (25), 12:54, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почитал уже. RDMA выглядит как *совсем* плохая идея.
     

  • 1.43, Анонимусс (?), 11:46, 01/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.47, Аноним (47), 12:18, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В выпуске 6.18 обновлён код чистки blob-ов в драйверах Nova-Core, Intel XE, TI PRUeth, Lantiq GSWIP, Marvell WiFi-Ex. Выполнена чистка имён blob-ов в dts-файлах (devicetree) для ARM-чипов Qualcomm, Mediatek и TI ARM64. Нейтрализована загрузка blob-ов в новых драйверах FourSemi fs2104/5s, TI TAS2783 и Qualcomm GENI.

    Офигеть...
    А оно хоть как-то запускается после такого?
    Или "нам главное чистота крови", а работает или нет - это значения не имеет?

     
     
  • 2.51, Аноним (51), 12:24, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как-то же они в интернет запостили это, должно быть что-то да работает.
     
  • 2.66, Аноним (25), 12:55, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, конечно. Оно и не для запуска делается...
     

  • 1.67, Аноним (67), 12:59, 01/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.68, Аноним (-), 13:05, 01/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.76, Аноним (-), 13:14, 01/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

